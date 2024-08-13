互联网计算机协议增强了比特币的功能





互联网计算机协议 (ICP)最近实施了重大升级，有望扩展比特币网络的功能。这些增强功能是Deuterium 里程碑的一部分，包括集成阈值 Schnorr 签名和链上比特币区块头。





比特币最初被认为是数字黄金，现在正在演变为去中心化经济的基础。符文和 BRC20 代币的兴起表明比特币生态系统的活跃度不断提高。然而，比特币缺乏原生智能合约支持，限制了开发人员在网络上构建复杂应用程序的能力。

关键实现

1. 阈值-Schnorr 签名





该功能允许ICP智能合约直接签署Schnorr签名，从而实现以下功能：

- 蚀刻符文

- 铭刻序数词

- 在比特币 L1 上发送和接收 BRC-20 代币

- 签署 Taproot 交易





2. 链上比特币区块头





此前，ICP 仅支持比特币的 UTXO 集。新实现提供了对完整比特币区块内容的访问权——这对于利用区块头数据的新兴元协议至关重要。





对发展的影响





这些升级预计将显著促进比特币生态系统的发展。开发人员现在可以创建更广泛的应用程序，包括：





- 由 Ordinals 支持的去中心化金融（DeFi）借贷市场

- 基础设施改进，如分散索引器

- 增强跨链资产转移





生态系统效益

ICP 生态系统中的多个项目已准备好利用这些新功能：





1. Omnity 网络

- 计划处理比特币 Taproot 资产

- 旨在使用 ed25519 签名方案连接区块链

- 将使用区块头数据对比特币区块进行无需信任的验证





2.Bioniq

- 计划使用门限 Schnorr 签名进行跨链资产转移

- 作为比特币序数的二层解决方案，提供基于比特币的数字资产的高效交易和铸造





3. Helix Markets

- 用户将能够交易 ICP 代币和其他生态系统的代币，而无需桥接或包装资产

- 有可能融入更大的加密生态系统，接触数百万活跃用户和大量交易量





对未来的影响

ICP 将阈值 Schnorr 签名与链上比特币区块头集成在一起，代表着区块链互操作性向前迈出了重要一步。这些进步使开发人员能够创建更复杂的应用程序，利用比特币的流动性和用户群，而无需依赖传统的桥接或包装方法。





随着比特币生态系统不断发展，超越其原始用例，这些增强功能为开发人员提供了构建创新解决方案所需的工具。与多个区块链网络无缝交互的能力为去中心化应用程序和服务开辟了新的可能性。





虽然这些发展前景光明，但值得注意的是，这些新功能的长期影响和采用仍有待观察。与区块链和加密货币这个快速变化的世界中的任何技术进步一样，持续的研究和开发对于充分发挥这些创新的潜力至关重要。







