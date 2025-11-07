LP-Free Perpetuals Exchange Leverup متوفر الآن، تم تطويرها من قبل Monad

أطلقت شركة تداول العملات الأجنبية، شركة تداول العملات الأجنبية (LP-free perpetual exchange) الجديدة، رسميا، وتقدم للمتداولين منصة DeFi التاسعة النسخة التي تم إنشاؤها على الشبكة Blockchain Monad من طبقة 1. New York, United States, November 6th, 2025/Chainwire/-- LeverUp LeverUp يدعمها صندوق Makers، LeverUp يوفر تجربة تداول متقاربة مع الفائدة المفتوحة غير المسبوقة، والامتدادات المتاحة للضرائب المجانية، والتوسع، مما يتيح للمتداولين رسوم صفر. سيسمح هذه الشراكة ل LeverUp لاستخدام تداولها على سلسلة، والبيانات المفتوحة من الممتازات إلى أعلى مستوياتها في بلاكشين Monad السلسلة 1 السريعة والمتوسطة. تتميز سوق الأسهم الحالية بالمرونة المحددة وتكلفة التداول عالية على جميع منصات التداول. LeverUp يقدم نموذج بديل يقدم جميع رسوم البروتوكول مرة أخرى إلى المتداولين بدلاً من مشاركةها مع مزودي السيولة. لا تزال بيئة DeFi توفر فرصاً محتملة للمتداولين والمستثمرين، ولكن لا تزال عدم كفاءة البنية التحتية: يتم تقسيم السلعة عبر المجموعات والبروتوكولات، مما يجبر المتداولين على تقسيم رأس المال وتقليص الإيرادات، وتشكل الهياكل المتعددة للضرائب الإزعاج ويزيد من المخاطر للمستخدمين. تم إنشاؤ LeverUp لتنفيذ هذه التحديات النظامية. تم إنشاؤه على أساس Monad ، يقدم LeverUp مجموعة جديدة من التقنيات التي تم تصميمها من البداية لتسوية مشكلات السداد والترخيص مع توفير أداء أفضل في الفئة ، والضغط ، وما إلى ذلك LeverUp يوفر للمستخدمين التفكير الكامل حيث كل موقف ، والتقنيات ، والتوجهات البروتوكولية هو على سلسلة ويمكن التحقق منها. يلجأ LeverUp إلى إزالة التحديات المرتبطة عادة بـ LPs التقليدية ، وفي هذه المنصة ، يتم فتح سلاسل الفائدة بغض النظر عن TVL ، أو عمق السلعة ، أو الموردين السلبيين ، ويشارك التجار مباشرة مع البروتوكول. يتم دمج إصلاح LVUSD الأصلية في منصة التاجر مع طبقة Stablecoin ، مما يتيح الاستقرار والتكامل والتكلفة في رأس المال في جميع أنحاء البيئة. تزداد عمق السوق غير المألوف من منصة DeFi إلى حد ما حدات الائتمان مقارنة مع منصات أخرى ، مما يسمح بتكلفة رأس المال غير المسبوقة وارتفاع معدلات الفائدة المباشرة حقا. يمكن للمستخدم معرفة المزيد عن Testnet في . كلمات متعلقة:gitbook.io أندرويد.xyz كلمات متعلقة:gitbook.io أندرويد.xyz حول LeverUp LeverUp هو تبادل لفترات طويلة دون LP التي توفر سعرًا مفتوحًا لا يصدق، وتوزيع 100% من رسوم إلى التجار، وربح ما يصل إلى 1001x. مع العديد من منصات لفترات طويلة في السوق، LeverUp هو نوع من التمييز، ويقدم المزيد من المرونة، وتصحيح LVUSD الأصلية، ومدى عمق السوق لا يصدق، والشفافية الكاملة حيث لا شيء مخفيًا ولا شيء خارج سلسلة. على الشبكات العامة ذات الأداء العالي ، يمنح تصميم LeverUp بدون LP التجار تنفيذًا قريبًا من CEX وواقعية DeFi الحقيقية - لذلك فإن البروتوكولات تتكامل مع نفسها مثل Lego والآثار الشبكية. الاتصال إدوارد سامون أربعون رسائل لـ Makers Fund إلخ@fortyseven.com \n \n تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. برنامج برنامج