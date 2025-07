Phim và không gian - Một thế kỷ của những giấc mơ vũ trụ của điện ảnh

Trong lịch sử điện ảnh và vũ trụ, có những bộ phim được quay trong không gian, những bộ phim được chụp bởi các nhà du hành vũ trụ, những bộ phim có sự tham gia của các nhà du hành vũ trụ, những bộ phim được chụp bởi các tàu vũ trụ tự động, những bộ phim có sự không trọng lượng thực sự nhưng được quay trong bầu khí quyển Trái đất, và nhiều biến thể khác.





Phim đầu tiên về không gian

Phim đầu tiên công khai, và sau đó thương mại, chiếu phim bắt đầu vào năm 1895. Và chỉ bảy năm sau đó, vào năm 1902, bộ phim đầu tiên được biết đến (và có lẽ là lần đầu tiên) về không gian và vũ trụ đã được phát hành - "A Trip to the Moon" của đạo diễn người Pháp Georges Méliès. ngắn theo tiêu chuẩn ngày nay, vào thời điểm đó nó là một bộ phim khoa học viễn tưởng đầy đủ blockbuster kéo dài đầy đủ 15 phút. Cốt truyện mỉa mai Jules Verne của "From the Earth to the Moon" và H. G. Wells của "The War of the Worlds". Bộ phim ban đầu được chứng minh thành công lớn trong rạp chiếu phim ở cả hai phía của Đại Tây Dương, sau đó bị lãng quên, tái khám phá trong những năm 1930, và bây giờ xứng đáng chiếm một vị trí









Ngày nay, nó là cần thiết để giải thích rằng tên lửa được nạp vào khẩu súng bởi các cô gái không chỉ trong quần áo kỳ lạ, nhưng trong đồ bơi. Nhưng dự đoán này vẫn chưa trở thành sự thật, và các mô hình trong bikini không nhìn ra khỏi các phi hành gia vũ trụ và phi hành gia trên chuyến bay của họ.





Bộ phim nghiêm túc đầu tiên về không gian

Một phần tư thế kỷ sau, bộ phim đầu tiên mô tả thực tế việc phóng tên lửa mặt trăng đã được thực hiện ở Đức. "Nữ trên mặt trăng" được đạo diễn bởi Fritz Lang và phát hành vào năm 1929. Theo một số nhà phê bình, mô tả thực tế của một vụ phóng tên lửa là ý tưởng chính của đạo diễn. Cho dù điều này là đúng hay không, người đam mê tên lửa và không gian nổi tiếng Hermann Obert đã được đưa vào làm cố vấn, người cũng được cho là sẽ chứng minh việc phóng một tên lửa mô hình như một phần của một chiến dịch quảng cáo, mà ông đã nhận được tài trợ đáng kể từ phòng thu phim.









Khi các chuyến bay không gian thực sự bắt đầu, hóa ra rằng "Phụ nữ trên Mặt trăng" đã dự đoán: vận chuyển dọc của tên lửa đến địa điểm phóng (một trong những lựa chọn vận chuyển), đếm ngược, sử dụng nước tại khu phức hợp phóng (mặc dù không giống như trong phim), ghế chống g (trong thực tế, ghế), màn trình diễn của sự tách rời giai đoạn đầu tiên, và nhiều hơn nữa.





The first serious Soviet film about space





Các nhà làm phim Liên Xô không xa lạ với khoa học viễn tưởng – “Aelita” của Protazanov, dựa trên tiểu thuyết của Alexei Tolstoy, được quay trở lại năm 1924, nhưng nó chỉ ngắn gọn cho thấy việc phóng một con tàu vũ trụ từ một ngôi nhà không có mái nhà ở “khu vực xa của Moscow.” Nhưng bộ phim “Cosmic Voyage” không có ai khác ngoài Tsiolkovsky như là một nhà tư vấn. Được phát hành vào năm 1936, bộ phim có một số điểm tương đồng với “Woman in the Moon”: trong cả hai bộ phim, các nhân vật bay lên mặt trăng, cuộc thám hiểm được dẫn dắt bởi một nhà khoa học nổi tiếng, có một người phụ nữ trong phi hành đoàn, và một thiếu niên trượt trên tàu. Nhưng “Cosmic Voyage” cho thấy tầm nhìn của Tsiolkovsky





There are characteristic misconceptions, such as the impossibility of radio communication with Earth and the need to signal with pyrotechnic rockets because of this. But unlike in “Woman in the Moon”, weightlessness is shown correctly—it occurs immediately after the engine is turned off. The film is also interesting for its use of the word “astronaut,” as “cosmonaut” appeared much later.





Điều đáng chú ý là các hiệu ứng đặc biệt, trông đáng ngạc nhiên tốt cho một bộ phim gần một thế kỷ tuổi và đã trở thành, theo một nghĩa nào đó, tiêu chuẩn. không trọng lượng đã được thể hiện bằng cách treo các diễn viên trên cáp, và các cảnh trong hangar tên lửa và nhảy lên mặt trăng đã được quay trên các mô hình thu nhỏ và sử dụng hoạt hình búp bê.





Hình ảnh đầu tiên từ không gian





Hình ảnh và video đầu tiên trong không gian được chụp vào ngày 24 tháng 10 năm 1946, bởi một máy ảnh tự động gắn trên một tên lửa V-2 được sửa đổi, ban đầu là một tên lửa chiến đấu, được phóng từ trang web thử nghiệm White Sands của Hoa Kỳ. Tên lửa tăng lên độ cao 104,6 km, và máy ảnh được lắp đặt trên nó lấy một khung hình mỗi 1,5 giây. Một vài phút sau đó, tên lửa và máy ảnh rơi trở lại mặt đất và va chạm, nhưng bộ phim trong một viên nang đặc biệt đã được tìm thấy và phát triển một cách an toàn.





Kể từ đó, máy ảnh đã trở thành một phần vĩnh viễn của hàng hóa không gian - chúng được đặt trên tên lửa và các trạm liên hành tinh và được gửi đi cùng với các phi hành gia.





The first photos of the entire Earth from space





Bức ảnh đầu tiên của toàn bộ Trái Đất được chụp vào ngày 30 tháng 5 năm 1966, bởi một máy ảnh được cài đặt như một vật dụng lót lót trên một vệ tinh truyền thông Molniya-1 của Liên Xô (có thể là số 6, được phóng vào tháng 4), bay trong quỹ đạo elip cao với độ nghiêng lớn.





Bức ảnh màu đầu tiên được chụp bởi vệ tinh thử nghiệm DODGE của Mỹ. Nhiệm vụ chính của thiết bị là kiểm tra hệ thống ổn định trọng lực, và máy ảnh cũng được mang theo như một tải trọng lợn. Máy ảnh màu đen và trắng đã chụp ba bức ảnh thông qua các bộ lọc màu, và hình ảnh được lắp ráp trên Trái đất.









Nhiếp ảnh gia và nhiếp ảnh gia video đầu tiên trong không gian

Người đầu tiên chụp ảnh và quay video trong không gian là người Đức Titov vào ngày 6 tháng 8 năm 1961. Yuri Gagarin có một máy ảnh truyền hình cố định trong tàu vũ trụ của mình mà quay khuôn mặt của phi hành gia, nhưng không phải những gì đang xảy ra bên ngoài, và ông không được đưa ra một máy ảnh do chuyến bay tương đối ngắn. các phi hành gia Mỹ, người đã thực hiện hai chuyến bay suborbital sau Gagarin có ba máy ảnh trong tàu vũ trụ của họ: một quay phim phi hành gia, thứ hai quay bảng điều khiển, và thứ ba nhìn ra cửa sổ, nhưng tất cả chúng đều tự động.









Kể từ đó, các phi hành gia vũ trụ đã tham gia các khóa học nhiếp ảnh như một phần của đào tạo không gian của họ, chụp rất nhiều hình ảnh trong quỹ đạo, xuất bản chúng và thu thập hàng ngàn lượt thích trên Instagram.





Mọi thứ phát triển và phát triển





Đó là nhờ vào các máy ảnh tự động mà chúng ta có những hình ảnh đã trở nên cổ điển. tàu vũ trụ Gemini của Mỹ được trang bị các máy ảnh nhìn ra từ một lỗ chân không, cũng được đặt thuận tiện. Kết quả là, chúng ta có những hình ảnh của sự chậm lại trong các lớp dày đặc của khí quyển, khi plasma bao quanh tàu vũ trụ rõ ràng có thể nhìn thấy trong lỗ chân trời.









Nhiều máy ảnh đã được sử dụng trong chương trình Apollo. Chúng được đặt ở các điểm khác nhau trên sàn phóng và trên chính tên lửa. Các máy ảnh trên tên lửa được đặt trong các thùng chứa, tự động bật, sau đó ném xuống đại dương trên dù được trang bị đèn báo vô tuyến. Kết quả là, nhân loại có một số hình ảnh thực sự ngoạn mục về sự tách rời các giai đoạn.









khoa học viễn tưởng









Trong những năm 1960, hai vũ trụ khoa học viễn tưởng được sinh ra vẫn còn sống ngày nay và có cộng đồng người hâm mộ khổng lồ. Trong 1963, loạt phim Anh "Bác sĩ Ai" xuất hiện, về một người ngoài hành tinh kỳ lạ đi qua thời gian và không gian, và trong 1966, loạt phim Mỹ Star Trek xuất hiện, về những cuộc phiêu lưu của phi hành đoàn của tàu vũ trụ Enterprise. Các loạt phim được phát sóng trên truyền hình, vì vậy họ không thể tự hào về một ngân sách lớn. Kết quả là, đó là tiểu thuyết không gian trong đó không gian hầu như không được hiển thị ở tất cả. Các cảnh quan của các hành tinh khác đã được quay trong các studio hoặc trong một số đá cát (một kliché đặc trưng đặc biệt của "Bác sĩ Ai"). Người ngoài hành tinh được miêu tả bởi những người được trang bị với số









Tàu vũ trụ "Doctor Who" và cỗ máy thời gian TARDIS chỉ đơn giản là thực hiện tại thời điểm mong muốn, trong khi "Star Trek" cho thấy một mô hình quy mô lớn của con tàu chống lại nền tảng, ví dụ, một hành tinh được sơn.





Các hiệu ứng đặc biệt nghiêm trọng với ngân sách lớn có thể được tìm thấy trong các bộ phim hoạt hình, ví dụ cổ điển là "2001: A Space Odyssey" của Stanley Kubrick, được phát hành vào năm 1968. Phim được quay theo các quy tắc của khoa học viễn tưởng cứng, bộ phim thành thật cố gắng hiển thị không gian bằng cách sử dụng công nghệ có sẵn.









Sức hấp dẫn được hướng từ trục sang ngoại vi trên trạm quỹ đạo đã được chứng minh bằng cách xây dựng một bộ lớn, bên trong đó một diễn viên chạy như một con lừa trên bánh xe.









Các mô hình của công nghệ được kết hợp với nền bằng cách sử dụng các hình ảnh động khác nhau và kết hợp các kỹ thuật chụp, tạo ra cảm giác quy mô với các bức ảnh chuyển động chậm khi cần thiết.









Một dự đoán nổi bật trong "2001: A Space Odyssey" là những bức ảnh chạy xung quanh trạm sau đó được quay trong không gian thực - trên trạm Skylab lớn, các phi hành gia thực sự chạy theo cách tương tự.





Documentary films





Sự phát triển của máy ảnh ảnh và phim ảnh đã không bỏ qua không gian. Khi công nghệ IMAX xuất hiện vào những năm 1970, các phi hành gia bắt đầu sử dụng nó để quay phim. Trong năm 2002, bộ phim 3D đầu tiên, Trạm vũ trụ 3D, đã được phát hành. Kết quả là, nhân loại có một số lượng lớn các bộ phim tài liệu về không gian. Trong số những người được thực hiện ở Nga, nó là giá trị xem loạt Space Odyssey, thế kỷ 21 và Một năm trong quỹ đạo.





Phim hoạt hình đầu tiên trong không gian





Bộ phim đầu tiên sử dụng hình ảnh được quay đặc biệt trong không gian là bộ phim Liên Xô "Trở về từ quỹ đạo" (1984). Các phi hành gia vũ trụ đã quay trên trạm vũ trụ Salyut 7 và trong tàu vũ trụ Soyuz T-9.





Trọng lượng thực sự





Rất có thể, bộ phim duy nhất có hình ảnh không trọng lượng thực sự không được quay trong không gian là Apollo 13. phi hành đoàn phim, diễn viên và bộ phim được đặt trong một máy bay phòng thí nghiệm bay được sử dụng trong đào tạo phi hành gia vũ trụ.

Trong thế kỷ 21, nhu cầu cho các thủ thuật như vậy đã biến mất phần lớn - bạn có thể quay phim các diễn viên chống lại một màn hình màu xanh lá cây và sau đó thêm bất cứ điều gì bạn muốn trên máy tính.









Ngày nay, chủ nghĩa hiện thực của phim ảnh phụ thuộc chủ yếu vào các nhà viết kịch bản, những vi phạm luật tự nhiên mà họ sẵn sàng phạm phải để miêu tả kịch tính mong muốn.





Phim của các phi hành gia

Du khách vũ trụ Richard Garriott, người đã đi du lịch đến ISS vào năm 2008, đã mang một kịch bản phim khoa học viễn tưởng đến trạm, được quay trong thời gian rảnh của phi hành đoàn.