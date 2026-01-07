Volver al básico: Diseño de bases de datos como narración

Chris Date, uno de los padres del modelo relacional para la gestión de datos, una vez me dijo que “Toda la teoría relacional se basa en el cálculo predicativo”. Todos los seres humanos son narradores de una manera u otra.Adaptamos la narración a nuestra vida diaria y nuestro trabajo diario. Si está definiendo una tabla de la base de datos y no puede contar la historia de los datos, está haciendo lo equivocado. Una mirada a las nueces y bolsillos de la narración Las buenas historias siguen las reglas. Pixar es famoso por empacar los elementos de una historia en una fórmula que llaman una columna vertebral de la historia: “Una vez en un tiempo...” “Y todos los días...” “Hasta que un día...” “Y por eso...” “Y por eso...” “Hasta que finalmente...” “Y desde ese día...” Se podría pensar en esta columna vertebral de la historia como el modelo para una buena narración. Siguiendo las "reglas" de la narración es por eso que vemos a Woody como un héroe en lugar de la basura, a Remy como un artista en lugar de una violación del código de salud, y a Nemo como valiente en lugar de desesperado. Hay muchas oportunidades para la creatividad dentro de las reglas de este modelo.Los narradores que internalizan las reglas de buen cuento de historias son buscados para crear nuevas historias y nuevas películas. Algunos directores, escritores y productores pueden desviarse de estas mejores prácticas de narración para contar historias que no se ajustan al modelo de narración estándar, pero las películas que carecen de una historia clara fracasarán en la caja de la caja cada vez, incluso si se disparan hermosamente. Cómo inventamos historias con datos En el mundo de la tecnología, como en Hollywood, nuestras historias no se escriben simplemente; se actúan sobre ellas. Instruimos a los electrones a esculpir runas en estructuras que definimos. El modelo relativo para la gestión de datos que y Definida en los años 1960 y 1970, solucionó muchos problemas que habían existido antes de su creación. SQL Server, Oracle, Snowflake, Redshift, MySQL, Clickhouse, Cockroach DB, DuckDB, y más allá no existirían sin el trabajo de estos dos señores. La fecha de Chris Ted Codd Aquí está una tabla de ejemplo referida a su libro, Una introducción a los sistemas de bases de datos: \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K EMP # Uno Defiendo # Salario En el abstracto, este predicado se define como: “El empleado EMP# se llama ENAME, trabaja en el departamento DEPT#, y gana un salario de SALARIO.” En concreto, podemos interpretar esto como: “El empleado E1 se llama Lopez, trabaja en el departamento D1, y gana un salario de 40K.” Es fácil contar la historia de los datos que representa esta tabla, que es cómo sabes que lo estás haciendo bien. Por qué la IA no puede resolver los problemas de rendimiento de su base de datos He sido llevado de vez en cuando a situaciones en las que se pensaba que el rendimiento de la base de datos era pobre, solo para descubrir que las estructuras de datos que los desarrolladores de aplicaciones habían creado ignoraron completamente décadas de reglas de mejores prácticas bien documentadas que aseguran una narración eficaz. Si los desarrolladores de aplicaciones o incluso los usuarios empresariales escriben las promesas que nuestras herramientas de procesamiento de texto y generación de texto utilizan, esas herramientas generarán texto que deberá ser incorporado en el código de trabajo real y estructuras de datos estables. A menos que las personas que implementan estas reglas las entiendan y sus razones, lo único que sucederá es que las estructuras de datos que funcionan mal se crearán más rápido. Ya sea que su papel sea el arquitecto, desarrollador, ingeniero, usuario o cualquier otro título que pueda surgir en el futuro, usted es en última instancia responsable de lo que persiste, se almacena, se representa y se utiliza para resolver problemas futuros. Volver a estas mejores prácticas, que han estado ahí durante décadas, te hará un constructor mejor y más creativo. Así es como haces tu marca Sí, usted es una pequeña parte de una empresa. Sin embargo, usted quiere dejar su propia marca en el mundo, ¿verdad? Whitman hizo una pregunta similar en su poema “¡Oh mí, ¡Oh vida!” "What good amid these, O me, O life?" La respuesta para todos nosotros es: "That you are here—that life exists and identity, That the powerful play goes on, and you may contribute a verse." ¿Qué historia decides contar? Si eres una nieve Administrador de bases de datos o Ingeniero de Datos , DataOps.live puede ayudar. Comience hoy — ¡Tienes 500 minutos gratis cada mes! Administrador de bases de datos Ingeniero de Datos ¡Tienes 500 minutos gratis cada mes!