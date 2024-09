Comment trouver les parties puantes de votre code [Partie XXI]

Les odeurs de code sont un classique.

Ça sent mauvais parce qu'il y a probablement de nombreux cas où il pourrait être modifié ou amélioré.



La plupart de ces odeurs ne sont que des indices de quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner. Ils ne sont pas obligatoirement corrigés en soi… (Vous devriez cependant y jeter un coup d'œil.)





Code Smell 101 - Comparaison avec les booléens





Lorsque nous comparons aux booléens, nous effectuons des moulages magiques et obtenons des résultats inattendus.

TL; DR : Ne comparez pas avec la vérité. Soit vous êtes vrai, soit faux ou vous ne devriez pas comparer





Problèmes

Pièces moulées cachées

La moindre violation du principe de surprise.

Violation du principe Fail Fast





Solutions

Utiliser des booléens Ne mélangez pas les booléens avec les objets booléens coulables





Le contexte

De nombreux langages convertissent les valeurs en domaines booléens croisés.





Exemple de code

Mauvais

#!/bin/bash if [ false ]; then echo "True" else echo "False" fi # this evaluates to true since # "false" is a non-empty string if [ false ] = true; then echo "True" else echo "False" fi # this also evaluates to true





Droit

#!/bin/bash if false ; then echo "True" else echo "False" fi # this evaluates to false





Détection

[x] Automatique

Les linters peuvent rechercher des comparaisons et des avertissements explicites.





Mots clés

Pièces moulées





Conclusion

C'est une pratique courante dans l'industrie d'utiliser de nombreux non-booléens comme booléens. Nous devrions être très stricts lorsque nous utilisons des booléens.





Rapports

Plus d'informations

Échec rapide





Crédits

Photo de Michael Held sur Unsplash

Si cela ne fonctionne pas, peu importe à quelle vitesse cela ne fonctionne pas. - Mich Ravéra









Code Odeur 102 - Code fléché













Les IF et Elses imbriqués sont très difficiles à lire et à tester





TL; DR : évitez les IF imbriqués. Encore mieux : évitez TOUS les IF





Problèmes

Lisibilité





Solutions

Méthode d'extraction Combiner des conditions booléennes Supprimer les IF accidentels





Le contexte

Dans le code procédural, il est très courant de voir des ifs imbriqués complexes. Cette solution est plus liée aux scripts qu'à la programmation orientée objet.





Exemple de code

Mauvais

if (actualIndex < totalItems) { if (product[actualIndex].Name.Contains("arrow")) { do { if (product[actualIndex].price == null) { // handle no price } else { if (!(product[actualIndex].priceIsCurrent())) { // add price } else { if (!hasDiscount) { // handle discount } else { // etc } } } actualIndex++; } while (actualIndex < totalCounf && totalPrice < wallet.money); } else actualIndex++; } return actualIndex; }





Droit

foreach (products as currentProduct) addPriceIfDefined(currentProduct) addPriceIfDefined() { //Several extracts }





Détection

[x] Automatique

Étant donné que de nombreux linters peuvent analyser les arbres, nous pouvons vérifier au moment de la compilation les niveaux d'imbrication.





Mots clés

Lisibilité

Complexité





Conclusion

Suivant les conseils de l'oncle bob , nous devrions laisser le code plus propre que nous ne l'avons trouvé.





Refactoriser ce problème est facile.





Rapports

Plus d'informations





Le but du génie logiciel est de contrôler la complexité, pas de la créer. -Pamela Zave









Code Odeur 103 - Double Encapsulation





Appeler nos propres méthodes d'accès peut sembler une bonne idée d'encapsulation. Mais ce n'est pas.





TL;DR : N'utilisez pas de setters et de getters, même pour un usage privé





Problèmes

Passeurs

Getters

Exposer des attributs privés





Solutions

Supprimer les passeurs Supprimer les getters Protégez vos attributs





Le contexte

L'utilisation de la double encapsulation était une procédure standard dans les années 90.





Nous voulions cacher les détails d'implémentation même pour un usage privé.





Cela cachait une autre odeur lorsque trop de fonctions reposent sur la structure des données et une implémentation accidentelle.





Par exemple, on peut changer la représentation interne d'un objet et s'appuyer sur son protocole externe.

Le rapport coût/bénéfice n'en vaut pas la peine.





Exemple de code

Mauvais

contract MessageContract { string message = "Let's trade"; function getMessage() public constant returns(string) { return message; } function setMessage(string newMessage) public { message = newMessage; } function sendMessage() public constant { this.send(this.getMessage()); // We can access property but make a self call instead } }





Droit

contract MessageContract { string message = "Let's trade"; function sendMessage() public constant { this.send(message); } }





Détection

[x] Semi-automatique

Nous pouvons déduire les getters et les setters et vérifier s'ils sont invoqués à partir du même objet.





Mots clés

Encapsulation





Conclusion

La double encapsulation était une idée à la mode pour protéger une mise en œuvre accidentelle, mais elle exposait plus que protégeait.





Rapports

Plus d'informations





Crédits

Photo de Ray Hennessy sur Unsplash





Encapsuler le concept qui varie. -Erich Gamma









Code Odeur 104 - Affirmer Vrai





L'assertion contre les booléens rend le suivi des erreurs plus difficile.





TL; DR : N'affirmez pas vrai à moins que vous ne vérifiiez un booléen





Problèmes

Principe d'échec rapide





Solutions

Vérifier si la condition booléenne peut être mieux réécrite Favoriser assertEquals





Le contexte

Lors de l'affirmation d'un booléen, nos moteurs de test ne peuvent pas beaucoup nous aider.





Ils nous disent juste que quelque chose a échoué.





Le suivi des erreurs devient plus difficile.





Exemple de code

Mauvais

<? final class RangeUnitTest extends TestCase { function testValidOffset() { $range = new Range(1, 1); $offset = $range->offset(); $this->assertTrue(10 == $offset); // No functional essential description :( // Accidental description provided by tests is very bad } } // When failing Unit framework will show us // // 1 Test, 1 failed // Failing asserting true matches expected false :( // () <-- no business description :( // // <Click to see difference> - Two booleans // (and a diff comparator will show us two booleans)





Droit

<? final class RangeUnitTest extends TestCase { function testValidOffset() { $range = new Range(1, 1); $offset = $range->offset(); $this->assertEquals(10, $offset, 'All pages must have 10 as offset'); // Expected value should always be first argument // We add a functional essential description // to complement accidental description provided by tests } } // When failing Unit framework will show us // // 1 Test, 1 failed // Failing asserting 0 matches expected 10 // All pages must have 10 as offset <-- business description // // <Click to see difference> // (and a diff comparator will help us and it will be a great help // for complex objects like objects or jsons)





Détection

[x] Semi-automatique

Certains linters nous avertissent si nous vérifions par rapport à booléen après avoir défini cette condition.

Nous devons le changer pour un contrôle plus spécifique.





Mots clés

Tester les odeurs





Conclusion

Essayez de réécrire vos assertions booléennes et vous corrigerez les échecs beaucoup plus rapidement.





Rapports

Plus d'informations





Crédits

Photo de Joël de Vriend sur Unsplash

J'ai enfin appris ce que signifie "compatibilité ascendante". Cela signifie que nous arrivons à garder toutes nos vieilles erreurs. -Dennie van Tassel









Code Smell 105 - Méthodes humoristiques





Utilisez des noms professionnels et significatifs





TL; DR : Ne soyez pas informel ou offensant





Problèmes

Lisibilité

Travail non professionnel





Solutions

Choisissez des noms bons et professionnels.





Le contexte

Notre métier a un côté créatif.





Parfois, nous nous ennuyons et essayons d'être drôles.





Exemple de code

Mauvais

function erradicateAndMurderAllCustomers(); // unprofessional and offensive





Droit

function deleteAllCustomers(); // more declarative and professional





Détection

[x] Semi-automatique

Nous pouvons avoir une liste de mots interdits.

Nous pouvons également les vérifier dans les revues de code.

Les noms sont contextuels, ce serait donc une tâche difficile pour un linter automatique.

Les conventions de dénomination doivent être génériques et ne doivent pas inclure de jargon culturel.





Mots clés

Appellation





Conclusion

Soyez professionnel dans la façon dont vous nommez les choses dans votre code.





N'essayez pas d'être un comédien en donnant à une variable un nom idiot.





Vous devez écrire du code de production afin que les futurs développeurs de logiciels (même vous) puissent facilement comprendre.





Rapports

Plus d'informations





Crédits

Photo de Stewart Munro sur Unsplash

Cette mentalité « les utilisateurs sont des idiots et sont confus par la fonctionnalité » de Gnome est une maladie. Si vous pensez que vos utilisateurs sont des idiots, seuls les idiots l'utiliseront. -Linus Torvalds





Et c'est tout pour le moment...

Le prochain article expliquera 5 odeurs de code supplémentaires !