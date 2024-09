Proof of Stake là một giải pháp cũ

Hệ thống tiền tệ Proof of Stake không phải là mới. Thực tế là Proof of Stake đã được thử nhiều lần. Nó luôn luôn thất bại ... cuối cùng. Mất bao lâu để thất bại thường liên quan nhiều đến kỷ luật của những người tham gia.





Hệ thống Proof of Stake mà chúng tôi đang vận hành hiện tại có vẻ hơi lung lay. Sự suy thoái của hệ thống tài chính toàn cầu vào năm 2008–09 đã thúc đẩy “Satoshi Nakomoto” tạo ra Bitcoin. Tiếng kêu của một kỷ nguyên mới về tiền đã thống trị ngày đó. Các ngân hàng trung ương sẽ có thể xử lý tốt điều này là vị trí của nhiều người trong năm 2008-09.





Giá vàng vẫn khá ổn định so với bất kỳ cuộc khủng hoảng tài chính nào trước đó, nhưng vẫn còn mùi hôi thối của việc thao túng giá vàng. JP Morgan hiện đã phải trả khoản tiền phạt gần tỷ đô la cho vai trò của mình trong việc thao túng như vậy. Satoshi đã tạo ra Bitcoin để đáp ứng với môi trường này. Anh ấy / Cô ấy / Họ có thể đã xem sự thiếu phản ứng của giá vàng như một dấu hiệu rất xấu và là động lực mạnh mẽ để viết một số mã để khắc phục nó.





Quan sát kỹ cho thấy rất nhiều tiền được tạo ra ở Hoa Kỳ và sau đó được vận chuyển ra nước ngoài để tạo ra toàn bộ các ngân hàng nước ngoài vào thời điểm đó. Vì đồng đô la là tiền tệ dự trữ của thế giới, Hoa Kỳ có một cổ phần rất lớn trong việc duy trì niềm tin vào hệ thống lấy đồng đô la làm tiền tệ dự trữ. Hoa Kỳ đã trả tiền vào năm 2008 , nhưng niềm tin vẫn bị lung lay.





Đô la Mỹ trở thành tiền tệ dự trữ của thế giới không phải là một sự ngẫu nhiên của hoàn cảnh. Nó được dàn dựng bởi các nhà đàm phán Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Hoa Kỳ đã trở thành bên liên quan lớn nhất trong kế hoạch tiền tệ Proof of Stake sau Thế chiến II được gọi là Bretton Woods. Hoa Kỳ có hầu hết vàng trên thế giới. Điều này đã mang lại cho Hoa Kỳ sức mạnh và nó có thể điều khiển mọi thứ theo một hướng thuận lợi. Hệ thống Bretton Woods thiết lập một hệ thống các quy tắc, thể chế và thủ tục để điều chỉnh hệ thống tiền tệ quốc tế và thành lập IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới .





Hoa Kỳ khẳng định rằng hệ thống Bretton Woods dựa trên cả vàng và đô la Mỹ. Vị thế thống trị về kinh tế và tài chính của Hoa Kỳ đã mang lại những lợi ích to lớn. Vì mọi thứ đều được tính bằng đô la, nên Hoa Kỳ có khả năng in nhiều tiền hơn. Từ đầu của Bretton Woods, đồng đô la là một loại tiền tệ fiat một phần.





Có một lỗ hổng fiat ở Bretton Woods và mọi người đều biết điều đó, nhưng Mỹ đã chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Theo thời gian, kẽ hở ngày càng được Hoa Kỳ tận dụng nhiều hơn. Đồng tiền của Hoa Kỳ không thực sự được hỗ trợ bởi vàng theo một số bên ký kết khác. Người Pháp đặc biệt không tin rằng đồng tiền của Hoa Kỳ thực sự được hỗ trợ bởi vàng thỏi.





Người Pháp bắt đầu phản đối bản chất fiat một phần của đồng đô la. Mỹ đã phủ nhận điều này, nhưng sau đó Charles De Gaulle đã dạy cho Mỹ một bài học về tiền tệ fiat . Vào những năm sáu mươi, ông bắt đầu chuyển đổi tất cả số đô la trong tay người Pháp thành vàng. Đây là lời hứa của Bretton Woods, đô la có thể được chuyển đổi thành vàng thỏi bất cứ lúc nào người nắm giữ muốn. Bởi vì Hoa Kỳ đã tận dụng lỗ hổng fiat, nó trở nên quá đắt để hỗ trợ.





Vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, Hoa Kỳ đã chấm dứt khả năng chuyển đổi của đô la Mỹ sang vàng. Điều này đã kết thúc một cách hiệu quả hệ thống Bretton Woods đưa đồng đô la trở thành một loại tiền tệ fiat. Ngay sau đó, nhiều quốc gia khác đã làm theo và trở nên tự do trôi nổi. Hệ thống Bretton Woods đã hoàn toàn chết vào năm 1973. Kể từ năm 1973, tiền tệ được đặc trưng bởi tỷ giá hối đoái thả nổi.





Kể từ thời điểm này trở đi đô la Mỹ đã là một loại tiền tệ fiat không có sự hỗ trợ thực sự nào ngoài niềm tin và sự tín nhiệm đầy đủ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vì Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hùng mạnh và giàu có nhất hành tinh, đồng đô la vẫn là đồng tiền dự trữ của thế giới. Như vậy, thế giới đã và đang vận hành theo một loại chế độ Proof of Stake. Ngân hàng Thế giới và IMF duy trì một tài khoản của các bên liên quan cho một thứ gọi là Quyền rút vốn Đặc biệt.





Phân bổ quyền rút vốn đặc biệt (SDR) Việc phân bổ SDR cho mỗi quốc gia thành viên dựa trên chia sẻ hạn ngạch IMF của thành viên. Nền kinh tế của một quốc gia càng mạnh thì tỷ lệ hạn ngạch càng cao. Ví dụ, Hoa Kỳ có 82.994 cổ phiếu, trong khi Afghanistan có 323 cổ phiếu.

Quốc gia càng có nhiều cổ phần hạn ngạch, thì quốc gia đó càng nộp nhiều vào IMF, đi kèm với quyền biểu quyết lớn hơn. Tỷ lệ SDR của thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển là khoảng 42,2%. Trong số này, 3,2% dành cho các nước thu nhập thấp.





Hoa Kỳ, với tư cách là bên liên quan lớn nhất, trong hệ thống tiền tệ toàn cầu này có thiên hướng tự nhiên là vận hành hệ thống một cách có trách nhiệm. Miễn là Hoa Kỳ hoạt động theo pháp quyền và quản lý tiền tệ của mình một cách có trách nhiệm, phần còn lại của thế giới có xu hướng chơi theo. Trên thực tế, thế giới đã chơi cùng một thời gian mặc dù Hoa Kỳ có được phần lớn lợi ích với tư cách là bên liên quan lớn nhất trong hệ thống.





Khi mọi thứ được tính bằng đô la, việc in thêm tiền bằng đô la sẽ dễ dàng hơn. Hoa Kỳ đã cung cấp tiền tệ cho THẾ GIỚI không chỉ cho Hoa Kỳ. Điều này mang lại nhiều “phần thưởng” cho quốc gia cung cấp đồng tiền dự trữ cho thế giới. Hậu Bretton Woods thực sự là một chế độ Proof of Stake. Miễn là Hoa Kỳ hành động có trách nhiệm, tất cả đều ổn. Mỹ nhận được hầu hết các phần thưởng, nhưng thế giới cũng được hưởng lợi từ đồng tiền dự trữ ổn định.





Thật không may, lòng tham và tham nhũng đã làm tê liệt nước Mỹ. Nhà nước pháp quyền đang bị nghi ngờ khi Quốc hội tranh luận về một cuộc nổi dậy gần đây. Sự cố giao dịch hoán đổi không trả được nợ và hậu quả là thị trường tín dụng bị đóng băng trong giai đoạn 2008–09 là kết quả trực tiếp của quy định kém của bên liên quan lớn nhất trong hệ thống tiền tệ Proof of Stake thời hậu Bretton Woods.





Tất cả những cá nhân có trách nhiệm và được cung cấp thông tin đều hiểu rằng hệ thống sau Bretton Woods đã hoàn toàn sa sút. Việc vàng quay trở lại dường như không thể tránh khỏi, nhưng tất cả đều biết rằng có một khả năng phi thực tế rất lớn đối với lựa chọn này. Đó là một con đường đầy đau đớn nên khi Hoa Kỳ làm cho tất cả các nhà đầu tư nước ngoài toàn diện , hầu hết đều có xu hướng thở phào nhẹ nhõm.





Proof of Stake LUÔN không thành công. Nó chỉ phụ thuộc vào thời gian các bên liên quan có thể ngăn chặn sự tham nhũng và lòng tham không thể tránh khỏi. Khi hệ thống Proof of Stake không thành công, thật là đau đớn khi nhiều người tiếp tục cho đến khi kết thúc cay đắng.





Không phải Satoshi Nakamoto. Anh ấy / Cô ấy / Họ đã làm điều gì đó về những vết nứt rõ ràng hiển thị trong hệ thống. Anh ấy / Cô ấy / Họ đã tạo ra một phiên bản vàng mới bằng Bitcoin. Bitcoin đã trở thành một tài sản Proof of Work giống như vàng. Bạn phải làm việc để có được vàng và bám vào nó.





Có vẻ như hệ thống Proof of Stake hậu Bretton Woods sắp không chống chọi được với entropy không thể tránh khỏi. Rất khó để nhiệt tình chấp nhận bất kỳ hệ thống Proof of Stake nào khác với sự hiểu biết trước này. Theo một số cách, Proof of Stake là một loại sơ đồ Ponzi. Miễn là mọi người chơi cùng và các quy tắc không quá tệ, nó có thể tiếp tục trong một thời gian khá dài. Đó là một con đường đầy cám dỗ nhưng đòi hỏi rất nhiều sự tin tưởng và kỷ luật mà không phải lúc nào bạn cũng hiểu ngay được cho đến khi con đường đã đi rất xa.





Gọi Proof of Stake là một vị cứu tinh là một điều khó hiểu. Để gọi Proof a Stake là một điểm dừng… có lẽ. Gọi Proof of Stake một cái gì đó mới đơn giản là không đúng. Theo ý kiến của tôi, Proof of Stake là một kế hoạch fiat mà các bên liên quan lớn nhất luôn giành chiến thắng và những người khác… tốt… họ chỉ có thể hút nó.