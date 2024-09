Các công ty VPN có nên lắng nghe ngành công nghiệp phim và ghi nhật ký dữ liệu người dùng không?

Một nhóm các công ty điện ảnh tiếp tục nỗ lực pháp lý để giữ các dịch vụ VPN phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những người đăng ký vi phạm bản quyền.





Một vụ kiện mới liệt kê Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate và ExpressVPN là bị đơn. Bên cạnh thiệt hại, các nhà làm phim muốn VPN chặn các trang web vi phạm bản quyền và bắt đầu ghi dữ liệu người dùng. Các công ty bị cáo vẫn chưa trả lời trước tòa.





Tuần trước, các công ty này đã đệ đơn kiện mới tại tòa án liên bang ở Virginia, nhắm vào 4 dịch vụ VPN. Trong đơn khiếu nại của mình, các nhà làm phim cáo buộc Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate và ExpressVPN có liên quan đến vi phạm bản quyền trên diện rộng.





Đơn khiếu nại tổng hợp một danh sách dài các hành vi sai trái bị cáo buộc. Điều này bao gồm việc cho phép người đăng ký VPN bỏ qua các giới hạn địa lý của các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix.





“Các bị đơn quảng cáo dịch vụ của họ để cho phép người đăng ký của họ vượt qua các hạn chế khu vực của các nền tảng phát trực tuyến để phát trực tuyến các bản sao của nội dung được bảo vệ bản quyền bao gồm cả Tác phẩm của nguyên đơn từ các địa điểm mà nguyên đơn không cho phép nền tảng phát trực tuyến Tác phẩm”, đơn kiện viết.





Các nhà làm phim liệt kê nhiều ví dụ khác nhau về các trang quảng cáo mà các nhà cung cấp VPN tuyên bố rằng dịch vụ của họ có thể bỏ qua các nỗ lực chặn và các biện pháp hạn chế khác. Trong một số trường hợp, những điều này khá thẳng thắn, như thông báo sau từ UnlimitedVPN minh họa.





Vi phạm bản quyền BitTorrent

Ngoài việc bỏ qua các hạn chế về địa lý, các nhà làm phim cũng liệt kê nhiều ví dụ khác nhau về những người đăng ký VPN có liên quan trực tiếp đến việc chia sẻ phim vi phạm bản quyền qua BitTorrent.





Mặc dù BitTorrent cũng có thể được sử dụng hợp pháp, các công ty VPN bị cáo buộc quảng cáo dịch vụ của họ như một công cụ để tải xuống ẩn danh tài liệu vi phạm bản quyền.





“Các bị đơn quảng cáo dịch vụ VPN của họ như một công cụ có thể được sử dụng để sao chép nội dung được bảo vệ bản quyền mà không bị bắt,” đơn khiếu nại viết.





“Hồ sơ cho thấy những người đăng ký của Bị cáo đã tải xuống các tệp torrent để tái tạo các hình ảnh chuyển động của Nguyên đơn như The Brass Teapot, Hellboy, Rambo V: Last Blood, Angel Has Fallen, London Has Fallen, 2 Guns, And So It Goes, Beyond a lý Nghi ngờ…"





Các nhà làm phim cho rằng một số VPN “hợp tác” với các trang web vi phạm bản quyền phim khét tiếng để quảng bá dịch vụ của họ. Ví dụ: trang web YTS.movie khuyến khích sử dụng ExpressVPN. Tuy nhiên, không rõ liệu ExpressVPN có nhận thức được điều đó hay không.





Các công ty điện ảnh còn cáo buộc rằng khách hàng của VPN đang tham gia vào các loại "hành vi thái quá" khác theo lá chắn bảo mật này, bao gồm các bình luận phân biệt chủng tộc, khiêu dâm trẻ em và thậm chí phạm tội giết người.





Ghi nhật ký những kẻ vi phạm lặp lại?

Các chủ sở hữu bản quyền đã gửi hàng nghìn thông báo vi phạm bản quyền đến các công ty lưu trữ, thông báo này đã được chuyển tiếp đến các bị đơn VPN. Tuy nhiên, dựa trên những thông báo này, các VPN bị cáo buộc không thể xác định người đăng ký cá nhân.





Hầu hết người dùng VPN được kết nối với các địa chỉ IP được chia sẻ không thể được liên kết trực tiếp với người dùng đơn lẻ, vì vậy các công ty VPN đơn giản là không biết người đăng ký nào được gắn cờ. Theo các công ty điện ảnh, VPN có thể dễ dàng khắc phục vấn đề này bằng cách ghi dữ liệu người dùng.





“Các bị cáo có khả năng ghi lại quyền truy cập của người đăng ký vào dịch vụ VPN của họ nhưng cố tình xóa thông tin đã đăng nhập hoặc thiết lập hệ thống của họ để xóa thông tin đã ghi để họ có thể quảng cáo dịch vụ của mình như một phương tiện để vi phạm bản quyền Tác phẩm một cách ẩn danh. ”

Thiệt hại, chặn trang web và ghi nhật ký

Dựa trên những tuyên bố này và các tuyên bố khác, các nhà làm phim lập luận rằng các dịch vụ VPN phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm bản quyền trực tiếp, đóng góp và gián tiếp. Thông qua vụ kiện này, họ yêu cầu được bồi thường cho những thiệt hại bị cáo buộc.





Ngoài tiền, các nhà làm phim cũng yêu cầu các dịch vụ VPN bắt đầu chặn các trang web vi phạm bản quyền nổi tiếng như The Pirate Bay và RARBG, đã được liệt kê trong danh sách các thị trường khét tiếng của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ.





Hơn nữa, họ yêu cầu một lệnh yêu cầu các công ty VPN chấm dứt tài khoản của người đăng ký mà họ nhận được ba bản quyền duy nhất được thông báo trong vòng 72 giờ, trừ khi người đăng ký kháng cáo.





Không cần phải nói, đây là những cáo buộc rộng rãi có thể sẽ được tranh cãi trước tòa. Tại thời điểm viết bài, các nhà cung cấp VPN vẫn chưa gửi phản hồi chính thức.





Đây không phải là lần đầu tiên các nhà cung cấp VPN đối mặt với các cáo buộc vi phạm bản quyền. Trước đây, VPN.ht cũng đã bị kiện, trong khi Private Internet Access và TorGuard gần đây đã được thêm vào các vụ kiện trước đó chống lại Quadranet và LiquidVPN tương ứng.

Bản sao của đơn khiếu nại đối với Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate và ExpressVPN, mà các công ty điện ảnh đã nộp tại tòa án liên bang ở Virginia, có sẵn tại đây (pdf)





Trước đây đã xuất bản tại đây.