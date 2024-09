Comprendre les éléments essentiels du Web : les signes vitaux de votre site Web

En mai 2020, Google a lancé Core Web Vitals, un ensemble de mesures permettant d'évaluer les performances des sites Web. En conséquence, certains sites ont connu une baisse de trafic ; cependant, d’autres qui se sont adaptés rapidement ont constaté des avantages significatifs.





Cet article vise à démystifier les Core Web Vitals et à souligner leur importance pour les sites Web d’entreprise. Nous explorerons comment ces mesures peuvent améliorer l'expérience utilisateur et, par conséquent, améliorer les résultats commerciaux tels que les taux de conversion.





Voici comment l'équipe de Google souligne la valeur des Core Web Vitals :





« Les propriétaires de sites ne devraient pas avoir besoin d'être des experts en performances pour comprendre la qualité de l'expérience qu'ils offrent à leurs utilisateurs. L'initiative Web Vitals vise à simplifier le paysage et à aider les sites à se concentrer sur les mesures les plus importantes, les Core Web Vitals.





"Nous recommandons fortement aux propriétaires de sites d'atteindre de bons Core Web Vitals pour réussir avec la recherche et garantir une excellente expérience utilisateur en général."





"Les principaux systèmes de classement de Google cherchent à récompenser le contenu qui offre une bonne expérience sur la page."





Je travaille dans un société de développement web , et dans cet article, je partagerai les idées de mon équipe et les choses que nous faisons lorsque nous travaillons sur les sites Web des clients. De plus, j'inclus des stratégies pratiques pour aligner votre site Web sur les normes de Google, garantissant ainsi une présence en ligne solide. Commençons!





Que sont les principaux éléments vitaux du Web ?

Les Core Web Vitals, introduits par Google, sont des éléments clés qui jouent un rôle crucial dans la détermination de l'expérience utilisateur globale d'une page Web. Ils font partie de ce que Google appelle les signaux « Page Experience », qui sont utilisés pour décider du classement d'une page dans les résultats de recherche.





Ces mesures sont conçues pour donner aux propriétaires de sites Web une image claire de la façon dont les utilisateurs réels perçoivent leur site. Ils se concentrent sur des aspects tels que la rapidité de chargement des pages, la stabilité de la mise en page lors du chargement et la rapidité avec laquelle un site répond aux interactions des utilisateurs. L'amélioration de ces facteurs peut conduire à de meilleures positions dans les résultats de recherche Google, ce qui est crucial pour toute entreprise en ligne.





J'explorerai plus en détail les Core Web Vitals dans les sections suivantes, vous aidant à comprendre comment ils fonctionnent et comment vous pouvez optimiser votre site Web pour ces mesures importantes.

Histoires de réussite d'entreprises qui se soucient du CWV

Pour prouver le point de la section précédente, nous pouvons également ouvrir un Google Rapport Core Web Vitals et cliquez sur " Lisez des études de cas supplémentaires ici ". Cette ressource nous raconte de véritables réussites de sites Web qui ont résolu leurs problèmes de performances et obtenu un énorme avantage. Jetons un coup d'œil à certaines de ces histoires :





Groupe Renault découvert un lien significatif entre Largest Contentful Paint (LCP) et les taux de rebond et de conversion de leur site Web. Ils ont observé qu'une amélioration du LCP d'une seconde seulement pourrait réduire le taux de rebond jusqu'à 14 points de pourcentage et augmenter les conversions de 13 %.

un lien significatif entre Largest Contentful Paint (LCP) et les taux de rebond et de conversion de leur site Web. Ils ont observé qu'une amélioration du LCP d'une seconde seulement pourrait réduire le taux de rebond jusqu'à 14 points de pourcentage et augmenter les conversions de 13 %. Farfetch expérimenté une augmentation de 1,3 % du taux de conversion Web avec chaque amélioration de 100 ms du LCP.

une augmentation de 1,3 % du taux de conversion Web avec chaque amélioration de 100 ms du LCP. Test A/B de Rakuten 24 révélé que de meilleurs éléments Web Vitals ont entraîné une augmentation de 53,4 % des revenus par visiteur, une augmentation de 33,1 % du taux de conversion, une croissance de 15,2 % de la valeur moyenne des commandes et une baisse de 35,1 % du taux de sortie, entre autres avantages.

que de meilleurs éléments Web Vitals ont entraîné une augmentation de 53,4 % des revenus par visiteur, une augmentation de 33,1 % du taux de conversion, une croissance de 15,2 % de la valeur moyenne des commandes et une baisse de 35,1 % du taux de sortie, entre autres avantages. Carpe, en améliorant son LCP de 52 % et son Cumulative Layout Shift de 41 %, scie une croissance de 10 % du trafic, une augmentation de 5 % des taux de conversion des boutiques en ligne et une augmentation de 15 % des revenus.

Impact sur le référencement

Les Core Web Vitals sont cruciaux pour le référencement car ils fournissent des mesures claires pour l’expérience utilisateur, un facteur que Google inclut désormais dans son algorithme de classement. Cette intégration souligne la nécessité pour les sites Web de répondre à ces normes pour un meilleur positionnement dans les résultats de recherche.





Le référencement (Search Engine Optimization) est la pratique consistant à améliorer un site Web pour améliorer son classement dans les résultats des moteurs de recherche, contribuant ainsi à attirer plus de visiteurs et de clients potentiels.





Au-delà du référencement, les Core Web Vitals ont un impact sur les performances globales du site Web. Les sites Web qui obtiennent de bons résultats dans ces mesures se chargent plus rapidement, offrent une interaction stable et améliorent la convivialité, ce qui entraîne un engagement des utilisateurs et des taux de conversion plus élevés.





Bien qu'importants, les Core Web Vitals ne sont qu'un des nombreux facteurs entrant dans les critères de classement de Google. Exceller dans ces mesures peut améliorer le classement d’un site dans les recherches, mais cela ne garantit pas un meilleur placement. Une stratégie de référencement complète doit prendre en compte ces éléments ainsi que d’autres facteurs.





En mai 2021, Google a annoncé que Core Web Vitals deviendrait un facteur de classement officiel. Cette mise à jour signifie que les sites Web avec de meilleurs scores peuvent voir un meilleur classement, et ceux avec de mauvais scores pourraient être pénalisés.





En résumé, l'accent mis par Google sur Core Web Vitals reflète son objectif d'optimiser l'expérience utilisateur dans les résultats de recherche. Les sites Web qui fonctionnent bien dans ces domaines sont susceptibles d'offrir de meilleures expériences utilisateur, en s'alignant sur les objectifs de Google et en obtenant potentiellement des classements de recherche plus élevés.

Cycle de vie des métriques CWV

Le cycle de vie des métriques est un concept crucial pour les entreprises qui se concentrent sur les performances Web. Ce cycle de vie progresse par étapes, laissant aux entreprises le temps de s'adapter à mesure que les métriques évoluent d'expérimentales à stables. Ce processus est essentiel pour une planification commerciale efficace et des stratégies d'optimisation de sites Web, car il met l'accent sur l'importance des commentaires des parties prenantes et des changements progressifs et bien communiqués pour la prévisibilité et la stabilité.





Comprendre les étapes du cycle de vie permet de comprendre les outils de mesure et d'être prêt pour les mises à jour entrantes.





Les Core Web Vitals comportent trois étapes de leur cycle de vie :





Stade expérimental

Ici, de nouvelles mesures sont développées et testées. Cette étape vise à résoudre efficacement les problèmes de performances Web, en affinant les métriques existantes. Cela implique également de recueillir les commentaires d'une large communauté pour détecter tout problème et éventuellement ajuster la définition initiale de la métrique.





Étape en attente

Les mesures prometteuses sont affinées davantage en fonction des premiers commentaires. Ils restent dans cette phase pendant au moins six mois, ce qui laisse le temps d'adaptation au sein de l'écosystème. La contribution des développeurs et des autres parties prenantes est cruciale au cours de cette étape, à mesure que l’utilisation de ces métriques se développe.





Scène stable

Une fois que les métriques s’avèrent efficaces et passent l’étape En attente, elles entrent dans la phase Stable. Ici, ils sont finalisés et bénéficient d’un support continu, y compris des corrections de bugs et des mises à jour occasionnelles. Toute modification apportée à ces mesures est minutieusement communiquée via la documentation officielle.





Les critères d'évaluation de Google

Comprendre comment Google évalue les performances d'un site Web est crucial pour garantir que votre site répond aux normes qui ont un impact sur sa visibilité et son expérience utilisateur. Nous explorerons les critères d'évaluation de Google, offrant des informations pour améliorer votre présence en ligne.





Google utilise des métriques spécifiques avec des valeurs seuils définies pour évaluer les performances du site Web. Pour la plupart des mesures, Google conseille de se concentrer sur le 75e centile des chargements de pages, segmenté sur les appareils mobiles et de bureau. Cela signifie viser des objectifs de performances pour au moins 75 % des visites de vos pages dans chaque catégorie.





Cette approche garantit que la majorité de vos utilisateurs vivent une bonne expérience sur votre site. Il prend en compte des facteurs tels que la vitesse de chargement des pages, l'interactivité et la stabilité de la mise en page.





Les outils qui vérifient la conformité à Core Web Vitals utilisent ce critère du 75e centile pour déterminer si un site réussit. Le respect de ces normes dans les métriques Core Web Vitals garantit de bonnes performances pour la plupart des utilisateurs, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur.





Distinguer les données de terrain/de laboratoire

Comprendre les nuances des données de terrain et de laboratoire est essentiel pour quiconque souhaite optimiser les performances d'un site Web et, à terme, générer de meilleurs résultats commerciaux. Connaître les forces et les limites de chaque type de données est essentiel pour développer un site Web performant dans tous les scénarios d'utilisation.

Données de laboratoire

Les données de laboratoire sont collectées dans un environnement contrôlé, ce qui les rend idéales pour le débogage. Il fournit des conditions de test cohérentes, qui peuvent aider à identifier et à résoudre les problèmes de performances. Cependant, il ne représente pas toujours les expériences utilisateur réelles en raison de sa nature contrôlée.





Avantages :

Idéal pour les problèmes de débogage.

Des conditions de test cohérentes permettent une résolution ciblée des problèmes.





Désavantages:

Peut ne pas refléter les goulots d’étranglement du monde réel.

Limité dans la capture de la gamme complète des expériences utilisateur.

Des outils tels que Lighthouse et WebPageTest sont couramment utilisés pour collecter des données de laboratoire.

Données de terrain

Les données de terrain sont collectées auprès d'utilisateurs réels dans leurs environnements naturels, offrant ainsi un aperçu des expériences utilisateur réelles dans diverses conditions. Cela permet de comprendre les performances de votre site Web dans le monde réel, mais il peut offrir des mesures limitées par rapport aux données de laboratoire.





Avantages :

Fournit un véritable reflet des expériences des utilisateurs.

Utile pour comprendre les performances sur différents appareils et conditions de réseau.





Désavantages:

Ensemble limité de métriques.

Moins détaillé à des fins de débogage spécifiques.





Pour une optimisation efficace d’un site Web, il est crucial d’équilibrer les données de laboratoire et de terrain. Les données de laboratoire aident à identifier et à résoudre des problèmes spécifiques dans un environnement contrôlé. Les données de terrain, quant à elles, offrent un aperçu de la manière dont les utilisateurs réels interagissent avec votre site Web dans diverses conditions. Les développeurs doivent utiliser les données de terrain pour guider leurs paramètres de test, tels que le type d'appareil et les connexions réseau, afin de garantir que les tests reflètent les expériences réelles des utilisateurs. Cette approche aide à créer un site Web qui fonctionne bien pour la majorité de vos utilisateurs dans des scénarios réels.

Passer en revue chacune des mesures clés

Les mesures de performances Web sont des outils cruciaux utilisés pour évaluer l’efficacité et l’expérience utilisateur d’un site Web. Ces métriques sont globalement classées en trois types : stables, en attente et expérimentales. Chaque catégorie joue un rôle essentiel en offrant une compréhension complète des performances d'un site Web sous différents angles.

Métriques stables

La plus grande peinture de contenu (LCP)

LCP est une mesure de performance essentielle qui se concentre sur la vitesse de chargement d'une page Web du point de vue de l'utilisateur. Il mesure le temps nécessaire pour que le plus grand élément de contenu d'une page, comme une image ou un bloc de texte, se charge complètement et devienne visible après qu'un utilisateur ait accédé à la page.





L’importance d’un bon score LCP réside dans son impact direct sur l’expérience utilisateur. Les utilisateurs s'attendent généralement à ce que les pages Web se chargent rapidement, et un LCP lent peut entraîner de la frustration, conduisant les utilisateurs à quitter la page.





Pour les spécialistes du marketing et les propriétaires d’entreprise, l’optimisation pour un LCP efficace (ciblant 2,5 secondes ou plus) est cruciale. Un LCP plus rapide permet de fidéliser les visiteurs, de réduire les taux de rebond et d'améliorer les performances globales du site Web dans la réalisation de ses objectifs commerciaux, qu'il s'agisse de ventes, de génération de leads ou de partage d'informations.

Délai de première entrée (FID)

Le FID est une mesure utilisée pour mesurer le temps écoulé entre la première interaction d'un utilisateur avec un site Web (comme cliquer sur un lien ou appuyer sur un bouton) jusqu'au moment où le site répond à cette interaction. Cette métrique est essentielle pour évaluer la réactivité d’un site Web. Un FID inférieur signifie que le site réagit rapidement, offrant une meilleure expérience utilisateur. Les sites doivent viser un FID de 100 millisecondes ou moins pour garantir la réactivité.





En tant que Core Web Vital stable, FID quantifie l'expérience des utilisateurs avec les pages qui ne répondent pas. Il est crucial de s’assurer que la page est utilisable. Notamment, FID sera remplacé par Interaction to Next Paint (INP) en tant que Core Web Vital en mars 2024.

Changement de mise en page cumulatif (CLS)

CLS est une métrique Core Web Vitals stable qui mesure la stabilité visuelle d'un site Web. Il calcule l'ampleur des changements de mise en page inattendus pendant et après le processus de chargement d'une page. Pour une expérience utilisateur optimale, l'objectif est de maintenir le CLS aussi bas que possible, idéalement à 0,1 ou moins.





Des changements dans la mise en page d'une page Web se produisent souvent en raison du chargement asynchrone d'éléments ou d'ajouts dynamiques à la page. Ces changements peuvent perturber l'expérience utilisateur, entraînant potentiellement des clics accidentels et des difficultés d'interaction avec le site. Une mise en page stable est particulièrement cruciale pour maintenir une expérience utilisateur transparente et encourager l’interaction des utilisateurs.





L'importance de CLS s'étend au-delà de l'expérience utilisateur. Cela a un impact direct sur les taux de conversion, car les utilisateurs sont moins susceptibles d’interagir ou d’effectuer des achats sur des sites Web instables. De plus, étant donné que Google intègre CLS dans ses Core Web Vitals pour le référencement, un mauvais score CLS peut affecter négativement la visibilité d'un site Web dans les moteurs de recherche.

Première peinture de contenu (FCP)

FCP est une mesure clé des performances Web qui multiplie le temps nécessaire entre le moment où un utilisateur accède à votre page et le moment où le premier élément de contenu est visible à l'écran, qu'il s'agisse de texte, d'image ou d'un autre élément. Il sert d'indicateur précoce de la vitesse de chargement de la page, fournissant le premier signal aux utilisateurs que la page est en cours de chargement.





Un FCP rapide rassure les visiteurs sur le fait que la page répond, ce qui peut réduire les taux de rebond et améliorer la satisfaction des utilisateurs. Du point de vue du référencement, Google inclut FCP parmi ses mesures d'expérience utilisateur pour les classements de recherche. De meilleurs scores FCP peuvent conduire à un meilleur classement dans les moteurs de recherche, générant ainsi plus de trafic organique vers votre site. Un site Web qui charge rapidement le contenu a plus de chances de réussir à fidéliser les visiteurs et à atteindre ses objectifs commerciaux en ligne.

Temps de blocage total (TBT)

TBT est une mesure de laboratoire permettant de mesurer la réactivité au chargement d'un site Web, quantifiant spécifiquement le temps pendant lequel la page n'est pas interactive avant de devenir entièrement interactive. Un faible TBT est crucial pour la convivialité, car il améliore l'expérience utilisateur sur le site Web.





La métrique mesure le temps total entre First Contentful Paint (FCP) et Time to Interactive (TTI) où le thread principal est bloqué, empêchant une réponse d'entrée en temps opportun. Cela ressemble à des retards dans un magasin physique, reflétant la frustration que les utilisateurs peuvent ressentir en ligne lorsqu'un site Web tarde à répondre à des interactions telles que des clics ou un défilement.

Métriques en attente

Interaction avec la peinture suivante (INP)

L'Interaction to Next Paint (INP) devrait remplacer le First Input Delay (FID) en tant que Core Web Vital en mars 2024. INP mesure le temps écoulé entre l'interaction d'un utilisateur avec une page Web et le moment où le navigateur répond visiblement, en se concentrant sur la réactivité et l'interactivité. de la page.





L'importance d'INP réside dans son impact sur l'expérience utilisateur. Un score INP inférieur signifie un site plus réactif, améliorant l'engagement des utilisateurs. Ceci est particulièrement important pour les pages Web dynamiques et complexes. Une réactivité améliorée, indiquée par un bon score INP, peut conduire à de meilleurs taux de conversion et à une meilleure satisfaction client, essentiels à la croissance de l'entreprise.





L'optimisation de l'INP est essentielle pour rendre un site Web plus convivial, garantir des réponses plus fluides et plus rapides aux interactions des utilisateurs et contribuer au succès d'une entreprise en ligne.





Métriques expérimentales

Temps jusqu'au premier octet (TTFB)

TTFB est une mesure de performances Web qui mesure la rapidité avec laquelle le navigateur d'un utilisateur reçoit le premier octet de données de votre serveur après avoir demandé une page. Ce timing commence lorsqu'un utilisateur clique sur un lien ou saisit une URL et se termine lorsque les données commencent à arriver.





TTFB est essentiel à la fois pour la perception initiale de la vitesse de votre site et pour l'expérience utilisateur globale. Un TTFB inférieur contribue à créer une impression de site à chargement rapide, améliorant ainsi la satisfaction des utilisateurs. Cette réponse rapide est moins susceptible d’amener les utilisateurs à quitter le site prématurément et plus susceptible de les maintenir engagés pendant des sessions plus longues. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un facteur direct dans l'algorithme de classement de Google, le TTFB contribue à la vitesse globale du site, ce qui est important pour le référencement.





L'amélioration du TTFB nécessite de se concentrer sur les temps de réponse des serveurs et l'efficacité du réseau. L'optimisation de ces aspects garantit une livraison plus rapide des données à l'utilisateur, cruciale pour une expérience positive et le maintien de l'engagement sur votre site. Pour la plupart des sites Web, viser un TTFB de 0,8 seconde ou moins est idéal pour garantir une interaction utilisateur réactive et efficace.





Métriques obsolètes

Temps d'interactivité (TTI)

Time to Interactive (TTI) a été supprimé de Lighthouse 10 en raison de sa variabilité causée par des requêtes réseau aberrantes et des tâches longues. Ce changement reflète l'évolution continue des mesures de performances Web, à mesure que l'accent est mis sur des mesures plus fiables et cohérentes de l'expérience utilisateur.





La transition vers des métriques telles que Largest Contentful Paint (LCP), Total Blocking Time (TBT) et Interaction to Next Paint (INP) marque une tendance vers des métriques qui représentent plus précisément l'expérience utilisateur sur les pages Web. Ces mesures plus récentes sont privilégiées pour leur capacité à fournir une évaluation plus stable et plus précise de la façon dont les utilisateurs interagissent et expérimentent un site Web.





Avec la suppression de TTI des outils de performance clés tels que Lighthouse 10, il apparaît clairement que la communauté des performances Web valorise les mesures qui offrent un meilleur équilibre entre précision et cohérence. À partir de 2024 et au-delà, le TTI est considéré comme moins pertinent par rapport à ces mesures plus récentes et plus représentatives.

Outils pour mesurer les performances d’un site Web

Permettez-moi de partager les meilleurs outils que nous utilisons chez Anadea lorsque nous travaillons sur les sites Web des clients.

L'extension Web Vitals Chrome offre un moyen simple de mesurer les indicateurs clés CWV en un seul clic. Il fournit des commentaires instantanés sur les mesures de chargement, d'interactivité et de changement de mise en page, s'alignant sur les méthodes de mesure de Chrome et celles utilisées dans d'autres outils Google tels que le rapport sur l'expérience utilisateur Chrome, Page Speed Insights et Search Console.





Une fois installée, l'extension affiche un badge ambiant dans votre navigateur. Ce badge comporte trois états visuels pour indiquer l'état de performance :





Désactivé (gris)

Passage (vert)

Une ou plusieurs métriques échouent (rouge)





Accédez simplement au site Web que vous souhaitez évaluer et le badge affichera le statut actuel de Core Web Vitals.





En cliquant sur le badge, vous pouvez accéder à un rapport détaillé.





Ce rapport combine vos données Core Web Vitals locales avec des données d'utilisateurs réels provenant du terrain via l'API Chrome UX Report (CrUX). Cette fonctionnalité fournit des informations contextuelles, vous aidant à comparer vos expériences individuelles avec celles d'autres utilisateurs d'ordinateur sur la même page, offrant ainsi une vue complète des performances du site Web.

PageSpeed Insights (PSI) est une solution de Google permettant d'analyser l'expérience utilisateur d'une page Web sur les appareils mobiles et de bureau. Il propose des recommandations d'amélioration et fournit des données de laboratoire et de terrain sur une page.





PSI simule les conditions de chargement des pages pour mesurer les performances. Pour les mobiles, il utilise un appareil de milieu de gamme (Moto G4) sur un réseau mobile, et pour les ordinateurs de bureau, il émule un ordinateur de bureau avec une connexion filaire. L'environnement de test, y compris les conditions du réseau, est basé dans un centre de données Google et vous pouvez afficher des détails tels que l'emplacement dans le bloc d'environnement du rapport Lighthouse.





L'utilisation de PSI est simple : visitez le site Web de PSI, collez l'URL de la page que vous souhaitez tester dans le champ de saisie et cliquez sur « Analyser ». PSI fournit ensuite des statistiques Core Web Vitals pour les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau, catégorisant la qualité de l'expérience utilisateur comme bonne, à améliorer ou médiocre. Les scores de 90 ou plus sont considérés comme bons, ceux de 50 à 89 doivent être améliorés et ceux inférieurs à 50 sont mauvais.









Un exemple d'utilisation de PSI avec une page Web montre des résultats distincts pour les ordinateurs de bureau et les mobiles. Les performances des ordinateurs de bureau peuvent être bonnes, mais les performances mobiles peuvent varier en raison de facteurs tels que les capacités de l'appareil et les conditions du réseau. Par exemple, les images haute résolution qui se chargent bien sur un ordinateur de bureau peuvent entraîner un mauvais score LCP (Largest Contentful Paint) sur mobile en raison de leur taille. L'optimisation de la première image pour les écrans mobiles peut améliorer les scores LCP et First Contentful Paint (FCP).





Par exemple, saisissez une page d'anadea.info, bureau :





L'analyse montre que les performances de la page sont assez bonnes pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau. Cependant, le PSI met également en avant certains points à améliorer :

Gardez à l’esprit que les contrôles mobiles peuvent révéler des résultats différents de ceux effectués sur ordinateur. Il est crucial de prendre au sérieux l'optimisation mobile, car de nombreux utilisateurs accèdent à Internet sur leurs appareils mobiles plutôt que sur leur PC.

Le score de « performance » sur mobile est souvent moins bon que sur ordinateur en raison des différentes vitesses d'Internet (Internet filaire et Internet mobile). Pour améliorer cela, nous devons examiner la cause des mauvaises performances.





Deux mesures importantes sont le temps de blocage total (TBT) et la plus grande peinture de contenu (LCP). Ces deux mesures représentent à elles seules 55 % du score de performance.





Comment régler ceci? Comme nous le savons déjà pour LCP, il quantifie le temps nécessaire pour que le plus grand élément de contenu (comme une image ou un bloc de texte) d'une page devienne entièrement visible une fois qu'un utilisateur ouvre la page. Sur cette page, LCP est une image, elle a probablement une haute résolution (pour les PC), ce qui est redondant pour les petits écrans mobiles. La solution serait d'ajouter une première image plus petite et mieux optimisée pour les écrans mobiles : cela améliorerait le LCP et augmenterait probablement aussi le score FCP.





Ensuite, le temps total de blocage (TBT) peut être affecté par des scripts lourds ou inutiles. Les diagnostics PSI peuvent aider à identifier des problèmes tels que les scripts inutilisés et les interférences de scripts tiers. Répondre à ces problèmes peut améliorer les scores TBT.





Si vous êtes intéressé par la façon dont Google calcule le score « Performance », consultez l'image ci-dessous.

Le calcul accorde une importance significative aux mesures telles que TBT, LCP et Cumulative Layout Shift (CLS), qui, collectivement, peuvent avoir un impact jusqu'à 80 % sur le score. De là, nous pouvons conclure que la surveillance et l’optimisation de ces métriques sont cruciales pour maintenir de bonnes performances sur les versions mobiles et de bureau d’un site.

Conclusion





En conclusion, les Core Web Vitals sont cruciaux pour le succès en ligne de votre entreprise. Ils garantissent que votre site Web est rapide, réactif et agréable pour les utilisateurs. Cela améliore non seulement l'expérience utilisateur, mais contribue également à obtenir de meilleurs classements dans les recherches et des conversions plus élevées.