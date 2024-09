Dạy tôi đi bố

Tôi có rất ít ý tưởng ban đầu khi nói đến các điều kiện kinh tế vĩ mô toàn cầu. Tôi dựa vào các bài viết của những người đi trước vĩ mô của mình và chuyển ý tưởng của họ thành những gì tôi hy vọng là một định dạng dễ tiêu hóa và thú vị hơn cho khán giả của tôi. Một trong những foredaddies của tôi là Felix Zulauf . Các bản tin của anh ấy không được xuất bản theo bất kỳ lịch trình định sẵn nào - khi điều kiện thị trường đảm bảo, anh ấy sẽ viết một bản tin. Cho rằng việc đăng ký các tác phẩm của anh ấy không hề rẻ, tôi đánh giá cao việc anh ấy chọn chất lượng hơn số lượng.





Mọi quan điểm được trình bày dưới đây là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư, cũng như không được coi là khuyến nghị hoặc lời khuyên để tham gia vào các giao dịch đầu tư.





Bố Felix thường tán thành niềm tin của mình rằng số lượng tiền (USD) quan trọng hơn giá tiền (lãi suất USD). Mặc dù tôi hiểu ở mức độ bề ngoài lý do tại sao điều đó có ý nghĩa, nó không bao giờ gây ấn tượng cho tôi cho đến khi nhận được bản tin gần đây nhất của anh ấy.





Gần đây, Fed đã triệt tiêu việc cắt giảm tài sản trong vài tuần qua, ngoài việc Bộ Tài chính bơm thanh khoản lớn vào hệ thống tín dụng đã thúc đẩy đà tăng của các tài sản rủi ro. Chúng tôi không biết những cân nhắc nào đang thúc đẩy hành động gần đây của Fed, nhưng nếu tiếp tục, nó sẽ làm giảm kỳ vọng của chúng tôi về việc thắt chặt tiền tệ ở Mỹ ở một mức độ nào đó. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không thay đổi quan điểm của mình, tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.





Fed được cho là đang giảm quy mô bảng cân đối kế toán để thắt chặt các điều kiện thanh khoản của USD, nhưng Daddy Felix cho biết việc thắt chặt này đang được bù đắp bằng các biện pháp khác. Tôi thực sự không hiểu ý của anh ấy, vì vậy tôi đã gửi cho bố một email. Bố đã không làm tôi thất vọng, và ông ấy đã dạy tôi một chút. Luôn luôn tuyệt vời khi học được điều gì đó mới từ một trong những người giỏi nhất và đạt được mức độ hiểu biết cao hơn.





Sau cuộc trò chuyện qua email của tôi với Daddy, một người bạn của tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn thách thức một phần luận điểm vĩ mô của tôi liên quan đến trục Fed. Anh ấy đã tạo ra chỉ số thanh khoản của riêng mình để theo dõi hiện tượng này, và nó phần nào đã truyền cảm hứng cho tôi làm điều tương tự.





Điều kiện thanh khoản của USD bao gồm ba phần:





Quy mô của bảng cân đối của Fed . Fed ghi có vào tài khoản Fed của các ngân hàng thành viên bằng tiền, và đổi lại, các ngân hàng bán các Kho bạc Hoa Kỳ của Fed và / hoặc Chứng khoán Thế chấp của Hoa Kỳ. Đây là cách Fed "in" tiền để thúc đẩy hệ thống tài chính.





Quy mô của số dư Reverse Repo (RRP) được giữ tại Fed NY . Fed NY cho phép các đối tác đủ điều kiện gửi USD và kiếm tỷ lệ hoàn vốn. Các khoản tiền đã gửi sẽ trở thành tiền chết khi chúng vào tài khoản của Fed. Đó là tiền chết vì Fed không sử dụng tiền ký quỹ để thực hiện các khoản vay thương mại. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ làm tăng cung tiền tín dụng trong hệ thống tài chính. Trên thực tế, hệ số nhân tiền đối với số dư RRP tại NY Fed là 0x, so với bội số khác 0 khi gửi qua bất kỳ trung gian tài chính nào khác. (Trước đại dịch, tỷ lệ dự trữ bắt buộc dao động trong khoảng từ 3% đến 10% - dẫn đến hệ số nhân tiền từ 33 lần đến 10 lần đối với các ngân hàng thương mại Hoa Kỳ - nhưng kể từ đó Fed đã cắt giảm xuống 0%, có nghĩa là các ngân hàng thương mại có thể cho vay 100%. của các khoản tiền gửi mà họ nhận được mà không có nghĩa vụ giữ bất kỳ khoản tiền gửi nào trong số các khoản tiền gửi đó như một mạng lưới an toàn). Quỹ thị trường tiền tệ (MMF) là quỹ trong đó bán lẻ và các tổ chức đặt tiền mặt để kiếm lợi tức ngắn hạn. Trong tài khoản môi giới của tôi, bất kỳ khoản tiền mặt dự phòng nào tôi có đều được gửi vào MMF và tôi có thể nhận lại tiền mặt của mình trong vòng một ngày làm việc. MMF có thể gửi tiền vào RRP và nhiều công cụ tín dụng ngắn hạn có rủi ro thấp khác (ví dụ: trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, thương phiếu công ty Hoa Kỳ được xếp hạng AAA). Để lại tiền với Fed là lựa chọn ít rủi ro nhất và thanh toán tương tự như hai lựa chọn còn lại, điều này thực sự mang một số rủi ro. Do đó, các MMF thích gửi tiền vào Fed, nếu họ có thể, hơn là trong nền kinh tế tài chính đòn bẩy.





Tài khoản Tổng hợp Kho bạc Hoa Kỳ (TGA) cân đối với Fed NY . Đây là tài khoản séc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Khi nó giảm, điều đó có nghĩa là Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang bơm tiền trực tiếp vào nền kinh tế và tạo ra hoạt động. Khi nó tăng lên, có nghĩa là Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang tiết kiệm tiền và không kích thích hoạt động kinh tế. TGA cũng tăng khi Kho bạc bán trái phiếu. Hành động này loại bỏ tính thanh khoản khỏi thị trường vì người mua phải thanh toán trái phiếu của họ bằng đô la.





Tóm lại theo những thuật ngữ rất cơ bản, thanh khoản của USD tăng và giảm trong các trường hợp sau:





Thanh khoản USD - Số tăng:





Bảng cân đối của Fed - Tăng số dư RRP - Giảm TGA - Giảm





Thanh khoản USD - Số giảm:





Bảng cân đối của Fed - Giảm số dư RRP - Tăng TGA - Tăng





Tuy nhiên, cả ba yếu tố cơ bản này không phải lúc nào cũng hướng về cùng một hướng - ví dụ, đôi khi bảng cân đối kế toán của Fed đang tăng lên trong khi TGA cũng vậy. Vì vậy, thanh khoản của USD tăng hay giảm phụ thuộc vào sự tác động lẫn nhau của ba yếu tố này, hướng của chúng, và mức độ hoặc tốc độ chúng xảy ra.





Trong khi Fed bắt đầu Thắt chặt định lượng (QT) vào tháng 6 năm nay - có nghĩa là họ quyết định cho phép bảng cân đối kế toán của mình thu hẹp lại với mục tiêu chống lạm phát - sự giảm quy mô của bảng cân đối kế toán của họ gần đây đã bị lấn át bởi sự giảm RRP số dư và TGA. Điều này nhìn chung đã khiến thanh khoản của USD tăng lên thay vì giảm.





Quy mô tối đa của cơ sở RRP, tỷ lệ hoàn vốn được cung cấp và các thực thể được phép sử dụng đều do Fed quyết định. Do đó, Fed có thể ảnh hưởng đến tác động của vòi thanh khoản này đối với thị trường chung. Ví dụ: Fed có thể đóng cửa hoàn toàn cơ sở này, buộc các MMF và những người khác phải đưa tiền mặt của họ ở nơi khác và giải phóng 2 nghìn tỷ đô la tiền cơ sở vào hệ thống trong quá trình này. Số tiền cơ sở này, tùy thuộc vào người được trao cho ai, có thể được tận dụng hơn nữa để thúc đẩy hoạt động kinh tế-tài chính một cách mạnh mẽ. Gần đây, RRP đã giảm và tôi không có (cũng như chưa đọc) lý thuyết về lý do tại sao số dư giảm - nhưng đối với mục đích của phần này, tất cả những gì chúng ta cần hiểu là nó đang đi xuống.





Cuộc bầu cử chỉ còn vài tháng nữa, và việc nhiều người bỏ phiếu bằng ví của họ thường được chấp nhận. Để giúp thúc đẩy nhận thức về nền kinh tế Hoa Kỳ trong số các cử tri ví tiền từ nay đến tháng 11, Yellen và Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể chọn trực tiếp tạo ra các điều kiện tiền tệ nới lỏng hơn - đưa một phần lớn trong số 500 tỷ đô la còn lại trong TGA vào nền kinh tế và bằng cách mở rộng, bơm stonks. Trong mùa hè, số dư TGA bị thu hẹp. Tương tự như sự sụt giảm gần đây của RRP, tôi không có lý thuyết đáng tin cậy về lý do tại sao - nhưng một lần nữa, tất cả những gì chúng ta cần biết là nó đã nhỏ hơn.





Vì vậy, số dư RRP gần đây đã giảm, TGA cũng vậy - đặt ra câu hỏi: Liệu Fed NY và Kho bạc có đang tích cực sử dụng đòn bẩy RRP và TGA để chống lại chính sách chống lạm phát hiện tại của Fed bằng cách giảm lượng tiền hay không? Và nếu có, họ có ý định tiếp tục làm như vậy không? Tôi không có câu trả lời cho những câu hỏi này, nhưng đảng cầm quyền luôn có một ý chí chính trị mạnh mẽ để tạo ra các điều kiện kinh tế ngắn hạn thuận lợi trước một cuộc bầu cử để các đảng viên có thể giữ được công việc của họ. Dù gì thì họ cũng là con người.





Khi tất cả điều này cuối cùng đã nhấp vào trong đầu, tôi kéo Bloomie tiện dụng của mình lên và tạo một biểu đồ tùy chỉnh mô tả thứ mà tôi đặt tên là Chỉ số Điều kiện Thanh khoản USD.





Chỉ số điều kiện thanh khoản của USD = [Bảng cân đối kế toán của Fed] - [Tổng số tiền đặt thầu hoàn trả ngược được chấp nhận của Fed] - [Số dư tài khoản chung của Kho bạc Hoa Kỳ được tổ chức tại Fed tại NY]

Chỉ số điều kiện thanh khoản của Bitcoin so với USD

Trong giai đoạn hiện tại của thị trường vốn tiền điện tử, Bitcoin đại diện cho một sự trùng hợp ngẫu nhiên (và đôi khi là chỉ báo hàng đầu) về các điều kiện thanh khoản của USD toàn cầu.





Điều kiện thanh khoản của Bitcoin (màu vàng) so với USD (màu trắng)

Để thiết lập tính xác thực của mối quan hệ này, chúng ta hãy xem xét các đỉnh và đáy thanh khoản địa phương từ năm 2021 cho đến nay.





Mỗi ngày tương ứng với đỉnh cục bộ hoặc đáy cục bộ - và thời gian là một điều kỳ lạ. Bitcoin liên tục vượt qua về mặt tăng điểm và vượt trội về mặt giảm điểm. Hơi đáng tiếc khi hiện tại, Bitcoin chỉ là một thước đo thanh khoản cao của USD, nhưng ở mức độ cơ bản, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.





Bitcoin là tiền kỹ thuật số và đại diện cho một hệ thống và hệ tư tưởng khác liên quan đến cách xã hội có thể tổ chức tốt nhất các vấn đề tiền tệ của mình. USD là tiền tệ dự trữ toàn cầu và nó được cài đặt trong hệ thống tài chính phương Tây do Mỹ dẫn đầu. Nếu hệ thống USD tạo ra mức vượt quá, Bitcoin sẽ hấp thụ chúng. Bitcoin là một báo động khói theo thời gian thực gắn liền với sự thâm độc của hệ thống tài chính dựa trên USD.





Giá so với số lượng





Điều nào quan trọng hơn đối với tài sản rủi ro - giá USD (lãi suất của Fed) hay số lượng USD (điều kiện thanh khoản của USD)?





Giới hạn trên của quỹ Fed (màu vàng) so với Điều kiện thanh khoản của USD (màu trắng)

Fed bắt đầu “mạnh tay” nâng lãi suất chính sách vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, sau khi thoát khỏi mức đáy trong nước gần đây, điều kiện thanh khoản của USD đã bắt đầu được cải thiện. Các tài sản rủi ro như Bitcoin và stonks đã phản ứng tích cực với thanh khoản USD tăng, mặc dù giá tiền đã tăng.





Vì vậy, hiện tại, có vẻ như hiệu suất của các tài sản tài chính phụ thuộc nhiều hơn vào số lượng tiền hơn là giá cả.





(Trên một lưu ý liên quan, tôi không biết số lượng và giá tiền chạy ngược chiều tác động như thế nào đến việc ra quyết định của các doanh nghiệp thực sự - và tôi cho rằng các quan chức điều hành các tổ chức tài chính toàn cầu cũng không biết).

Yếu tố kiểm soát bitcoin

Hầu hết các loại tiền điện tử không thể vượt trội hơn so với thị trường tính theo USD trên cơ sở tuyệt đối khi Bitcoin đang bị xếp vào nhóm. Tuy nhiên, sự tin tưởng của tôi về hiệu suất giá tích cực trong ngắn hạn của Ether hoàn toàn là do tác động dự kiến của việc hợp nhất sắp xảy ra. Tôi đã giải thích chi tiết điều này trong hai bài luận cuối cùng của mình, “ ETH linh hoạt ” và “ Đặt giá thầu tối đa ”.





Trong bài luận thứ hai, tôi đã lập luận về trường hợp tại sao trong thời gian tới chúng ta có thể thấy Fed xoay trục khỏi việc chống lạm phát và chuyển trọng tâm sang nới lỏng các điều kiện tài chính (TL; DR, để ngăn chặn sự suy giảm đang diễn ra của nền kinh tế Mỹ được tài chính hóa) . Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn lại biểu đồ Chỉ số Điều kiện Thanh khoản của USD, Chỉ số Điều kiện Thanh khoản gần đây đã giảm từ mức cao cục bộ (có nghĩa là các điều kiện thanh khoản được thắt chặt) và kết quả là tiền điện tử đã bị chặt đầu. Tôi có thể hình thành tất cả các lý thuyết ưa thích mà tôi muốn về lý do tại sao xoay trục của Fed lại theo đuổi chúng tôi, nhưng nếu Chỉ số Điều kiện Thanh khoản của USD tiếp tục đi xuống thấp hơn, tôi sẽ đơn giản là sai. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã có hiểu biết cơ bản đầy đủ hơn về cách các khía cạnh khác nhau của chỉ số này đóng góp vào tính thanh khoản của USD nhiều hơn hoặc ít hơn, tôi có thể hình thành một quan điểm sắc thái hơn về cách Fed có thể bắt đầu cưỡi hai con ngựa với một mông.





Hãy tiếp cận tình huống với tư cách là một chính trị gia quan tâm nhiều hơn đến kế toán và nhận thức của công chúng hơn là thực tế kinh tế. Tôi cần Fed xuất hiện để chống lại tai họa lạm phát đang khiến các cử tri của tôi trở nên khốn khổ - nhưng tôi cũng cần thị trường chứng khoán thúc đẩy, để các nhà tài trợ giàu có của tôi cảm thấy hạnh phúc. Để làm gì?





Nếu số lượng tiền có ảnh hưởng lớn hơn giá của nó trên thị trường tài chính, thì Fed có thể tăng lãi suất theo ý mình mà không làm ảnh hưởng đến thị trường - miễn là Chỉ số điều kiện thanh khoản của USD cũng tăng. Hành động tăng lãi suất chính sách có vẻ như là Fed đang chống lại lạm phát, và Fed thậm chí có thể cho phép bảng cân đối kế toán của mình giảm xuống để giúp duy trì sự xuất hiện. Nhưng trong túi sau, nó vẫn có khả năng ảnh hưởng đến số dư RRP, và nó cũng có thể kêu gọi Kho bạc chi tiêu nhiều tiền hơn để tạo ra hoạt động kinh tế - do đó gây ra sự gia tăng ròng tiền và củng cố hiệu quả hoạt động của cổ phiếu. Rõ ràng, hai đòn bẩy tiềm năng này có khả năng hữu hạn - cả số dư RRP và TGA đều không thể xuống dưới 0 - nhưng chúng vẫn có thể được sử dụng để bù đắp QT một cách hiệu quả trong ngắn hạn.





Tất cả những điều đó đã nói, tôi vẫn lo ngại về các điều kiện tài chính vĩ mô dẫn đến và trực tiếp sau khi hợp nhất, nếu đúng lịch trình (ish), sẽ diễn ra hai tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 của Hoa Kỳ. Tôi tiếp tục tin rằng có một khả năng mạnh mẽ rằng ngay cả khi Fed không báo hiệu một sự xoay trục chính thức, Fed NY và Bộ Tài chính có thể thiết kế việc giải phóng thanh khoản bằng USD chuẩn bị cho cuộc bầu cử (thông qua số dư RRP và TGA). trong bối cảnh như một sự thúc đẩy cho các tài sản rủi ro - nhưng, để báo giá Billions, tôi phải thừa nhận rằng tôi không “không chắc chắn”.





Trừ khi Fed hoặc Kho bạc ra mắt và cho chúng tôi biết rõ ràng sẽ có những thay đổi đối với cơ sở RRP hoặc tốc độ mà TGA sẽ cạn kiệt, chúng tôi sẽ chỉ theo dõi những thay đổi hàng tuần trong ba biến Chỉ số Thanh khoản và đưa ra các giả định không hoàn hảo về quỹ đạo ngắn hạn của chúng.





(Người đọc không cần Bloomberg hoặc bất kỳ chương trình phần mềm biểu đồ trả phí nào khác để xây dựng chỉ số này. Tất cả các thành phần này đều được chính phủ phát hành công khai một lần hoặc nhiều lần mỗi tuần. Nếu bạn muốn biết tại sao lại có sự thay đổi đáng kể trong hành động giá tiền điện tử xảy ra bên ngoài một số phát triển công nghệ lớn, đây là chỉ số chính cần theo dõi.)





Một số người sẽ tranh luận rằng tôi đang di chuyển các mục tiêu để chứng minh cho định vị thị trường của mình và điều đó hoàn toàn công bằng. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đây, tôi nghĩ rằng việc hợp nhất sẽ thúc đẩy chuyển động giá tích cực cho ETH bất kể điều kiện thanh khoản của USD. Tôi vẫn tin rằng tác động tích cực về giá của việc giảm nghiêm trọng lượng phát thải ETH và phản xạ tích cực giữa giá / hoạt động mạng / việc sử dụng mạng sẽ khắc phục được bất kỳ tình huống nào mà Điều kiện thanh khoản của USD đang bị thắt chặt - chỉ là biến động giá có thể yếu hơn Tôi đã dự báo hoặc hy vọng.