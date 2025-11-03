ARCS 2.0: Chủ quyền dữ liệu tiên phong thông qua tài sản thực tế và di sản văn hóa

Tokyo, Nhật Bản, ngày 31 tháng 10 năm 2025/Chainwire/--Trong một sự phát triển quan trọng, Dự án (ARX) đã chuyển từ các nền tảng tầm nhìn sang tác động thực tế, hữu hình, được khởi động vào năm 2019 với một sứ mệnh táo bạo để trao quyền cho chủ quyền dữ liệu, cho phép các cá nhân kiểm soát và kiếm tiền từ dữ liệu cá nhân của họ, đạt được giá trị kinh tế công bằng từ nó, ARCS hiện đã bước vào giai đoạn ARCS 2.0. Arcs Arcs Pivot chiến lược này tích hợp blockchain với tài sản vật lý, tạo ra một hệ sinh thái kinh tế phi tập trung kết nối đổi mới kỹ thuật số và tiện ích hàng ngày. Từ tầm nhìn đến thực tế: Những bài học của ARCS 1.0 ARCS 1.0 đã giới thiệu một mô hình “dữ liệu ngân hàng” đột phá, thưởng người dùng bằng mã thông báo ARX cho các đóng góp dữ liệu ẩn danh.Trong khi tiên phong, nó phải đối mặt với những trở ngại: thách thức “bắt đầu lạnh” của việc áp dụng đồng thời người dùng và doanh nghiệp, các trường hợp sử dụng thực tế hạn chế và sự không chắc chắn về quy định. Những hiểu biết này đã hình thành một sự thật cốt lõi rằng giá trị thực sự đòi hỏi ứng dụng thực tế. ARCS 2.0 phản ứng một cách quyết định, củng cố token trong hoạt động kinh tế có tần số cao, có thể xác minh. Hợp tác chiến lược: Phục hồi Kominka với Blockchain Trước mắt của ARCS 2.0 là sự hợp tác biến đổi tháng 7 năm 2025 với SSG Holdings Co., Ltd. và công ty con của nó. Co., Ltd., cả hai có trụ sở tại Tokyo, để tích hợp các ngôi nhà kominka truyền thống của Nhật Bản với công nghệ blockchain. Ngôi nhà Sun Sun Ngôi nhà Sun Sun Quan hệ đối tác này đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới cho ARCS, nơi nó thu hẹp khoảng cách giữa bất động sản truyền thống và tiện ích blockchain. quan hệ đối tác này nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nơi các token ARCS được sử dụng cho các giao dịch bất động sản, cho thuê và phần thưởng trung thành, do đó cung cấp một tiện ích thế giới thực cho token. Liên minh này hình dung lại kominka, ngôi nhà gỗ lịch sử của Nhật Bản trước Thế chiến II, như là tài sản đầu tư và khách sạn toàn cầu, với ARX là tiền tệ thanh toán độc quyền. \n \n \n \n Sun Sun House xử lý các hoạt động từ đầu đến cuối: mua sắm, phục hồi, bán và cho thuê những kho báu văn hóa này. Tích hợp Blockchain: Các nhà đầu tư mua bất động sản bằng cách sử dụng ARX; ngôi nhà chưa sử dụng trở thành nhà cho thuê kỳ nghỉ, pha trộn truyền thống với phần thưởng token. Tác động rộng hơn: Giải quyết cuộc khủng hoảng nhà trống ở Nhật Bản, dự án phù hợp với sáng kiến Khôi phục nhà trống của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch (MLIT) và hỗ trợ từ Hiệp hội Kominka Nhật Bản. Sự hấp dẫn của Kominka, tính xác thực nông thôn, sự hài hòa tự nhiên và trải nghiệm đắm chìm tận tâm vào các xu hướng du lịch bùng nổ. du lịch nhập cảnh của Nhật Bản đã tăng vọt sau đại dịch, với thị trường cho thuê kỳ nghỉ mở rộng 145% so với năm 2023 (Cơ quan Du lịch Nhật Bản). Có giá trị 1,91 tỷ USD, phân khúc này ủng hộ sự riêng tư và địa phương, định vị ARCS như một cầu nối chức năng đến thị trường bất động sản trị giá 2,14 nghìn tỷ USD. Mô hình Token Utility-First ARCS 2.0 biến ARX thành một token được xây dựng để sử dụng tích cực, lưu thông và tích hợp thế giới thực. Mỗi chức năng được gắn với các giao dịch có thể xác minh trong hệ sinh thái, đảm bảo giá trị được tạo ra, chi tiêu và thưởng trong một vòng tự duy trì. \n \n \n \n \n Thanh toán và Thuê: Khách đặt một ngôi nhà kỳ nghỉ kominka thông qua các tài sản SSG có thể thanh toán với ARX để mở khóa giảm giá độc quyền. Hệ thống phần thưởng: ARX được tạo ra và phân phối dựa trên sự tham gia của người dùng - hoàn thành các kỳ nghỉ, tham gia vào các trải nghiệm địa phương và tự nguyện, đóng góp dữ liệu ẩn danh trong khi đi du lịch. Thành viên và đình công: Truy cập vào quyền thành viên được hỗ trợ bởi bất động sản kích hoạt phần thưởng ARX. Chủ sở hữu có thể đặt cược token để có được lợi ích cấp bậc, bao gồm quyền truy cập ưu tiên vào danh sách bất động sản mới, giảm giá nâng cao và tham gia quản trị trong tương lai. Data Bank Synergy: Dữ liệu người dùng liên quan đến du lịch (chia sẻ với sự đồng ý) làm phong phú thêm ngân hàng dữ liệu ARCS.Các đối tác truy cập thông tin tình báo ẩn danh này bằng cách sử dụng ARX, thúc đẩy nhu cầu trong khi thưởng cho những người đóng góp bằng các token bổ sung. Tất cả các ARX mới đi vào lưu thông chỉ thông qua hoạt động hệ sinh thái như chỗ ở, thành viên, và tương tác dữ liệu, và không bao giờ thông qua phân phối đầu cơ hoặc không đồng bộ. Cấu trúc này cung cấp năng lượng cho một bánh xe bay kép: \n \n \n RWA Ecosystem - Nhà trọ và khách sạn thúc đẩy chi tiêu của ARX, và người dùng nhận được phần thưởng cho hoạt động và tạo ra giá trị. Data Ecosystem – Hoạt động của người dùng làm phong phú thêm ngân hàng dữ liệu, mở khóa thêm giá trị. Web3 tăng cường bất động sản với tính minh bạch không thay đổi, dân chủ hóa truy cập toàn cầu và hợp lý hóa các giao dịch. Xây dựng phi tập trung hóa: Quản trị và mở rộng Các sáng kiến chính bao gồm: \n \n \n \n \n Quản trị phi tập trung: ARCS2.0 nhằm mục đích đạt được quản trị phi tập trung thông qua mô hình DAO từng giai đoạn, cho phép chủ sở hữu token tham gia vào việc ra quyết định dự án. Tăng trưởng trao đổi: Danh sách trên BitMart và ProBit, với các nền tảng chính chuẩn bị tăng thanh khoản. Mở rộng ngành: Từ du lịch đến nhà hàng, di động và giáo dục. Động lực cộng đồng: Sau khi vượt qua những thách thức, ARCS đã khởi động lại tài khoản X chính thức của mình và khởi động một chiến dịch 2,500 USDT Airdrop & 2,000 USDT Bounty để xây dựng lại cộng đồng và mở rộng hệ sinh thái của nó. BitMart thử Phản ứng của thị trường nhấn mạnh sự tự tin: ARX đã tăng xu hướng kể từ tháng 6 năm 2025, phản ánh niềm tin vào mô hình được thúc đẩy bởi tiện ích này. Trên đường đến một tương lai phi tập trung ARCS2.0 đang liên tục tiến tới mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái kinh tế phi tập trung, tập trung vào tài sản thế giới thực, ngân hàng dữ liệu và tăng trưởng bền vững. Bằng cách hợp nhất di sản Nhật Bản với công nghệ blockchain, thông qua quan hệ đối tác với SSG Holdings, nhóm cung cấp một token có thể sử dụng được mà lưu thông giá trị trên các lĩnh vực vật lý và kỹ thuật số. Được hỗ trợ bởi các chính sách quốc gia, thị trường và các ưu đãi của các bên liên quan, ARCS đang trên đường để đạt được tầm nhìn của mình về một tương lai kinh tế phi tập trung và bền vững. Về ARCS Nó dành riêng cho việc trao quyền cho các cá nhân bằng cách thiết lập chủ quyền dữ liệu, nơi người dùng quản lý dữ liệu của họ như một tài sản thiêng liêng và tận hưởng giá trị của nó một cách hợp pháp. Dự án ARCS Dự án ARCS Ở trung tâm của ARCS2.0 là sự hợp nhất của một hệ sinh thái tài sản thế giới thực (RWA) và một ngân hàng dữ liệu an toàn, tạo ra một nền tảng mạnh mẽ ưu tiên kiểm soát người dùng và lợi ích. Tại ARCS, họ tin vào chủ quyền dữ liệu, nơi các cá nhân có quyền kiểm soát và hưởng lợi từ dữ liệu của chính họ. nền tảng của ARCS được thiết kế để trao quyền cho người dùng, cung cấp giá trị thực tế và thúc đẩy tăng trưởng thông qua token gốc của chúng tôi, ARX. Token gốc, ARX, đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái này bằng cách phục vụ như một phương tiện cho các khoản thanh toán giảm giá tại các cơ sở lưu trú và như một phần thưởng cho việc sử dụng dịch vụ. Điều này không chỉ mang lại giá trị thực tế rõ ràng cho người dùng mà còn thúc đẩy sự tham gia và tăng trưởng trong nền tảng.Bằng cách biến hoạt động kinh tế thế giới thực thành chu kỳ tăng trưởng tự tăng cường, hoặc "flywheel", ARCS tạo ra một môi trường năng động nơi người dùng có thể phát triển mạnh. Thông qua cách tiếp cận sáng tạo của mình, ARCS sẵn sàng cách mạng hóa cách thức dữ liệu được quản lý và đánh giá.Bằng cách đặt người dùng ở trung tâm và cung cấp lợi ích hữu hình, ARCS đang xây dựng một nền tảng trao quyền cho các cá nhân và nuôi dưỡng một cộng đồng được thúc đẩy bởi chủ quyền dữ liệu và cơ hội kinh tế. Người dùng có thể theo dõi các cập nhật trên mạng xã hội của ARCS: Trang web : https://www.arcs-chain.com https://www.arcs-chain.com Trung bình : https://medium.com/arcs-arx-official https://medium.com/arcs-arx-official X (trước đây là Twitter): https://x.com/ARCS_HQ https://x.com/ARCS_HQ Điện thoại : https://t.me/ARCS_ARX_EN https://t.me/ARCS_ARX_EN Sách trắng : https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf Liên hệ Đội Arcs Công ty IFA Co., Ltd. Thông tin chi tiết info@ifa-aire.co.jp 