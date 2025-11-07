LP-Free Perpetuals Exchange Leverup Now Available、Powered By Monad

新しいLP(Liquidity Provider)フリー perpetual exchangeが正式に立ち上げ、レイヤー1ブロックチェーンMonadに基づく次世代のDeFiプラットフォームをトレーダーに提供しました。 New York, United States, November 6th, 2025/Chainwire/-- リベラル リベラル Makers Fund がサポートする LeverUp は、無制限のオープン利息、無料の流動性プロバイダーの永続性、スケーラビリティを備えた分散化された取引経験を提供し、トレーダーにゼロ料金を提供します。このパートナーシップにより LeverUp は、モナドの高速でスケーラブルな Layer-1 ブロックチェーンで、そのチェーン上の透明な永続的な取引を最大限に活用することができます。 LeverUpは、すべてのプロトコル手数料をトレーダーに再配分する代替モデルを導入し、流動性プロバイダーと共有するのではなく、より透明でバランスの取れた取引環境を促進するように設計されています。 DeFiの景観は、トレーダーや投資家に潜在的な機会を提供し続けますが、構造的な不効率は依然として存在します:流動性はプールやプロトコルに分割され、トレーダーは資本を分割し、収益を減らすように強制し、複雑な料金構造は、ユーザにとって摩擦を生み、リスクを増加させます。 LeverUp はこれらのシステム的課題に対処するために構築されました。Monad に基づいて構築された LeverUp は、流動性、手数料、透明性の問題を解決するために、底から設計された新しいテクノロジースタックを導入し、同時にクラスの最高のパフォーマンス、ヘッジアップ、等を提供します LeverUp は、すべてのポジション、メトリック、およびプロトコルフローがチェーン上で検証可能なすべてのユーザーに完全な透明性を提供します。 LeverUpは通常、伝統的なLPと関連する制約を排除し、このプラットフォームでは、TVL、流動性の深さ、または被動的なプロバイダに関係なくオープンな利息スケールを設定し、トレーダーはプロトコルに直接関わります。 プラットフォームのネイティブ LVUSD 決済は、stablecoin 層を統合し、生態系全体で安定性、コンポーネビリティ、資本効率を提供します。DeFi プラットフォームの無限の市場深さは、他のプラットフォームと比較して流動性の上限を破り、前例のない資本効率と真に柔軟なオープン利息を可能にします。 ユーザーはTestnetについてもっと知ることができます。 . タグ:gitbook.io トップページ > XYZ タグ:gitbook.io トップページ > XYZ LeverUpについて LeverUp は、LP フリーの永続的な取引所であり、無限のオープン利息、トレーダーへの 100% の料金の再分配、および最大 1001 倍の利潤を提供します。市場に無数の永続的なプラットフォームを持つ LeverUp は、より多くの柔軟性、ネイティブの LVUSD 決済、無限の市場の深さ、そして完全な透明性を提供する差別化者です。 高いパフォーマンスの公共チェーンでは、LiverUpのLPフリーデザインは、トレーダーにほぼCEX実行と真のDeFiコンポーネビリティを提供します - したがって、プロトコルはLegoやネットワーク効果を組み合わせます。 コンタクト アダム・サイモン Makers Fundのための40のコミュニケーション アダム@fortyseven.com \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム