Cách tìm những phần hôi thối trong mã của bạn [Phần XXI]

Mùi mã là một cổ điển.

Nó có mùi vì có thể có nhiều trường hợp có thể được chỉnh sửa hoặc cải thiện.



Hầu hết những mùi này chỉ là dấu hiệu của điều gì đó có thể không ổn. Chúng không được yêu cầu cố định mỗi ngày… (Tuy nhiên, bạn nên xem xét nó.)





Mã trước có mùi

Code Smell 101 - So sánh với Boolean





Khi so sánh với boolean, chúng tôi thực hiện phép đúc và nhận được kết quả bất ngờ.

TL; DR: Đừng so sánh với sự thật. Hoặc bạn đúng, hoặc sai hoặc bạn không nên so sánh





Các vấn đề

Đúc ẩn

Sự vi phạm nguyên tắc ít bất ngờ nhất.

Không thành công nhanh vi phạm nguyên tắc





Các giải pháp

Sử dụng boolean Không trộn boolean với các đối tượng có thể cast boolean





Định nghĩa bài văn

Nhiều ngôn ngữ truyền giá trị tới các miền giao nhau boolean.





Mã mẫu

Sai

#!/bin/bash if [ false ]; then echo "True" else echo "False" fi # this evaluates to true since # "false" is a non-empty string if [ false ] = true; then echo "True" else echo "False" fi # this also evaluates to true





Đúng

#!/bin/bash if false ; then echo "True" else echo "False" fi # this evaluates to false





Phát hiện

[x] Tự động

Linters có thể kiểm tra các so sánh và cảnh báo rõ ràng.





Thẻ

Đúc





Sự kết luận

Một thực tế phổ biến trong ngành là sử dụng nhiều boolean không phải boolean. Chúng ta nên rất nghiêm ngặt khi sử dụng boolean.





Quan hệ

Code Smell 69 - Big Bang (JavaScript Ridiculous Castings)





Thêm thông tin

Không nhanh





Tín dụng

Ảnh của Michael Held trên Unsplash

Nếu nó không hoạt động, nó không có tác dụng nhanh như thế nào. - Mich Ravera









Mã mùi 102 - Mã mũi tên













IF và Elses lồng nhau rất khó đọc và kiểm tra





TL; DR: Tránh các IF lồng nhau. Thậm chí tốt hơn: Tránh TẤT CẢ CÁC NẾU





Các vấn đề

Khả năng đọc





Các giải pháp

Phương pháp trích xuất Kết hợp các điều kiện Boolean Loại bỏ các IF không cố ý





Định nghĩa bài văn

Trong mã thủ tục, rất thường thấy các if lồng nhau phức tạp. Giải pháp này liên quan nhiều đến kịch bản hơn là lập trình hướng đối tượng.





Mã mẫu

Sai

if (actualIndex < totalItems) { if (product[actualIndex].Name.Contains("arrow")) { do { if (product[actualIndex].price == null) { // handle no price } else { if (!(product[actualIndex].priceIsCurrent())) { // add price } else { if (!hasDiscount) { // handle discount } else { // etc } } } actualIndex++; } while (actualIndex < totalCounf && totalPrice < wallet.money); } else actualIndex++; } return actualIndex; }





Đúng

foreach (products as currentProduct) addPriceIfDefined(currentProduct) addPriceIfDefined() { //Several extracts }





Phát hiện

[x] Tự động

Vì nhiều linters có thể phân tích cú pháp cây, chúng tôi có thể kiểm tra thời gian biên dịch cho các cấp độ lồng nhau.





Thẻ

Khả năng đọc

Sự phức tạp





Sự kết luận

Theo lời khuyên của chú bob , chúng ta nên để mã sạch hơn chúng ta đã tìm thấy.





Tái cấu trúc vấn đề này rất dễ dàng.





Quan hệ

Code Smell 78 - Địa ngục gọi lại

Code Smell 03 - Các hàm quá dài

Code Smell 36 - Câu lệnh switch / case / elseif / else / if





Thêm thông tin





Mục đích của kỹ thuật phần mềm là kiểm soát độ phức tạp, không phải để tạo ra nó. - Pamela Zave









Code Smell 103 - Double Encapsulation





Gọi các phương thức truy cập của riêng chúng tôi có vẻ là một ý tưởng đóng gói tốt. Nhưng nó không phải như vậy.





TL; DR: Không sử dụng setters và getters, ngay cả khi sử dụng cho mục đích cá nhân





Các vấn đề

Người định cư

Getters

Tiết lộ các thuộc tính riêng tư





Các giải pháp

Xóa người định vị Loại bỏ các mối quan hệ Bảo vệ các thuộc tính của bạn





Định nghĩa bài văn

Sử dụng đóng gói kép là một quy trình tiêu chuẩn trong những năm 90.





Chúng tôi muốn ẩn chi tiết triển khai ngay cả khi sử dụng riêng tư.





Điều này đang che giấu một mùi khác khi có quá nhiều chức năng dựa vào cấu trúc dữ liệu và việc triển khai ngẫu nhiên.





Ví dụ, chúng ta có thể thay đổi biểu diễn bên trong của một đối tượng và dựa vào giao thức bên ngoài của nó.

Chi phí / lợi ích không đáng là bao.





Mã mẫu

Sai

contract MessageContract { string message = "Let's trade"; function getMessage() public constant returns(string) { return message; } function setMessage(string newMessage) public { message = newMessage; } function sendMessage() public constant { this.send(this.getMessage()); // We can access property but make a self call instead } }





Đúng

contract MessageContract { string message = "Let's trade"; function sendMessage() public constant { this.send(message); } }





Phát hiện

[x] Bán tự động

Chúng ta có thể suy ra getters và setters và kiểm tra xem chúng có được gọi từ cùng một đối tượng hay không.





Thẻ

Đóng gói





Sự kết luận

Đóng gói kép là một ý tưởng hợp thời để bảo vệ việc thực hiện ngẫu nhiên, nhưng nó lộ ra nhiều thứ hơn là được bảo vệ.





Quan hệ

Code Smell 37 - Thuộc tính được bảo vệ

Mã Mùi 28 - Người định cư

Mã Mùi 68 - Getters





Thêm thông tin





Tín dụng

Ảnh của Ray Hennessy trên Unsplash





Đóng gói khái niệm thay đổi. - Erich Gamma









Mã mùi 104 - Khẳng định đúng





Khẳng định chống lại boolean làm cho việc theo dõi lỗi khó khăn hơn.





TL; DR: Không khẳng định đúng trừ khi bạn đang kiểm tra boolean





Các vấn đề

Nguyên tắc nhanh không thành công





Các giải pháp

Kiểm tra xem điều kiện boolean có thể được viết lại tốt hơn không Khẳng định ủng hộ





Định nghĩa bài văn

Khi xác nhận boolean, công cụ kiểm tra của chúng tôi không thể giúp chúng tôi nhiều.





Họ chỉ cho chúng tôi biết một cái gì đó không thành công.





Theo dõi lỗi trở nên khó khăn hơn.





Mã mẫu

Sai

<? final class RangeUnitTest extends TestCase { function testValidOffset() { $range = new Range(1, 1); $offset = $range->offset(); $this->assertTrue(10 == $offset); // No functional essential description :( // Accidental description provided by tests is very bad } } // When failing Unit framework will show us // // 1 Test, 1 failed // Failing asserting true matches expected false :( // () <-- no business description :( // // <Click to see difference> - Two booleans // (and a diff comparator will show us two booleans)





Đúng

<? final class RangeUnitTest extends TestCase { function testValidOffset() { $range = new Range(1, 1); $offset = $range->offset(); $this->assertEquals(10, $offset, 'All pages must have 10 as offset'); // Expected value should always be first argument // We add a functional essential description // to complement accidental description provided by tests } } // When failing Unit framework will show us // // 1 Test, 1 failed // Failing asserting 0 matches expected 10 // All pages must have 10 as offset <-- business description // // <Click to see difference> // (and a diff comparator will help us and it will be a great help // for complex objects like objects or jsons)





Phát hiện

[x] Bán tự động

Một số linters cảnh báo chúng tôi nếu chúng tôi đang kiểm tra boolean sau khi thiết lập điều kiện này.

Chúng tôi cần thay đổi nó thành một kiểm tra cụ thể hơn.





Thẻ

Kiểm tra mùi





Sự kết luận

Cố gắng viết lại các xác nhận boolean của bạn và bạn sẽ sửa lỗi nhanh hơn nhiều.





Quan hệ

Code Smell 101 - So sánh với Boolean

Code Smell 07 - Biến Boolean





Thêm thông tin





Tín dụng

Ảnh của Joël de Vriend trên Unsplash

Cuối cùng tôi đã học được 'tương thích trở lên' nghĩa là gì. Nó có nghĩa là chúng ta phải giữ tất cả những sai lầm cũ của chúng ta. - Dennie van Tassel









Code Smell 105 - Phương pháp diễn viên hài





Sử dụng tên chuyên nghiệp và có ý nghĩa





TL; DR: Không thân mật hoặc xúc phạm





Các vấn đề

Khả năng đọc

Làm việc không chuyên nghiệp





Các giải pháp

Chọn những cái tên hay và chuyên nghiệp.





Định nghĩa bài văn

Nghề nghiệp của chúng tôi có một mặt sáng tạo.





Đôi khi chúng ta cảm thấy buồn chán và cố gắng trở nên hài hước.





Mã mẫu

Sai

function erradicateAndMurderAllCustomers(); // unprofessional and offensive





Đúng

function deleteAllCustomers(); // more declarative and professional





Phát hiện

[x] Bán tự động

Chúng tôi có thể có một danh sách các từ bị cấm.

Chúng tôi cũng có thể kiểm tra chúng trong các bài đánh giá mã.

Tên là theo ngữ cảnh, vì vậy sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với một người viết thư tự động.

Các quy ước đặt tên phải chung chung và không được bao gồm các biệt ngữ văn hóa.





Thẻ

Đặt tên





Sự kết luận

Hãy chuyên nghiệp trong cách bạn đặt tên cho mọi thứ trong mã của mình.





Đừng cố gắng trở thành một diễn viên hài bằng cách đặt cho một biến thể một cái tên ngớ ngẩn.





Bạn nên viết mã sản xuất để các nhà phát triển phần mềm tương lai (kể cả bạn) có thể dễ dàng hiểu được.





Quan hệ

Mã Mùi 38 - Tên Tóm tắt





Thêm thông tin





Tín dụng

Ảnh của Stewart Munro trên Unsplash

Tâm lý 'người dùng là những kẻ ngốc và bị nhầm lẫn bởi chức năng' của Gnome là một căn bệnh. Nếu bạn nghĩ rằng người dùng của mình là những kẻ ngốc, thì chỉ những kẻ ngốc mới sử dụng nó. - Linus Torvalds





Trích dẫn tuyệt vời về kỹ thuật phần mềm





Và đó là tất cả cho bây giờ…

Bài sau sẽ giải thích thêm về 5 mùi mã nhé!