Các bài báo về AI hay nhất tháng 10 năm 2022

Dưới đây là năm bài báo bạn phải đọc nếu bạn đang tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo hoặc chỉ đơn giản là quan tâm đến việc mở rộng kiến thức của bạn trong lĩnh vực này.

Bài viết này được tài trợ bởi HackerNoon, có nghĩa là tất cả các bài báo bạn sẽ thấy đều được xuất bản trên HackerNoon bởi những cá nhân tuyệt vời, một số trong số họ từ cộng đồng của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã cẩn thận chọn ra 5 cái tên hàng đầu của cá nhân mình trong số hàng trăm cái cực kỳ thú vị khác mà bạn có thể còn thích thú hơn nữa. Vì vậy, vui lòng xem thẻ AI trên HackerNoon để xem các bài viết tương tự và tiếp tục học hỏi!

Như bạn có thể đã biết, HackerNoon cũng có một cuộc thi gọi là Noonies đang diễn ra ngay bây giờ nếu bạn có bất kỳ dự án sáng tạo nào. Ví dụ: bạn có thể tìm thấy tôi trong phần bản tin và người dùng YouTube trong cuộc thi của họ, nơi bạn có thể cho tôi phiếu bầu để ủng hộ công việc của tôi. Tất cả các liên kết đều có trong tài liệu tham khảo nếu bạn muốn xem trang web của họ hoặc bỏ phiếu cho tôi.

Trước khi chúng ta tham gia, vui lòng cho tôi biết suy nghĩ của bạn về định dạng này bằng cách thích và bình luận nếu bạn muốn nó trở nên thường xuyên hơn! Một điều cuối cùng trước khi chúng ta đi sâu vào, hãy lưu ý rằng năm bài báo hàng đầu này không theo thứ tự cụ thể nào, và tôi chỉ thực sự thích tất cả năm bài báo và muốn chia sẻ chúng với bạn vì tôi nghĩ chúng có giá trị đối với bất kỳ ai trong lĩnh vực này.

Xem video hoặc đọc thêm bên dưới ...

Trong bài viết này, Berk giới thiệu và tổng quan về máy vectơ hỗ trợ hoặc thuật toán SVM. Nó là thứ được dạy trong hầu hết các lớp giới thiệu ở trường đại học và bạn chắc chắn nên học về nó nếu bạn chưa học.

Anh ấy đi qua các thuật ngữ hữu ích, tiếp tục với lời giải thích sâu hơn về những thứ quan trọng nhất như hạt nhân, và đi xa hơn với các ví dụ phân loại và hồi quy được áp dụng với mã bạn cũng có thể sao chép trong sổ ghi chép.

Bài viết thứ tư này khá khác biệt và rất thú vị khi tác giả đề cập đến một ứng dụng của AI trong thế giới thực. Và không phải bất kỳ ứng dụng nào mà là một trong những ứng dụng quan trọng nhất đối với con người: an toàn.

Chúng ta cùng tìm hiểu về một công ty khởi nghiệp có tên là Intenseye, tận dụng AI để phát hiện bất kỳ điều kiện không an toàn nào bằng cách sử dụng máy ảnh hiện có và các trường hợp sử dụng an toàn và sức khỏe khác mà bạn sẽ tìm hiểu trong bài viết. Có rất nhiều ứng dụng rất thú vị. Đó là một bài viết tuyệt vời để chia sẻ nếu ai đó hỏi bạn câu hỏi, "AI là tuyệt vời và tất cả, nhưng nó thực sự làm gì cho chúng ta?".

Vâng, đây là một bài báo khác được viết bởi Berk. Có vẻ như bạn chắc chắn nên theo dõi anh ấy nếu bạn muốn tiếp tục học các khái niệm quan trọng trong lĩnh vực này. Trong bài viết này, Berk đề cập đến các cây quyết định. Một trong những thuật toán được giám sát được biết đến và sử dụng nhiều nhất.

Anh ấy một lần nữa sử dụng định dạng tương tự với phần giới thiệu rõ ràng, đi sâu hơn với các thuật ngữ và ví dụ mã cụ thể mà bạn có thể tái tạo. Nó chắc chắn đáng để đọc, đặc biệt nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về cây quyết định.

Trong bài viết này, Maximilian đề cập đến mức độ mà các nhà thiết kế và nhà nghiên cứu thực sự sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ công việc của họ. Trên thực tế, có vẻ như hầu hết họ không biết công cụ nào có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả hoặc chất lượng công việc của họ. Điều này được phân tích thông qua một nghiên cứu mà tác giả và các đồng nghiệp của ông đã thực hiện với mục đích trả lời hai câu hỏi:

Các học viên có thực sự không có thời gian và nguồn lực để tuân theo các quy trình thiết kế phù hợp không? và quan trọng hơn

Tại sao họ không tận dụng các công cụ được hỗ trợ bởi AI để giảm thiểu vấn đề đó?

Nếu bạn muốn biết, hãy xem bài viết của Maximilian! Nó rất thú vị và được viết tốt.

Nếu không làm hỏng toàn bộ bài viết, có vẻ như thiếu nhận thức về cách các công cụ được hỗ trợ bởi AI có thể giúp các chuyên gia, điều này có thể tổng quát cho tất cả các lĩnh vực. Các nhà thiết kế sẵn sàng dùng thử các công cụ được hỗ trợ bởi AI và rất nhiệt tình với chúng!

Bài báo cuối cùng của năm bài báo hàng đầu của tháng này! Ở đây tác giả đề cập đến một vấn đề gần đây và rất quan trọng: tạo nội dung tự động. Từ văn bản đến âm nhạc và nghệ thuật, tác giả đưa chúng ta vào một trải nghiệm suy nghĩ, nơi mọi thứ đều do AI tạo ra và không có sự phân biệt nào giữa nội dung do AI hay do con người tạo ra.

Anh ấy đưa ra rất nhiều điểm rất thú vị liên quan đến nội dung do AI tạo ra và nó sẽ trở nên mạnh mẽ, thậm chí nguy hiểm như thế nào. Tôi chỉ muốn cảnh báo rằng nó chắc chắn đang hướng tới cái nhìn bi quan. Tuy nhiên, đây là những suy nghĩ rất thú vị, và tác giả chắc chắn là một nhà văn tuyệt vời!

Nếu chủ đề này cũng khiến bạn quan tâm, bạn chắc chắn nên đọc phần này và xem tuần này của bản tin của tôi , nơi Lauren Keegan tuyệt vời làm việc với tôi để chia sẻ ý kiến và kiến thức về khía cạnh đạo đức của các bài báo mà tôi đề cập ở đây trên kênh . Trong phần lặp lại của tuần này, Lauren thảo luận về một chủ đề tự do mà cô ấy lựa chọn cũng có liên quan đến một bài báo của Hackernoon, và nó luôn hấp dẫn!

Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hẹn các bạn vào tuần sau với một bài báo tuyệt vời khác! Nếu bạn không thể đợi đến lúc đó, bạn có thể theo dõi tôi trên Twitter và xem nhiều nội dung thú vị hơn liên quan đến AI hàng ngày!

Người giới thiệu:

► (Noonies) Bình chọn cho kênh YouTube của tôi: https://www.noonies.tech/2022/emerging-tech/2022-top-tech-youtuber

► (Noonies) Bình chọn cho Bản tin của tôi: https://www.noonies.tech/2022/emerging-tech/2022-best-data-science-newsletter

►Bài viết về AI của Hackernoon: https://hackernoon.com/tagged/ai

►Bản tin của tôi (Một ứng dụng AI mới được giải thích hàng tuần cho email của bạn!): Https://www.louisbouchard.ai/newsletter/

► Phương tiện truyền thông xã hội: https://www.louisbouchard.ai/contact/

5. Máy hỗ trợ Vector là gì? của Berk Hakbilen. https://hackernoon.com/what-is-a-support-vector-machine

4. Cách AI Làm Nơi Làm Việc An Toàn Hơn bởi Aremu Adams Adebisi. https://hackernoon.com/how-ai-is-making-workplaces-safer

3. Cây Quyết định trong Học máy là gì? của Berk Hakbilen. https://hackernoon.com/what-are-decision-trees-in-machine-learning

2. 99,9% nội dung sẽ được tạo bởi AI vào năm 2025: Có ai quan tâm không? bởi Voozle. https://hackernoon.com/999percent-of-content-will-be-ai-generated-by-2025-does-anyone-care

1. Điều gì cần xảy ra trước khi AI trở thành vấn đề trong thiết kế và nghiên cứu của Maximilian Speicher. https://hackernoon.com/what-needs-to-happen-before-ai-becomes-a-thing-in-design-and-research