Ileylgyryş dükany BitUnion öňünden tölenen kartoçkasy bilen “Conflux PayFi” ekosistemasyna goşulýar

Bu hyzmatdaşlyk, 183 ýurtda we sebitde garşy alnan kartoçkalar bilen global sanly aktiw töleginiň ep-esli giňelmegini aňladýar.





“BitUnion” öňünden tölenen kartoçka ýakynda işe girizildi “UnionPay International USD” öňünden tölenen kartoçkanyň çarçuwasy . Dünýäde ikinji uly kartoçka töleg prosessory bolan “UnionPay International” üznüksiz maliýe amallaryny üpjün edýär.





Ulanyjylar onlaýn satyn almak, satuw nokatlarynda ulanmak ýa-da 183 ýurt boýunça UnionPay bankomatlaryndan nagt pul almak üçin karta serişdeleri ýükläp bilerler. Kart, şeýle hem Alipay we WeChat Pay ýaly meşhur üçünji tarap töleg platformalary bilen baglanyşyp biler.





Oflayn ýa-da onlaýn bolsun, amallar ýerli walýutalar bilen ABŞ-nyň dollarynyň arasynda hakyky walýuta hümmetinde kesgitlenýär. Hasaby tassyklamak prosesi çalt we başlangyç başlangyç döwründe dolandyryş tölegleri tölenilýär.





“Conflux” -yň “PayFi” ekosistemasynda esasy önüm hökmünde öňünden tölenen kartoçka, adaty maliýe ulgamyndan tejribeli howpsuzlyk tassyklaýyş ulgamlaryny öz içine alýar. Ulanyjy maglumatlary howpsuzlygy we berjaý edilmegi üpjün edýän hünärmen edaralar tarapyndan dolandyrylýar.





“Fiat” aktiwleri, “UnionPay” hasaby ulgamynyň içinde saklanýar, bu mutlak howpsuzlygy we ygtybarlylygy kepillendirýär. BitUnion öňünden tölenen kartoçka, kart eýeleriniň töleg howpsuzlygyny hemmetaraplaýyn goraýan 3DS we PCI-DSS ýaly iň ýokary derejeli maliýe howpsuzlygy şahadatnamalaryna eýe boldy.





Öňünden tölenen kartoçka, adaty töleg infrastrukturasyndaky çäklendirmeleri ýeňip geçmek üçin blockchain esasly PayFi ulgamyny ulanyp, “Conflux Network” -yň içinde sanly aktiw amallaryny we geçirimleri goldar.





Adaty maliýe modellerini (kredit kartoçkalaryndan hasap-faktura maliýeleşdirmesine we ters faktoring) blokirleme girizmek has integrirlenen baha toruny döredýär.





“Conflux's PayFi” (Pay Finans), maliýe amallaryny real wagt maglumatlary bilen sazlamak bilen, adaty töleg ulgamlaryndaky netijesizlikleri çözýär, sarp edijileriň amaly ekosistemalary üçin uly göwrümli model döredýär.





Performanceokary öndürijilikli “Layer1 blockchain” hökmünde “Conflux”, esasanam “Stablecoins” -iň ösüşinde tehnologiki ösüşlerde öňdäki hatarda durýar. Indi tölegleriň giňişleýin infrastrukturasyny gurşap almak we PayFi ekosistemasyny ösdürmek üçin ünsüni giňeldýärler.





Geljekde sarp ediji derejeli Tölegler üçin saýlama petek bolmak maksady bilen, “Conflux Foundation” ekosistem gaznasyndan “PayFi” bölek bölekleriniň ösmegine itergi bermek üçin 500 million CFX berdi.

Ileylgyryş dükany hakda

Ileylgyryş dükany “Smile Shop Holdings Pte” (Singapur) astyndaky Günorta-Gündogar Aziýanyň iň ynamdar fintech super elektron söwda platformasyna öwrülmegi maksat edinýän super elektron söwda platformasydyr.

Conflux Network hakda

Conflux Network dünýädäki merkezleşdirilmedik ykdysadyýetleri birleşdirýän rugsatsyz 1-nji gatlak. Gibrid PoW / PoS ylalaşyk mehanizmini ulanýar, çalt, ygtybarly we ulalýan blokirleme gurşawyny üpjün edýär.





“Conflux” dyknyşyksyz işleýär, pes tölegleri saklaýar we tor howpsuzlygyny ileri tutýar. Hytaýda öňdebaryjy kadalaşdyryjy köpçülikleýin blokcheyn bolmak bilen, “Conflux” Aziýa bazaryna girýän taslamalar üçin artykmaçlyklary hödürleýär.





“Conflux” hyzmatdaşlygynda Şanhaý, Hytaý Telekom, Kiçijik Gyzyl Kitap (Hytaýyň Instagram), Makdonalds Hytaý we Oreo ýaly global markalar we döwlet guramalary bilen hyzmatdaşlyk edýär. Bu görnükli hyzmatdaşlyk, “Conflux” -yň blokirleme we metaverse başlangyçlaryny sürmäge üýtgewsiz ygrarlylygynyň subutnamasy bolup hyzmat edýär.

