A prova de participação é uma solução antiga

Os sistemas monetários de Prova de Estaca não são novos. O fato é que o Proof of Stake foi tentado muitas e muitas vezes. Sempre falha... eventualmente. Quanto tempo leva para falhar geralmente tem muito a ver com a disciplina dos participantes.





O sistema de Proof of Stake sob o qual estamos operando agora parece um pouco instável. O colapso dos sistemas financeiros globais em 2008-09 levou “Satoshi Nakomoto” a criar o Bitcoin. O grito de uma nova era no dinheiro dominava o dia naquela época. Os bancos centrais serão capazes de lidar com isso muito bem, foi a posição de muitos em 2008-09.





Os preços do ouro permaneceram razoavelmente estáveis em comparação com qualquer crise financeira anterior, mas havia um forte cheiro de manipulação do preço do ouro no ar. O JP Morgan já pagou uma multa de quase um bilhão de dólares por seu papel em tal manipulação. Satoshi criou o Bitcoin em resposta a esse ambiente. Ele/Ela/Eles podem ter visto a falta de reação no preço do ouro como um sinal muito ruim e uma poderosa motivação para escrever algum código para corrigi-lo.





Um olhar mais atento revela que muito dinheiro foi criado nos Estados Unidos e depois enviado para o exterior para tornar os bancos estrangeiros inteiros naquela época. Uma vez que o dólar é a moeda de reserva mundial, os Estados Unidos tinham grande interesse em manter a fé no sistema que tinha o dólar como moeda de reserva. Os Estados Unidos pagaram em 2008, mas a fé foi abalada mesmo assim.





O fato de o dólar americano ser a moeda de reserva mundial não é um acidente das circunstâncias. Foi orquestrado por negociadores americanos após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos se tornaram a maior parte interessada no esquema monetário Proof of Stake pós-Segunda Guerra Mundial, conhecido como Bretton Woods. Os Estados Unidos detinham a maior parte do ouro do mundo. Isso deu poder aos Estados Unidos e foi capaz de conduzir as coisas em uma direção favorável. O sistema de Bretton Woods estabeleceu um sistema de regras, instituições e procedimentos para regular o sistema monetário internacional , e estabeleceu o FMI e o Grupo Banco Mundial .





Os Estados Unidos insistiram que o sistema de Bretton Woods fosse baseado AMBOS no ouro e no dólar americano. A posição econômica e financeira dominante dos Estados Unidos trouxe grandes benefícios. Uma vez que tudo era denominado em dólares, os Estados Unidos tinham grande liberdade para imprimir mais moeda. Desde o início de Bretton Woods, o dólar era uma moeda fiduciária parcial.





Havia uma brecha legal em Bretton Woods e todos sabiam disso, mas os EUA haviam vencido a Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, a brecha foi aproveitada cada vez mais pelos Estados Unidos. A moeda dos Estados Unidos não era verdadeiramente lastreada em ouro, de acordo com alguns dos outros signatários. Os franceses, em particular, não acreditavam que a moeda dos Estados Unidos fosse realmente lastreada em barras de ouro.





Os franceses começaram a protestar contra a natureza parcialmente fiduciária do dólar. A América negou isso, mas então Charles De Gaulle ensinou aos Estados Unidos uma lição sobre moeda fiduciária . Nos anos sessenta, ele começou a converter todos os dólares em mãos francesas em ouro. Esta foi a promessa de Bretton Woods, os dólares poderiam ser convertidos em barras de ouro a qualquer momento que o detentor desejasse. Como os Estados Unidos estavam aproveitando a brecha fiduciária, tornou-se muito caro apoiá-la.





Em 15 de agosto de 1971, os Estados Unidos encerraram a conversibilidade do dólar americano em ouro. Isso efetivamente acabou com o sistema de Bretton Woods, tornando o dólar uma moeda fiduciária. Pouco depois, muitas outras nações seguiram o exemplo e tornaram-se flutuantes. O sistema de Bretton Woods estava completamente morto em 1973. Desde 1973, as moedas têm sido caracterizadas por taxas de câmbio flutuantes.





Deste ponto em diante, o dólar dos EUA tem sido uma moeda fiduciária sem nenhum respaldo real além da plena fé e crédito dos Estados Unidos. No entanto, como os Estados Unidos continuaram sendo a nação mais poderosa e rica do planeta, o dólar continuou sendo a moeda de reserva mundial. Como tal, o mundo tem operado sob uma espécie de regime de Proof of Stake. O Banco Mundial e o FMI mantêm uma conta de partes interessadas para algo chamado Direitos Especiais de Saque.





Atribuição de Direitos Especiais de Saque (SDRs) A alocação de SDRs para cada país membro é baseada nas quotas do FMI do membro. Quanto mais forte for a economia de um país, mais cotas ele terá. Por exemplo, os Estados Unidos têm 82.994 ações, enquanto o Afeganistão tem 323 ações.

Quanto mais cotas de ações um país tiver, mais ele paga ao FMI, que vem com maior poder de voto. A participação de SDR em mercados emergentes e economias em desenvolvimento é de aproximadamente 42,2%. Desse montante, 3,2% são para países de baixa renda.





Os Estados Unidos, como a maior parte interessada neste sistema monetário global, têm uma inclinação natural para operar o sistema de forma responsável. Enquanto os Estados Unidos operarem de acordo com o estado de direito e administrarem sua moeda de maneira responsável, o resto do mundo estará inclinado a jogar junto. De fato, o mundo jogou junto por um bom tempo, embora os Estados Unidos tenham obtido a maior parte dos benefícios como o maior interessado no sistema.





Quando tudo é denominado em dólares, é mais fácil imprimir moeda extra em dólares. Os Estados Unidos estavam fornecendo moeda PARA O MUNDO não apenas para a América. Isso trouxe muitas “recompensas” para a nação que forneceu ao mundo sua moeda de reserva. Post-Bretton Woods é efetivamente um regime de Proof of Stake. Enquanto os Estados Unidos agissem com responsabilidade, tudo estava bem. A América obteve a maior parte das recompensas, mas o mundo também se beneficiou de uma moeda de reserva estável.





Infelizmente, a ganância e a corrupção paralisaram os Estados Unidos. O estado de direito está em questão enquanto o Congresso debate uma recente insurreição. O desastre do swap de inadimplência de crédito e o consequente congelamento do mercado de crédito de 2008-09 foi resultado direto da má regulamentação do maior acionista no sistema monetário pós-Bretton Woods Proof of Stake.





Todos os indivíduos responsáveis e informados entenderam que o sistema pós-Bretton Woods estava em declínio total. A volta ao ouro parecia inevitável, mas todos sabiam que essa opção era tremendamente impraticável. Foi um caminho cheio de dor, então quando os Estados Unidos fizeram todos os investidores estrangeiros inteiros , a maioria estava inclinada a simplesmente dar um suspiro de alívio.





A prova de aposta SEMPRE falha. Depende apenas de quanto tempo as partes interessadas podem evitar a inevitável entropia da corrupção e da ganância. Quando os sistemas de Proof of Stake falham, é TÃO doloroso que muitos esperem até o amargo fim.





Mas não Satoshi Nakamoto. Ele/Ela/Eles fizeram algo sobre as rachaduras óbvias que aparecem no sistema. Ele/Ela/Eles criaram uma nova versão do ouro em Bitcoin. O Bitcoin tornou-se um ativo de prova de trabalho da mesma forma que o ouro. Você tem que trabalhar para conseguir o ouro e segurá-lo.





Parece que o sistema Proof of Stake pós-Bretton Woods está prestes a sucumbir à entropia inevitável. É muito difícil abraçar com entusiasmo qualquer outro sistema de Proof of Stake com esse conhecimento prévio. De certa forma, o Proof of Stake é uma espécie de esquema Ponzi. Contanto que todos joguem junto e as regras não sejam muito mal interpretadas, isso pode durar muito tempo. É um caminho tentador, mas requer muita confiança e disciplina que nem sempre são compreendidas imediatamente até que o caminho tenha sido percorrido.





Chamar o Proof of Stake de salvador é um exagero. Chamar Proof a Stake de paliativo... talvez. Chamar Proof of Stake de algo novo simplesmente não é verdade. Na minha opinião, Proof of Stake é um esquema fiduciário onde os maiores interessados sempre ganham e todos os outros... bem... eles podem simplesmente sugá-lo.