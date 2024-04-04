了解核心网络生命：您网站的生命体征





2020 年 5 月，谷歌推出了一套用于评估网站性能的指标——核心网络指标。结果，一些网站的流量下降了；然而，其他迅速适应的网站却获得了显著的好处。





本文旨在揭开核心网络指标的神秘面纱，并强调其对商业网站的重要性。我们将探讨这些指标如何增强用户体验，从而改善转化率等业务成果。





谷歌团队的做法如下 强调 核心网络生命力的价值：





“网站所有者不必成为性能专家，也能了解他们为用户提供的体验质量。Web Vitals 计划旨在简化环境，并帮助网站专注于最重要的指标，即核心 Web Vitals。”





“我们强烈建议网站所有者实现良好的核心网络生命力，以成功进行搜索并确保良好的用户体验。”





“Google 的核心排名系统希望奖励提供良好页面体验的内容。”





我在一家公司工作 网络开发公司 ，在这篇文章中，我将分享我的团队的见解以及我们在客户网站上工作时所做的事情。此外，我还包括实用策略，以使您的网站符合 Google 的标准，从而确保强大的在线形象。让我们开始吧！





核心网络生命力是什么？

谷歌推出的核心网页指标是决定网页整体用户体验的关键要素。它们是谷歌所谓的“网页体验”信号的一部分，用于决定网页在搜索结果中的排名。





这些指标旨在让网站所有者清楚地了解真实用户的站点体验。它们关注的方面包括页面加载速度、加载时的布局稳定性以及站点对用户交互的响应速度。改善这些因素可以提高 Google 搜索结果中的排名，这对于任何在线业务都至关重要。





我将在以下部分中更详细地探讨核心网络生命力，帮助您了解它们的工作原理以及如何针对这些重要指标优化您的网站。

关心 CWV 的企业成功案例

为了证明上一节的观点，我们还可以打开 Google 核心网站指标报告 并点击“ 点击此处了解更多案例研究 “。该资源向我们讲述了网站解决性能问题并获得巨大优势的真实成功案例。让我们来看看其中一些故事：





雷诺集团 发现 最大内容绘制 (LCP) 与其网站的跳出率和转化率之间存在显著联系。他们发现，仅将 LCP 提高一秒钟就可以将跳出率降低多达 14 个百分点，并将转化率提高 13%。

最大内容绘制 (LCP) 与其网站的跳出率和转化率之间存在显著联系。他们发现，仅将 LCP 提高一秒钟就可以将跳出率降低多达 14 个百分点，并将转化率提高 13%。 法拉菲特 有经验的 LCP 每改进 100 毫秒，网络转化率就会增加 1.3%。

LCP 每改进 100 毫秒，网络转化率就会增加 1.3%。 Rakuten 24 的 A/B 测试 揭露 更好的网络生命力指标使每位访客的收入增加了 53.4%，转化率增加了 33.1%，平均订单价值增加了 15.2%，退出率下降了 35.1%，还有其他好处。

更好的网络生命力指标使每位访客的收入增加了 53.4%，转化率增加了 33.1%，平均订单价值增加了 15.2%，退出率下降了 35.1%，还有其他好处。 Carpe 的 LCP 提高了 52%，累计布局偏移提高了 41%， 锯 流量增长10%，在线商店转化率上升5%，收入增加15%。

对SEO的影响

核心网络指标对于 SEO 至关重要，因为它们为用户体验提供了明确的指标，而用户体验是 Google 现在在其排名算法中包含的一个因素。这种整合强调了网站需要满足这些标准才能获得更好的搜索结果定位。





SEO（搜索引擎优化）是一种增强网站以提高其在搜索引擎结果中的排名的做法，有助于吸引更多的访问者和潜在客户。





除了 SEO 之外，核心网络指标还会影响网站的整体性能。在这些指标中得分高的网站加载速度更快、交互更稳定、用户友好度更高，从而提高用户参与度和转化率。





虽然核心网页指标很重要，但它只是 Google 排名标准中的众多因素之一。在这些指标上表现出色可以提高网站的搜索排名，但并不能保证获得最高排名。全面的 SEO 策略应该将这些指标与其他因素一起考虑。





2021 年 5 月，谷歌宣布核心网络指标将成为官方排名因素。此次更新意味着得分较高的网站可能会获得更高的排名，而得分较低的网站可能会受到惩罚。





总而言之，Google 对核心网络指标的关注反映了其优化搜索结果用户体验的目标。在这些领域表现良好的网站可能会提供更好的用户体验，符合 Google 的目标，并有可能获得更高的搜索排名。

CWV 指标的生命周期

对于专注于网络性能的企业来说，指标的生命周期是一个至关重要的概念。该生命周期分阶段进行，让企业有时间适应指标从实验性到稳定的演变。这一过程是有效的业务规划和网站优化策略的关键，因为它强调了利益相关者反馈以及渐进、良好沟通的变化对可预测性和稳定性的重要性。





掌握生命周期阶段有助于理解测量工具并为即将到来的更新做好准备。





核心 Web 生命体征有三个生命周期阶段：





实验阶段

在此阶段，将开发和测试新的指标。此阶段旨在有效解决 Web 性能问题，改进现有指标。它还涉及从广泛的社区收集反馈，以发现任何问题并可能调整指标的初始定义。





待定阶段

根据初步反馈，对有希望的指标进行进一步完善。这些指标将在此阶段停留至少六个月，以便有时间在生态系统中进行适应。随着这些指标的使用量不断增长，开发人员和其他利益相关者的意见在此阶段至关重要。





稳定期

一旦指标被证明有效并通过待定阶段，它们就会进入稳定阶段。在此阶段，它们将最终确定并获得持续支持，包括错误修复和偶尔的更新。这些指标的任何变化都会通过官方文档进行彻底传达。





Google 的评估标准

了解 Google 如何评估网站性能对于确保您的网站符合影响其可见性和用户体验的标准至关重要。我们将探讨 Google 的评估标准，提供提升您在线形象的见解。





Google 使用具有设定阈值的特定指标来衡量网站性能。对于大多数指标，Google 建议关注页面加载的第 75 个百分位，并细分为移动和桌面设备。这意味着要针对每个类别中至少 75% 的页面访问量设定性能目标。





这种方法可确保大多数用户在您的网站上获得良好的体验。它考虑了页面加载速度、交互性和布局稳定性等因素。





检查核心网页指标合规性的工具使用此 75 百分位标准来确定网站是否通过。满足核心网页指标中的这些标准可确保大多数用户（无论是在移动设备还是桌面设备上）获得良好的性能。





区分现场/实验室数据

对于任何想要优化网站性能并最终实现更好的业务成果的人来说，掌握现场和实验室数据的细微差别都是必不可少的。了解每种数据类型的优势和局限性是开发一个在所有用户场景中表现良好的网站的关键。

实验室数据

实验室数据是在受控环境中收集的，非常适合调试。它为测试提供了一致的条件，有助于识别和修复性能问题。但是，由于其受控性质，它可能并不总是代表真实的用户体验。





优点：

非常适合调试问题。

一致的测试条件允许有针对性地解决问题。





缺点：

可能无法反映现实世界的瓶颈。

无法捕捉到全方位的用户体验。

Lighthouse 和 WebPageTest 等工具通常用于收集实验室数据。

现场数据

现场数据是从自然环境中的真实用户收集的，可深入了解不同条件下的实际用户体验。它有助于了解您的网站在现实世界中的表现，但与实验室数据相比，它可能提供的指标有限。





优点：

真实反映用户的体验。

有助于了解不同设备和网络条件下的性能。





缺点：

有限的指标集。

对于特定的调试目的来说，不太详细。





为了有效地优化网站，平衡实验室和现场数据至关重要。实验室数据有助于在受控环境中识别和解决特定问题。另一方面，现场数据可以深入了解真实用户在不同条件下如何与您的网站互动。开发人员应使用现场数据来指导他们的测试参数，例如设备类型和网络连接，以确保测试反映实际的用户体验。这种方法有助于创建一个在现实场景中为大多数用户提供良好性能的网站。

逐一分析每个关键指标

Web 性能指标是评估网站有效性和用户体验的重要工具。这些指标大致分为三类：稳定、待定和实验。每个类别在从不同角度全面了解网站性能方面都发挥着重要作用。

稳定指标

最大的内容涂料 (LCP)

LCP 是一项重要的性能指标，它关注的是网页从用户角度的加载速度。它衡量的是用户导航到网页后，网页上最大的内容元素（如图片或文本块）完全加载并显示所需的时间。





良好的 LCP 分数的意义在于它直接影响用户体验。用户通常希望网页加载速度快，而缓慢的 LCP 可能会让人感到沮丧，最终导致用户离开页面。





对于营销人员和企业主来说，优化有效的 LCP（目标是 2.5 秒或更快）至关重要。更快的 LCP 有助于留住访客、降低跳出率并提高网站在实现其业务目标（无论是销售、潜在客户开发还是信息共享）方面的整体表现。

首次输入延迟 (FID)

FID 是衡量用户首次与网站互动（例如点击链接或点击按钮）到网站响应该互动的时间的指标。此指标对于评估网站的响应能力至关重要。较低的 FID 意味着网站反应迅速，可提供更好的用户体验。网站应将 FID 设定为 100 毫秒或更短，以确保响应能力。





作为一个稳定的核心 Web 重要指标，FID 量化了用户对无响应页面的体验。确保页面可用至关重要。值得注意的是，FID 将于 2024 年 3 月被 Interaction to Next Paint (INP) 取代，成为核心 Web 重要指标。

累积布局偏移 (CLS)

CLS 是一项稳定的核心 Web 指标，用于衡量网站的视觉稳定性。它计算页面加载过程中和加载之后布局意外偏移的程度。为了获得最佳用户体验，目标是将 CLS 保持在尽可能低的水平，理想情况下为 0.1 或更低。





网页布局的变化通常是由于元素的异步加载或页面的动态添加而发生的。这些变化可能会破坏用户体验，可能导致意外点击和与网站交互困难。稳定的布局对于保持无缝的用户体验和鼓励用户交互尤为重要。





CLS 的重要性不仅限于用户体验。它直接影响转化率，因为用户不太可能在不稳定的网站上互动或购买。此外，由于 Google 将 CLS 纳入其 SEO 核心网络指标中，因此 CLS 得分较低会对网站的搜索引擎可见性产生负面影响。

首次内容绘制 (FCP)

FCP 是一项关键的网页性能指标，用于计算从用户导航到您的页面到屏幕上显示第一个内容（无论是文本、图片还是其他元素）所需的时间。它是页面加载速度的早期指标，可向用户提供页面正在加载的第一个信号。





快速的 FCP 可让访问者确信页面正在响应，从而降低跳出率并提高用户满意度。从 SEO 的角度来看，Google 将 FCP 纳入其搜索排名的用户体验指标中。更好的 FCP 分数可以提高搜索引擎排名，为您的网站带来更多自然流量。快速加载内容的网站更有可能成功留住访问者并实现其在线业务目标。

总阻塞时间 (TBT)

TBT 是用于衡量网站负载响应能力的实验室指标，具体量化了页面从不可交互状态变为完全可交互状态的时间。较低的 TBT 对可用性至关重要，因为它可以增强网站上的用户体验。





该指标衡量了从首次内容绘制 (FCP) 到可交互时间 (TTI) 的总时间，在此期间主线程被阻塞，导致无法及时响应输入。这类似于在实体店中遇到的延迟，反映了当网站对点击或滚动等交互的响应缓慢时用户在线上可能会感到的沮丧。

待定指标

交互到下一次绘制 (INP)

交互到下一次绘制 (INP) 将于 2024 年 3 月取代首次输入延迟 (FID) 成为核心 Web 生命值。INP 测量从用户与网页交互到浏览器明显响应的时间，重点关注页面的响应性和交互性。





INP 的重要性在于它对用户体验的影响。较低的 INP 分数意味着网站响应更快，从而增强了用户参与度。这对于动态和复杂的网页尤其重要。良好的 INP 分数表明响应能力的提高可以带来更好的转化率和客户满意度，这对业务增长至关重要。





针对 INP 进行优化是使网站更加用户友好、确保更顺畅、更快地响应用户交互以及有助于在线业务成功的关键。





实验指标

第一个字节的时间 (TTFB)

TTFB 是一种网络性能指标，用于衡量用户浏览器在请求页面后从服务器接收第一个数据字节的速度。此计时从用户点击链接或输入 URL 时开始，到数据开始到达时结束。





TTFB 对于网站速度的初始感知和整体用户体验都至关重要。较低的 TTFB 有助于营造网站快速加载的感觉，从而提高用户满意度。这种快速响应不太可能导致用户过早离开网站，更有可能让他们参与更长时间的会话。虽然 TTFB 不是 Google 排名算法的直接因素，但它会影响网站的整体速度，这对 SEO 很重要。





改善 TTFB 需要关注服务器响应时间和网络效率。优化这些方面可确保更快地向用户提供数据，这对于获得积极的体验和维持网站参与度至关重要。对于大多数网站而言，将 TTFB 设定为 0.8 秒或更短是确保响应迅速且高效的用户交互的理想选择。





过时的指标

交互时间 (TTI)

由于异常网络请求和耗时较长的任务会导致交互时间 (TTI) 不稳定，Lighthouse 10 中已移除该指标。这一变化反映了 Web 性能指标的持续演变，因为人们的注意力已转移到更可靠、更一致的用户体验衡量标准上。





向最大内容绘制 (LCP)、总阻塞时间 (TBT) 和下一次绘制交互时间 (INP) 等指标的转变标志着一种趋势，即指标更准确地代表了网页上的用户体验。这些较新的指标之所以受到青睐，是因为它们能够更稳定、更准确地评估用户如何与网站互动和体验网站。





随着 TTI 从 Lighthouse 10 等关键性能工具中被移除，有明显迹象表明，Web 性能社区更看重能够更好地平衡准确性和一致性的指标。从 2024 年及以后开始，与这些更新、更具代表性的指标相比，TTI 被认为不那么重要。

衡量网站性能的工具

让我分享一下我们在Anadea处理客户网站时使用的顶级工具。

Web Vitals Chrome 扩展程序提供了一种简单的方法，只需单击一下即可测量 CWV 关键指标。它提供有关加载、交互性和布局偏移指标的即时反馈，与 Chrome 的测量方法以及其他 Google 工具（如 Chrome 用户体验报告、Page Speed Insights 和 Search Console）中使用的方法保持一致。





安装后，该扩展程序会在您的浏览器中显示一个环境徽章。此徽章有三种视觉状态来指示性能状态：





已禁用（灰色）

超车（绿色）

一个或多个指标失败（红色）





只需导航到您想要评估的网站，徽章就会显示当前的核心网络生命力状态。





通过点击徽章，您可以访问详细报告。





此报告通过 Chrome UX 报告 (CrUX) API 将您本地的核心网页指标数据与来自现场的真实用户数据相结合。此功能提供上下文洞察，帮助您将个人体验与同一页面上其他桌面用户的体验进行比较，从而全面了解网站的性能。

PageSpeed Insights (PSI) 是 Google 开发的一款工具，用于分析网页在移动设备和桌面设备上的用户体验。它提供改进建议，并提供有关网页的实验室和现场数据。





PSI 模拟页面加载条件以进行性能测量。对于移动设备，它使用移动网络上的中端设备 (Moto G4)；对于桌面设备，它模拟具有有线连接的桌面设备。测试环境（包括网络条件）基于 Google 数据中心，您可以在 Lighthouse Report 的环境块中查看位置等详细信息。





PSI 的使用方法很简单：访问 PSI 网站，将要测试的页面 URL 粘贴到输入字段中，然后单击“分析”。然后，PSI 会提供移动和桌面设备的核心 Web 重要指标统计数据，将用户体验质量分为“良好”、“需要改进”或“较差”。90 分或以上为良好，50 到 89 分需要改进，50 分以下为较差。









以网页使用 PSI 为例，桌面和移动设备上的结果截然不同。桌面性能可能不错，但移动设备性能可能会因设备功能和网络条件等因素而有所不同。例如，在桌面上加载良好的高分辨率图像可能会因其尺寸较大而导致移动设备上的最大内容绘制 (LCP) 得分较低。针对移动设备屏幕优化第一张图片可以提高 LCP 和首次内容绘制 (FCP) 得分。





例如进入anadea.info的桌面页面：





分析显示，对于桌面用户来说，页面性能相当不错。然而，PSI 也强调了一些需要改进的地方：

请记住，移动检查结果可能与桌面检查结果不同。认真考虑移动优化至关重要，因为许多用户通过移动设备而不是 PC 访问互联网。

由于互联网速度不同（有线互联网与移动互联网），移动设备上的“性能”得分通常不如桌面设备。为了改善这种情况，我们需要了解导致性能不佳的原因。





两个重要指标是总阻塞时间 (TBT) 和最大内容绘制 (LCP)。仅这两个指标就占了性能得分的 55%。





如何解决这个问题？我们已经知道 LCP，它量化了用户打开页面后页面上最大的内容元素（例如图片或文本块）完全可见所需的时间。在这个页面上，LCP 是一张图片，它可能具有高分辨率（对于 PC 而言），这对于小屏幕的移动设备来说是多余的。解决方案是添加一个更小、更优化的移动屏幕第一张图片：它将改善 LCP，也可能提高 FCP 分数。





然后，总阻塞时间 (TBT) 可能会受到繁重或不必要的脚本的影响。PSI 诊断可以帮助识别未使用的脚本和第三方脚本干扰等问题。解决这些问题可以提高 TBT 分数。





如果您对 Google 如何计算“性能”分数感兴趣，请参见下图。

计算结果非常看重 TBT、LCP 和累计布局偏移 (CLS) 等指标，这些指标加起来最多可影响 80% 的得分。由此我们可以得出结论，监控和优化这些指标对于在网站的移动版和桌面版上保持良好的性能至关重要。

结论





总之，核心网络要素对于您的企业在线成功至关重要。它们确保您的网站快速、响应迅速且让用户感到愉悦。这不仅可以改善用户体验，还有助于实现更好的搜索排名和更高的转化率。



