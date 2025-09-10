Dubai, 10 Septhemba 2025 – I-JuCoin, enye yeebhizinisi ye-cryptocurrency eyenziwe ngexesha elide, yasungulwa ngo-2013, namhlanje ibonise ukuguqulwa kwakhona kwi-Ju.com. Le nqakraza epheleleyo ibonisa ukuguqulwa kwe-platform ukusuka kwi-crypto exchange ye-regional ukuya kwi-ecosystem yehlabathi ebonakalayo yokwenza i-crypto trading efana neengxaki ze-computer. Le nqakraza ibonelela i-visual identity, i-user-centric philosophy, kunye neengxaki ze-breakthrough ezibonisa i-crypto trading efana neengxaki ze-computer. From Regional Exchange to Global Ecosystem Ukususela ukutshintshwa kwe-2024, i-Ju.com ibonelela kwi-transformation emangalisayo, ukufikelela kwi-50 million abasebenzisi abalandeli kwi-100+ amazwe, i-$5 billion yama-trading yosuku, kunye ne-26 million abalandeli be-global community. I-rebrand kwi-Ju.com ibonelela kwi-evolution yendalo kwi-visio eyodwa ebonakalisa ama-barriers ze-complexity ebonakalisa ukusetyenziswa kwe-crypto. 
 
 "I-rebrand ku-Ju.com ibonisa inkcazelo yethu esisiseko ukuba ubuchwepheshe kufuneka ifumaneke kwiinkxaso ezincinane," wathi Sammi Li, CEO & Co-Founder ye-Ju.com. "Ngexesha elidlulileyo, sinokuvumela ukuba i-crypto platforms inokufuneka ukubaluleka kwamakhasimende kwi-complexity yobugcisa. I-akhawunti yokuba namhlanje inikezelo yethu yokwenza i-imposible kunokwenzeka kumakhasimende omnye." Revolutionary Visual Identity System I-Ju.com brand entsha ibekwe kwi-Innovative J i-symbol ebonakalayo njenge-logo kunye ne-transformation tool. I-design ye-geometric ibekwe njenge-comma, i-apostrophy, okanye i-connection point, ebonakalisa "IMPOSSIBLE" kwi-"I'M POSSIBLE" nge-tagline yeekampanyeli "Rewrite I[J]mpossible." I-philosophy ye-visual ifakwe kwi-"Point. Click. Trade" indlela ye-platform, oku kwenza i-crypto trading efanelekileyo njengoko iintlawulo zekhompyutha. Abasebenzisi bangakwazi ukuhweba nayiphi na i-token ye-blockchain ngaphandle kwizikhwama ze-external, ukunxibelelana i-blockchains ezininzi ngeengxaki ze-point-and-click. Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy simple: Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions I-Futures Loss Protection Plan Xa esebenzayo, le nkqubo ivimbele ngokuzenzakalelayo iingxaki ze-futures ze-500 USDT kunye ne-JU computing power, ezibonisa i-platform yokuphumelela ngokufanelekileyo kunye ne-user success. I-U.S. and Hong Kong Stock Trading Zone I-Lowed Investment Barriers ivumela nayiphi na umlinganiselo yokuthengisa i-US kunye ne-Hong Kong stock ngexesha lokufumana ngokupheleleyo iimali ye-dividend kunye ne-staking incentives. I-Early Bird Stock Subscription Zone I-access early to subscribe to high-quality stocks inikeza iimveliso ezintsha kunye nokuncedisa iinkonzo zebhizinisi. Ukubonisa Platform Foundation I-rebrand ibekwe kwi-metric ye-success ebonakalayo ebonakalisa inkqubo ye-user-first: 
 
 
 
 
 Ububanzi: 50M+ abasebenzisi abalandeli, $ 5B umthamo trading ngosuku, $ 50B + umthamo cumulative I-Innovation: Ukukhula kwe-JU token ukusuka kwi-$0.10 ukuya kwi-$20+ okuqukethe i-20,000% yi-return for early supporters Ubuchwepheshe: I-JuChain Layer 1 blockchain inikeza ixesha le-block ye-1 ye-second kunye ne-1M+ ama-address on-chain Ukucaciswa: US MSB license, Thailand exchange license, Korea exchange and stablecoin licenses, kunye VARA kunye ne-EU MiCA framework isicelo esebenza Ukuphumelela kwe-ecosystem epheleleyo I-Ju.com isebenza njenge-ecosystem eyenziweyo enxulumene iimveliso ezininzi nge-user experience epheleleyo: 
 
 
 
 
 
 
 I-Ju.com Exchange: I-Core Trading Platform kunye ne-CeDeFi ye-access on-chain JuChain: I-High-Performance Blockchain Infrastructure Ukusekela Izicelo ze-Ecosystem xBrokers: I-Global RWA brokerage kunye ne-liquidity network JuCard: Izisombululo ze-payment zihlanganisa i-crypto kunye ne-traditional spending I-JumpFi Payment: Ukudibanisa i-TradFi kunye ne-Web3 nge-infrastructure ye-PayFi efanelekileyo I-Ju Labs: I-Innovation Fund ye-$100M ibonelela i-50+ iiprojekthi ze-AI kunye ne-blockchain Ju.com Ukudibanisa Ukucinga XBrokers XBrokers Ukucinga Iimali yeJumpFi IiLabs Global Expansion and Regulatory Leadership I-Ju.com isebenza kwi-30+ amazwe kunye ne-500+ abalandeli beqela, ukugcina ukuvelisa kwakhona njengoko iinkqubo ze-regulatory zithunyelwe kwihlabathi. I-Mission: Yenza i-crypto trading ebonakalayo njengoko usebenzisa nayiphi na interface yekhompyutha ngokugqithisa izibambiso zobuchwepheshe ukuze umntu angakwazi ukufikelela kwi-ecosystem ye-crypto ngeengxaki ezincinci. I-Vision: Ihlabathi apho i-blockchain ubuchwepheshe iya kuba ne-infrastructure ebonakalayo, okuvumela ukufikelela okuzenzakalelayo kwiimfuno ze-financial. I-Core Philosophy: I-Tech should disappear into simple interactions. Yonke indawo ye-contact kufuneka yenzelwe ngokufanelekileyo nangokulula, ngaphandle kokufanelekileyo kwinfrastructure ye-blockchain ebonakalayo. About Ju.com Ukwakhiwa ngo-2013, Ju.com (ngaphambili JuCoin) iye yandisa kwi-services-driven crypto ecosystem ebandakanya kwi-100 amazwe kunye ne-50 million abasebenzisi. I-platform ibandakanya iinkonzo ze-exchange kunye ne-JuChain blockchain infrastructure, i-xBrokers RWA brokerage, i-JuCard system, i-JumpFi payment, kunye neempawu ezintsha ezivula iimpahla ezivela kwi-centralized kunye ne-decentralized finance. I-ecosystem eyenziwe ngu-Ju.com ibandakanya i-services-driven philosophy yayo, ezisetyenziswa ukunciphisa ukuxhaswa kwaye ibonelela abasebenzisi kunye ne-crypto experiences ezisetyenzisiweyo, ezininzi 