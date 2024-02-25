Конец всего

Будешь ли ты любить меня, несмотря ни на что?

Сможешь ли ты удержать меня, даже если никто другой этого не сделает?

Ты увидишь меня,

Каким я тебя вижу?





-День 345. Год чумы.





Меня зовут Кевве. Я бегун. Так меня называли регулирующие органы. Один из немногих, кто пережил Холокост, я был живой легендой. Они говорили обо мне так много всего, но не все хорошо. Но я не возражал, я был бегуном. Элита. Сила природы.





Мои ноги приземлились на шероховатую поверхность обветшалого дома, и я снова взмыл в воздух. Ветер каким-то образом казался живым, лаская мое лицо нежными прикосновениями, которые заставили бы заплакать даже сильного парня. Мои ноги были моим оружием, моей единственной причиной существования. Я снова прыгнул. Подошва моей ноги слегка задела зазубренный край, и я подавила дрожь, когда боль пронзила мое тело. Это была искра; это сжигало меня изнутри. Я стиснул зубы и продолжал бежать, перепрыгивая от одной руины к другой, превращая пустырь в свою игровую площадку. Такой бегун, как я, был необходим Сопротивлению. Мы были рассредоточены, и командиры опасались возмездия со стороны неизвестных сил.





Нигерия. Пустошь руин и тьмы. Я бежал, мое дыхание стало прерывистым. Мои глаза смотрели вперед, не осмеливаясь взглянуть на большую рану на пальцах ног. Боль дала мне возможность сосредоточиться, когда я перепрыгнул с одного края на другой. Браун, мир был коричневым. Потерял цвет, как ржавчина. Как в те дни, когда я хотел умереть. Небо приобрело медный цвет. Это началось, как только чума опустошила мир со скоростью огня. Это больше похоже на ад. Уровень смертности был достаточным, чтобы вызвать тревогу и остановить регулярный рабочий день. Школа тоже. Все зашло в тупик.





Это был конец будущего, которое я спроектировал из-за чрезмерно активного воображения. Сначала я не хотел быть бегуном, но бегун мог обогнать чуму. Гуманоидные вирусы мутировали с угрожающей скоростью. Смертельные жуки. Или так их называли. Это было первое, во что они мутировали; Ошибки. Летающие жуки. Как бы противно это ни казалось. Их интеллект, казалось, возрастал по мере того, как более высокую форму они принимали. Бледные, полупрозрачные существа. Существа, которые украли лица и будущее. Существа неизвестного происхождения. Вот кем они стали. Я не знал, был ли это последний этап их эволюции, но знал, насколько низко люди находились в пищевой цепи? Вероятно, это было не так.





Вот почему я бегу. Чтобы обогнать мою смерть.





Мне сказали, что существа станут сильнее и, вероятно, обгонят бегуна, но я на это не рассчитывал. Их интеллект был ограничен. Они оставались в базовой форме любого организма, который потребляли; Люди в том числе. Это означает, что они были блаженно средними. Хорошие новости? Точно нет. Представьте себе людей, которые никогда не утомляются, людей, у которых нет сердца, которое могло бы перекачивать кровь, или мозга, который мог бы сигнализировать, когда им нужно остановиться. Это были неудержимые демоны, у которых не было известного способа умереть.





Как убить неудержимое существо?





Ответ таков: нет. Ты бежишь и молишься всем богам, чтобы они тебя не поймали. Ты бежишь до тех пор, пока твое сердце не подведет тебя, и ты не останавливаешься даже после этого. Ты бежишь, даже если это убьет тебя.





Как ни странно, причина для побега была. Таблетки души. Заражённые — это те, кого вирусные существа не смогли полностью поглотить. Но их разум пропал, хуже, чем у пациентов с деменцией. Они не живут, сердца их еще ритмично бьются в груди, но они остаются живой оболочкой; карикатуры на то, чем они когда-то были. Смерть иногда казалась милосердной. Но их убийство означало бы убийство половины населения. Это будет означать, что ублюдки победили.





Таблички души можно найти только в этих руинах, и чаще всего мерзкие существа поглощают эти таблетки, чтобы лучше понимать людей. Им не нужны умы, таблички души танцуют в их глазах, и они видят, что им нужно делать. Следовательно, таблетки души важны. Для нас, бегунов, потому что мы видим, как наши близкие снова оживают, даже когда они не говорят ни слова.





Это стоило неба и земли. Увидеть улыбку, которая осветит их лица. Вот почему я бегу.





Но я уже был скомпрометирован. Порез на крыше, кровавый след, который следовал за мной при каждом прыжке. Существа чувствовали запах крови. Я не знал, как и почему, но многие из них поглотили тех, с кем я бегал. Кеми, Шола, Этус, Акачи и т. д. Я когда-то называл их друзьями. Но их забрали.





Бескровным. Единственный вирус, обладающий интеллектом. Они могли бежать даже лучше меня, но им не удалось избежать смерти.





Чертов ад.





Я чуть не пропустил шаг, когда увидел тусклый свет таблички души под беспорядочной массой зданий, знавших лучшие дни. Я резко остановился, радуясь, что не пропустил это. Я оглядел руины: некоторые стены не выдержали ржавчины и развалились от легкого прикосновения. Небо все еще сияло медью болезненного цвета. Большую часть вечеров он был окрашен в красный цвет. На стенах большинства домов в руинах облупилась краска, с тех немногих, что еще уцелели. Иногда я задавался вопросом, как мир превратился в ад за такое короткое время.





«Ты пришел сюда первым. И… у тебя идет кровь. Я услышал голос позади себя и повернулся, чтобы посмотреть на девушку, которая только что приземлилась, гибкую, как кошка. На ее лице появилась легкая улыбка, как будто улыбка была ниже ее достоинства. Ее густые брови поднялись на миллиметр, ее кофейно-коричневые радужки смотрели прямо сквозь меня, в мою душу. Она была одета так же, как и я: полностью черное. Но из-за нее она казалась… горячей.





Да, я глупый. Стена рушится, и я думаю о теле девушки. Как оригинально.





«Не глазейте на меня. Ты не Киино. Могу поклясться, что ее глаза следуют за мной, куда бы я ни пошел. Новоприбывшая Зенит вздрогнула, словно вспоминая что-то ужасное. Я не винил ее, Киино иногда могла быть властной.





«Медленный тычок». Я пошутил, заработав локоть за свои неприятности. «Зенит» может быть жестоким. Очень.





«То, что ты пришел сюда первым, не делает тебя быстрее. Просто глупо. Воинственный. Невыносимо. Противный. Ты никогда не слушаешь. Мы должны были формировать ряды…» Ах да, одна из знаменитых лекций Зенита. Стройтесь в ряды, ходите парами или группами. Никто не остался один. Или еще какая ерунда. Как это бесит.





«Знаете, я не могу сказать, какие слова настоящие, а какие фальшивые. Знаешь, когда ты бросаешься словами в упандан. Ты буквально ходячий словарь». Она ощетинилась, и я понял, что задел нерв. Зенит всегда очень внимательно относилась к грамматике. Какая трата. Мир развалился. Кому бы она прочитала Шекспира? Бескровный ?





"Не. Луис и Рахим впереди. Разведка и попытка стереть кровь своим могучим рюкзаком. На этот раз ты можешь просто разозлиться. А теперь дай мне посмотреть этот разрез. Она приказала так же величественно, как всегда. Это был наш Зенит, мать группы. Жаль, что Этус больше не мог ее видеть, они уже давно были чем-то особенным.





Она очистила порез и нанесла антисептик, не рискуя использовать что-либо сверх меры, пока мы были на открытом воздухе. Она могла заклеить даже небольшой порез, но это требовало времени, а времени у нас не было. Я смотрел на небо, когда оно темнело, и Рахим более или менее вылетел из-за здания. Он взобрался на здание прямо на моих глазах. В одну секунду его не было, а в следующую он был.





«Такие мелкие хитрости. Я делаю это лучше». Луис ворчал, когда появился в поле зрения примерно через две секунды после Рахима. Рахим был нарциссом, его внешность тоже не помогала. Ему нравилась Зенит, но она не замечала его ухаживаний. Обычно бег с ними был наполнен напряжением. Я предпочитал делать это в одиночку.





«Соберите все таблетки души, какие сможете. После всего этого мы встречаемся в столовой. Кевве, ты можешь сбежать? Зенит повернулась ко мне. Я утвердительно кивнул. К счастью, Луис и Рахим проигнорировали меня. Они всегда так делали. Я не существовал для них, во всяком случае, в том смысле, который имел значение. Я был непослушным парнем. Или так они это выразили.





Я побежал, взяв с собой столько таблеток души, сколько смог, и поместил их в рюкзак, который нес. Они меня немного отягощали, но ненамного.





«Зенит» был совсем рядом. Я услышал потусторонний звук, когда существа поднялись после того, что они делали. Они нацелились на нас, копя таблички душ.





«Пошел ты, Кевве! Черт возьми! Ты вызвал это из-за своей потребности доказать свою точку зрения!» Рахим громко выругался, но я не сказал ни слова в отместку. Мы не собирались это делать. Когда существа полностью проснулись, у них не было ограничений. Они бегали, как обычные люди, но не теряли выносливости. Они не умерли.





Простит ли она меня, если я пойду этим путем?





Я перестал думать и сосредоточился на беге, надеясь, что, возможно, смогу что-нибудь сделать с сокровищами, идущими за нами.





"Есть идеи?" Зенит спросила Луиса. К счастью, она не упомянула слова Рахима, даже если знала, что я обрек всех нас.





«Мы выживем? Дойти до ворот и использовать таблетку души? Я не знаю." Луис ответил честно, стараясь не выдать страха в голосе. Но я знал этот тон. У Этуса тоже было то же самое. Дами тоже. Эта безрассудная бравада.





«Давайте сделаем это, мальчики!» — сказала Зенит, и ее голос передавался двум другим. Рахим кивнул и ускорил шаг. Мы прыгали над зданиями, как будто они были сделаны из соломенных мешков, наши ботинки никогда не касались земли, прежде чем мы снова двинулись в путь.





«Я выиграю тебе время. Бегать." — сказал я, останавливаясь. Я стал причиной этого, мне пришлось справиться с последствиями.





«Не делай этого, черт возьми. Ты не святой! Ты эгоистичный ублюдок, который думает только о себе и ни о чем другом. Бегать!" Рахим закричал на меня, тоже резко остановившись. Зенит и Луис давно ушли.





«Я не буду. Мне жаль. Теперь моя очередь». — сказал я, полностью готовый пожертвовать собой.





— Черт возьми, я тебе позволю. Сказал он, а затем расколол табличку души и выплеснул на меня ее сущность.





«А теперь беги, ублюдок. И не останавливайся, иначе я буду тебя преследовать. Он повернулся лицом к сокровищам, уже почти находящимся над нами, табличка души сделала свое дело, очистив мою голову и сделав все, чтобы напомнить мне о страхе смерти. Итак, я побежал.





Я повернулась и посмотрела на него, задаваясь вопросом, почему он сделал то, что сделал. Ненависть все еще горела в его глазах. Но на этот раз я смог понять.





Я активировал свои туфли, когда приблизился к воротам, и постепенно мое тело стало таким же прозрачным, как существа, которые украли у нас. Я был в.





Это было скромное место со стенами, достаточно высокими, чтобы я мог вытянуть шею, чтобы лучше видеть. Каменная крепость. Я поднялся на лестницу, чтобы доложить командиру своего взвода; Зенит.





«Где Рахим?» — спросила она, как только ее взгляд остановился на мне. Другой. Мертвый.





«Он не выжил. Он пожертвовал собой, чтобы спасти меня». Я ответил настолько правдиво, насколько мог, услышав ее резкий вздох. Мир остановился.





— Ты можешь уйти. Сказала она с некоторой жесткостью в голосе. Я вышел, не в силах произнести слова, которые хотел. Рассказы о храбрости Рахимса в последние минуты.





Я направился в лазарет с табличкой души в руке. Мой разум сломался. Я никогда не ожидал, что почувствую боль из-за кого-то вроде Рахима. Но боль угрожала разорвать мое сердце на части.





Люди уступили мне место, когда я направился к кровати в самом дальнем углу комнаты. На койке, видавшей лучшие дни, лежала болезненная фигура женщины. Я осторожно положил табличку души ей на руку, наблюдая за любыми признаками узнавания. Ничего. И вот так одна таблетка души была поглощена без каких-либо заметных изменений.





Я вышел обратно удрученный, сгорбившись. Зенит шла ко мне, слезы застилали ее глаза. Они были красные от слез. Она схватила меня за одежду и прижала спиной к ближайшей стене.





"Приносить. Рахим. Назад." Она говорила сквозь стиснутые зубы, ее боль была настолько острой, что я чувствовал ее вкус на языке.





«Я не могу». — сказал я, и слова вылетели из моего рта.





«Овощ лежит на этой проклятой грядке, которую ты не покидал более 300 дней. Вы несете ответственность за смерть многих из нас из-за своего лицемерия. Ты видел, как он умер!» Она закричала обвиняющим голосом. Никаких следов лидера, которым она всегда была.





"Он сделал. Он умер, чтобы защитить меня». Я ответил, искренне надеясь, что она оказала мне услугу и убила меня тут же.





— Ты… — Ей удалось отпустить меня, горе сотрясало ее тело. Она закричала, ее голос сорвался. Я просто смотрел.





Это был праздник боли. Той ночью она извинилась передо мной за сделанные ею заявления. Я был благодарен, что она простила.





На следующий день ее нашли мертвой. Самоубийство.





Скольких еще вы убьете, чтобы воскресить мертвых?





Зенит не заслуживал смерти. Рахим этого не сделал. Этус этого не сделал. Я был проблемой, аномалией. Они ненавидели меня, я ненавидел себя.





Я вернулся в лазарет, взяв ее за руку. Ее кожа была полой и почти прозрачной.





Я вытащил ее из когтей смерти. Но, возможно, мне следовало умереть вместо этого.





"Я ненавижу себя. Я тебя люблю. Ненавижу то, через что мне приходится тебе пройти, но если ты когда-нибудь проснешься, я извинюсь. Они погибли, чтобы спасти меня. Чтобы спасти мою детскую фантазию. Мне никогда не хотелось так много потерять. Но если это тебя спасет, я не против. Даже если сам мир обернется против меня, я поддержу тебя. Даже когда все, что я хочу сделать, это умереть. Надеюсь, ты помнишь дни, которые я провел, разговаривая с тобой вообще ни о чем. Надеюсь, ты не заплачешь, когда проснешься. Надеюсь... ты что-нибудь найдешь. Кто-то. Ты тот, кого я всегда любил, и если бы я мог пожертвовать миром, чтобы спасти тебя… прощай, Сета».





Я почувствовал, как ее рука сжала мою. Я снова посмотрел, но, похоже, это была игра моего разума. Я поцеловал ее в лоб и вышел.





Последняя жертва.





*





Мы поднимем,

Даже из пепла.





-День 7321. Годы после чумы.





Я стою и смотрю на его надгробие. Я почти не помню его голос, я почти не помню всего. Но я стою у его надгробия в знак покаяния. У всех их надгробий. Бегуны. Последний бастион обороны человечества. Вирусы еще раз мутировали и мигрировали в космос. Они потеряли интерес к людям. Когда я проснулся, я мог вспомнить только голос. Его голос.





Их всегда будут помнить, даже если они умерли напрасно. Луис все еще стоит. Последний выживший бегун. Хоть ему и не надо больше бежать, но я ни разу не видела, чтобы он улыбался. Ни разу. Он смотрит вдаль, заглядывая за горизонт. Небо голубое. Человечество снова строит. Нас сейчас в Нигерии несколько миллионов. Иммигранты, скрытые бункеры. Небо больше не выглядит мертвым.





Вы видите это, бегуны? Я надеюсь, что ты сможешь. Вы заслуживаете этого. Герои. Земли.





-Неизвестный.







