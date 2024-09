Le protocole informatique Internet améliore la fonctionnalité Bitcoin

Le protocole Internet Computer Protocol (ICP) a récemment mis en œuvre des mises à niveau importantes qui promettent d'étendre les capacités du réseau Bitcoin. Ces améliorations, qui font partie de l' étape Deuterium , incluent l'intégration de signatures de seuil Schnorr et d'en-têtes de blocs Bitcoin sur la chaîne.





Le Bitcoin, conçu à l'origine comme un or numérique, évolue vers un socle pour une économie décentralisée. L'essor des jetons Runes et BRC20 démontre une activité croissante au sein de l'écosystème Bitcoin. Cependant, le manque de prise en charge native des contrats intelligents par Bitcoin a limité la capacité des développeurs à créer des applications complexes sur le réseau.

Principales implémentations

1. Signatures de seuil-Schnorr





Cette fonctionnalité permet aux contrats intelligents ICP de signer directement les signatures Schnorr, activant diverses fonctions :

- Gravure de runes

- Inscription des ordinaux

- Envoi et réception de jetons BRC-20 sur Bitcoin L1

- Signature des transactions Taproot





2. En-têtes de blocs Bitcoin en chaîne





Auparavant, ICP ne prenait en charge que l'ensemble UTXO de Bitcoin. La nouvelle implémentation donne accès au contenu complet des blocs Bitcoin, ce qui est crucial pour les protocoles méta émergents qui utilisent les données d'en-tête de bloc.





Impact sur le développement





Ces mises à niveau devraient considérablement dynamiser le développement de l'écosystème Bitcoin. Les développeurs peuvent désormais créer une gamme plus large d'applications, notamment :





- Les marchés de prêts financiers décentralisés (DeFi) soutenus par Ordinals

- Améliorations de l'infrastructure comme les indexeurs décentralisés

- Transferts d'actifs inter-chaînes améliorés





Avantages pour l'écosystème

Plusieurs projets au sein de l’écosystème ICP sont prêts à exploiter ces nouvelles capacités :





1. Réseau Omnity

- Projets de gestion des actifs Bitcoin Taproot

- Vise à se connecter aux blockchains en utilisant les schémas de signature ed25519

- Utilisera les données d'en-tête de bloc pour la vérification sans confiance des blocs Bitcoin





2. Bioniq

- A l'intention d'utiliser des signatures de seuil Schnorr pour les transferts d'actifs inter-chaînes

- Fonctionne comme une solution de couche 2 pour les ordinaux Bitcoin, offrant un trading et une frappe efficaces d'actifs numériques basés sur Bitcoin





3. Marchés Helix

- Les utilisateurs pourront échanger des jetons ICP et des jetons d'autres écosystèmes sans pontage ni encapsulation d'actifs

- Potentiel d'intégration avec des écosystèmes cryptographiques plus vastes, permettant d'accéder à des millions d'utilisateurs actifs et à des volumes de transactions substantiels





Conséquences pour l’avenir

L'intégration des signatures de seuil Schnorr et des en-têtes de blocs Bitcoin sur la chaîne par ICP représente une avancée significative dans l'interopérabilité de la blockchain. Ces avancées permettent aux développeurs de créer des applications plus sophistiquées qui exploitent la liquidité et la base d'utilisateurs de Bitcoin sans s'appuyer sur des méthodes de pontage ou d'encapsulation traditionnelles.





Alors que l'écosystème Bitcoin continue d'évoluer au-delà de son cas d'utilisation d'origine, ces améliorations fournissent les outils nécessaires aux développeurs pour créer des solutions innovantes. La capacité d'interagir de manière transparente avec plusieurs réseaux blockchain ouvre de nouvelles possibilités pour les applications et services décentralisés.





Bien que ces développements soient prometteurs, il est important de noter que l'impact à long terme et l'adoption de ces nouvelles fonctionnalités restent à déterminer. Comme pour toute avancée technologique dans le monde en évolution rapide de la blockchain et des cryptomonnaies, la recherche et le développement continus seront essentiels pour exploiter pleinement le potentiel de ces innovations.





Divulgation d'intérêts acquis : Cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de blog d'entreprise . HackerNoon a examiné le rapport pour en vérifier la qualité, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR