Project Challenge & Техникийн Лидер Srikanth Aitha-ийн карьерын траекторийг тодорхойлохын тулд төсөл нь дэвшилтэт SoC-ийн физик дизайны дамжуулалтыг ихэвчлэн сайжруулдаг. Srikanth Aitha-ийн дэвшилтэт хавтгай, байршуулалт, цаг хугацааны техникийн шинж чанарын шинж чанарын ач холбогдолтой юм. Комплекс логик загвар, физик гүйцэтгэл хооронд ажиллаж байгаа бөгөөд Srikanth Aitha нь софистицирован хоолойны архитектур optimized силикон хэлбэрээр өөрчлөх нь хязгааргүй асуултуудтай байдаг. Методологийн арга хэрэгсэл, инноваци Энэ трансформацийн төсөл нь Srikanth Aitha-ийн загварын оптимизацид зориулагдсан арга хэмжээ, физик загварын үзүүлэлтээс загварын өөрчлөн өөрчлөлтийг хангах чадвартай юм. Түүний бүрэн физик загварын үйл явцыг - хэт авианы синтез, хавтгайны төлөвлөгөө, байршуулалт, цаг ариун синтез, тодорхойлолт маршрутизац, цаг ариун оптимизацид - түүний гүнзгий мэдрэх нь шинэлэг шийдлүүд идентич, гүйцэтгэхийн тулд боломжийг олгодог. Статик цаг ариун шинжилгээний арга хэрэгслүүд нь түүний тоноглогдсон дамжуулан, төсөл нь аж ахуйн нэгжийн хооронд харьцуулахад гайхамшигтай техникийн хүрээлэнтэй. Үнэгүй техникийн үр дүн Srikanth Aitha-ийн тусламжтай үр нөлөө нь гайхамшигтай байсан. Түүний оптимизацийн стратегийн үр дүн нь тавтай морилно уулын 20% -ийг багассан - өндөр чанарын SoC загвар дахь чухал ач холбогдол, тавтай морилно уулын үйл явц нь ихэвчлэн хөгжүүлэх үйл явц нь хамгийн алдартай ач холбогдолтой нэг юм. Үүнээс гадна, цахилгаан оптимизацид түүний инновацийн арга хэмжээ нь цахилгаан үр дүнгийн маш их 15% -ийг сайжруулдаг, эрчим хүчний мэдрэмжийг нэмэгдүүлэх, цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах үед хавтгай дөрвөлжин аж ахуйн нэгжийн хамгийн нарийвчлалтай асуултуудын нэг нь сайжруулдаг. Хязгаарлагдмал хамтын ажиллагаа, хурдан хүргэх Энэ төслийн амжилт нь Srikanth Aitha-ийн гайхамшигтай хамтын ажиллагаатай арга замыг нэмэгдүүлж байна. Хязгаарлагдмал үйл ажиллагаатай багтай ажиллуулах чадвар нь дизайны хязгаарлалыг хөгжүүлэх үйл явц хооронд үр дүнтэй интегрийг хангахын тулд үр дүнтэй хурдасгаж. Энэ нь техникийн чадварыг агуулсан хамтын ажиллагаатай маш их чадварыг харуулдаг. Комплекс полупроводникийн төсөлд гүнзгий техникийн мэдлэг, үр дүнтэй багны удирдах хооронд хүчтэй синергийг харуулдаг. Карьер үр нөлөө, алдартай хөгжүүлэх Srikanth Aitha-ийн хувийн хувьд энэ төсөл нь техникийн туслагч, техникийн тэргүүлэгчээс түүний эволюцийг харуулсан төвөгтэй үйл явдал юм. Эдгээр туршлага нь дизайны сайжруулах чиглэлээр түүний мэргэжилтнүүдг сайжруулдаг боловч энэ нь багц хооронд хамтран ажиллахэд хязгаарлагдмал удирдах чадварыг олгодог. Энэ нь физик дизайн инженерийн шинэчлэлд зориулалттай түүний сайжруулсан асуудал шийдэх чадварыг сайжруулдаг. Энэ нь дараагийн комплексны төслийн гол техникийн эх үүсвэр гэж байрлуулсан бөгөөд долоо хоногт инженерийн менежер гэж нэрлэгддэг. Өнгөрсөн карьер, техникийн мэргэшсэн Эдүүлбэр » track record of success Srikanth Aitha-ийн Cadence болон Synopsys-ийн аж үйлдвэрийн тэргүүлэх EDA хэрэгслүүдтай техникийн мэдлэг нь GPU, NOC, DDR-ийн имплементацийг агуулсан янз бүрийн хэрэглээнд өргөн хүрээтэй SoC загварууд нь 10 гаруй амжилттай багтаасан. Texas A&M University-ийн AI болон Machine Learning-ийн дэвшилтэт судалгааны сүүлийн үеийн төгсөл нь технологийн тэргүүлэгчдэд байлгахын тулд түүний урьдчилан сэргийлэх талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи. Үзүүлэлт & Шагналт Srikanth Aitha-ийн үйл ажиллагааны үр нөлөө тусгай төслийн амжилт илүү их байна. Түүний үзэсгэлэн нь 2020 оны нэгдүгээр сард төслийн амжилттай гайхалтай туслалтаас Qualstar, 2016 оны зургадугаар сард төслийн амжилттай гайхалтай туслалтаас гайхалтай туслалтаас Excellence Award, 2016 оны зургадугаар сард коллежийн ажлын дэмжлэгтэй SPOT Award, 2013 оны зургадугаар сард төлөвлөгөөний өмнө дуусгахын тулд Instant Award гэх мэт хэд хэдэн алдартай туслалтаас мэдэгдсэн байна. Эдгээр туслалтаас түүний техникийн үзэсгэлэнгүй байдал, багны амжилт, төслийн хүргэх үзэсгэлэнтэй байдлыг харуулж байна. AI-Driven Semiconductor Innovation-ийн үзүүлэлт Бусад үзэж, Srikanth Aitha-ийн үзэсгэлэн нь физик загвар, цаг хугацааны оптимизацид шинэчлэл, ялангуяа дараагийн генерацийн AI SoC-ийн зориулалттай юм. AI-ийн ажлын ачаалал нь өндөр тооцооллын үр ашигтай байдал, бага ачаалтыг шаарддаг бөгөөд энэ нь гүйцэтгэлийг сайжруулах, эрчим хүчний хэрэглээг багасгах, газар хэрэглээний байршуулалтыг сайжруулах арга замыг сайжруулах зорилготой юм. Аж үйлдвэрийн стандартын дэвшилтэт AI-д тусгай автоматжуулалтын хэрэгслүүдийг хөгжүүлэх, машин суралцалтын загвартай дизайны оптимизацийг нэгтгэх нь полупроводникийн загвар хийхэд урьдчилан сэргийлэх арга юм. Дизайн гүйцэтгэлийн түлхүүр техникийг хөгжүүлэх, хамгийн өндөр чанарын, найдвартай стандартыг хангах үед зах зээлийн хугацааг хурдан болгохын тулд Srikanth Aitha нь AI-д суурилсан тоног төхөөрөмжийн хөгжүүлэхэд боломжийг олгодог. Шилдэг аж үйлдвэрийн нөлөө Srikanth Aitha-ийн ажлын шилдэг нөлөө нь бүх хавтгай дөрвөлжин экосистемыг хамарна. Түүний инновацийн физик дизайн стратегии нь машин суралцах, ширхэг компьютерийн, автономын системийг идэвхжүүлэхийн дараагийн хавтгай дөрвөлжин AI чипс үүсгэхэд туслах. AI-ийн хурдасгагчд зориулагдсан загвар боловсруулах арга замыг байнга сайжруулдаг бөгөөд энэ нь шинж чанартай хавтгай дөрвөлжин дөрвөлжин шийдлийг хангахын тулд аж үйлдвэрийн хүчин чадал үүсгэхэд туслах. Сав баглаа боодол аж үйлдвэрийн гүйцэтгэлийн, үр ашигтай, шинэчлэлт зориулалтаар үргэлжлүүлэн, Srikanth Aitha-ийн ажил идэвхжүүлэхийн тулд идэвхжүүлэхийн тулд тусламж, аялал жуулчлалын зураг юм. Түүний гүнзгий техникийн мэдлэг, хамтын ажиллагаатай удирдамж, идэвхжүүлэлтийн үзэсгэлэн нь орчин үеийн сав баглаа боодол ертөнцийн физик дизайн инженерийн үзэсгэлэнт зориулалттай зоо стандарт юм. Srikanth Aitha тухай Srikanth Aitha нь 13+ жил SoC Физикийн загвар, статик цаг хугацааны шинжилгээний мэдрэгчтэй мэргэшсэн Sr. Ажлын физик дизайн инженер юм. түүний мэдрэгч 90nm-ээс 2nm-ээс дэвшилтэт үйл явц технологийг хамардаг. 