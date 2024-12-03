Smile Shop приєднується до екосистеми Conflux PayFi за допомогою передплаченої картки BitUnion

НЬЮ-ЙОРК, Сполучені Штати, 3 грудня 2024 р./Chainwire/--Smile Shop, провідна азіатська платформа електронної комерції, у партнерстві з Conflux Network, єдиним у Китаї публічним блокчейном, що відповідає нормативним вимогам, випустила передплачену картку BitUnion.
Це партнерство означає значне розширення сфери глобальних платежів цифровими активами за допомогою карток, доступних у 183 країнах і регіонах.
Передплачена картка BitUnion працює на недавно запущеному
Користувачі можуть завантажувати кошти на картку, щоб робити онлайн-покупки, використовувати її в торгових автоматах або знімати готівку в банкоматах UnionPay у 183 країнах. Картку також можна пов’язати з популярними сторонніми платіжними платформами, такими як Alipay і WeChat Pay.
У режимі офлайн чи онлайн трансакції розраховуються за курсами обміну місцевої валюти на долар США в реальному часі. Процес затвердження облікового запису є швидким, а плата за управління не стягується протягом початкового періоду запуску.
Як ключовий продукт в екосистемі PayFi від Conflux, передплачена картка включає досвідчені системи автентифікації безпеки з традиційних фінансів. Даними користувачів керують професійні установи, що забезпечують безпеку та відповідність вимогам.
Фіатні активи зберігаються в обліковій системі UnionPay, що гарантує абсолютну безпеку та надійність. Передплачена картка BitUnion отримала сертифікати фінансової безпеки найвищого рівня, включаючи 3DS і PCI-DSS, що всебічно захищає безпеку платежів власників карток.
Передплачена картка підтримуватиме транзакції та перекази цифрових активів у мережі Conflux, використовуючи систему PayFi на основі блокчейну для подолання обмежень традиційної платіжної інфраструктури.
Впровадження традиційних фінансових моделей (від кредитних карток до фінансування рахунків-фактур і зворотного факторингу) у блокчейн створює більш інтегровану мережу цінностей.
PayFi (Pay Finance) від Conflux усуває неефективність традиційних платіжних систем, одночасно зберігаючи фінансові операції у відповідності з даними в реальному часі, створюючи широкомасштабну модель для екосистем споживчих додатків блокчейну.
Будучи високопродуктивним блокчейном рівня 1, Conflux був в авангарді технологічних досягнень, зокрема у розробці стейблкойнів. Зараз вони розширюють свій фокус, щоб охопити комплексну платіжну інфраструктуру та розвивати екосистему PayFi.
Прагнучи стати найкращим блокчейном для платежів споживчого рівня в майбутньому, Conflux Foundation виділив 500 мільйонів CFX із фонду екосистеми для стимулювання зростання компонентів стеку PayFi.
Conflux працює без перевантажень, підтримує низькі комісії та надає пріоритет безпеці мережі. Будучи провідним публічним блокчейном у Китаї, що відповідає нормативним вимогам, Conflux пропонує переваги для проектів, які виходять на азіатський ринок.
У своїх партнерських відносинах Conflux співпрацює з глобальними брендами та державними установами, зокрема Shanghai, China Telecom, Little Red Book (китайський Instagram), McDonald's China та Oreo. Ці варті уваги співпраці є свідченням непохитної відданості Conflux просуванню блокчейн-ініціаторів і метавсесвіту.
Меліса Тірі
Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму