Cross-Functional تعاون اور تیزی سے ترسیل اس منصوبے کی کامیابی Srikanth Aitha کی غیر معمولی تعاون نقطہ نظر کی طرف سے بڑھایا گیا تھا. اس کی صلاحیت کے ساتھ کرایہ کارکردگی کی ٹیموں کے ساتھ آسانی سے کام کرنے کے لئے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ڈیزائن محدودیتوں کو ترقی کے عمل میں مؤثر طریقے سے منسلک کیا گیا تھا، اہم ٹائم لائن کی تیزی سے. اس تعاون کی مہارت، اس کی تکنیکی صلاحیت کے ساتھ مل کر، پیچیدہ نصف کنڈر منصوبوں میں گہری تکنیکی مہارت اور مؤثر ٹیم کی قیادت کے درمیان طاقتور مجموعی اثرات دکھایا. کیریئر کے اثرات اور قیادت کی ترقی Srikanth Aitha کے لئے ذاتی طور پر، یہ پروجیکٹ ایک اہم کاروباری پہلو تھا جس نے تکنیکی معاونت سے تکنیکی رہنما بننے کے لئے اس کی ترقی کی وضاحت کی. تجربہ نے نہ صرف ڈیزائن آپٹمیشن میں اس کی مہارت کو مضبوط کیا بلکہ اس نے ٹیموں کے درمیان تعاون میں قابل قدر رہنماؤں کی مہارت بھی فراہم کی. اس کی بہتر مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت اور جسمانی ڈیزائن انجینئرنگ میں نوکری کے لئے گہری پیمائش نے اسے مستقبل میں پیچیدہ منصوبوں کے لئے ایک اہم تکنیکی ذریعہ کے طور پر پوزیشن کیا اور اس نے چھوٹے انجینئرز کے لئے Mentor کے طور پر اپنا نام قائم کیا. منفرد کاروبار اور تکنیکی مہارت Srikanth Aitha کی غیر معمولی فائدے کی شناخت اس ایک ہی منصوبے سے کہیں زیادہ ہے. اس کی شاندار کیریئر SoC فیزیکی ڈیزائن اور سٹیٹک ٹائمنگ تجزیہ میں 13 سال کی مہارت پر مشتمل ہے. اس کی تازہ ترین TSMC اور سامسونگ ٹیکنالوجیوں میں اس کی خاص گہرائی اسے نصف کنڈر انوینشن کے پیشہ ورانہ مقام پر رکھتی ہے. کامیابی کے لئے ٹریک ریکارڈ Cadence اور Synopsys سے صنعت میں مشہور ای ڈی اے ٹولز کے ساتھ Srikanth Aitha کی تکنیکی مہارت نے GPU، NOC، اور DDR ایپلی کیشنز سمیت مختلف ایپلی کیشنز میں بڑے پیمانے پر SoC ڈیزائن کے 10 سے زائد کامیاب ٹاپ آؤٹز میں حصہ لیا ہے. ٹاسکاس A&M یونیورسٹی سے AI اور مشین سیکھنے میں اعلی درجے کے مطالعہ کی اس کی حالیہ تکمیل ٹیکنالوجی کے پیشہ ورانہ نقطہ نظر میں رہنے کے لئے اس کی پیشہ ورانہ نقطہ نظر کی تصدیق کرتی ہے، خاص طور پر صنعت AI-optimized نصف کنڈر حلوں کی طرف رجوع کرتا ہے. تسلیمات اور انعام Srikanth Aitha کے کام کا اثر انفرادی پروجیکٹ کی کامیابی سے کہیں زیادہ ہے. اس کے بہترین نتائج کو کئی معتبر جائیدادوں کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے، جن میں 2020 کے جنوری میں پروجیکٹ کی کامیابی کے لئے غیر معمولی حصہ لینے کے لئے Qualstar، 2016 کے دسمبر میں پروجیکٹ کی کامیابی کے لئے غیر معمولی حصہ لینے کے لئے Excellence Award، 2016 کے ستمبر میں غیر معمولی کام کے دوران ساتھی کے کام کی حمایت کے لئے SPOT Award، اور 2013 کے دسمبر میں منصوبوں کو پہلے سے طے شدہ ختم کرنے کے لئے Instant Award شامل ہیں. AI-Driven Semiconductor Innovation کے لئے خیالات مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے، Srikanth Aitha کی وضاحت جسمانی ڈیزائن اور وقت کے تعین میں جدیدیت کو فروغ دینے پر مشتمل ہے، خاص طور پر اگلے نسل AI SoCs کے لئے. AI کام لوڈز میں زیادہ کمپیوٹرک کارکردگی اور کم لمبائی کی ضرورت ہے، اس کی توجہ ان طریقہ کاروں کو بہتر بنانے پر ہے جو کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں، توانائی کے استعمال کو کم کریں، اور علاقے استعمال کی پوزیشنوں کو بہتر بنانے کے لئے اسے اس کیریئرنگ کے مستقبل کو ڈیزائن کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر اور منافع بخش ڈیزائن فراہم کرنے کے لئے. صنعت کے معیار کی ترقی AI مخصوص خود کارکردگی کے اوزار کو آگے بڑھانے اور مشین سیکھنے کی طرف سے ڈیزائن کے تعینات کو منسلک کرنے کے لئے اس کی ذمہ داری ایک آگے بڑھنے والی نقطہ نظر کی نمائندگی کرتا ہے نصف کنڈر ڈیزائن کے چیلنجوں کو حل کرنے کے لئے. اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ڈیزائن کے عمل کو سادہ کرنے اور مارکیٹ میں جانے کا وقت تیز کرنے کے لئے جدید تکنیکوں کو تیار کرکے، Srikanth Aitha اعلی ترین معیار اور قابل اعتماد معیار کو برقرار رکھنے کے ساتھ، AI ڈیزائن ہارڈ ویئر کی ترقی میں کیا ممکن ہے کی حدود کو بڑھانے کے لئے جاری رکھتا ہے. وسیع پیمانے پر صنعت کا اثر Srikanth Aitha کے کام کے وسیع پیمانے پر اثرات پورے Semiconductor ماحولیاتی نظام پر توسیع کرتے ہیں. ان کے متحرک فیزیکی ڈیزائن کی حکمت عملی مصنوعی، اعلی کارکردگی AI چپس کی تخلیق میں مدد کرتے ہیں جو مشین کے سیکھنے، ایڈج کمپیوٹرنگ، اور خود کار طریقے سے سسٹموں کے اگلے سوراخ کو طاقت دیتے ہیں. AI accelerators کے لئے اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کے طریقوں کو مسلسل بہتر بنانے کے ذریعے، وہ صنعت کی ترقیاتی Semiconductor حل فراہم کرنے کی صلاحیت کو شکل دینے میں مدد ملتی ہے جو مصنوعی ذہانت کی مستقبل کو چلانے کے لئے. Semiconductor صنعت کی کارکردگی، کارکردگی، اور نوکری کی مسلسل تلاش کے طور پر، Srikanth Aitha کا کام مستقبل کی کامیابیوں کے لئے ایک ہی طور پر حوصلہ افزائی اور راستہ کار کے طور پر خدمت کرتا ہے. اس کے گہری تکنیکی مہارت، تعاون کی قیادت، اور مستقبل کے نقطہ نظر کا مجموعہ جدید Semiconductor عمر میں فیزیکی ڈیزائن انجینئرنگ کی مہارت کے لئے سونے کا معیار ہے. Srikanth Aitha کے بارے میں Srikanth Aitha 13+ سالوں میں SoC جسمانی ڈیزائن اور سٹیٹک ٹائمنگ تجزیہ میں مہارت کا تجربہ ہے. اس کی مہارت 90nm سے 2nm تک اعلی درجے کی پروسیسنگ ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے، خاص طور پر TSMC کے سب سے زیادہ اعلی درجے کے نڈوز میں گہری گہری. Aitha کی تکنیکی مہارت GPU، NOC، اور DDR SubDR سسٹمز کے درمیان بڑے پیمانے پر SoC ڈیزائن کے مکمل ٹائمز میں شامل ہے. ٹائمز کے اختیارات، ٹائمز کے اختیارات، اور Cadence اور Synopsys سے صنعت میں مشہور ای ڈی اے ٹولز میں عملی مہارت کے ساتھ، انہوں نے 10 سے زائد کامیاب ٹائمز میں مدد کی ہے جو GPU، NOC، اور DDR SubDR سسٹمز کے یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Echospire میڈیا کی طرف سے ایک ریلیز کے طور پر تقسیم کی گئی تھی.