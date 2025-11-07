LP-Free Perpetuals Exchange Leverup hiện có sẵn, được cung cấp bởi Monad

, một sàn giao dịch vĩnh viễn miễn phí Liquidity Provider (LP) hoàn toàn mới, đã chính thức ra mắt, cung cấp cho các nhà giao dịch một nền tảng DeFi thế hệ tiếp theo được xây dựng trên blockchain Monad lớp 1. New York, United States, November 6th, 2025/Chainwire/-- Leverup Leverup Được hỗ trợ bởi Makers Fund, LeverUp cung cấp một trải nghiệm giao dịch phi tập trung với lãi suất mở không kiểm soát được, vĩnh viễn của nhà cung cấp thanh khoản miễn phí và khả năng mở rộng, cung cấp cho các nhà giao dịch không có phí. quan hệ đối tác này sẽ cho phép LeverUp sử dụng toàn bộ giao dịch trên chuỗi, minh bạch của vĩnh viễn trong blockchain lớp 1 nhanh chóng và có thể mở rộng của Monad. Bối cảnh thị trường hiện tại được đánh dấu bởi sự linh hoạt hạn chế và chi phí giao dịch cao trên các nền tảng giao dịch. LeverUp giới thiệu một mô hình thay thế tái phân bổ tất cả các khoản phí giao dịch lại cho các nhà giao dịch, thay vì chia sẻ chúng với các nhà cung cấp thanh khoản. Bối cảnh DeFi tiếp tục cung cấp các cơ hội tiềm năng cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư, nhưng sự thiếu hiệu quả cấu trúc vẫn tồn tại: thanh khoản bị phân mảnh trên các bể và giao thức, buộc các nhà giao dịch phải phân chia vốn và giảm lợi nhuận, và cấu trúc phí phức tạp tạo ra ma sát và tăng rủi ro cho người dùng. LeverUp được xây dựng để giải quyết những thách thức hệ thống này. Được xây dựng trên Monad, LeverUp giới thiệu một tập hợp công nghệ mới được thiết kế từ đầu để giải quyết các vấn đề thanh khoản, phí và tính minh bạch trong khi cung cấp hiệu suất tốt nhất trong lớp, đòn bẩy, v.v. LeverUp cung cấp cho người dùng tính minh bạch đầy đủ nơi mọi vị trí, số liệu và luồng giao thức đều có thể kiểm tra được. LeverUp loại bỏ các hạn chế thường liên quan đến LP truyền thống, và trên nền tảng này, các quy mô lãi suất mở độc lập với TVL, độ sâu thanh khoản hoặc nhà cung cấp thụ động, và các nhà giao dịch tham gia trực tiếp với giao thức. Giải quyết LVUSD bản địa của nền tảng tích hợp một lớp stablecoin, mang lại sự ổn định, khả năng kết hợp và hiệu quả vốn trên toàn hệ sinh thái. chiều sâu thị trường không thể vượt qua của nền tảng DeFi phá vỡ các ngưỡng thanh khoản so với các nền tảng khác, cho phép hiệu quả vốn chưa từng có và lãi suất mở thực sự linh hoạt. Người dùng có thể tìm hiểu thêm về Testnet tại . Trang chủ » Gitbook.io ứng dụng.leverup.xyz Trang chủ » Gitbook.io ứng dụng.leverup.xyz Về LeverUp LeverUp là một sàn giao dịch vĩnh cửu không có LP cung cấp lãi suất mở, tái phân phối phí 100% cho các nhà giao dịch và đòn bẩy lên đến 1001x. Với vô số nền tảng vĩnh cửu trên thị trường, LeverUp là một sự khác biệt, cung cấp sự linh hoạt hơn, thanh toán LVUSD bản địa, chiều sâu thị trường không được bao phủ và minh bạch đầy đủ nơi không có gì ẩn và không có gì ngoài chuỗi. Trên các chuỗi công cộng hiệu suất cao, thiết kế không có LP của LeverUp mang lại cho các nhà giao dịch khả năng thực hiện gần với CEX và khả năng kết hợp DeFi thực sự - vì vậy các giao thức kết hợp với nhau như Lego và kết hợp các hiệu ứng mạng. Liên hệ Adam Simon bốn mươi thông tin liên lạc cho Makers Fund Đánh giá Adam@fortyseven.com \n \n Câu chuyện này được công bố dưới dạng thông cáo báo chí của Chainwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Câu chuyện này được công bố dưới dạng thông cáo báo chí của Chainwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Chương trình Chương trình