新しい歴史

Srikanth Aithaによる次世代SoC物理設計エンジニアリングの先駆的な卓越性

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/08/21
featured image - Srikanth Aithaによる次世代SoC物理設計エンジニアリングの先駆的な卓越性
    Speed
    Voice
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my stories

コメント

avatar

ラベル

tech-stories#soc-physical-design#srikanth-aitha#semiconductor-innovation#timing-optimization#power-efficiency#eda-tools#tsmc-advanced-nodes#good-company

この記事は

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories