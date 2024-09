Quyền sở hữu, tính xác thực và nhân bản của NFT vì lợi ích cao hơn

Một ý kiến khá phổ biến bên ngoài cộng đồng tiền điện tử rằng Token Non-Fungible (NFT) là công nghệ hoàn toàn không có mục đích. Tôi không đồng ý, mặc dù một số cách sử dụng hiện tại của nó hầu như chỉ là các phiên bản khác nhau của việc lừa những người không hiểu biết ném nhiều tiền vào công nghệ mà họ không hiểu. Tuy nhiên, họ trình bày một con đường rõ ràng để kiếm tiền cho các nghệ sĩ, điều mà tôi sẽ tìm hiểu sau khi đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật. Bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào hai vấn đề với NFT như được triển khai ngày hôm nay.

Vấn đề về quyền sở hữu

Hiện tại, cách sử dụng phổ biến nhất là để chứng minh “quyền sở hữu” một hình ảnh. Tuy nhiên, “quyền sở hữu” trong ngữ cảnh này không có nhiều ý nghĩa vì nó không nhất thiết phải bao gồm bản quyền hoặc giấy phép sử dụng hình ảnh. Có thể , nhưng các chi tiết pháp lý sẽ trở nên phức tạp nhanh chóng. Lưu trữ các chi tiết hợp đồng pháp lý cùng với nội dung sẽ được thú vị, nhưng có thể tạo ra sự chắp vá về các vấn đề quyền khác nhau, khi NFT di chuyển giữa các chủ sở hữu khác nhau và các khu vực pháp lý khác nhau.





Với những điều trên, có một chút khó hiểu khi mua NFT thực sự mang lại quyền lợi cho chủ sở hữu. Là một người có hiểu biết khá kỹ lưỡng về cách thức hoạt động của công nghệ này, tôi cũng không biết điều gì - nếu có gì - được nắm bắt bởi quyền sở hữu của một NFT. Theo như tôi đã thấy, câu hỏi này đã bị những người cung cấp NFT cố tình không trả lời. Câu trả lời từ thiện nhất dường như là nó cho phép chủ sở hữu thực hiện một giao dịch trên blockchain và khả năng chuyển mã thông báo cho người khác. Đó là nó.





Tôi muốn đối chiếu điều này với sự so sánh rõ ràng nhất, các vật phẩm kỹ thuật số trong trò chơi điện tử. Nếu tôi mua thẻ trong Hearthstone hoặc tab stash trong Path of Exile, tôi hoàn toàn minh bạch rằng tôi đang mua một mục trong cơ sở dữ liệu cho phép tài khoản của tôi sử dụng vật phẩm trong trò chơi. Khả năng sử dụng của vật phẩm là tạm thời hoặc gắn liền với thời gian tồn tại của tài khoản của tôi, được gắn với thời gian tồn tại của máy chủ của trò chơi. Tổng hợp tất cả lại với nhau một cách đơn giản: Tôi đang mua giấy phép để sử dụng mặt hàng kỹ thuật số cho đến khi nó hết hạn hoặc tài khoản của tôi hết hạn.





Mặc dù người bán NFT có thể cố gắng thuyết phục những người mua không nghi ngờ rằng NFT sẽ tồn tại miễn là có những người tham gia trong mạng cơ sở, thời gian sử dụng của NFT có thể bị ràng buộc hoặc không với thời gian tồn tại của dịch vụ mà nó được tạo ra. Điều đó phụ thuộc vào việc thực hiện hợp đồng NFT vì không có gì ngăn cản người viết hợp đồng bao gồm logic yêu cầu dịch vụ đúc tiền hoặc chủ sở hữu hợp đồng phải hoạt động. Cũng không có gì ngăn cản các dịch vụ (hoặc người dùng) khai thác các NFT dễ vỡ dựa vào cơ sở hạ tầng tập trung (như chúng ta sẽ thấy ở phần sau).





Với tất cả những điều đó, có vẻ như lợi ích hữu hình và lâu dài duy nhất của việc mua NFT ngày hôm nay là một giao dịch trên blockchain với ID ví của bạn trên đó. Không đảm bảo về khả năng sử dụng trong tương lai, cũng không có tuyên bố rõ ràng về thời gian tồn tại của mã thông báo.





Xem xét rằng lợi ích thực tế của việc sở hữu NFT tổng hợp vào một mục trong sổ cái, có vẻ như phần "không thể thay thế" của "mã thông báo không thể thay thế" đúng theo nghĩa là tờ 20 đô la của tôi là không thể thay thế liên quan đến hóa đơn 20 đô la của bạn vì của tôi ở trong ví của tôi và của bạn ở trong ví của bạn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của NFT, tình hình có đôi chút khác biệt. Họ có thể nói rằng, giống như cách mà vợ tôi không thể hoán đổi cho vợ hàng xóm của tôi, một NFT không thể hoán đổi cho NFT khác.





Hoặc là họ? Hãy cùng khám phá.

Vấn đề xác thực

Theo khái niệm về NFT, câu trả lời cho câu hỏi trên phải là không, nhưng việc triển khai chúng ta có ngày nay không ngăn cản việc tạo nhiều NFT với cùng một dữ liệu chính xác. Vì nội dung giống hệt nhau, chúng tôi không thể quyết định cái nào là xác thực dựa trên chính dữ liệu mã thông báo. Điều này ngụ ý rằng chúng tôi cần một số loại quyền hạn (tổ chức, cơ chế kỹ thuật số hoặc v.v.) để cho chúng tôi biết cái nào là "thật" và cái nào là bản sao. Mặt khác, nếu ai đó cố gắng hoán đổi vợ tôi với vợ hàng xóm của tôi, cả tôi và người hàng xóm của tôi sẽ có vấn đề vì họ thực sự khác nhau. NFT không xác thực được chỉ dựa trên nội dung của chúng.





Lập luận phân cấp nhanh chóng nhất sẽ là người ta có thể xác minh chi tiết hợp đồng của NFT; tuy nhiên, các vấn đề tương tự với bong bóng xác thực NFT cho đến chính hợp đồng. Không có điều gì ngăn cản một kẻ xấu triển khai một hợp đồng giống hệt nhau và tạo ra các NFT giả mạo. Có nhiều khả năng để giải quyết loại vấn đề này, nhưng không có hợp đồng NFT nào được triển khai ngày nay dường như làm được như vậy và việc chuyển các NFT hiện có sang một hợp đồng mới, an toàn hơn sẽ đòi hỏi sự tin tưởng nhiều hơn so với hệ thống hiện tại. Các công nghệ hiện nay chỉ không có các cơ chế được đưa vào để cung cấp tính xác thực rõ ràng. Đây là một vấn đề nổi tiếng khó giải quyết và những độc giả quan tâm có thể đi sâu vào các dự án khác.





Để so sánh trong thế giới thực, chúng ta có thể tưởng tượng một thứ giống như thẻ giao dịch giả mạo. Hàng giả kém rõ ràng có thể không thật, nhưng hàng giả hoàn hảo có thể yêu cầu một số cơ quan có thẩm quyền (như nhà sản xuất) chứng minh hoặc bác bỏ tính xác thực (bằng cách thiết lập một chuỗi tin cậy từ dây chuyền nhà máy đến người dùng cuối). Điều này đôi khi được gợi ý với những ý tưởng như khó sao chép, dễ bị giả mạo, bao bì kín. Ý tưởng là chỉ có nhà sản xuất mới có bao bì cụ thể, vì vậy một sản phẩm được niêm phong trong bao bì đó phải là của nhà sản xuất hợp pháp.





Quay trở lại ví dụ về hàng hóa kỹ thuật số ở trên, cách duy nhất để nhận được thứ gì đó như thẻ Hearthstone là mua nó trong trò chơi. Sự tồn tại của vật phẩm như một phần của bộ sưu tập trong trò chơi của tôi giống như một con dấu xác thực từ nhà sản xuất. Nếu không gặp trục trặc hoặc hack, cách duy nhất để có được thẻ là mua thẻ từ nhà sản xuất và việc duy trì tính toàn vẹn của hệ thống là tùy thuộc vào họ.





Một ví dụ gần đây là trục trặc trong Twisted Bow của Old School Runescape , nơi một trong những vật phẩm đắt tiền nhất của trò chơi đã bị các nhà phát triển đặt nhầm vào nơi bất kỳ ai cũng có thể lấy bao nhiêu bản sao họ muốn. Điều này dẫn đến việc khôi phục các máy chủ của trò chơi về trạng thái trước khi xảy ra trục trặc, trả lại sự đảm bảo về tính xác thực của vật phẩm. Điều này tạo ra một sự song song thú vị với Ethereum hard fork , vốn đã thu hồi một cách hiệu quả một loạt các giao dịch trị giá hàng triệu đô la bởi một kẻ xấu đã phát hiện ra các vấn đề với một hợp đồng được triển khai trên mạng.





Quay trở lại vấn đề, tính xác thực của một đối tượng nhất định (vật lý hoặc kỹ thuật số) phải được thiết lập bởi nội dung của đối tượng đó hoặc bởi một cơ quan có thẩm quyền về tính xác thực của đối tượng. Hàm băm của một số dữ liệu được xác thực bởi nội dung của nó (chúng tôi có thể xác minh mã băm) trong khi thẻ sưu tập có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh.





Theo bản chất của chúng, NFT yêu cầu một quyền hạn mà các thị trường và sàn giao dịch chưa thực hiện.

NFT thực tế là gì?

Để có ý tưởng rõ ràng hơn về vấn đề này, hãy xem NFT dựa trên Ethereum thực sự là gì. Nếu bạn muốn theo dõi tại nhà, hãy chọn NFT trị giá nhiều triệu đô la yêu thích của bạn và tìm ID mã thông báo và địa chỉ hợp đồng của nó. Tôi sẽ sử dụng Nhấp chuột phải và Lưu thành chàng trai của XCOPY.













Tôi tìm thấy NFT cụ thể này được liệt kê trên Opensea.io , một thị trường NFT. Trang của anh chàng nhấp chuột phải có một sổ cái giao dịch ở phía dưới.













Mục nhập sổ cái dưới cùng có một liên kết thuận tiện đến trang Etherscan của giao dịch đúc tiền tại đây. Nếu bạn đang theo dõi tại nhà, bạn có thể cần điều hướng thủ công đến hợp đồng đúc theo địa chỉ và sử dụng ID mã thông báo để tìm giao dịch đúc mã thông báo chính xác.













Việc giải mã dữ liệu đầu vào cung cấp cho chúng tôi một URI mã thông báo (một liên kết) đến cổng InterPlanetary FileSystem (IPFS) của chính NFT. Nội dung chính xác của NFT như sau:





{ "name": "Right-click and Save As guy", "createdBy": "XCOPY", "yearCreated": "2018", "description": "Why would I buy it when I can right click and save as?", "image": "https://ipfs.pixura.io/ipfs/QmTA9VN19dxgFEF1H1dJZvmBCFsZRryBBnLKfUJZzFXNmU", "tags": [ "portrait", " gif", " why" ] }





Nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy một NFT trước đây, điều này có thể hơi khó hiểu. Nó thực sự chỉ là một tệp JSON với mục nhập trên một chuỗi khối trỏ đến nó. Nó có một trường hình ảnh với liên kết cổng IPFS mỏng manh và một số siêu dữ liệu. Hầu hết "chức năng" của NFT (thiết lập giao dịch và quyền sở hữu) được thực hiện trong hợp đồng đúc tiền chứ không phải bản thân mã thông báo.





Ngoài ra, đây là một triển khai đáng buồn của NFT vì tệp JSON - NFT theo nghĩa đen- đang được tham chiếu thực sự không phải là địa chỉ IPFS của tệp, đó là một liên kết đến cổng độc quyền của Pixura. Điều này có nghĩa là NFT này sẽ không còn hoạt động chính xác nếu Pixura quyết định sử dụng cổng ngoại tuyến của nó. Điều này trái ngược với việc cung cấp liên kết giao thức IPFS, liên kết này sẽ hoạt động miễn là tệp được ghim vào IPFS. Thậm chí tệ hơn, ai đó có thể chiếm quyền điều khiển máy chủ cổng đó và liên kết đến tất cả các thứ khủng khiếp. NFT cụ thể này sẽ bền hơn nếu nó sử dụng bộ lưu trữ tập trung! Điều đó có vẻ trái ngược với bản chất phi tập trung của các công nghệ blockchain, nhưng tôi sẽ để lại những suy nghĩ về đạo đức cho người đọc.





Nhìn vào phần trên, vấn đề là rõ ràng. Bất kỳ ai cũng có thể sao chép và dán JSON đó vào một tệp mới, ghim tệp đó vào IPFS và tạo bản sao của NFT. Thậm chí tệ hơn, ai đó thông minh hơn một chút có thể chỉ lấy liên kết IPFS gốc và tạo ra một NFT trùng lặp chính xác trỏ đến cùng một tệp JSON trên IPFS. Điều đó có nghĩa là tính xác thực của NFT nhất thiết phải phụ thuộc vào một số cơ quan trung ương, điều này lại đi ngược lại với bản chất phi tập trung của công nghệ blockchain.

Nhân bản NFT cho tốt

Tất nhiên, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc nói rằng ai đó có thể làm được. Chúng tôi phải tự mình làm điều đó và chứng minh tại sao các NFT là đại diện có thể giao dịch, không rõ ràng về quyền sở hữu tác phẩm nghệ thuật không nên có giá trị.





Tl; dr là bạn có thể sao chép git repo của tôi , làm theo hướng dẫn trong readme và bắt đầu tạo NFT bằng cách sử dụng hợp đồng mà tôi đã triển khai cho Goerli testnet. Bạn có thể xem hợp đồng trên etherscan.io và xem giao dịch tôi đã sử dụng để đúc mã thông báo Right Click Guy trùng lặp.





Các tập lệnh hoạt động như sau:

Hợp đồng, được viết bằng Solidity và tận dụng thư viện hợp đồng miễn phí của OpenZepplin, được biên dịch bởi hardhat.

Hợp đồng đã biên dịch kết quả được triển khai với hardhat bằng cách sử dụng tập lệnh triển khai sử dụng thư viện ete.

Tập lệnh đúc tiền sử dụng Alchemy và thư viện alchemy-web3 để tương tác với hợp đồng và đúc NFT, điều này chỉ đơn giản là liên kết ID mã thông báo với liên kết IPFS.





Tôi không có kế hoạch sửa đổi mã này hoặc triển khai hợp đồng với mạng chính Ethereum; mặc dù tôi nghĩ rằng NFT không nên có giá trị, nhưng những người thực đang tiêu tiền thật và tôi muốn tránh hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tầm thường hóa quá trình lừa đảo.





Quét qua giao dịch, chúng tôi có thể tìm thấy cùng một loại chi tiết có trong giao dịch ban đầu mà chúng tôi đã lấy liên kết IPFS từ:

















Phiên bản NFT của tôi thực sự tốt hơn một chút theo một số cách quan trọng





Bạn có thể thấy địa chỉ ví của người nhận cũng như liên kết IPFS trong dữ liệu đầu vào. Bởi vì giao dịch không bao giờ có thể thay đổi, người ta có thể dễ dàng xác định mã thông báo này khỏi các bản sao bằng cách theo dõi người nhận ban đầu. Điều này không giải quyết được vấn đề về thẩm quyền, nhưng nó chắc chắn làm cho việc xác minh thuận tiện hơn. Chi tiết này làm cho việc thiết kế một hệ thống xác thực mạnh mẽ hơn trở nên đơn giản hơn đáng kể. Một cơ quan có thể đúc mã thông báo trực tiếp vào một ví được chỉ định để đặt ID người nhận và sau đó chứng minh quyền sở hữu ví đó trước khi mua bằng cách gửi một giao dịch nhỏ từ chính ví đó.

URI mã thông báo là một liên kết giao thức IPFS và không phải là một liên kết HTTP đến cổng của ai đó. Miễn là tệp JSON này được ghim vào IPFS, liên kết này sẽ hoạt động. Miễn là tôi giữ lại một bản sao hoàn hảo một chút của tệp JSON gốc, tôi có thể tải lên lại và ghim nó vào IPFS để "kích hoạt lại" liên kết. Vì các liên kết IPFS được tạo bởi nội dung tệp, cùng một tệp sẽ luôn nằm ở cùng một URI







Những khác biệt này làm cho NFT bền hơn đáng kể, nhưng tôi đã không giải quyết được vấn đề của trường hình ảnh bằng cách sử dụng liên kết cổng vì việc khắc phục điều đó sẽ yêu cầu thay đổi chính tệp, một điều tuyệt vời vì điều đó sẽ thay đổi IPFS URI.





Vì điều đó, và như một cử chỉ thiện chí, tôi xin gửi tới Mr./Ms./Mx. XCOPY một lời mời để yêu cầu phiên bản mạng chính của Right Click Guy NFT bền hơn này, được triển khai trên một hợp đồng mà công chúng không thể sử dụng được, với chi phí của tôi và không phải của riêng họ.

Kiếm tiền thật khó

Dù tôi không thích những triển khai hiện tại của NFT, nhưng chúng hoàn thành một điều tốt hơn hầu hết mọi định dạng khác: nghệ sĩ được trả tiền. Các nghệ sĩ hiện đại phải vượt qua rất nhiều vòng để được trả tiền và bất cứ điều gì từ tài trợ shilling đến tăng doanh thu quảng cáo hoặc bán nội dung "chỉ dành cho người hâm mộ" đều nằm trên bàn. Hầu hết các phương pháp này đều tận dụng danh tiếng của nghệ sĩ và sự tương tác của khán giả khi sản phẩm được bán hơn là bản thân nghệ thuật.





Nếu bạn không quan tâm đến việc được sử dụng như một vũ khí trong cuộc chiến tâm lý đang được tiến hành đối với người tiêu dùng, thì lựa chọn của bạn rất mỏng. Không phải không có gì, nhưng chắc chắn là mảnh mai.





Bán NFT trên thị trường với mô hình kinh doanh (gần như) trực tiếp đến người tiêu dùng giúp loại bỏ rất nhiều thứ rác thải điển hình mà một nghệ sĩ có thể phải đối phó trong các tình huống trao đổi trực tiếp hơn. Nó cũng đi một chặng đường dài trong việc kết nối nghệ sĩ với những người muốn mua tác phẩm nghệ thuật, đây là điều vô giá và là một cải tiến đáng kể so với chiến lược hiện tại là cố gắng thu hút lượng người theo dõi trên Twitter và liên kết với các biểu mẫu hoa hồng hoặc khách hàng quen.





NFT dưới dạng "biểu tượng trạng thái" hoặc mã thông báo bằng chứng ủng hộ một nghệ sĩ yêu thích có vẻ là một ý tưởng khá hay và chắc chắn có một cơ hội kinh doanh chưa được khai thác trong việc tạo ra một mô hình thị trường NFT hỗ trợ nghệ sĩ làm trung tâm hơn. Với việc dễ dàng triển khai các hợp đồng và trang web, đây có thể là những ngày cuối tuần đáng giá vài tháng đối với một cặp các nhà phát triển có năng lực!





Ví dụ cụ thể cuối cùng, khi tôi quyết định đặt avatar cho một thương hiệu cá nhân, tôi đã dành hàng giờ tìm kiếm trên Reddit và Twitter để tìm kiếm các nghệ sĩ trước khi tìm thấy @JoghsArt . Quá trình hoàn thành công việc bao gồm một vài ngày đàm phán qua lại về quyền sử dụng, giá cả và bản nháp. Joghs rất dễ làm việc, vì vậy quá trình này tương đối không khó khăn nhưng hồ sơ duy nhất mà chúng tôi có về thương lượng quyền là hồ sơ cá nhân của tôi, cuộc trò chuyện Discord riêng tư và (hy vọng) hồ sơ cá nhân của Joghs: không có hồ sơ công khai về những quyền nào tôi đã mua. Vì những lý do đã nêu trước đây, việc điều hướng các vấn đề pháp lý xung quanh việc chuyển nhượng quyền liên quan đến NFT sẽ rất khó khăn nhưng một thị trường với tầm nhìn ít hoành tráng hơn có thể giải quyết vấn đề kết nối giữa nghệ sĩ và người tiêu dùng gần như không đáng kể.





Điều này là dành cho hôm nay. Nếu bạn tình cờ tìm thấy một số NFT thú vị với hợp đồng thử nghiệm của tôi, hãy cho tôi biết dưới dạng nhận xét hoặc trên Twitter của tôi.





