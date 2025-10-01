Aura of Invincibility của Mac mờ dần khi lo âu AI bắt nguồn, khảo sát mới tìm thấy

by Moonlock Team Trong nhiều năm, một niềm tin phổ biến đã nổi lên khắp thế giới công nghệ: Mac là tự nhiên an toàn. Ý tưởng này của một pháo đài kỹ thuật số, miễn dịch với phần mềm độc hại quấy rối các hệ thống khác, cung cấp một cảm giác an toàn cho nhiều người dùng. tại , bộ phận an ninh mạng của MacPaw, chúng tôi đã theo dõi không chỉ các mối đe dọa nhắm vào macOS, mà còn cách người dùng cảm nhận về chúng. 1.000 người dùng Mac ở Mỹ để hiểu quan điểm hiện tại của họ về bảo mật, theo sau một nghiên cứu tương tự Các phát hiện cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong tư duy. huyền thoại về phần mềm độc hại Mac đang sụp đổ, nhưng thay vào đó, những lo lắng mới đang bắt nguồn, đặc biệt là xung quanh trí tuệ nhân tạo. Mặt trăng Chúng tôi khảo sát Nghiên cứu năm 2023 Huyền thoại về Mac không thể chạm vào đang mờ dần Khảo sát của chúng tôi cho thấy chỉ có 15% người dùng Mac vẫn tin rằng hệ điều hành của họ miễn dịch với phần mềm độc hại.Đây là một sự sụt giảm đáng kể từ năm 2023, khi gần gấp đôi (28%) giữ niềm tin đó. Sự nhận thức ngày càng tăng này không chỉ là một cảm giác; nó bắt nguồn từ kinh nghiệm. 66% người dùng Mac báo cáo phải đối mặt với ít nhất một mối đe dọa mạng trong năm qua. Khi những cuộc gặp gỡ này trở nên phổ biến hơn, nhu cầu bảo mật chủ động trở nên rõ ràng hơn. gần một nửa số người được hỏi (46%) hiện nói rằng họ cần phần mềm bảo mật bổ sung vì họ cảm thấy macOS không đủ an toàn. Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Moonlock của chúng tôi có một vài ý tưởng. \n \n Vào năm 2024, việc phát hiện phần mềm độc hại trên máy Mac được bảo vệ bởi Moonlock Engine đã tăng 20% so với năm 2023.Khi nhiều người tiếp xúc với phần mềm độc hại từ đầu, nhận thức của họ về bảo mật Mac có thể đã bị xáo trộn.Chúng tôi cũng thấy các tin tặc chuyển sang các phần mềm độc hại được nhắm mục tiêu hơn, phức tạp hơn, để lại phần mềm quảng cáo và PUA như các công cụ nhỏ.Họ tạo ra những kẻ trộm macOS mới và cửa sau thay vào đó, làm mất đi các nạn nhân của tất cả các mật khẩu và thông tin xác thực. Vào năm 2024, việc phát hiện phần mềm độc hại trên máy Mac được bảo vệ bởi Moonlock Engine đã tăng 20% so với năm 2023.Khi nhiều người tiếp xúc với phần mềm độc hại từ đầu, nhận thức của họ về bảo mật Mac có thể đã bị xáo trộn.Chúng tôi cũng thấy các tin tặc chuyển sang các phần mềm độc hại được nhắm mục tiêu hơn, phức tạp hơn, để lại phần mềm quảng cáo và PUA như các công cụ nhỏ.Họ tạo ra những kẻ trộm macOS mới và cửa sau thay vào đó, làm mất đi các nạn nhân của tất cả các mật khẩu và thông tin xác thực. Mykhailo Pazyniuk, kỹ sư nghiên cứu phần mềm độc hại tại phòng thí nghiệm Moonlock của MacPaw Sự tiến hóa này từ adware gây phiền nhiễu đến infostealers phá hoại tài chính để lại một ấn tượng mạnh mẽ hơn nhiều. mối đe dọa không còn chỉ gây phiền nhiễu; nó là công nghiệp hóa và nguy hiểm. AI gây ra một làn sóng lo lắng mới Khi một niềm tin biến mất, một mối quan tâm mới đã xuất hiện để thay thế nó: trí tuệ nhân tạo. sự gia tăng nhanh chóng của AI tạo ra đã chiếm được trí tưởng tượng của công chúng, nhưng nó cũng đã gây ra nỗi sợ hãi đáng kể. 72% người dùng Mac lo ngại rằng AI sẽ đẩy nhanh sự phát triển của các mối đe dọa mạng tiên tiến. Trong khi nhiều người đang tích hợp AI vào cuộc sống hàng ngày của họ, hơn một nửa người dùng chúng tôi khảo sát cảm thấy họ thiếu quyền kiểm soát dữ liệu mà họ chia sẻ với các công cụ AI. Điều này tạo ra một nghịch lý khó khăn. Chỉ có 34% tin rằng các công cụ bảo mật được hỗ trợ bởi AI có thể làm cho họ cảm thấy được bảo vệ hơn, cho thấy rằng đối với nhiều người, AI hiện đang cảm thấy giống như một mối đe dọa hơn là một giải pháp. AI đẩy nhanh trò chơi mèo và chuột mà chúng ta đang chơi. Các diễn viên độc hại sử dụng nó để tăng hiệu suất của các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội của họ và mở rộng chúng nhanh hơn. Mặt khác, các nhóm bảo mật đang nhanh hơn trong việc phát hiện, phân tích và chặn các mối đe dọa với sự giúp đỡ của AI. Kseniia Yamburh, kỹ sư nghiên cứu phần mềm độc hại tại phòng thí nghiệm Moonlock của MacPaw Moonlock Lab đã xác định các ví dụ thực tế về AI được sử dụng cho các mục đích độc hại, bao gồm cả một kẻ trộm macOS. Sử dụng ChatGPT và sử dụng OpenAI API để tạo nội dung lừa đảo cá nhân. Được tạo bởi một non-coder Malware được thiết kế Những mối nguy hiểm nhận thức không phải lúc nào cũng phù hợp với thực tế Cuộc khảo sát của chúng tôi cũng phát hiện ra một sự mất kết nối kỳ lạ giữa những gì người dùng sợ nhất và các mối đe dọa mà họ có nhiều khả năng gặp phải. trộm cắp danh tính, ví dụ, là mối quan tâm hàng đầu đối với 72% người dùng, nhưng chỉ có 16% cá nhân đã trải qua nó. Phần mềm độc hại, tuy nhiên, cho biết một câu chuyện khác.Trong khi nó trực tiếp ảnh hưởng đến gần một trong ba người dùng Mac (31%), nó thậm chí không nằm trong số năm mối quan tâm hàng đầu của họ.Điều này cho thấy rằng trong khi người dùng nhận thức nhiều hơn về phần mềm độc hại, họ vẫn có thể đánh giá thấp rủi ro cá nhân và thiệt hại tiềm năng nó có thể gây ra. Khoảng cách này là đáng chú ý nhất trong thói quen người dùng. Trong khi nhận thức là cao, các hành vi rủi ro vẫn tồn tại. 64% người được hỏi tin rằng phần mềm phù hợp một mình có thể cung cấp bảo vệ hoàn toàn. Sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ như một viên đạn bạc là nguy hiểm, đặc biệt là khi kết hợp với các thực tiễn bảo mật lỏng lẻo. Cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy 48% người dùng tái sử dụng mật khẩu trên nhiều tài khoản, và 59% lưu chúng trực tiếp vào trình duyệt web của họ, tạo ra một mục tiêu chính cho những kẻ tấn công. Infostealers đang phát triển trên máy Mac, và cách mọi người xử lý mật khẩu của họ có thể xác định xem thiệt hại vẫn nhỏ hay kết thúc trong việc mua lại tài khoản tổng thể. Kseniia Yamburh, kỹ sư nghiên cứu phần mềm độc hại tại phòng thí nghiệm Moonlock của MacPaw Tại sao điều này quan trọng Sự thay đổi trong nhận thức giữa người dùng Mac là một bước tiến quan trọng. Nhận ra rằng không có hệ thống nào là bất khả chiến bại là đường phòng thủ đầu tiên. Tuy nhiên, nhận thức một mình không đủ. Các phát hiện từ cuộc khảo sát bảo mật của Moonlock Mac 2025 nhấn mạnh rằng bước tiếp theo là thu hẹp khoảng cách giữa nhận thức và hành động. Nó có nghĩa là vượt ra ngoài sự phụ thuộc quá mức vào phần mềm và xây dựng thói quen bảo mật mạnh mẽ hơn, nhất quán hơn, đặc biệt là xung quanh quản lý mật khẩu. Và trong một thời đại mà AI đang nhanh chóng thay đổi trò chơi, giữ thông tin và tìm kiếm hướng dẫn đáng tin cậy là quan trọng hơn bao giờ hết. pháo đài có thể là một huyền thoại, nhưng một máy Mac an toàn không phải là.