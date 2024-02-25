无论如何，你都会爱我吗？

即使没有人愿意，你也会抱着我吗？

你会看到我吗

我看你的方式？





-第 345 天。鼠疫之年。





我的名字是凯维。我是一名跑步者。监管者就是这么称呼我的。我是大屠杀中为数不多的幸存者之一，是一个活生生的传奇人物。他们说了很多关于我的事情，但并不都是好话。但我并不介意，我是一名跑步者。一个精英。自然的力量。





我的脚落在一座破旧房屋的粗糙表面上，然后我再次飞向空中。不知何故，风感觉充满了活力，轻柔地抚摸着我的脸，这会让一个坚强的人哭泣。我的双腿是我的武器，是我存在的唯一理由。我又跳了起来。我的脚底轻轻地擦过锯齿状的边缘，当疼痛直刺我的身体时，我强忍住了畏缩。那是一个火花；它从内心燃烧着我。我咬紧牙关，继续跑，从一处废墟跳到另一处废墟，把荒地变成了我的游乐场。在抵抗运动的努力中，像我这样的跑步者是必要的。我们的兵力分散，指挥官们担心未知势力的报复。





尼日利亚。一片废墟和黑暗的荒原。我跑着，呼吸急促。我的眼睛盯着前方，不敢看脚趾上的大伤口。当我从一个边缘跳到另一个边缘时，疼痛让我聚焦。棕色，世界是棕色的。失去了颜色，像铁锈一样。就像我想死的日子一样。天空染上了铜色。当瘟疫如火如荼地席卷世界时，一切就开始了。它更像是一个地狱。死亡率足以引起恐慌并导致正常工作时间停止。学校也是。一切都陷入了停滞。





这就是我根据过度活跃的想象力设计的未来的终结。我一开始并不想成为一名跑步者，但跑步者可以逃脱瘟疫。人形病毒的变异速度惊人。死亡虫子。或者说他们是这样称呼的。这是他们变异后的第一个东西；虫子。飞虫。尽管这看起来很恶心。他们的智力似乎随着他们的形态越高而增加。苍白、半透明的生物。偷走面孔和未来的存在。来历不明的生物。他们就是这样。我不知道这是否是它们进化的最后阶段，但知道人类在食物链中的地位有多低吗？可能不是。





这就是我跑步的原因。为了逃脱我的死亡。





有人告诉我，这些生物会变得更强大，并且可能会超越跑步者，但我并没有指望这一点。他们的智力是有限的。无论它们吃掉什么生物体，它们都保持其基本形态。包括人类。这意味着他们的平均水平非常幸福。好消息？当然不。想象一下，人类永远不会疲倦，没有心脏来泵血，也没有大脑来表示何时需要停止。他们是不可阻挡的恶魔，没有已知的死亡方式。





如何杀死一个势不可挡的生物？





答案是，你不知道。你一边跑一边向众神祈祷，希望他们不要抓住你。你一直跑到你的心脏衰竭为止，即使在那之后你也不会停止。你跑，即使它会杀了你。





有趣的是，跑步是有原因的。灵魂石板。感染者是那些病毒生物无法完全吞噬的人。但他们的神智已经消失，比痴呆症患者还要糟糕。他们没有生命，他们的心脏仍然在胸腔里有节奏地跳动，但他们仍然是活着的躯壳；他们曾经的样子的漫画。死亡有时似乎是仁慈的。但是，杀死他们就意味着杀死一半的人口。这意味着那些混蛋生物赢了。





灵魂石板只能在那些废墟中找到，而邪恶的生物通常会吞下这些石板来更好地了解人类。他们不需要头脑，灵魂石板在他们的视野中跳舞，他们知道自己必须做什么。所以，魂碑很重要。对于我们跑步者来说，因为我们可以看到我们所爱的人再次复活，即使他们一言不发。





这是值得天上地下的。看到他们脸上绽放的笑容。这就是我跑步的原因。





但是，我已经妥协了。屋顶上的伤口，我每次跳跃时留下的血迹。这些生物能闻到血腥味。我不知道如何或为什么，但他们中的很多人已经消耗了我以前跑步时使用的那些。 Kemi、Shola、Etus、Akachi 等，我曾经称他们为朋友。但是，他们被带走了。





由无血者。唯一具有智慧的病毒。他们可以比我跑得更好，但他们无法逃脱死亡。





他妈的地狱。





当我看到一片杂乱的昔日建筑下，一块灵魂碑发出微弱的光芒时，我差点就踩错了一步。我突然停了下来，庆幸自己没有错过。我环视了一下废墟，有些墙壁已经锈迹斑斑，轻轻一碰就散架了。天空仍然闪耀着铜色，一种病态的颜色。大多数晚上，它都带有红色。废墟中大部分房屋的墙壁都已经剥落了油漆，只有少数房屋仍然矗立着。有时我想知道世界怎么会在这么短的时间内变成地狱。





“是你先到的。还有……你在流血。”我听到身后传来声音，转头盯着刚刚落地的女孩，她的动作就像猫一样轻盈。她的脸上挂着浅浅的笑容，仿佛笑容在她的底下。她浓密的眉毛扬起一毫米，咖啡棕色的虹膜直视着我，直视着我的灵魂。她的穿着和我一样，都是黑色的。但她的让她看起来……很性感。





是的，我很蠢。墙正在倒塌，我想起了一个女孩的尸体。多么原始啊。





“别瞪着我。你不是基诺。我可以发誓，无论我走到哪里，她的眼睛都会跟着我。”新来的齐尼思浑身颤抖，仿佛想起了什么可怕的事情。我没有责怪她，基诺有时会很霸道。





“慢戳。”我打趣道，为我的麻烦赢得了肘击。天顶可能很暴力。非常。





“仅仅因为你先到这里并不会让你跑得更快。只是愚蠢。好战的。难以忍受。令人讨厌。你从来不听。我们本来是要组成队伍的。”啊，是的，Zenith 的著名演讲之一。排成队伍，成对或成组地进行。没有人独自离开。或者其他一些胡言乱语。真令人气愤。





“你知道，我分不清哪些是真的，哪些是假的。你知道，你在乱说。你简直就是一本活字典。”她勃然大怒，我知道我触动了她的神经。 Zenith对语法总是那么讲究。真是浪费啊。世界已经分崩离析。她会给谁读莎士比亚呢？无血者？





“不。路易斯和拉希姆领先。侦察并试图用他们强大的背包擦去血迹。这次你可能会大吃一惊。现在，让我看看那个切口。”她一如既往地命令道。那就是我们的Zenith，这个团体的母亲。可惜埃图斯再也见不到她了，他们在一起的时间最长了。





当我们在户外时，她清理了伤口并涂抹了消毒剂，没有冒险使用任何多余的东西。她可以密封小到伤口的东西，但这需要时间，而我们没有时间。我盯着天空，天色渐渐变暗，拉希姆或多或少地从一座建筑物上空飞了出来。他就在我眼前攀登了这座建筑。前一秒他还不在那儿，下一秒他就出现了。





“这种小伎俩。我做得更好。”路易斯在拉希姆出现后大约两秒出现在人们的视野中，他抱怨道。拉希姆是个自恋者，他的外表也无济于事。他对泽妮丝充满热情，但她对他的追求视而不见。和他们一起跑步通常充满紧张感。我更喜欢一个人做。





“尽可能拿走所有的灵魂石板。这一切之后我们在食堂见面。凯维，你能跑吗？”齐尼斯转向我。我点头表示肯定。值得庆幸的是，路易斯和拉希姆忽略了我。他们总是这样做。我对他们来说并不存在，也不以重要的方式存在。我就是那个不听话的小子。或者他们是这么说的。





我带着尽可能多的魂片，将它们放进了背包里，撒腿就跑。他们给我带来了一点压力，但并没有太大。





真力时紧随其后。当这些生物从他们正在做的事情中站起来时，我能听到一种超凡脱俗的声音。他们把目光投向我们，囤积灵魂碑。





“去你的，凯维！去你的！你是为了证明一点才造成这一切的！”拉希姆大声咒骂，但我没有说出任何报复的话。我们没能成功。当生物完全清醒时，它们就没有任何限制。他们像正常人一样奔跑，但并没有失去耐力。他们没有死。





如果我走这条路，她会原谅我吗？





我停止了思考，专注于跑步，希望也许我能为那些来找我们的宝藏做点什么。





“有任何想法吗？”齐尼思问路易斯。值得庆幸的是，即使她知道我注定了我们所有人，她也没有提到拉希姆的话。





“我们活下来了？到了门口用魂碑？我不知道。”路易斯诚实地回答，尽量不让声音中流露出恐惧。但我熟悉那种语气。埃图斯也有过。达米也这么做了。那种不顾一切的虚张声势。





“让我们这样做吧，孩子们！”泽妮丝说道，她的声音传给了另外两人。拉希姆点点头，加快了脚步。我们在建筑物上跳跃，就像它们是用稻草袋制成的一样，在我们再次移动之前，我们的鞋子从未真正接触过地面。





“我会为你争取时间。跑步。”我说着，突然停了下来。这是我造成的，我必须承担后果。





“别他妈的这么做。你不是圣人！你就是一个自私的混蛋，只考虑自己，不考虑其他事情。跑步！”拉希姆对我尖叫，也突然停了下来。齐尼思和路易斯早已不在了。





“我不会。”对不起。现在轮到我了。”我说，我已经做好牺牲自己的准备了。





“我绝对会让你这么做。”他说着，便将一块魂碑裂开，将精华泼在了我的身上。





“现在就跑吧，你这个混蛋。别停下来，不然我会缠着你。”他转身面对几乎已经在我们身上的宝藏，灵魂石碑正在发挥作用，清理我的头脑，并尽一切努力提醒我对死亡的恐惧。于是，我跑了。





我回头看着他，想知道他为什么这么做。他的眼中仍然燃烧着仇恨。但这一次，我能理解了。





当我接近大门时，我启动了鞋子，随着我的身体变得像偷走我们的生物一样半透明。我是在。





这是一个朴素的地方，墙高得足以让我伸长脖子才能看到好景色。一座石头堡垒。我走上楼梯，向排长报告。天顶。





“拉希姆在哪儿？”她的目光一落在我身上就问道。另一个。死的。





“他没能成功。他为了救我而牺牲了自己。”当我听到她急促的呼吸声时，我尽可能如实地回答。世界静止了。





“你可以走了。”她说道，声音里带着几分冷酷。我走出去，无法说出我想说的话。拉希姆斯在最后时刻的勇敢故事。





我手里拿着一块灵魂牌，走向医务室。我的心碎了。我从没想过会为像拉希姆这样的人感到痛苦。但疼痛几乎要把我的心撕裂。





当我走向房间最远角落的床时，人们给我让路。一个病态的女人躺在一张年久失修的小床上。我小心翼翼地将灵魂牌放在她手上，观察她是否有任何认出的迹象。没有什么。就这样，一颗魂碑被吸收了，没有任何明显的变化。





我垂着背，垂头丧气地走了出去。泽妮丝朝我走来，眼里满是泪水。他们泪流满面。她抓住我的衣服前面，把我的背撞到最近的墙上。





“带来。拉希姆。后退。”她咬牙切齿地说，她的痛苦是那么剧烈，我能在舌头上尝到它的味道。





“我不能。”我说着，话就从嘴里哽咽了。





“你已经 300 多天没有离开过那张该死的床上，上面躺着一种蔬菜。由于你的虚伪，你对我们这么多人的死亡负有责任。你亲眼看着他死！”她尖叫起来，声音里充满了指责。没有她一直以来的领导者的痕迹。





“他做到了。他为了保护我而死。”我回答道，真诚地希望她能帮我一个忙，当场杀了我。





“你……”她设法放开我，悲伤折磨着她的身体。她尖叫起来，声音都碎了。我刚刚看了。





这是一个痛苦的节日。那天晚上，她为自己的言论向我道歉。我很感激她原谅了我。





第二天她被发现死亡。自杀。





为了复活死者，你还要杀死多少人？





泽尼特不该死。拉希姆没有。埃图斯没有。我就是问题所在，是异常现象。他们恨我，我也恨我。





我回到医务室，握住她的手。她的皮肤是空心的，几乎是半透明的。





我把她从死神手中救了出来。但也许，我应该死掉。





“我讨厌自己。我爱你。我讨厌我让你经历的一切，但如果你醒了，我会道歉。他们死了，是为了救我。为了挽救我幼稚的幻想。我从来不想失去这么多。但如果它能拯救你，我不介意。即使全世界都与我为敌，我也会站在你这边。即使我只想死。我希望你还记得我和你什么也没说的那些日子。希望你醒来后不要哭。我希望……你能找到一些东西。有人。你是我一直爱着的人，如果我可以牺牲整个世界来拯救你……再见，Seta。”





我感觉到她的手握紧了我的手。我再次凝视，但这似乎是我的心智的恶作剧。我在她额头上印下一吻，然后走了出去。





最后的牺牲。





*





我们将崛起，

即使是从灰烬中。





-第 7321 天。瘟疫发生后的几年。





我站着看着他的墓碑。我几乎不记得他的声音，我几乎不记得一切。但我站在他的墓碑旁，作为一种忏悔。他们所有的墓碑。跑步者们。人类最后的防御堡垒。病毒再次变异并迁移到太空。他们对人类失去了兴趣。当我醒来时，我只记得一个声音。他的声音。





他们将永远被人们铭记，即使他们无谓地死去。路易斯仍然站着。最后一个站着的跑步者。虽然他不用再跑了，但我却从未见过他笑过。不止一次。他凝视着远方，眺望地平线。天是蓝的。人类正在再次建设。现在尼日利亚有数百万人。移民，隐藏的掩体。天空不再显得死寂。





跑者们，你们能看到这个吗？我真希望你能。你值得。英雄。地球的。





-未知。







