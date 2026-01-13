CodeRabbit vs Code Đánh giá trong Kilo: Một trong đó là tốt nhất cho bạn vào năm 2026

CodeRabbitKiloTypeStandalone code review toolEnd-to-end agentic engineering platformChọn mô hìnhChọn tự do giữa 500+ mô hình AIGiá $24/seat/month (Pro)Giá token không có đánh dấu về tỷ giá nhà cung cấpTính năng nền tảngChỉ đánh giá mãReviews + Coding Agents + Cloud Agents + App Builder + Deploy + MoreIDENoVS Code, JetBrains, CLICodebase indexingYesYesCustom instructionsYesYesDefault Review StylesYesNoes CodeRabbit ProKilo TeamsGiá hàng tháng$24/seat$15/seatĐánh giá mãYesYesAI coding agentsNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click deployNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI Các công cụ đánh giá mã AI hứa hẹn phản hồi nhanh hơn, nhất quán hơn về mọi PR. Nhưng không phải tất cả chúng đều tích hợp theo cùng một cách vào quy trình làm việc của bạn, và sự khác biệt làm tăng độ mài mòn hơn bạn có thể nghĩ. là một tùy chọn độc lập phổ biến đã có từ năm 2023. Trong Nó có một cách tiếp cận khác: nó là một phần của một nền tảng kỹ thuật đại lý rộng hơn, được xây dựng để đóng một khoảng trống đã làm phiền các nhà phát triển trong nhiều năm. CodeRabbit Code đánh giá Kilo The Problem that AI Code Reviews Solves Các vấn đề mà AI Code Reviews giải quyết Tất cả chúng ta đã ở cả hai phía của nút kiểm tra mã. Là một kỹ sư trẻ, bạn đẩy một PR và xem nó ngồi trong nhiều ngày. người xem của bạn đang ở trong các cuộc họp. Hoặc sản xuất chống cháy. Hoặc chỉ được chôn vùi dưới công việc của chính họ. Đến thời điểm phản hồi trở lại, bạn đã chuyển đổi ngữ cảnh hai lần và phải đọc lại mã của riêng bạn để nhớ những gì bạn đang nghĩ. Là một kỹ sư cao cấp, bạn nhìn thấy phía bên kia. Bạn có 15 PR chờ đợi sự chú ý của bạn, và bạn trượt những người nhỏ hơn chỉ để đi qua hàng đợi. Bạn biết bạn đang bỏ lỡ những thứ. Mọi người đều làm. Vì đánh giá có thể mất một thời gian dài để xử lý, các kỹ sư cuối cùng thêm nhiều nội dung vào mỗi PR, hy vọng có được nhiều thứ được xem xét trong một lần chụp sạch. Đánh giá mã được cho là một khoảnh khắc học tập, một cổng chất lượng, một nơi mà kiến thức chuyển qua nhóm. The Agentic Engineering Disconnect Công nghệ Agentic Engineering Disconnect Hầu hết các kỹ sư đang sử dụng AI tại một số điểm trong quy trình làm việc của họ bây giờ. Những người đã thử các công cụ mã hóa AI sử dụng chúng mỗi ngày, và khoảng 41% của tất cả các cam kết hiện đang được hỗ trợ bởi AI. 72% nhà phát triển Nhưng đây là vấn đề với dòng công việc truyền thống: bạn đang xây dựng trong IDE của mình với một đại lý mã hóa AI, bạn đẩy, và sau đó đột nhiên bạn đang ở trên một nền tảng hoàn toàn khác. tài khoản khác nhau. đăng ký khác nhau. Sự phân mảnh này có chi phí thực sự. Phát hiện ra rằng các kỹ sư sử dụng các công cụ AI thực sự chậm hơn 19% để hoàn thành các nhiệm vụ, mặc dù họ tin rằng họ nhanh hơn 20%. Nghiên cứu 2025 Các công cụ mã hóa AI được cho là sẽ đẩy nhanh sự phát triển, chứ không phải làm chậm bạn.Nếu bạn phải chuyển đổi nền tảng và quản lý các cơ quan quản lý chỉ để truy cập toàn bộ quy trình làm việc, AI có thực sự giúp đỡ? Đó là câu hỏi Code Reviews được xây dựng để trả lời. Đánh giá xảy ra ở cùng một nơi như phần còn lại của dòng công việc phát triển hỗ trợ AI của bạn, sử dụng cùng một mô hình, với cùng một mức giá. Không có công cụ riêng biệt, không có tài khoản riêng biệt, không có đăng ký riêng biệt. Lời bài hát: Kilo Model Flexibility Mô hình Flexibility CodeRabbit chọn mô hình cho bạn. Họ quyết định những gì là "đủ tốt", khi nào để nâng cấp nó, và bạn làm việc với bất cứ điều gì họ đã cấu hình. Có lẽ mô hình mặc định của họ đang đấu tranh với stack của bạn.Có lẽ bạn cần phản hồi nhanh hơn về PR thường xuyên nhưng lý luận sâu sắc hơn cho các thay đổi quan trọng về bảo mật.Có lẽ một mô hình tốt hơn sẽ giảm vào tháng tới, và bạn đang bị mắc kẹt chờ CodeRabbit áp dụng nó. Kilo cho phép bạn chọn từ 500+ mô hình và chuyển đổi giữa chúng dựa trên công việc: Phản hồi nhanh về PR thường xuyên? Sử dụng một mô hình nhẹ như MiniMax M2.1. Chuyển sang lý luận sâu hơn với Claude Opus 4.5 hoặc Gemini 3. Đánh giá có ý thức về chi phí về Repo khối lượng cao? Chọn một mô hình hiệu quả phù hợp với ngân sách của bạn. Mô hình tuyệt vời để xem xét các thành phần React có thể không phải là lý tưởng cho các hệ thống Rust cũ. Với Kilo, bạn không phải giả vờ một kích thước phù hợp với tất cả. Pricing Giá CodeRabbit sử dụng định giá dựa trên ghế SaaS truyền thống: Tầng miễn phí: Giới hạn ở chỗ nghỉ công cộng, tính năng cơ bản Pro: $ 24 / ghế / tháng (hoặc $ 19 / tháng tính hàng năm) Lời bài hát: Custom Price Bạn trả tiền cho mỗi nhà phát triển, bất kể họ thực sự chạy bao nhiêu đánh giá. Kilo sử dụng giá mỗi token theo mức giá được thiết lập bởi các nhà cung cấp mô hình. Bạn trả tiền cho các bài đánh giá mà bạn thực sự chạy, không có giới hạn tỷ giá vô hình hoặc throttling. CodeRabbit sử dụng định giá dựa trên ghế SaaS truyền thống: Tầng miễn phí: Giới hạn ở chỗ nghỉ công cộng, tính năng cơ bản Pro: $ 24 / ghế / tháng (hoặc $ 19 / tháng tính hàng năm) Lời bài hát: Custom Price Bạn trả tiền cho mỗi nhà phát triển, bất kể họ thực sự chạy bao nhiêu đánh giá. Kilo sử dụng giá mỗi token theo mức giá được thiết lập bởi các nhà cung cấp mô hình. Bạn trả tiền cho các bài đánh giá mà bạn thực sự chạy, không có giới hạn tỷ giá vô hình hoặc throttling. Kilo cho Teams là $ 15 / chỗ ngồi / tháng và bao gồm quyền truy cập vào toàn bộ nền tảng: Nền tảng kỹ thuật đại lý hoàn chỉnh trong IDE hoặc CLI của bạn (với các chế độ chuyên môn Code, Ask, Debug, Architect, Orchestrator) Code đánh giá Cloud đại lý App Builder Kilo triển khai Phân tích sử dụng và AI ROI Chế độ đại lý chia sẻ và thanh toán tập trung Team quản lý Ưu tiên hỗ trợ Tất cả các tính năng dựa trên sử dụng được tính phí cho mỗi token, chính xác với chi phí của nhà cung cấp mô hình Một nhóm 10 người trả $ 240 / tháng cho CodeRabbit Pro. Nhóm tương tự trả $ 150 / tháng cho Kilo cộng với việc sử dụng AI của họ với chi phí của nhà cung cấp mô hình, và nhận được nhiều chức năng hơn đáng kể. Nhóm tương tự trả $ 150 / tháng cho Kilo cộng với việc sử dụng AI của họ với chi phí của nhà cung cấp mô hình, và nhận được nhiều chức năng hơn đáng kể. Platform Cohesion Nền tảng Cohesion CodeRabbit là một công cụ độc lập. nó làm một điều tốt, và mọi thứ khác trong quy trình làm việc của bạn sống ở nơi khác. Code Reviews in Kilo sống bên trong cùng một nền tảng nơi bạn đã viết mã với AI. Không có chuyển đổi công cụ: Đánh giá, mã hóa, gỡ lỗi và triển khai tất cả xảy ra ở một nơi. Kilo Sessions tồn tại trên VS Code, JetBrains, CLI và Cloud Agents.Bắt đầu một nhiệm vụ trên máy tính xách tay của bạn, kiểm tra trạng thái đánh giá trên điện thoại di động, kết thúc trong một IDE khác. Ship When It Passes: Kilo Deploy cho phép bạn chuyển từ PR được phê duyệt sang triển khai trực tiếp trong một cú nhấp chuột. Nền tảng đầy đủ: Các đánh giá của bạn xảy ra cùng với mã hóa đại lý với các chế độ chuyên dụng, Cloud Agents, Parallel Agents, App Builder và Autocomplete. Review Customization Đánh giá Customization CodeRabbit cho phép bạn cấu hình các đánh giá thông qua một file hoặc bảng điều khiển của chúng: xem lại các hướng dẫn và khu vực tập trung, lọc dựa trên đường dẫn, cài đặt cụ thể ngôn ngữ và cấu hình cấp nhóm. .coderabbit.yaml Kilo cung cấp cho bạn kiểm soát thông qua bảng điều khiển và hướng dẫn tùy chỉnh: Review Styles: Strict flag everything for production services and security-critical code. Balanced is the sweet spot for most teams, catching what matters without drowning you in noise. Lenient is a light touch for prototypes, WIP branches, and exploratory work. Khu vực tập trung: Chọn những gì người đánh giá ưu tiên: lỗ hổng bảo mật, vấn đề hiệu suất, phát hiện lỗi, phong cách mã, phủ sóng thử nghiệm hoặc khoảng trống tài liệu. Hướng dẫn tùy chỉnh: Thêm các quy tắc của riêng bạn. hiệp ước nhóm của bạn, mô hình cụ thể về miền, trường hợp cạnh mà người đánh giá nên nắm bắt. When to Choose CodeRabbit Khi nào nên chọn CodeRabbit : CodeRabbit makes sense if Bạn muốn một công cụ độc lập và hài lòng với thiết lập mã hóa AI hiện tại của bạn (hoặc không sử dụng một). Bạn thích giữ các công cụ AI của bạn tách biệt. Bạn thích giá cố định. Bạn không cần sự linh hoạt của mô hình. When to Choose Code Reviews in Kilo Khi nào nên chọn Code Reviews in Kilo : Kilo's Code Reviews makes sense if Bạn đang sử dụng một loạt các công cụ mã hóa AI và muốn chúng trong một nền tảng. Bạn muốn sự linh hoạt của mô hình để chọn đúng mô hình cho từng công việc. Bạn thích giá dựa trên sử dụng mà quy mô với sử dụng thực tế. Bạn đánh giá cao nguồn mở. (Kiểm tra chương trình tài trợ OSS của chúng tôi nếu bạn là người duy trì nguồn mở!) Bạn muốn hợp nhất tài khoản, thanh toán và tập hợp tín dụng. The Bigger Picture Hình ảnh lớn hơn Sự lựa chọn giữa CodeRabbit và Kilo's Code Reviews không chỉ là về các tính năng đánh giá mã. CodeRabbit phù hợp với mô hình truyền thống: các công cụ chuyên dụng, mỗi công cụ làm một việc tốt, được ghép lại thành một dòng công việc. Kilo đại diện cho một nhận thức mới hơn: rằng sự chà xát của chuyển đổi ngữ cảnh giữa các công cụ AI tốn nhiều chi phí hơn so với sự linh hoạt nhận thức của pha trộn và phù hợp. Getting Started with Code Reviews in Kilo Bắt đầu với Code Reviews in Kilo Code Reviews hiện có sẵn trong Đăng ký với một tài khoản miễn phí để thử nó hôm nay: Kilo bảng điều khiển Kết nối repo của bạn thông qua tab Integrations Cho phép AI Code Review trong tab Code Reviews Chọn mô hình của bạn, xem xét phong cách, và các khu vực tập trung Chọn các kho lưu trữ nào nên nhận đánh giá tự động Đó là tất cả.Nhân viên sẽ xử lý phần còn lại. Kilo là ứng dụng số 1 trên OpenRouter với hơn 1 triệu người dùng hoạt động và 25,1 triệu token được xử lý. là một trong những bổ sung mới nhất cho nền tảng kỹ thuật đại lý tất cả-trong-một. Xây dựng, xem xét, vận chuyển, tất cả ở một nơi, tất cả với cùng một mô hình tự do và giá cả mở.