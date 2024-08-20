Встречайте Google Cloud: компания недели HackerNoon

Мы вернулись с еще одним
На этой неделе мы с гордостью представляем Google Cloud ! Google Cloud от Alphabet предлагает клиентам вычислительные ресурсы для поддержки их рабочих нагрузок искусственного интеллекта и машинного обучения, используя многолетний опыт компании в эксплуатации и управлении большими (смеем ли мы сказать, гигантскими!) серверами.
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Google Cloud недавно использовал HackerNoon для своих маркетинговых потребностей в контенте, выделив некоторые интересные курсы и функции для читателей HackerNoon, а также предложив использовать до $350 в виде бесплатных кредитов для тестирования, развертывания и изучения Google Cloud в течение 90 дней. Вы можете ознакомиться с некоторыми из их последних постов ниже:
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Мы подумали, что было бы интересно попросить Gemini рассказать нам несколько забавных фактов о Google Cloud. Вот что он сказал:
Знаете ли вы, что Google Cloud поддерживает собственные сервисы поискового гиганта, такие как Google Search, YouTube и Gmail? Все верно, та же технология, которая помогает вам находить видео с котиками, также управляет некоторыми из самых загруженных веб-сайтов в мире!
Как вам такое: хранилище корпоративных данных Google Cloud, BigQuery, настолько мощное, что может обрабатывать более 110 терабайт данных в секунду! Это как транслировать тысячи фильмов высокой четкости одновременно. 🤯
Google Cloud помогает защищать исчезающие виды! Многие организации используют Google Earth Engine, платформу облачных вычислений, для анализа спутниковых снимков и отслеживания вырубки лесов, популяций диких животных и других факторов окружающей среды. Это как иметь сверхмощный микроскоп для нашей планеты! 🌍🐼
Как вам это интересно 😏
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На этой неделе все, ребята! Оставайтесь креативными, оставайтесь культовыми.
Команда HackerNoon