Smile Shop приєднується до екосистеми Conflux PayFi за допомогою передплаченої картки BitUnion

НЬЮ-ЙОРК, Сполучені Штати, 3 грудня 2024 р./Chainwire/--Smile Shop, провідна азіатська платформа електронної комерції, у партнерстві з Conflux Network, єдиним у Китаї публічним блокчейном, що відповідає нормативним вимогам, випустила передплачену картку BitUnion.





Це партнерство означає значне розширення сфери глобальних платежів цифровими активами за допомогою карток, доступних у 183 країнах і регіонах.





Передплачена картка BitUnion працює на недавно запущеному Рамка передплаченої картки UnionPay International USD . UnionPay International, другий за величиною процесор платежів картками, забезпечує безперебійні фінансові операції.





Користувачі можуть завантажувати кошти на картку, щоб робити онлайн-покупки, використовувати її в торгових автоматах або знімати готівку в банкоматах UnionPay у 183 країнах. Картку також можна пов’язати з популярними сторонніми платіжними платформами, такими як Alipay і WeChat Pay.





У режимі офлайн чи онлайн трансакції розраховуються за курсами обміну місцевої валюти на долар США в реальному часі. Процес затвердження облікового запису є швидким, а плата за управління не стягується протягом початкового періоду запуску.





Як ключовий продукт в екосистемі PayFi від Conflux, передплачена картка включає досвідчені системи автентифікації безпеки з традиційних фінансів. Даними користувачів керують професійні установи, що забезпечують безпеку та відповідність вимогам.





Фіатні активи зберігаються в обліковій системі UnionPay, що гарантує абсолютну безпеку та надійність. Передплачена картка BitUnion отримала сертифікати фінансової безпеки найвищого рівня, включаючи 3DS і PCI-DSS, що всебічно захищає безпеку платежів власників карток.





Передплачена картка підтримуватиме транзакції та перекази цифрових активів у мережі Conflux, використовуючи систему PayFi на основі блокчейну для подолання обмежень традиційної платіжної інфраструктури.





Впровадження традиційних фінансових моделей (від кредитних карток до фінансування рахунків-фактур і зворотного факторингу) у блокчейн створює більш інтегровану мережу цінностей.





PayFi (Pay Finance) від Conflux усуває неефективність традиційних платіжних систем, одночасно зберігаючи фінансові операції у відповідності з даними в реальному часі, створюючи широкомасштабну модель для екосистем споживчих додатків блокчейну.





Будучи високопродуктивним блокчейном рівня 1, Conflux був в авангарді технологічних досягнень, зокрема у розробці стейблкойнів. Зараз вони розширюють свій фокус, щоб охопити комплексну платіжну інфраструктуру та розвивати екосистему PayFi.





Прагнучи стати найкращим блокчейном для платежів споживчого рівня в майбутньому, Conflux Foundation виділив 500 мільйонів CFX із фонду екосистеми для стимулювання зростання компонентів стеку PayFi.

Про Smile Shop

Smile Shop – це супер платформа електронної комерції під керівництвом Smile Shop Holdings Pte (Сінгапур), орієнтована на ринки Південно-Східної Азії з баченням стати найбільш надійною фінтех-платформою супер електронної комерції Південно-Східної Азії.

Про Conflux Network

Мережа Conflux це блокчейн рівня 1 без дозволу, який об’єднує децентралізовані економіки по всьому світу. Він використовує гібридний механізм консенсусу PoW/PoS, що забезпечує швидке, безпечне та масштабоване середовище блокчейну.





Conflux працює без перевантажень, підтримує низькі комісії та надає пріоритет безпеці мережі. Будучи провідним публічним блокчейном у Китаї, що відповідає нормативним вимогам, Conflux пропонує переваги для проектів, які виходять на азіатський ринок.





У своїх партнерських відносинах Conflux співпрацює з глобальними брендами та державними установами, зокрема Shanghai, China Telecom, Little Red Book (китайський Instagram), McDonald's China та Oreo. Ці варті уваги співпраці є свідченням непохитної відданості Conflux просуванню блокчейн-ініціаторів і метавсесвіту.

контакт

Меліса Тірі

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Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут



