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    Встречайте Google Cloud: компания недели HackerNoonк@companyoftheweek
    131 чтения

    Встречайте Google Cloud: компания недели HackerNoon

    к Company of the Week2m2024/08/20
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    Слишком долго; Читать

    Google Cloud от Alphabet предлагает клиентам вычислительные ресурсы для поддержки их рабочих нагрузок искусственного интеллекта и машинного обучения. Недавно Google Cloud использовал HackerNoon для своих потребностей в контент-маркетинге, представив читателям HackerNoon несколько интересных курсов и функций, а также предложив использовать до 350 долларов в виде бесплатных кредитов для тестирования, развертывания и изучения Google Cloud в течение 90 дней.
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    Мы вернулись с еще одним Компания недели особенность! Каждую неделю мы делимся потрясающим технологическим брендом из нашего база данных технологических компаний , оставляя свой неувядающий след в Интернете. Эта уникальная база данных HackerNoon ранжирует компании S&P 500 и лучшие стартапы года.


    На этой неделе мы с гордостью представляем Google Cloud ! Google Cloud от Alphabet предлагает клиентам вычислительные ресурсы для поддержки их рабочих нагрузок искусственного интеллекта и машинного обучения, используя многолетний опыт компании в эксплуатации и управлении большими (смеем ли мы сказать, гигантскими!) серверами.


    Хотите попасть в список компаний недели HackerNoon? Запросите страницу своей технологической компании на HackerNoon !



    Google Cloud <> Сообщество HackerNoon Tech

    Google Cloud недавно использовал HackerNoon для своих маркетинговых потребностей в контенте, выделив некоторые интересные курсы и функции для читателей HackerNoon, а также предложив использовать до $350 в виде бесплатных кредитов для тестирования, развертывания и изучения Google Cloud в течение 90 дней. Вы можете ознакомиться с некоторыми из их последних постов ниже:



    Узнайте, как забронировать место на рекламном щите HackerNoon


    Встречайте Google Cloud: #ЗабавныеФакты

    Мы подумали, что было бы интересно попросить Gemini рассказать нам несколько забавных фактов о Google Cloud. Вот что он сказал:


    Знаете ли вы, что Google Cloud поддерживает собственные сервисы поискового гиганта, такие как Google Search, YouTube и Gmail? Все верно, та же технология, которая помогает вам находить видео с котиками, также управляет некоторыми из самых загруженных веб-сайтов в мире!


    Как вам такое: хранилище корпоративных данных Google Cloud, BigQuery, настолько мощное, что может обрабатывать более 110 терабайт данных в секунду! Это как транслировать тысячи фильмов высокой четкости одновременно. 🤯


    Google Cloud помогает защищать исчезающие виды! Многие организации используют Google Earth Engine, платформу облачных вычислений, для анализа спутниковых снимков и отслеживания вырубки лесов, популяций диких животных и других факторов окружающей среды. Это как иметь сверхмощный микроскоп для нашей планеты! 🌍🐼


    Как вам это интересно 😏

    Испытайте возможности Google Cloud самостоятельно и получите 300 долларов США + 50 долларов США на пробный период


    Поделитесь историей своей компании через HackerNoon



    На этой неделе все, ребята! Оставайтесь креативными, оставайтесь культовыми.

    Команда HackerNoon


    HackerNoon-Writing

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    L O A D I N G
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