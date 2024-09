Máy trạng thái có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề lập trình phức tạp

'Trạng thái' là một thuật ngữ lập trình phổ biến được tất cả các nhà phát triển trải nghiệm khi họ tiến bộ từ lập trình sơ cấp đến trung cấp. Vậy, chính xác thì thuật ngữ "Nhà nước" có nghĩa là gì?



Nói chung, trạng thái của một đối tượng chỉ đơn thuần là ảnh chụp nhanh hiện tại của đối tượng hoặc một phần của nó. Trong khi đó, trong khoa học máy tính, trạng thái của một chương trình được định nghĩa là vị trí của nó về các đầu vào đã được lưu trữ trước đó. Trong ngữ cảnh này, thuật ngữ "trạng thái" được sử dụng giống như trong khoa học: trạng thái của một vật thể, chẳng hạn như khí, lỏng hoặc rắn, biểu thị bản chất vật lý hiện tại của nó và trạng thái của một chương trình máy tính. phản ánh các giá trị hoặc nội dung hiện tại của nó.



Các đầu vào được lưu trữ được bảo toàn dưới dạng các biến hoặc hằng số trong chương trình máy tính. Trong khi đánh giá trạng thái của một chương trình, các nhà phát triển có thể kiểm tra các giá trị có trong các đầu vào này. Trạng thái của chương trình có thể thay đổi trong khi nó chạy - các biến có thể thay đổi và các giá trị bộ nhớ có thể thay đổi. Một biến điều khiển, chẳng hạn như một biến được sử dụng trong một vòng lặp, chẳng hạn, thay đổi trạng thái của chương trình tại mỗi lần lặp. Việc kiểm tra trạng thái hiện tại của một chương trình có thể được sử dụng để kiểm tra hoặc phân tích cơ sở mã.





Trong các hệ thống đơn giản hơn, quản lý trạng thái thường được xử lý bằng các câu lệnh if-else, if-then-else, try-catch hoặc cờ boolean; tuy nhiên, điều này là vô ích khi có quá nhiều trạng thái có thể tưởng tượng được trong một chương trình. Chúng có thể dẫn đến mã phức tạp, khó hiểu, khó hiểu, bảo trì và gỡ lỗi.





Một nhược điểm của các mệnh đề if-else-hoặc boolean là chúng có thể trở nên khá rộng và việc thêm một trạng thái khác là rất khó vì nó đòi hỏi phải viết lại mã của nhiều lớp khác nhau. Giả sử bạn muốn tạo một trò chơi có menu chính, vòng lặp trò chơi và màn hình hoàn thành.





Hãy xây dựng một trình phát video chẳng hạn:





class Video: def __init__(self, source): self.source = source self.is_playing = False self.is_paused = False self.is_stopped = True # A video can only be played when paused or stopped def play(self): if not self.is_playing or self.is_paused: # Make the call to play the video self.is_playing = True self.is_paused = False else: raise Exception( 'Cannot play a video that is already playing.' ) # A video can only be paused when it is playing def pause(self): if self.is_playing: # Make the call to pause the video self.is_playing = False self.is_paused = True else: raise Exception( 'Cannot pause a video that is not playing' ) # A video can only be stopped when it is playing or paused def stop(self): if self.is_playing or self.is_paused: # Make the call to stop the video self.is_playing = False self.is_paused = False else: raise Exception( 'Cannot stop a video that is not playing or paused' )





Đoạn mã trên là triển khai if-else của một ứng dụng trình phát video đơn giản, trong đó ba trạng thái cơ bản là - phát, tạm dừng và dừng. Tuy nhiên, nếu chúng ta cố gắng thêm nhiều trạng thái hơn, mã sẽ nhanh chóng trở nên phức tạp, cồng kềnh, lặp đi lặp lại và khó hiểu và khó kiểm tra. Hãy xem mã trông như thế nào khi thêm một trạng thái 'tua lại':





class Video: def __init__(self, source): self.source = source self.is_playing = False self.is_paused = False self.is_rewinding = False self.is_stopped = True # A video can only be played when it is paused or stopped or rewinding def play(self): if self.is_paused or self.is_stopped or self.is_rewinding: # Make the call to play the video self.is_playing = True self.is_paused = False self.is_stopped = False self.is_rewinding = False else: raise Exception( 'Cannot play a video that is already playing.' ) # A video can only be paused when it is playing or rewinding def pause(self): if self.is_playing or self.is_rewinding: # Make the call to pause the video self.is_playing = False self.is_paused = True self.is_rewinding = False self.is_stopped = False else: raise Exception( 'Cannot pause a video that is not playing or rewinding' ) # A video can only be stopped when it is playing or paused or rewinding def stop(self): if self.is_playing or self.is_paused or self.is_rewinding: # Make the call to stop the video self.is_playing = False self.is_paused = False self.is_stopped = True self.is_rewinding = False else: raise Exception( 'Cannot stop a video that is not playing or paused or rewinding' ) # 4. A video can only be rewinded when it is playing or paused. def rewind(self): if self.is_playing or self.is_paused: # Make the call to rewind the video self.is_playing = False self.is_paused = False self.is_stopped = False self.is_rewinding = True else: raise Exception( 'Cannot rewind a video that is not playing or paused' )





Nếu không có State-pattern, bạn sẽ phải kiểm tra trạng thái hiện tại của chương trình trong toàn bộ mã, bao gồm cả các phương pháp cập nhật và vẽ. Nếu bạn muốn thêm trạng thái thứ tư, chẳng hạn như màn hình cài đặt, bạn sẽ phải cập nhật mã của nhiều lớp riêng biệt, điều này thật bất tiện. Đây là lúc mà ý tưởng về các cỗ máy trạng thái trở nên hữu ích.





Máy trạng thái là gì?

Máy trạng thái không phải là một khái niệm mới trong khoa học máy tính; chúng là một trong những mẫu thiết kế cơ bản được sử dụng trong kinh doanh phần mềm. Nó hướng về hệ thống hơn là định hướng mã hóa và được sử dụng để mô hình hóa các trường hợp sử dụng.



Hãy xem một ví dụ thực tế đơn giản về việc thuê taxi thông qua Uber:

Khi bạn khởi chạy chương trình lần đầu, nó sẽ đưa bạn đến màn hình chính, nơi bạn nhập điểm đến của mình trong khu vực tìm kiếm. Khi vị trí phù hợp đã được xác định, Uber sẽ hiển thị các tùy chọn di chuyển được đề xuất như Pool, Premier, UberGo, Uber XL, v.v., cùng với ước tính giá cả. Chuyến đi được xác nhận và tài xế sẽ được chỉ định sau khi bạn chọn tùy chọn thanh toán và nhấn nút 'Xác nhận' với thời gian hành trình được chỉ định nếu cần. Uber hiện hiển thị một bản đồ để bạn có thể xác định vị trí tài xế của mình.





Màn hình 1 là màn hình đầu tiên mà tất cả người dùng trong trường hợp sử dụng này nhìn thấy và nó là màn hình độc lập. Màn hình 2 phụ thuộc vào Màn hình 1 và bạn sẽ không thể chuyển đến Màn hình 2 cho đến khi bạn cung cấp dữ liệu chính xác trên Màn hình 1. Tương tự, màn hình 3 phụ thuộc vào màn hình 2, trong khi màn hình 4 phụ thuộc vào màn hình 3. Nếu không phải bạn cũng không phải tài xế của bạn hủy chuyến đi của bạn, bạn sẽ được chuyển sang màn hình 4, nơi bạn sẽ không thể lên kế hoạch cho một chuyến đi khác cho đến khi chuyến đi hiện tại của bạn kết thúc.





Giả sử trời đang mưa lớn và không có tài xế nào chấp nhận chuyến đi của bạn hoặc không tìm thấy tài xế nào có sẵn trong khu vực của bạn để kết thúc chuyến đi của bạn; thông báo lỗi cảnh báo bạn về tình trạng không có trình điều khiển hiển thị và bạn vẫn ở trên màn hình 3. Bạn vẫn có thể quay lại màn hình 2, màn hình 1 và thậm chí là màn hình đầu tiên.



Bạn đang ở một bước khác của quy trình đặt chỗ taxi và bạn chỉ có thể chuyển sang cấp độ tiếp theo nếu một hành động cụ thể trong giai đoạn hiện tại thành công. Ví dụ: nếu bạn nhập sai vị trí trên màn hình 1, bạn sẽ không thể chuyển sang màn hình 2 và bạn sẽ không thể tiếp tục màn hình 3 trừ khi bạn chọn một tùy chọn du lịch trên màn hình 2, nhưng bạn có thể luôn quay lại chặng trước trừ khi chuyến đi của bạn đã được đặt trước.





Trong ví dụ trên, chúng tôi đã chia quy trình đặt xe taxi thành nhiều hoạt động, mỗi hoạt động có thể có hoặc không được phép gọi một hoạt động khác dựa trên trạng thái của đặt xe. Một máy trạng thái được sử dụng để mô hình hóa điều này. Về nguyên tắc, mỗi giai đoạn / trạng thái này nên được tự trị, với một lần triệu hồi tiếp theo chỉ sau khi giai đoạn hiện tại đã hoàn thành, thành công hoặc bằng cách khác.





Nói cách kỹ thuật hơn, máy trạng thái cho phép chúng tôi chia nhỏ một hành động phức tạp lớn thành một chuỗi các hoạt động nhỏ hơn riêng biệt, chẳng hạn như hoạt động đặt xe taxi trong ví dụ trước.





Sự kiện kết nối các nhiệm vụ nhỏ hơn và chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác được gọi là quá trình chuyển đổi. Chúng tôi thường thực hiện một số hành động sau khi thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, chẳng hạn như tạo đặt chỗ ở phía sau, xuất hóa đơn, lưu dữ liệu phân tích người dùng, thu thập dữ liệu đặt chỗ trong cơ sở dữ liệu, kích hoạt thanh toán sau khi chuyến đi kết thúc, v.v. .





Do đó, công thức chung cho một máy trạng thái có thể được đưa ra là:





Trạng thái hiện tại + Một số hành động / sự kiện = Trạng thái khác





Hãy xem một máy trạng thái được thiết kế cho một ứng dụng trình phát video đơn giản sẽ trông như thế nào:

















Và chúng ta có thể triển khai nó trong mã bằng cách sử dụng các chuyển đổi như sau:





from transitions import Machine class Video: # Define the states PLAYING = 'playing' PAUSED = 'paused' STOPPED = 'stopped' def __init__(self, source): self.source = source # Define the transitions transitions = [ # 1. A video can only be played when it is paused or stopped. {'trigger': 'play', 'source': self.PAUSED, 'dest': self.PLAYING}, {'trigger': 'play', 'source': self.STOPPED, 'dest': self.PLAYING}, # 2. A video can only be paused when it is playing. {'trigger': 'pause', 'source': self.PLAYING, 'dest': self.PAUSED}, # 3. A video can only be stopped when it is playing or paused. {'trigger': 'stop', 'source': self.PLAYING, 'dest': self.STOPPED}, {'trigger': 'stop', 'source': self.PAUSED, 'dest': self.STOPPED}, ] # Create the state machine self.machine = Machine{ model = self, transitions = transitions, initial = self.STOPPED } def play(self): pass def pause(self): pass def stop(self): pass





Bây giờ, trong trường hợp, chúng ta muốn thêm một trạng thái khác, chẳng hạn như tua lại, chúng ta có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng như sau:

















from transitions import Machine class Video: # Define the states PLAYING = 'playing' PAUSED = 'paused' STOPPED = 'stopped' REWINDING = 'rewinding' # new def __init__(self, source): self.source = source # Define the transitions transitions = [ # 1. A video can only be played when it is paused or stopped. {'trigger': 'play', 'source': self.PAUSED, 'dest': self.PLAYING}, {'trigger': 'play', 'source': self.STOPPED, 'dest': self.PLAYING}, {'trigger': 'play', 'source': self.REWINDING, 'dest': self.PLAYING}, # new # 2. A video can only be paused when it is playing. {'trigger': 'pause', 'source': self.PLAYING, 'dest': self.PAUSED}, {'trigger': 'pause', 'source': self.REWINDING, 'dest': self.PAUSED}, # new # 3. A video can only be stopped when it is playing or paused. {'trigger': 'stop', 'source': self.PLAYING, 'dest': self.STOPPED}, {'trigger': 'stop', 'source': self.PAUSED, 'dest': self.STOPPED}, {'trigger': 'stop', 'source': self.REWINDING, 'dest': self.STOPPED}, # new # 4. A video can only be rewinded when it is playing or paused. {'trigger': 'rewind', 'source': self.PLAYING, 'dest': self.REWINDING}, #new {'trigger': 'rewind', 'source': self.PAUSED, 'dest': self.REWINDING}, # new ] # Create the state machine self.machine = Machine{ model = self, transitions = transitions, initial = self.STOPPED } def play(self): pass def pause(self): pass def stop(self): pass def rewind(self): pass





Do đó, chúng ta có thể thấy cách các máy trạng thái có thể đơn giản hóa một quá trình triển khai phức tạp và giúp chúng ta không viết sai mã. Sau khi học các khả năng của máy trạng thái, bây giờ điều quan trọng là phải hiểu tại sao và khi nào sử dụng máy trạng thái.





Tại sao & Khi nào sử dụng State Machine?

Máy trạng thái có thể được sử dụng trong các ứng dụng có trạng thái riêng biệt. Mỗi giai đoạn có thể dẫn đến một hoặc nhiều trạng thái tiếp theo, cũng như kết thúc quy trình. State Machine sử dụng đầu vào của người dùng hoặc tính toán ở trạng thái để chọn trạng thái sẽ vào tiếp theo.





Nhiều ứng dụng yêu cầu giai đoạn "khởi tạo", sau đó là trạng thái mặc định cho phép thực hiện một loạt các hành động. Các đầu vào trước đây và hiện tại, cũng như các trạng thái, đều có thể có tác động đến các hành động được thực thi. Các biện pháp làm sạch sau đó có thể được thực hiện khi hệ thống "tắt".





Một cỗ máy trạng thái có thể giúp chúng ta khái niệm và quản lý các đơn vị đó một cách trừu tượng hơn nếu chúng ta có thể chia nhỏ một công việc cực kỳ phức tạp thành các đơn vị nhỏ hơn, độc lập, nơi chúng ta chỉ cần mô tả khi nào một trạng thái có thể chuyển sang trạng thái khác và điều gì sẽ xảy ra khi quá trình chuyển đổi xảy ra. Chúng ta không cần quan tâm đến việc quá trình chuyển đổi diễn ra như thế nào sau khi thiết lập. Sau đó, chúng ta chỉ cần nghĩ về thời gian và cái gì, không phải như thế nào.



Hơn nữa, các máy trạng thái cho phép chúng ta xem toàn bộ tiến trình trạng thái theo cách rất dễ đoán trước; một khi quá trình chuyển đổi được thiết lập, chúng tôi không phải lo lắng về việc quản lý kém hoặc chuyển đổi trạng thái có sai sót; quá trình chuyển đổi không thích hợp chỉ có thể xảy ra nếu máy trạng thái được cấu hình đúng cách. Chúng tôi có một cái nhìn toàn diện về tất cả các trạng thái và quá trình chuyển đổi trong một máy trạng thái.





Nếu chúng ta không sử dụng máy trạng thái, chúng ta không thể hình dung hệ thống của mình ở các trạng thái có thể khác nhau, hoặc chúng ta cố ý hoặc vô tình kết hợp chặt chẽ các thành phần của chúng ta với nhau hoặc chúng ta đang viết nhiều điều kiện if-else để mô phỏng quá trình chuyển đổi trạng thái, làm phức tạp kiểm thử đơn vị và tích hợp vì chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả các trường hợp kiểm thử được viết để xác nhận khả năng của tất cả các điều kiện và phân nhánh được sử dụng.





Ưu điểm của Máy trạng thái

Máy trạng thái, ngoài khả năng phát triển các thuật toán ra quyết định, là các dạng chức năng của kế hoạch ứng dụng. Khi các ứng dụng ngày càng phức tạp, nhu cầu thiết kế hiệu quả ngày càng tăng.





Sơ đồ trạng thái và lưu đồ rất hữu ích và đôi khi cần thiết trong suốt quá trình thiết kế. Máy trạng thái không chỉ quan trọng đối với việc lập kế hoạch ứng dụng mà còn rất đơn giản để tạo ra.





Sau đây là một số ưu điểm chính của máy trạng thái trong máy tính hiện đại:

Nó giúp bạn loại bỏ các điều kiện mã hóa khó. Thay mặt bạn, máy trạng thái tóm tắt tất cả logic liên quan đến trạng thái và quá trình chuyển đổi.

Máy trạng thái thường có số lượng hữu hạn các trạng thái với các chuyển đổi xác định, làm cho việc xác định chuyển đổi / dữ liệu / sự kiện nào đã kích hoạt trạng thái hiện tại của một yêu cầu trở nên đơn giản.

Sau khi thiết lập một máy trạng thái, các nhà phát triển có thể tập trung vào việc xây dựng các hành động và điều kiện tiên quyết. Với đủ xác nhận và điều kiện trước, các máy trạng thái hạn chế các hoạt động không theo thứ tự. Như trong ví dụ của Uber, tài xế không thể được thưởng cho đến khi hành trình hoàn thành.

Máy trạng thái có thể khá dễ bảo trì. Các hành động được thực hiện trong mỗi quá trình chuyển đổi là độc lập về mặt logic với nhau. Kết quả là, mã tương ứng có thể được cô lập.

Máy nhà nước ít bị thay đổi và hoạt động ổn định hơn. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để bảo trì các hệ thống như vậy nếu các trường hợp sử dụng hiện tại và tương lai là rất rõ ràng.





Nhược điểm của Máy trạng thái

Không phải mọi thứ về máy trạng thái đều tốt, đôi khi chúng cũng có thể dẫn đến những hạn chế và thách thức. Dưới đây là một số sự cố thường gặp với máy trạng thái:

Máy trạng thái thường là máy đồng bộ. Vì vậy, nếu bạn cần thực thi lệnh / lệnh gọi API nền không đồng bộ, bạn sẽ phải cân nhắc kỹ các ưu và nhược điểm trước khi quyết định lựa chọn tốt nhất.

Mã có thể nhanh chóng bị lộn xộn. Vì máy trạng thái được điều khiển theo hướng dữ liệu, nhóm sản phẩm của bạn có thể yêu cầu bạn thực hiện các chuyển đổi khác nhau từ cùng một trạng thái dựa trên các thông số đầu vào / dữ liệu khác nhau. Kết quả là, loại nhu cầu này có thể dẫn đến nhiều lần chuyển đổi với việc kiểm tra điều kiện vụng về. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sản phẩm và cấu hình hiện tại của máy.

Nếu bạn cần tải các phiên bản máy trạng thái cân bằng, hãy sử dụng phiên bản đã bật tính năng bền bỉ; nếu không, bạn sẽ cần triển khai lớp kiên trì của mình và các xác thực cần thiết để đảm bảo rằng nhiều yêu cầu được kích hoạt tại các phiên bản máy trạng thái riêng biệt tạo ra kết quả nhất quán.

Bởi vì có ít tài nguyên hoặc cộng đồng dành riêng cho việc triển khai máy trạng thái riêng biệt, hỗ trợ có thể bị giới hạn khi bạn đã chọn một thư viện.





Những điều cần lưu ý khi sử dụng State Machine

Khi sử dụng máy trạng thái, hệ thống của bạn lý tưởng nên có hai thành phần logic:

máy trạng thái / hệ thống quy trình làm việc chính nó logic nghiệp vụ có trong một hoặc nhiều dịch vụ.





Máy trạng thái có thể được coi là cơ sở hạ tầng thúc đẩy quá trình chuyển đổi trạng thái; nó xác minh các chuyển đổi trạng thái và thực hiện các hành động được định cấu hình trước, trong và sau khi chuyển đổi; tuy nhiên, nó không nên biết logic nghiệp vụ nào được thực hiện trong những hành động đó.





Vì vậy, nói chung, bạn nên tách biệt cỗ máy trạng thái khỏi logic kinh doanh cốt lõi bằng cách sử dụng các phần trừu tượng hóa chính xác; nếu không, quản lý mã sẽ là một cơn ác mộng.





Dưới đây là một số tình huống thực tế khác mà chúng ta cần sử dụng logic máy trạng thái một cách thận trọng:

Máy trạng thái không chỉ là trạng thái, chuyển tiếp và hành động. Nó cũng phải có khả năng xác định đường viền xung quanh sự thay đổi trạng thái. Quá trình chuyển đổi chỉ có thể thành công trong những trường hợp cụ thể nếu nó được kích hoạt bởi một hệ thống hoặc người dùng đáng tin cậy. Có thể có nhiều tình huống tương tự. Do đó, chúng ta sẽ có thể phát triển logic bảo vệ chuyển đổi trạng thái thích hợp.

Chúng tôi thường kết thúc với nhiều quy trình cho cùng một tổ chức kinh doanh có thể chạy đồng thời. Trong những trường hợp như vậy, một quy trình không cản trở các quy trình khác; chúng có thể được kích hoạt đồng thời hoặc không, nhưng chúng có thể cùng tồn tại; quy trình làm việc thứ hai có thể bắt đầu từ một trong các giai đoạn đủ điều kiện của quy trình làm việc đầu tiên, sau đó quy trình này có thể phân nhánh và hoạt động độc lập. Loại trường hợp sử dụng này được thiết lập bởi doanh nghiệp; không phải mọi tổ chức sẽ có nó.

Về nguyên tắc, hệ thống quy trình làm việc độc lập với lĩnh vực kinh doanh. Kết quả là, trong cùng một hệ thống quy trình làm việc, nhiều quy trình không có liên kết với cùng một tổ chức kinh doanh có thể được thiết lập. Chúng có thể có một điểm xuất phát chung hoặc riêng biệt, tùy thuộc vào việc hệ thống quy trình làm việc có cho phép nhiều điểm xuất phát hay không.

Khi nhiều quy trình công việc riêng biệt được hình thành trong cùng một hệ thống quy trình công việc, bạn sẽ có được bức tranh toàn cầu về tất cả các quy trình kinh doanh đang chạy trên các thực thể kinh doanh khác nhau trong hệ thống của mình. Tùy thuộc vào các trường hợp sử dụng kinh doanh, các quy trình khác nhau cũng có thể có một số giai đoạn giống hệt nhau.





Các trường hợp sử dụng thực tế hoặc thực tế cho máy trạng thái:

Sau đây là một số ứng dụng thực tế có lợi từ khái niệm máy trạng thái trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta:

Hộp thoại một trang hoặc theo tab Một tab trong hộp hội thoại đại diện cho mỗi trạng thái. Người dùng có thể bắt đầu chuyển trạng thái bằng cách chọn một tab nhất định. Trạng thái cho mỗi tab bao gồm bất kỳ hành động nào mà người dùng có thể thực hiện.

Một máy ngân hàng tự phục vụ (ATM). Trong ứng dụng này, các trạng thái như chờ người dùng nhập, xác nhận số tiền cần thiết so với số dư tài khoản, phân phối tiền, in biên lai, v.v. đều có thể hình dung được.

Một phần mềm thực hiện một phép đo duy nhất, lưu trữ nó trong bộ nhớ, sau đó đợi người dùng thực hiện một hành động khác. Các bước của chương trình này bao gồm chờ người dùng nhập, thực hiện phép đo, ghi dữ liệu, hiển thị kết quả, v.v. Ví dụ, định cấu hình Công việc ETL.

Máy trạng thái thường được sử dụng để thiết kế giao diện người dùng. Trong khi thiết kế giao diện người dùng, các hành động riêng biệt của người dùng sẽ chuyển giao diện người dùng thành các phân đoạn xử lý riêng biệt. Mỗi phần tử này sẽ hoạt động như một trạng thái trong State Machine. Các phân đoạn này có thể dẫn đến một phân đoạn khác để xử lý thêm hoặc chờ một sự kiện người dùng khác. Trong trường hợp này, State Machine giám sát người dùng để xác định hành động họ nên làm tiếp theo.





Ví dụ: khi bạn mua thứ gì đó từ một trang thương mại điện tử trực tuyến, nó sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, chẳng hạn như Đã đặt hàng, Đóng gói, Đã giao hàng, Đã hủy, Đã giao, Đã thanh toán, Đã hoàn tiền, v.v. Quá trình chuyển đổi diễn ra tự động khi mọi thứ di chuyển qua nhà kho hoặc trung tâm hậu cần và được quét ở các giai đoạn khác nhau, chẳng hạn như khi người dùng hủy hoặc muốn hoàn lại tiền.

Kiểm tra quy trình là một ứng dụng điển hình khác cho Máy trạng thái. Trong ví dụ này, mỗi giai đoạn của quá trình được biểu diễn bằng một trạng thái. Tùy theo kết quả kỳ thi của từng bang mà có thể tuyên bố điểm riêng. Điều này có thể xảy ra thường xuyên nếu quá trình đang kiểm tra được nghiên cứu kỹ lưỡng.





Sự kết luận

Khái niệm về trạng thái máy cực kỳ hữu ích trong lập trình. Nó không chỉ hợp lý hóa quá trình phát triển các ứng dụng ca sử dụng phức tạp hơn mà còn giảm bớt công việc phát triển cần thiết. Nó cung cấp một sự nắm bắt đơn giản và thanh lịch hơn về các sự kiện thời hiện đại và khi được áp dụng đúng cách, nó có thể mang lại những điều kỳ diệu.