为受战争影响的人设计面试问题的最佳方式是什么？





在面试生活/亲戚/家因战争而处于危险之中的候选人时，请注意面试可能会引起情绪反应。





面试可能是一个压力大的事件：候选人需要展示他们最好的一面；他们正在与一个陌生人交谈，而这个陌生人肯定会评估他们。





他们对是否会被邀请填补这个职位感到紧张。





此外，精神创伤的症状通常在压力情况下加剧。因此，对于受战争影响的人来说，采访可能在情感上很困难。





怎么能体现出来？

眼泪。

侵略。

冷冻。

渴望将话题从采访转移到目前困扰他们的事情上。



在这种情况下，面试官应该怎么做？以下是我作为心理学家和 Indigo Tech Recruiters 的 CEO 对这个话题的一些看法。





请记住：候选人的行为是对经历创伤事件的正常反应。



如果他们开始咒骂或以其他方式表达愤怒，这意味着他们需要发泄。不要阻止他们。但如果情绪是针对你的，你不必耐心等待。如果是这样，提出推迟面试。





如果候选人泪流满面，他们已经积累了很多悲伤，需要发泄出来。





如果候选人保持沉默，这可能是他们对压力的反应。他们需要消化发生的事情，目前他们很难建立联系。





提供情感支持



仅当您被要求或找到合适的时机时。





无需询问您的候选人，例如“您感觉如何？”、“您的家人离开了敌对地区吗？”等等。 如果他们不想表达自己的情绪，就不要表达。





但是，这种情况也不应被忽视。你可以问，“你好吗？”，“你现在在哪里？”，“我希望你安全吗？”等等。





这些问题仍然可能引起情绪反应。在这种情况下，您需要做的第一件事就是同情。





尝试分享情感。关键是分享它，而不是提供积极性。





如果候选人说他们害怕或生气，不要回答：





“我知道你很害怕。” “我明白你很生气。” “这很可怕，但很快一切都会好起来的。” “不是所有人都那么坏。试着理解他们并冷静下来。”





它让你看起来很疏远，这意味着你不分享情绪而只是列出它们。你可能会觉得你在贬低候选人的感受。





一些更好的选择是：





“这确实很可怕。”

“没错，这会让人发疯。”

“是啊，这很烦人。”

“是的，这太可怕了。”



不要试图喋喋不休地让候选人平静下来。只是分享他们的情绪并在他们身边。





不要完全用自己的感受来回应，也不要陷入自己的创伤中。





为了在面试过程中保持冷静，我们建议您定期咨询您自己的顾问。如果您也因应聘者的眼泪而哭泣，那是很自然的。你是人类——你能感受到自己的痛苦，也能感受到他人的痛苦。





尝试建立信任并提供机会让情绪发泄以减少其强度。





你可以说：





“如果你想哭，你不必克制自己。” “如果你想保持沉默，你可以。” “我只会在这里。如果你想分享你正在经历的事情，请告诉我——我想支持你。”





如果候选人开始说话，请使用主动倾听技巧：





定期说“是”、“我同意”、“请继续”。

不要打断。

不要被手机分心。

使用非语言交流，例如不断点头。

在不窥探的情况下澄清信息，例如“我是否正确理解...”

不要提供任何不请自来的建议或意见。



最终，你会注意到情绪的强度会消退，候选人会平静下来。





这是你不需要“平静的短语”的地方，例如“你去吧，一切都很好”。此外，注意不要表现出你听腻了，例如“你现在冷静下来了很好”。





如果候选人的情绪平稳，不要试图让他们振作起来。不要说：





“别担心，你现在很安全”

“看看外面的天气有多好，你需要享受生活中的每一天”

“生活仍在继续;一切都会好起来的”





候选人仍然是生活在陌生国家或城市的流离失所者，他们的朋友和家人可能仍然处于危险之中，他们可能会担心自己的未来、家园和他们珍视的地方。





他们可能会找到支持自己的方法并体验到快乐的时刻，但不要试图强迫它。





将候选人的情绪从消极转变为积极并不取决于你。只要让他们发泄一下，一旦情绪平息，你就可以继续采访。





何时进行面试





如果面试本身的时间有限，请不要担心。分配给面试的时间中最有价值的部分可能是给予候选人的情感支持。





你可以将面试本身移到不同的时间，它会以不同的方式开始，因为你已经建立了信任。面试看起来不会那么紧张，也不会引起强烈的情绪反应。





面试后的结论



你可能会面临一个艰难的决定，不得不拒绝需要工作的候选人。





如果应聘者情绪稳定并符合雇主的要求，请毫不犹豫地推荐他们。





但是，如果应聘者一直沉浸在所经历的事情中，而第二次面试的情况没有改变，你必须承认他们将无法有效地工作，需要更多的时间来恢复。





在这种情况下，您可能唯一能做的就是提供有关支持小组和免费咨询的信息。





保密



永远不要分享与候选人互动的历史以及他们的姓名以及对他们行为的评估。





如果您想将其作为案例研究分享以帮助他人，您可以这样做，但请确保在这种情况下表现得恰当。在此过程中，您不得共享某人的个人数据。





自我保健很重要





您可能会遇到许多故事，这些故事会激起您的情绪，甚至引发您自己的创伤。在human2human 工作时，您需要照顾好自己。





考虑安排定期咨询、加入治疗小组或寻找资源和方法让自己扎根——这些可能因人而异。你可以做运动，与家人和朋友交谈，在安静的地方散步。









这篇关于如何采访经历过创伤事件的人的文章最初发布在 Indigo Tech Recruiters 博客上。