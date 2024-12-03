የፈገግታ ሱቅ Conflux PayFi ስነ-ምህዳርን ከ BitUnion ቅድመ ክፍያ ካርድ ጋር ተቀላቅሏል።

ኒው ዮርክ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ዲሴምበር 3፣ 2024/Chainwire/- የፈገግታ ሱቅ፣ የፕሪሚየር እስያ የኢ-ኮሜርስ መድረክ፣ ከኮንፍሉክስ አውታረ መረብ፣ የቻይና ብቸኛው ተቆጣጣሪ-የሚያከብር የህዝብ ብሎክቼይን ጋር በመተባበር BitUnion የቅድመ ክፍያ ካርድን ለማስጀመር።
ይህ ሽርክና በ183 አገሮች እና ክልሎች ውስጥ እንኳን ደህና መጡ ካርዶች ወደ ዓለም አቀፋዊ የዲጂታል ንብረት ክፍያ መስፋፋትን ያሳያል።
የ BitUnion ቅድመ ክፍያ ካርድ በቅርቡ በተጀመረው ላይ ይሰራል
ተጠቃሚዎች የመስመር ላይ ግዢዎችን ለመፈጸም በካርዱ ላይ ገንዘቦችን መጫን፣ በሚሸጡባቸው ማሽኖች ሊጠቀሙበት ወይም በ183 አገሮች ከ UnionPay ATMs ገንዘብ ማውጣት ይችላሉ። ካርዱ እንደ Alipay እና WeChat Pay ካሉ ታዋቂ የሶስተኛ ወገን የክፍያ መድረኮች ጋር ሊገናኝ ይችላል።
ከመስመር ውጭም ሆነ በመስመር ላይ፣በአገር ውስጥ ምንዛሬዎች እና በዩኤስዶላር መካከል ግብይቶች በቅጽበታዊ ምንዛሪ ተመኖች ተስተካክለዋል። የመለያ ማጽደቁ ሂደት ፈጣን ነው፣ እና የአስተዳደር ክፍያዎች በመጀመሪያው የማስጀመሪያ ጊዜ ውስጥ ይሰረዛሉ።
በConflux's PayFi ስነ-ምህዳር ውስጥ እንደ ቁልፍ ምርት፣ የቅድመ ክፍያ ካርዱ ልምድ ያላቸው የደህንነት ማረጋገጫ ስርዓቶችን ከባህላዊ ፋይናንስ ያካትታል። የተጠቃሚ ውሂብ ደህንነትን እና ተገዢነትን በማረጋገጥ በሙያዊ ተቋማት ነው የሚተዳደረው።
የFiat ንብረቶች ፍጹም ደህንነትን እና አስተማማኝነትን የሚያረጋግጡ በUnionPay መለያ ስርዓት ውስጥ ይያዛሉ። የ BitUnion ቅድመ ክፍያ ካርድ ከፍተኛ ደረጃ ያለው የፋይናንሺያል ደህንነት ማረጋገጫ ሰርተፍኬቶችን አግኝቷል፣ 3DS እና PCI-DSS ጨምሮ፣ የካርድ ያዥዎችን የክፍያ ደህንነት ሙሉ በሙሉ ይጠብቃል።
የቅድመ ክፍያ ካርዱ በConflux Network ውስጥ የዲጂታል ንብረት ግብይቶችን እና ዝውውሮችን ይደግፋል፣ በብሎክቼይን ላይ የተመሰረተ የ PayFi ስርዓት በባህላዊ የክፍያ መሠረተ ልማት ላይ ያሉ ውስንነቶችን ለማሸነፍ ያስችላል።
ባህላዊ የፋይናንሺያል ሞዴሎችን (ከክሬዲት ካርዶች እስከ የክፍያ መጠየቂያ ፋይናንስ እና የተገላቢጦሽ ሁኔታ) ወደ blockchain ማስተዋወቅ የበለጠ የተቀናጀ የእሴት አውታር ይፈጥራል።
Conflux's PayFi (Pay Finance) የፋይናንስ ስራዎችን ከእውነተኛ ጊዜ መረጃ ጋር በማያያዝ በብሎክቼይን የሸማቾች አፕሊኬሽን ስነ-ምህዳሮች መጠነ-ሰፊ ሞዴል በመፍጠር በባህላዊ የክፍያ ሥርዓቶች ውስጥ ያሉ ድክመቶችን ይፈታል።
እንደ ከፍተኛ አፈጻጸም Layer1 blockchain፣ Conflux በቴክኖሎጂ እድገት፣ በተለይም በStablecoins እድገት ግንባር ቀደም ሆኖ ቆይቷል። አጠቃላይ የPayments መሠረተ ልማትን ለማካተት እና የ PayFi ሥነ-ምህዳርን ለማልማት አሁን ትኩረታቸውን እያሰፉ ነው።
ለወደፊቱ የደንበኛ-ደረጃ ክፍያዎች ምርጫ የማገጃ ሰንሰለት ለመሆን በማለም፣ Conflux Foundation የ PayFi ቁልል ክፍሎችን እድገት ለማሳደግ 500 ሚሊዮን CFX ከሥነ-ምህዳር ፈንድ ወስኗል።
Conflux ያለ መጨናነቅ ይሰራል፣ አነስተኛ ክፍያዎችን ይይዛል እና የአውታረ መረብ ደህንነትን ቅድሚያ ይሰጣል። በቻይና ውስጥ ግንባር ቀደም የቁጥጥር-የሚያከብር የህዝብ blockchain እንደመሆኑ ፣ Conflux ወደ እስያ ገበያ ለሚገቡ ፕሮጀክቶች ጥቅሞችን ይሰጣል።
በአጋርነቱ፣ Conflux ከአለም አቀፍ ብራንዶች እና የመንግስት አካላት፣ ሻንጋይ፣ ቻይና ቴሌኮም፣ ትንሽ ቀይ ቡክ (የቻይና ኢንስታግራም)፣ ማክዶናልድ ቻይና እና ኦሬኦን ጨምሮ ይተባበራል። እነዚህ ትኩረት የሚስቡ ትብብሮች የኮንፍሉክስ የማይናወጥ ቁርጠኝነት በብሎክቼይን እና በሜታቨርስ ተነሳሽነቶች ለመንዳት ያሳዩትን ቁርጠኝነት እንደ ምስክር ሆነው ያገለግላሉ።
ሜሊሳ ቲሪ
ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ