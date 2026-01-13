CodeRabbit vs Code Reviews en Kilo: ¿Cuál es el mejor para ti en 2026?

CodeRabbitKiloTypeStandalone herramienta de revisión de códigosPlataforma de ingeniería de agentes de fin a finSelección del modeloSelectado por el vendedorElige libremente entre más de 500 modelos de IAPrecio$24/sitio/mes (Pro)Precio por token sin marcar las tarifas de los proveedoresCaracterísticas de la plataformaSolo revisión del códigoReviews + Coding Agents + Cloud Agents + App Builder + Deploy + MoreIDENoVS Código, JetBrains, CLICodebase indexingYesYesCustom instructionsYesYesDefault Review StylesNoYes CodeRabbit ProKilo TeamsCoste mensual$24/seat$15/seatCode opinionesYesYesAI agentes de codificaciónNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click deployNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI Las herramientas de revisión de código de IA prometen un feedback más rápido y consistente sobre cada PR, pero no todas se integran de la misma manera en su flujo de trabajo, y las diferencias añaden más fricción de lo que podría pensar. es una opción standalone popular que ha estado en torno desde 2023. en toma un enfoque diferente: es parte de una plataforma de ingeniería de agentes más amplia, construida para cerrar una brecha que ha molestado a los desarrolladores durante años. Codirigido Código Revisión kilos The Problem that AI Code Reviews Solves El problema que resuelve AI Code Reviews Todos hemos estado de ambos lados de la botella de la revisión del código. Como ingeniero junior, empujas un PR y lo ves sentado durante días. Tu revisor está en reuniones. O en producción de lucha contra el fuego. O simplemente enterrado bajo su propio trabajo. En el momento en que vuelve el feedback, ya has cambiado el contexto dos veces y tienes que volver a leer tu propio código para recordar lo que estabas pensando. Como ingeniero senior, ves el otro lado.Tienes 15 PRs esperando tu atención, y escamas las más pequeñas sólo para pasar por la cola.Sabes que estás perdiendo cosas.Todo el mundo lo hace.Pero solo hay tantas horas en un día. Dado que las revisiones pueden tardar mucho tiempo en procesarse, los ingenieros terminan añadiendo más contenido a cada PR, con la esperanza de revisar varias cosas en una sola vez. La revisión del código debe ser un momento de aprendizaje, un puerto de calidad, un lugar donde el conocimiento se transfiere a través del equipo. The Agentic Engineering Disconnect La ingeniería de la agencia desconecta La mayoría de los ingenieros están utilizando la IA en algún momento de su flujo de trabajo ahora. Los que han probado herramientas de codificación de IA las usan todos los días, y aproximadamente el 41% de todos los compromisos ahora están asistidos por IA. El 72% de los desarrolladores Pero aquí está el problema con el flujo de trabajo tradicional: estás construyendo en tu IDE con un agente de codificación de IA, lo empujas, y de repente estás en una plataforma completamente diferente. cuenta diferente. suscripción diferente. Cambies de contexto y esperas a que un humano encuentre tiempo. Esta fragmentación tiene costes reales. Descubrió que los ingenieros que usan herramientas de IA eran en realidad un 19% más lentos para completar tareas, a pesar de creer que eran un 20% más rápidos. Investigación desde 2025 Se supone que las herramientas de codificación de IA aceleran el desarrollo, no te ralentizan.Si tienes que cambiar de plataformas y gestionar el control administrativo solo para acceder al flujo de trabajo completo, ¿está realmente ayudando la IA? Esa es la pregunta que Code Reviews fue construido para responder. Quick Comparison Comparación rápida CodeRabbitKiloTypeStandalone herramienta de revisión de códigosPlataforma de ingeniería de agentes de fin a finSelección del modeloSelectado por el vendedorElige libremente entre más de 500 modelos de IAPrecio$24/sitio/mes (Pro)Precio por token sin marcar las tarifas de los proveedoresCaracterísticas de la plataformaSolo revisión del códigoReviews + Coding Agents + Cloud Agents + App Builder + Deploy + MoreIDENoVS Código, JetBrains, CLICodebase indexingYesYesCustom instructionsYesYesDefault Review StylesNoYes Codirigido Codirigido kilos kilos Tipo Tipo Herramienta de revisión de código independiente Plataforma de ingeniería de agentes end-to-end Modelo Selección Modelo Selección Vendedor seleccionado Seleccione entre más de 500 modelos de IA Precio Precio $ 24 / asiento / mes (Pro) Precio por token sin marcado en las tarifas del proveedor Características de la plataforma Características de la plataforma Código de revisión sólo Comentarios + Agentes de codificación + Agentes de nube + Creador de aplicaciones + Despliegue + Más IDE IDE No Código VS, JetBrains, CLI Codebase de indexación Codebase de indexación Sí Sí Instrucciones Custom Instrucciones Custom Sí Sí Estilos Default Revisión Estilos Default Revisión No Sí The Core Difference La diferencia fundamental CodeRabbit es un producto dedicado de revisión de código de IA. Se conecta a su repo y revisa sus PR con un modelo de precios de suscripción. es parte de la plataforma de ingeniería de agentes de Kilo. Las revisiones ocurren en el mismo lugar que el resto de su flujo de trabajo de desarrollo asistido por IA, utilizando los mismos modelos, con el mismo precio. Comentarios desactivados en Kilo Model Flexibility Modelo de flexibilidad CodeRabbit elige el modelo para usted. Ellos deciden qué es "bastante bueno", cuándo actualizarlo, y usted trabaja con lo que hayan configurado. Tal vez su modelo predeterminado está luchando con su pila. Tal vez necesite un feedback más rápido sobre las relaciones públicas de rutina, pero un razonamiento más profundo para los cambios críticos de seguridad. Kilo te permite elegir entre más de 500 modelos y cambiar entre ellos en función del trabajo: ¿Rápido feedback sobre PRs de rutina? Utilice un modelo ligero como MiniMax M2.1. Transición a un razonamiento más profundo con Claude Opus 4.5 o Gemini 3. Comentarios conscientes de los costos sobre reposo de alto volumen? Elija un modelo eficiente que se adapte a su presupuesto. El modelo que es excelente para revisar los componentes de React puede no ser ideal para los sistemas de Rust antiguos. Con Kilo, no tiene que fingir que un tamaño se ajusta a todos. Pricing Precio CodeRabbit utiliza el tradicional precio basado en el asiento de SaaS: Gratuito: Limitado a reposo público, características básicas Pro: $ 24 / asiento / mes (o $ 19 / mes facturado anualmente) Empresa: Precios personalizados Usted paga por desarrollador, independientemente de cuántas revisiones realmente ejecutan. usuarios pesados y usuarios ligeros cuestan lo mismo. Kilo utiliza precios por token a las tarifas establecidas por los proveedores de modelos. Usted paga por las revisiones que realmente ejecuta, sin límites de tarifas invisibles o golpes. Kilo para equipos es de $15/sitio/mes y incluye acceso a toda la plataforma: Plataforma de ingeniería de agentes completa en su IDE o CLI (con modos especializados de Código, Pregunta, Debug, Arquitecto, Orchestrator) Código Revisión Agentes de nube Creador de App Kilogramos de despliegue Análisis de uso y puntuaciones de ROI Modos de agente compartido y facturación centralizada Gestión del equipo Apoyo prioritario Todas las características basadas en el uso se cobran por token, exactamente a los costes del proveedor del modelo Plataforma de Ingeniería de Agentes Código Revisión Agentes de nube Creador de App Kilogramos de despliegue Análisis de uso El Rey Agentes de moda Facturación centralizada Gestión del equipo CodeRabbit ProKilo TeamsCoste mensual$24/seat$15/seatCode opinionesYesYesAI agentes de codificaciónNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click deployNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI Comentarios sobre CodeRabbit Pro Comentarios sobre CodeRabbit Pro Kilos de equipos Kilos de equipos Costos mensuales Costos mensuales 24 dólares por asiento 15 dólares por asiento Revisión del Código Revisión del Código Sí Sí Los agentes de codificación Los agentes de codificación No Sí Agentes de nube Agentes de nube No Sí Creador de App Creador de App No Sí Desarrollo One-Click Desarrollo One-Click No Sí Análisis de uso Análisis de uso básico Avanzado + AI ROI Un equipo de 10 personas paga $ 240 / mes por CodeRabbit Pro. El mismo equipo paga $ 150 / mes por Kilo más su uso de IA al costo del proveedor del modelo, y obtiene significativamente más funcionalidad. Platform Cohesion Plataforma de Cohesión CodeRabbit es una herramienta independiente. hace una cosa bien, y todo lo demás en su flujo de trabajo vive en otro lugar. Code Reviews en Kilo vive dentro de la misma plataforma donde ya estás escribiendo código con AI. No hay cambio de herramienta: las revisiones, la codificación, el desmantelamiento y la implementación ocurren en un solo lugar. Sessions Sync Everywhere: Kilo Sessions persiste en VS Code, JetBrains, CLI y Cloud Agents. Comience una tarea en su portátil, compruebe el estado de revisión en el móvil, termine en un IDE diferente. Ship When It Passes: Kilo Deploy le permite pasar de PR aprobado a implementación en vivo en un solo clic. La plataforma completa: sus revisiones ocurren junto con la codificación de agentes con modos especializados, agentes en la nube, agentes paralelos, constructor de aplicaciones y Autocomplete. Review Customization Revisión de la personalización CodeRabbit te permite configurar reseñas a través de una archivo o su dashboard: revisa las instrucciones y las áreas de enfoque, la filtración basada en el camino, las configuraciones específicas del idioma y las configuraciones a nivel de equipo. .coderabbit.yaml Kilo le da el control a través del dashboard y las instrucciones personalizadas: Estilos de revisión: Strict flags todo para servicios de producción y código crítico de seguridad. Balanced es el punto dulce para la mayoría de los equipos, capturando lo que importa sin ahogarte en el ruido. Lenient es un toque ligero para prototipos, ramas WIP y trabajo exploratorio. Áreas de foco: Seleccione lo que el revisor priorice: vulnerabilidades de seguridad, problemas de rendimiento, detección de errores, estilo de código, cobertura de pruebas o lagunas en la documentación. Instrucciones personalizadas: agregue sus propias reglas.Convenciones de su equipo, patrones específicos de dominio, casos de borde que el revisor debe capturar. When to Choose CodeRabbit Cuándo elegir CodeRabbit : CodeRabbit makes sense if Usted quiere una herramienta independiente y está satisfecho con su actual configuración de codificación de IA (o no usa una). Prefiere mantener sus herramientas de IA separadas. Prefiere precios fijos. No necesitas flexibilidad de modelo. When to Choose Code Reviews in Kilo Cuándo elegir Código de Revisión en Kilo : Kilo's Code Reviews makes sense if Usted está utilizando una variedad de herramientas de codificación de IA y las quiere en una plataforma. Usted quiere la flexibilidad del modelo para elegir el modelo correcto para cada trabajo. Prefiere un precio basado en el uso que escala con el uso real. Usted valora el código abierto. (consulte nuestro programa de patrocinio OSS si usted es un mantenedor de código abierto!) Usted quiere consolidar cuentas, facturación y acumulación de crédito. The Bigger Picture La imagen más grande La elección entre CodeRabbit y Kilo's Code Reviews no se trata sólo de funciones de revisión de código. CodeRabbit se ajusta al modelo tradicional: herramientas especializadas, cada una haciendo una cosa bien, unidas en un flujo de trabajo. Kilo representa una comprensión más reciente: que la fricción del cambio de contexto entre las herramientas de IA cuesta más que la flexibilidad percibida de mezclar y ajustar. Getting Started with Code Reviews in Kilo Comenzando con Revisiones de Código en Kilo La revisión del código ya está disponible en el Regístrate con una cuenta gratuita para probarlo hoy: Kilo Dashboard Kilo Dashboard Inscríbete / Envío a Kilo Conecte su repo a través de la pestaña de integraciones Activar la revisión de código AI en la pestaña de revisión de código Elige tu modelo, revisa el estilo y las áreas de enfoque Seleccione qué repositorios deben recibir revisiones automáticas Inscríbete / Regístrate Integración Tab Código Revisión Tab Eso es todo.El agente se encarga del resto. Kilo es la aplicación #1 en OpenRouter con 1M+ usuarios activos y 25.1T de tokens procesados. es una de las últimas adiciones a la plataforma de ingeniería de agentes todo en uno. Construye, revisa, envíe, todo en un solo lugar, todo con la misma libertad de modelo y precio abierto. Código Revisión y déjenos saber lo que piensas en nuestro ! Prueba los kilos hoy Comunidad Discord