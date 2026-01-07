Back to Basics: Thiết kế cơ sở dữ liệu như Storytelling

Chris Date, một trong những người cha của mô hình mối quan hệ để quản lý dữ liệu, đã từng nói với tôi rằng “Tất cả lý thuyết mối quan hệ được xây dựng trên tính toán predicate.” Tất cả con người đều là những người kể chuyện theo cách này hay cách khác.Chúng tôi thích nghi với việc kể chuyện trong cuộc sống hàng ngày và công việc hàng ngày của chúng tôi. Nếu bạn đang xác định một bảng cơ sở dữ liệu và không thể nói lịch sử của dữ liệu, bạn đang làm sai. A Look at the Nuts and Bolts của Storytelling Những câu chuyện hay phải tuân theo quy tắc. Pixar nổi tiếng xếp các yếu tố của một câu chuyện vào một công thức họ gọi là một cột sống câu chuyện: “Once upon a time...” “Và mỗi ngày...” “Cho đến một ngày...” “Và vì điều đó...” “Và vì điều đó...” “Cho đến khi cuối cùng...” “Và kể từ ngày đó...” Người ta có thể nghĩ về cột sống câu chuyện này như là một mô hình cho câu chuyện tốt. Theo “quy tắc” kể chuyện, đó là lý do tại sao chúng ta thấy Woody là một anh hùng thay vì rác, Remy là một nghệ sĩ thay vì vi phạm luật y tế, và Nemo là dũng cảm, thay vì vô vọng. Có rất nhiều cơ hội cho sự sáng tạo trong các quy tắc của mô hình này.Những người kể chuyện nội tâm hóa các quy tắc kể chuyện tốt được tìm kiếm để tạo ra những câu chuyện mới và phim mới. Một số đạo diễn, nhà văn và nhà sản xuất có thể sai lệch từ những thực tiễn hay nhất về kể chuyện để kể những câu chuyện không phù hợp với mô hình kể chuyện tiêu chuẩn, nhưng những bộ phim thiếu một câu chuyện rõ ràng sẽ thất bại ở box office mỗi lần, ngay cả khi chúng được chụp đẹp. Làm thế nào chúng ta kỹ thuật câu chuyện với dữ liệu Trong thế giới công nghệ, giống như ở Hollywood, những câu chuyện của chúng ta không chỉ được viết ra; chúng được hành động dựa trên chúng.Chúng tôi hướng dẫn các electron vẽ run vào các cấu trúc mà chúng ta định nghĩa.Các nhà công nghệ khác hoặc nhân viên tri thức có thể tham khảo lại những gì chúng ta đã làm trong nhiều năm tới. Mô hình quan hệ quản lý dữ liệu mà và SQL Server, Oracle, Snowflake, Redshift, MySQL, Clickhouse, Cockroach DB, DuckDB, và trên và trên sẽ không tồn tại nếu không có công việc của hai quý ông này. Chris ngày bởi Ted Codd Dưới đây là một bảng ví dụ được tham chiếu từ cuốn sách của họ, Một giới thiệu về hệ thống cơ sở dữ liệu: \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K EMP # một Thâm mộ # Lương Trong tóm tắt, predicate này được định nghĩa là: “Nhân viên EMP# được đặt tên là ENAME, làm việc trong bộ phận DEPT#, và kiếm được một mức lương của SALARY.” Trong thực tế, chúng ta có thể giải thích điều này là: “Nhân viên E1 tên là Lopez, làm việc trong bộ phận D1 và kiếm được mức lương 40.000 đồng.” Thật dễ dàng để kể câu chuyện về dữ liệu bảng này đại diện, đó là cách bạn biết bạn đang làm điều đó đúng. Tại sao AI không thể giải quyết các vấn đề về hiệu suất cơ sở dữ liệu của bạn Tôi đã được đưa nhiều lần vào những tình huống mà hiệu suất cơ sở dữ liệu được cho là kém, chỉ để khám phá ra rằng các cấu trúc dữ liệu mà các nhà phát triển ứng dụng đã tạo ra hoàn toàn bỏ qua hàng thập kỷ các quy tắc thực hành tốt nhất được ghi nhận tốt để đảm bảo kể chuyện hiệu quả. Nếu các nhà phát triển ứng dụng hoặc thậm chí là người dùng doanh nghiệp viết lời nhắc mà các công cụ xử lý văn bản và tạo văn bản của chúng tôi sử dụng, những công cụ đó sẽ tạo ra văn bản mà sau đó phải được tích hợp vào mã làm việc thực tế và cấu trúc dữ liệu ổn định. Trừ khi những người thực hiện các quy tắc này hiểu chúng và lý do của chúng, điều duy nhất sẽ xảy ra là các cấu trúc dữ liệu hoạt động kém sẽ được tạo ra nhanh hơn. Cho dù vai trò của bạn là kiến trúc sư, nhà phát triển, kỹ sư, người dùng, hoặc bất kỳ danh hiệu nào khác có thể phát sinh trong tương lai, cuối cùng bạn chịu trách nhiệm về những gì tồn tại, được lưu trữ, đại diện và được sử dụng để giải quyết các vấn đề trong tương lai. Trở lại những thực tiễn tốt nhất này, đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, sẽ làm cho bạn trở thành một người xây dựng tốt hơn, sáng tạo hơn. Đây là cách bạn tạo ra nhãn hiệu của bạn Vâng, bạn là một phần nhỏ của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, bạn muốn để lại dấu ấn của riêng bạn trên thế giới, phải không? Whitman đã đặt ra một câu hỏi tương tự trong bài thơ của mình “O me, O Life!” "What good amid these, O me, O life?" Câu trả lời cho tất cả chúng ta là: "That you are here—that life exists and identity, That the powerful play goes on, and you may contribute a verse." Bạn sẽ quyết định kể câu chuyện gì? Nếu bạn là một Snowflake Cơ sở dữ liệu Administrator hoặc Kỹ sư dữ liệu , DataOps.live có thể giúp bạn. Bắt đầu ngay hôm nay — 500 phút miễn phí mỗi tháng! Cơ sở dữ liệu Administrator Kỹ sư dữ liệu 500 phút miễn phí mỗi tháng!