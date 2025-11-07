LP-Free Perpetuals Exchange Leverup ya disponible, alimentado por Monad

, un nuevo intercambio perpetuo libre de Liquidity Provider (LP), ha lanzado oficialmente, ofreciendo a los comerciantes una plataforma DeFi de próxima generación construida en la blockchain Monad de la capa 1. New York, United States, November 6th, 2025/Chainwire/-- Leverup Leverup Apoyado por el Makers Fund, LeverUp ofrece una experiencia de comercio descentralizada con interés abierto sin cobrar, perpetuos de proveedores de liquidez gratuitos y escalabilidad, ofreciendo a los comerciantes tarifas cero. Esta asociación permitirá a LeverUp utilizar su comercio en cadena, transparente de perpetuos al máximo en la blockchain de capa-1 rápida y escalable de Monad. El panorama actual del mercado se caracteriza por la flexibilidad limitada y los altos costos de transacción en todas las plataformas de negociación. LeverUp introduce un modelo alternativo que realloca todas las tarifas de protocolo de vuelta a los comerciantes, en lugar de compartirlas con los proveedores de liquidez. El paisaje de DeFi continúa ofreciendo oportunidades potenciales para los comerciantes e inversores, pero persisten ineficiencias estructurales: la liquidez está fragmentada en pools y protocolos, obligando a los comerciantes a dividir su capital y reducir los retornos, y las estructuras de tarifas complicadas crean fricción y aumentan el riesgo para los usuarios. LeverUp fue construido para abordar estos desafíos sistémicos. Construido en Monad, LeverUp introduce una nueva pila de tecnología diseñada desde el principio para resolver los problemas de liquidez, tarifas y transparencia al tiempo que proporciona el mejor rendimiento de su clase, apalancamiento, etc. LeverUp proporciona a los usuarios una transparencia completa donde cada posición, métrica y flujo de protocolo es en cadena y verificable. LeverUp elimina las restricciones habitualmente asociadas con LPs tradicionales, y en esta plataforma, las escalas de interés abiertas independientemente de TVL, profundidad de liquidez o proveedores pasivos, y los comerciantes se involucran directamente con el protocolo. La liquidación nativa de LVUSD de la plataforma integra una capa de stablecoin, proporcionando estabilidad, compostabilidad y eficiencia del capital en todo el ecosistema. La profundidad de mercado intacta de la plataforma DeFi rompe los límites de liquidez en comparación con otras plataformas, permitiendo una eficiencia de capital sin precedentes y un interés abierto verdaderamente flexible. Los usuarios pueden aprender más sobre Testnet en . Acerca de Gitbook.io Aplicaciones.leverup.xyz Acerca de Gitbook.io Aplicaciones.leverup.xyz Sobre el LeverUp LeverUp es una bolsa de perpetuos sin LP que ofrece interés abierto sin capas, redistribución de tarifas al 100% a los comerciantes y apalancamiento de hasta 1001x. Con innumerables plataformas perpetuas en el mercado, LeverUp es un diferenciador, ofreciendo más flexibilidad, liquidación nativa de LVUSD, profundidad de mercado sin capas y transparencia completa donde nada está oculto y nada está fuera de la cadena. En las cadenas públicas de alto rendimiento, el diseño libre de LP de LeverUp ofrece a los comerciantes ejecución cerca de CEX y verdadera compostabilidad DeFi, por lo que los protocolos se combinan como Lego y los efectos de red. Contacto Adam Simón cuarenta comunicaciones para Makers Fund Adán@fortyseven.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa