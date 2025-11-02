ARCS 2.0: Soberanía de datos pionera a través de utilidades del mundo real y patrimonio cultural

Tokio, Japón, 31 de octubre de 2025/Chainwire/--En una evolución Lanzado en 2019 con una audaz misión de empoderar la soberanía de los datos, permitiendo a los individuos controlar y monetizar sus datos personales, ganando valor económico justo, ARCS ha entrado en su fase 2.0. Arcos Arcos Este pivot estratégico integra blockchain con activos físicos, forjando un ecosistema económico descentralizado que enlaza la innovación digital con la utilidad cotidiana. De la visión a la realidad: lecciones de ARCS 1.0 ARCS 1.0 introdujo un innovador modelo de "banco de datos", recompensando a los usuarios con tokens ARX por contribuciones de datos anónimos.Mientras era pionero, se enfrentó a obstáculos: el desafío del "inicio frío" de la adopción simultánea de usuarios y empresas, casos de uso limitados en el mundo real y incertidumbres regulatorias. Estas perspectivas cristalizaron una verdad fundamental de que el verdadero valor requiere una aplicación práctica. ARCS 2.0 responde decisivamente, ancorando el token en una actividad económica verificable de alta frecuencia. Asociación Estratégica: Revitalizar Kominka con Blockchain En la vanguardia de ARCS 2.0 está una asociación transformadora de julio de 2025 con SSG Holdings Co., Ltd. y su filial Co., Ltd., ambos basados en Tokio, para integrar las casas tradicionales japonesas de kominka con la tecnología blockchain. Sun Sun House Casa del Sol Esta asociación marca el comienzo de una nueva fase para ARCS, donde puja la brecha entre la utilidad tradicional inmobiliaria y blockchain.La asociación tiene como objetivo crear un ecosistema donde los tokens ARCS se utilizan para transacciones inmobiliarias, alquileres y recompensas de lealtad, proporcionando así una utilidad del mundo real al token. Esta alianza reimagina kominka, las históricas casas de madera pre-WWII de Japón, como activos de inversión y hospitalidad globales, con ARX como la moneda de liquidación exclusiva. \n \n \n \n Adquisición a la gestión: Sun Sun House gestiona operaciones end-to-end: adquisición, restauración, venta y alquiler de estos tesoros culturales. Integración de Blockchain: los inversores compran propiedades usando ARX; las viviendas no utilizadas se convierten en alquileres de vacaciones, mezclando la tradición con las recompensas de token. Impacto más amplio: Para abordar la crisis de viviendas vacías en Japón, el proyecto se alinea con la iniciativa de revitalización de viviendas vacías del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) y el apoyo de la Asociación Japonesa Kominka. El atractivo de Kominka, la autenticidad rústica, la armonía natural y las experiencias inmersivas se aprovechan de las tendencias turísticas en auge.El turismo de entrada de Japón ha aumentado después de la pandemia, con el mercado de alquiler de vacaciones expandiéndose 145% año a año en 2023 (Agencia de Turismo de Japón). Valorado en 1.91 mil millones de dólares, este segmento favorece la privacidad y la localidad, posicionando a ARCS como un puente funcional hacia un mercado inmobiliario de 2.14 billones de dólares. El primer modelo de utilidad ARCS 2.0 transforma ARX en un token construido para el uso activo, la circulación y la integración en el mundo real.Cada función está ligada a transacciones verificables dentro del ecosistema, asegurando que el valor se crea, se gasta y se recompensa en un ciclo autosuficiente. \n \n \n \n \n Pagos y alquileres: Los huéspedes que reserven una casa de vacaciones en Kominka a través de las propiedades SSG pueden pagar con ARX para desbloquear descuentos exclusivos. Sistema de recompensas: ARX se crea y distribuye en base a la participación de los usuarios: estancias completadas, participación en experiencias locales y contribuciones de datos voluntarias y anónimas durante los viajes. La adhesión y la huelga: el acceso a los derechos de adhesión respaldados por los bienes inmuebles activa las recompensas ARX. Los titulares pueden apostar tokens para obtener beneficios de nivel, incluido el acceso prioritario a nuevas listas de bienes inmuebles, descuentos mejorados y participación futura en la gobernanza. Sinergia de banco de datos: los datos de los usuarios relacionados con viajes (compartidos con el consentimiento) enriquecen el banco de datos de ARCS. Los socios acceden a esta inteligencia anónima utilizando ARX, impulsando la demanda mientras recompensan a los contribuyentes con tokens adicionales. Todo nuevo ARX entra en circulación únicamente a través de la actividad del ecosistema como el alojamiento, las asociaciones y las interacciones de datos, y nunca a través de la distribución especulativa o unchorada. Esta estructura potencia una doble voladora: \n \n \n RWA Ecosistema – Alojamiento y hospitalidad impulsan los gastos de ARX, y los usuarios reciben recompensas por la actividad y la creación de valor. Ecosistema de datos: la actividad del usuario enriquece el banco de datos, desbloqueando más valor. Web3 mejora los bienes raíces con una transparencia inmutable, democratiza el acceso global y simplifica las transacciones. La construcción de la descentralización: gobernanza y expansión Las principales iniciativas incluyen: \n \n \n \n \n Gobernanza descentralizada: ARCS2.0 tiene como objetivo lograr una gobernanza descentralizada a través de un modelo DAO en fases, permitiendo a los titulares de tokens participar en la toma de decisiones de proyectos. Crecimiento de los intercambios: listas en BitMart y ProBit, con las principales plataformas en preparación para una mayor liquidez. Expansión del sector: del turismo a la gastronomía, la movilidad y la educación. Momento de la comunidad: Después de superar los desafíos, ARCS reinició su cuenta oficial X y lanzó una campaña de 2.500 USDT Airdrop & 2.000 USDT Bounty para reconstruir la comunidad y expandir su ecosistema. Bitmarte Prueba La respuesta del mercado subraya la confianza: ARX ha aumentado desde junio de 2025, reflejando la confianza en este modelo basado en utilidades. El camino hacia un futuro descentralizado ARCS2.0 está avanzando constantemente hacia su objetivo de crear un ecosistema económico descentralizado, con un enfoque en los activos del mundo real, los bancos de datos y el crecimiento sostenible. Al fusionar el patrimonio japonés con la tecnología blockchain, a través de la asociación con SSG Holdings, el equipo entrega un token usable que circula valor en los reinos físico y digital. Apoyado por las políticas nacionales, los avances del mercado y los incentivos de las partes interesadas, ARCS está en camino para alcanzar su visión de un futuro económico descentralizado y sostenible. Sobre los arcos Está dedicado a empoderar a los individuos mediante el establecimiento de la soberanía de los datos, donde los usuarios gestionan sus propios datos como un activo sagrado y disfrutan de su valor legítimo. Proyecto ARCS Proyecto ARCS En el corazón de ARCS2.0 está la fusión de un ecosistema de activos del mundo real (RWA) y un banco de datos seguro, creando una plataforma robusta que prioriza el control y los beneficios de los usuarios. En ARCS, creen en la soberanía de los datos, donde los individuos tienen el derecho a controlar y beneficiarse de sus propios datos. la plataforma de ARCS está diseñada para empoderar a los usuarios, proporcionar valor práctico y impulsar el crecimiento a través de nuestro token nativo, ARX. El token nativo, ARX, juega un papel clave en este ecosistema al servir como un medio para pagos descuentados en instalaciones de alojamiento y como una recompensa por el uso del servicio. Esto no solo proporciona un valor práctico claro para los usuarios, sino que también impulsa el compromiso y el crecimiento dentro de la plataforma.Al convertir la actividad económica del mundo real en un ciclo de crecimiento autosuficiente, o "flywheel", ARCS crea un entorno dinámico donde los usuarios pueden prosperar. A través de su enfoque innovador, ARCS está listo para revolucionar la forma en que se gestionan y valoran los datos.Al poner a los usuarios en el centro y ofrecer beneficios tangibles, ARCS está construyendo una plataforma que empodere a los individuos y fomenta una comunidad impulsada por la soberanía de los datos y la oportunidad económica. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program.