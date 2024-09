Protocolo de Computador da Internet Melhora a Funcionalidade do Bitcoin

O Internet Computer Protocol (ICP) implementou recentemente atualizações significativas que prometem expandir as capacidades da rede Bitcoin. Essas melhorias, parte do marco Deuterium , incluem a integração de assinaturas threshold-Schnorr e cabeçalhos de bloco Bitcoin on-chain.





O Bitcoin, originalmente concebido como ouro digital, está evoluindo para uma base para uma economia descentralizada. A ascensão dos tokens Runes e BRC20 demonstra atividade crescente dentro do ecossistema Bitcoin. No entanto, a falta de suporte nativo a contratos inteligentes do Bitcoin limitou a capacidade dos desenvolvedores de construir aplicativos complexos na rede.

Principais implementações

1. Assinaturas de Limiar-Schnorr





Esse recurso permite que contratos inteligentes ICP assinem diretamente assinaturas Schnorr, habilitando várias funções:

- Runas de Gravação

- Inscrição de ordinais

- Envio e recebimento de tokens BRC-20 no Bitcoin L1

- Assinando transações Taproot





2. Cabeçalhos de bloco Bitcoin na cadeia





Anteriormente, o ICP suportava apenas o conjunto UTXO do Bitcoin. A nova implementação fornece acesso ao conteúdo completo do bloco do Bitcoin — crucial para protocolos meta emergentes que utilizam dados de cabeçalho de bloco.





Impacto no Desenvolvimento





Espera-se que essas atualizações impulsionem significativamente o desenvolvimento dentro do ecossistema Bitcoin. Os desenvolvedores agora podem criar uma gama maior de aplicativos, incluindo:





- Mercados de empréstimos de finanças descentralizadas (DeFi) apoiados por Ordinals

- Melhorias de infraestrutura como indexadores descentralizados

- Transferências de ativos entre cadeias aprimoradas





Benefícios do ecossistema

Vários projetos dentro do ecossistema ICP estão prontos para alavancar esses novos recursos:





1. Rede Omnity

- Planos para lidar com ativos do Bitcoin Taproot

- Visa conectar-se com blockchains usando esquemas de assinatura ed25519

- Usará dados de cabeçalho de bloco para verificação sem confiança de blocos de Bitcoin





2. Bioniq

- Pretende usar assinaturas de limite-Schnorr para transferências de ativos entre cadeias

- Opera como uma solução de camada 2 para Bitcoin Ordinals, oferecendo negociação e cunhagem eficientes de ativos digitais baseados em Bitcoin





3. Mercados Helix

- Os usuários poderão negociar tokens ICP e tokens de outros ecossistemas sem fazer pontes ou envolver ativos

- Potencial para integração com ecossistemas criptográficos maiores, acessando milhões de usuários ativos e volumes de negociação substanciais





Implicações para o futuro

A integração de assinaturas threshold-Schnorr e cabeçalhos de bloco Bitcoin on-chain pelo ICP representa um passo significativo à frente na interoperabilidade do blockchain. Esses avanços permitem que os desenvolvedores criem aplicativos mais sofisticados que alavancam a liquidez e a base de usuários do Bitcoin sem depender de métodos tradicionais de bridging ou wrapping.





À medida que o ecossistema Bitcoin continua a evoluir além do seu caso de uso original, esses aprimoramentos fornecem as ferramentas necessárias para que os desenvolvedores criem soluções inovadoras. A capacidade de interagir perfeitamente com várias redes de blockchain abre novas possibilidades para aplicativos e serviços descentralizados.





Embora esses desenvolvimentos sejam promissores, é importante notar que o impacto e a adoção de longo prazo dessas novas capacidades ainda precisam ser vistos. Como acontece com qualquer avanço tecnológico no mundo em rápida mudança do blockchain e da criptomoeda, a pesquisa e o desenvolvimento contínuos serão cruciais para concretizar o potencial total dessas inovações.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de blogs de negócios . O HackerNoon revisou o relatório quanto à qualidade, mas as alegações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR