Filmek és űr - A mozi kozmikus álmainak évszázada

A mozi és a kozmonautika történetében vannak űrben forgatott filmek, űrhajósok által forgatott filmek, űrhajósokat bemutató filmek, űrhajósok által forgatott filmek, valódi súlytalanságú filmek, de a Föld légkörében forgatott filmek, és sok más variáció.





Az első film az űrről

Az első nyilvános, majd kereskedelmi, film előadások kezdődött 1895. És csak hét évvel később, 1902-ben, az első ismert (és valószínűleg az első valaha) film a tér és a kozmonautika megjelent - „Utazás a Holdra” a francia rendező Georges Méliès. Rövid a mai szabványok, abban az időben ez volt egy teljes körű sci-fi blockbuster tart teljes 15 perc. A telek paródia Jules Verne „From the Earth to the Moon” és H. G. Wells „The War of the Worlds”. A film eredetileg mutatták, hogy nagy sikert a mozik mindkét oldalán az Atlanti-óceán, majd elfelejtették, újra felfedezték az 1930-as években, és most jogosan elfoglalja a helyét a becsület a









Napjainkban meg kell magyarázni, hogy a lövedéket a lányok nemcsak furcsa ruhában, hanem fürdőruhában rakják be a ágyúba.De ez az előrejelzés még nem vált valóra, és a bikini modellek nem látják el a kozmonautákat és az űrhajósokat a járatukon.Vegyünk tizenöt percet, és nézze meg a filmet, megéri.





Az első komoly film az űrről

Negyed évszázaddal később Németországban készült el az első film, amely valósághűen ábrázolta a holdrakéta indítását. „A nő a Holdon” Fritz Lang rendezte, és 1929-ben jelent meg. Egyes kritikusok szerint a rakéta indításának reális ábrázolása volt a rendező fő ötlete. Akár igaz, akár nem, a híres rakéta- és űrrajongót, Hermann Obert-t tanácsadóként hozták be, aki szintén reklámkampány részeként bemutatta a modellrakéta indítását, amelyre jelentős finanszírozást kapott a filmstúdióból.









Amikor a valódi űrrepülések elkezdődtek, kiderült, hogy a „Nő a Holdon” előre megjósolta: a rakéta függőleges szállítását a felszállás helyére (az egyik szállítási lehetőség), a visszaszámlálást, a vízfelhasználást a felszállás komplexumában (bár nem úgy, mint a filmben), az anti-g üléseket (valójában, székeket), az első szakasz elválasztásának látványát, és még sok mást.





The first serious Soviet film about space





A szovjet filmkészítők nem voltak idegenek a sci-fi-hoz – Protazanov „Aelita” című regénye, Alexei Tolsztoj regénye alapján, 1924-ben forgatták, de csak röviden mutatja az űrhajó indítását egy tető nélküli házból a „Moszkva távoli peremén”. De a film „Cosmic Voyage” nem volt senki más, mint Tsiolkovsky maga, mint tanácsadó. 1936-ban megjelent, a filmnek van némi hasonlósága a „Nő a Holdon”: mindkét filmben a karakterek repülnek a Holdra, az expedíciót egy kiemelkedő tudós vezeti, van egy nő a legénységben, és egy tinédzser csúszik a fedélzeten. De „Cosmic V





Vannak jellegzetes félreértések, mint például a Földdel való rádiókommunikáció lehetetlensége és a pirotechnikai rakétákkal való jelzés szükségessége miatt.De a „Nő a Holdon” -ban a súlytalanságot helyesen mutatják meg - ez közvetlenül a motor kikapcsolása után következik be.A film szintén érdekes a „ űrhajós” szó használatával, mivel a „kozmonauta” sokkal később jelent meg.





Érdemes megjegyezni a speciális effektusokat, amelyek meglepően jól néznek ki egy majdnem egy évszázados filmhez, és valamilyen értelemben a szabványokká váltak.A súlytalanságot a kábelek felfüggesztésével mutatták be, és a rakéta hangárban és a holdra ugrás jeleneteit miniatűr modelleken és bábanimációval forgatták.





Első képek az űrből





Az első fényképet és videót az űrben 1946. október 24-én készítették egy automatikus kamerával, amelyet egy módosított V-2 rakétára szereltek fel, eredetileg egy harci rakétára, amelyet az Egyesült Államok White Sands teszthelyéről indítottak. A rakéta 104,6 km magasságra emelkedett, és a rajta telepített kamera 1,5 másodpercenként egy képet vett fel. Néhány perccel később a rakéta és a kamera visszaesett a földre és összeomlott, de a filmet egy speciális kapszulában biztonságosan visszaszerezték és fejlesztették.





Azóta a fényképezőgépek az űrszállítmányok állandó részévé váltak - rakétákra és bolygóközi állomásokra helyezik őket, és az űrhajósokkal együtt küldik őket.





The first photos of the entire Earth from space





Az első fényképet az egész Földről 1966. május 30-án készítették egy kamerával, amelyet egy szovjet Molniya-1 kommunikációs műholdon (valószínűleg áprilisban indították el a 6. számot), nagy lejtőn repülve, nagy elliptikus pályán.





Az első színes fényképet az amerikai kísérleti műhold DODGE készítette. Az eszköz fő feladata a gravitációs stabilizációs rendszer tesztelése volt, és a fényképezőgépet szintén sertéspestis hasznos teherként szállították. A fekete-fehér fényképezőgép három képet készített színes szűrőkön keresztül, és a képet összeállították a Földön. egyébként Clyde Holliday, akit már ismer, részt vett annak feldolgozásában.









Az első fotós és videográfus az űrben

The first person to take photos and videos in space was German Titov on August 6, 1961. Yuri Gagarin had a fixed television camera in his spacecraft that filmed the cosmonaut's face, but not what was happening outside, and he was not given a camera due to the relatively short flight. The American astronauts who made two suborbital flights after Gagarin had three cameras in their spacecraft: one filmed the astronaut, the second filmed the instrument panel, and the third looked out the porthole, but all of them were automatic. However, German Titov flew in orbit for a whole day, so he had time to operate the camera and video camera himself.









Azóta a kozmonauták az űrképzésük részeként fényképezési kurzusokat tartottak, rengeteg képet készítettek a pályán, közzétették őket, és több ezer tetszést gyűjtöttek az Instagramon.





Minden növekszik és fejlődik





Az amerikai Gemini űrhajó kamerákkal volt felszerelve, amelyek egy portfólióból néznek ki, amely szintén kényelmesen elhelyezkedett. Ennek eredményeképpen a légkör sűrű rétegeiben lassulási képeket kapunk, amikor a portfólióból világosan látható az űrhajót borító plazma.









Számos fényképezőgépet használtak az Apollo programban. Különböző pontokon helyezkedtek el a felbocsátó padon és magán a rakétán. A rakétán lévő fényképezőgépeket konténerekben helyezték el, automatikusan bekapcsolták, majd az óceánba dobták, és rádiójelekkel felszerelt ejtőernyőn szálltak le. Ennek eredményeképpen az emberiségnek van néhány igazán látványos felvétele a szakaszok szétválasztásáról.









tudományos fikció









Az 1960-as években két tudományos-fantasztikus univerzum született, amelyek még ma is élnek, és hatalmas rajongói közösségekkel rendelkeznek. 1963-ban a brit "Doctor Who" sorozat megjelent, egy excentrikus idegenről, aki időben és térben utazik, és 1966-ban az amerikai Star Trek sorozat megjelent, a csillagászati Enterprise legénységének kalandjairól. A sorozatot televízióban sugározták, így nem tudtak büszkélkedni egy nagy költségvetéssel. Ennek eredményeképpen űrfantázia volt, amelyben a tér alig mutatkozott meg. Más bolygók tájait stúdiókban vagy néhány homokos kőzetben forgatták (a "Doctor Who" különösen jellemző kliséje). Az idegeneket olyan emberek ábrázolták, akik









A „Doctor Who” űrhajó és az időgép TARDIS egyszerűen a kívánt ponton materializálódott, míg a „Star Trek” a hajó nagyméretű modelljét mutatta meg például egy festett bolygó hátterében.





Komoly speciális hatások nagy költségvetéssel találhatók rajzfilmekben, amelyek archetípusai Stanley Kubrick "2001: A Space Odyssey", 1968-ban megjelent. A kemény sci-fi kánonokban forgatott film őszintén megpróbálta megmutatni a teret a rendelkezésre álló technológiával. A színészek, mint a "Cosmic Voyage" -ban, kábelekre lógtak, kivéve, hogy jobban megpróbálták elrejteni őket, anélkül, hogy feltárnák a színész mozgását a pendulum pályán.









A gravitáció erejét, amelyet a tengelytől az orbitális állomás perifériájához irányítottak, egy nagy készlet felépítésével mutatták be, amelynek belsejében egy színész futott, mint egy szamár a kerékben.









A technológia modelljeit a háttérrel kombinálták különböző animációs és kombinált lövöldözési technikákkal, szükség esetén méretérzetet teremtve lassú mozgású felvételekkel.









A „2001: A Space Odyssey” egyik lenyűgöző előrejelzése az volt, hogy az állomás körüli futás felvételeit később valós űrben forgatták – a nagy Skylab állomáson a valódi űrhajósok ugyanúgy futottak.





Documentary films





Amikor az IMAX technológia megjelent az 1970-es években, az űrhajósok elkezdték használni a filmezéshez. 2002-ben az első 3D-s film, a Space Station 3D, megjelent. Ennek eredményeként az emberiségnek óriási számú dokumentumfilmje van az űrről. Oroszországban készült filmek között érdemes megnézni a Space Odyssey sorozatot, a 21. századot és az Évet a pályán.





Az első film az űrben





Az első olyan film, amely kifejezetten az űrben forgatott felvételeket használta, a szovjet film volt, a „Return from Orbit” (1984). A kozmonauták a Salyut 7 űrállomáson és a Szojuz T-9 űrhajóban forgatták.





Valódi súlytalanság





A legvalószínűbb, hogy az egyetlen film, amely a valódi súlytalanságot nem az űrben lőtte le, az Apollo 13. A filmszemélyzetet, a színészeket és a készletet egy repülő laboratóriumi repülőgépbe helyezték, amelyet a kozmonauták képzésére használtak.

A 21. században az ilyen trükkök iránti igény nagyrészt eltűnt - a színészeket zöld képernyőn lehet forgatni, majd bármit hozzáadni a számítógépre.









Manapság a filmek realizmusa elsősorban a forgatókönyvírókra támaszkodik, a természet törvényeinek megsértésére, amelyeket hajlandóak elkövetni a kívánt dráma ábrázolására.





Az űrhajósok filmjei

Az űrturista Richard Garriott, aki 2008-ban utazott az ISS-re, egy sci-fi film forgatókönyvet hozott az állomásra, amelyet a legénység szabadideje alatt forgattak. „Apogee of Fear!” 2012-ben jelent meg, és megtekinthető a YouTube-on.