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    了解 Google Cloud：HackerNoon 本周公司经过@companyoftheweek
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    了解 Google Cloud：HackerNoon 本周公司

    经过 Company of the Week2m2024/08/20
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    太長; 讀書

    Alphabet 的 Google Cloud 为客户提供计算资源，以支持他们的人工智能和机器学习工作负载。Google Cloud 最近利用 HackerNoon 满足其内容营销需求，向 HackerNoon 读者重点介绍了一些令人兴奋的课程和功能，并提供了高达 350 美元的免费积分，供用户在 90 天内测试、部署和探索 Google Cloud。
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    我们又回来了本周公司功能！每周，我们都会分享来自我们科技公司数据库，在互联网上留下了永恒的印记。这个独特的 HackerNoon 数据库对标准普尔 500 强企业和年度顶级初创公司进行了排名。


    本周，我们很荣幸地推出Google Cloud ！Alphabet 的 Google Cloud 为客户提供计算资源，以支持他们的人工智能和机器学习工作负载，充分利用该公司多年运行和管理大型（我们敢说是巨大的！）服务器的经验。


    想要成为 HackerNoon 本周公司推荐者吗？在 HackerNoon 上申请您的科技公司页面



    Google Cloud <> HackerNoon 技术社区

    Google Cloud 最近利用 HackerNoon 满足其内容营销需求，向 HackerNoon 读者重点介绍了一些令人兴奋的课程和功能，并提供了高达 350 美元的免费积分，供您在 90 天内测试、部署和探索 Google Cloud。您可以在下面查看他们的一些最新帖子：



    了解如何在 HackerNoon 的公告牌上预订位置


    了解 Google Cloud：#趣闻

    我们认为如果让 Gemini 告诉我们一些有关 Google Cloud 的有趣小事实，那将会很有趣。它说了以下内容：


    您是否知道 Google Cloud 为搜索引擎巨头自己的服务（如 Google 搜索、YouTube 和 Gmail）提供支持？没错，帮助您找到猫视频的技术也运行在世界上一些最繁忙的网站之上！


    怎么样：Google Cloud 的企业数据仓库 BigQuery 非常强大，每秒可以处理超过 110 TB 的数据！这就像同时播放数千部高清电影。🤯


    Google Cloud 正在帮助保护濒危物种！许多组织使用云计算平台 Google Earth Engine 来分析卫星图像并跟踪森林砍伐、野生动物种群和其他环境因素。这就像为我们的星球配备了一台超强显微镜！🌍🐼


    这有多有趣？

    亲自体验 Google Cloud 的强大功能，即可获得300 美元 + 50 美元额外免费试用积分


    通过 HackerNoon 分享您公司的故事



    各位，本周就到这里！保持创意，保持标志性。

    HackerNoon 团队


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