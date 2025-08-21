نئی تاریخ

Srikanth Aitha کی اگلی نسل SoC فیزیکی ڈیزائن انجینئرنگ میں پیشہ ورانہ مہارت

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/08/21
featured image - Srikanth Aitha کی اگلی نسل SoC فیزیکی ڈیزائن انجینئرنگ میں پیشہ ورانہ مہارت
    Speed
    Voice
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my stories

تبصرے

avatar

ہینگ ٹیگز

tech-stories#soc-physical-design#srikanth-aitha#semiconductor-innovation#timing-optimization#power-efficiency#eda-tools#tsmc-advanced-nodes#good-company

یہ مضمون اس میں پیش کیا گیا تھا۔

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories