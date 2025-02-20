Протокол PACT запускається в мережі Aptos





НЬЮ-ЙОРК, Сполучені Штати, 20 лютого 2025 р./Chainwire/--З першого дня ми залучили до Aptos мережевих активів на суму понад 1 млрд доларів США.

Сьогодні в мережі Aptos запущено протокол PACT, який забезпечує повну мережеву інфраструктуру кредитування та сек’юритизації для ліцензованих кредиторів на ринках, що розвиваються, у високоефективний блокчейн. Цей запуск приносить Aptos мережевих активів на суму понад 1 мільярд доларів США після дев’яти місяців інкубації та співпраці з Aptos Foundation.





PACT дозволяє кредиторам створювати, сек’юритизувати та обслуговувати позики з більшою ефективністю, а також гарантує, що позичальники, ініціатори та інституційні інвестори можуть працювати в прозорому, ефективному та масштабованому фінансовому середовищі. PACT є першим учасником пілотної інкубаційної програми Aptos Foundation, спрямованої на підтримку та масштабування високоефективних блокчейн-проектів. Aptos Labs надала стратегічні та технічні консультації для партнерства.





Кредитна інфраструктура мережі змінює глобальні фінанси, особливо на ринках, що розвиваються, де традиційні банківські послуги залишаються недоступними для 85% світових населення . Запустивши на Aptos, PACT розширює доступ до кредитів на недостатньо охоплених ринках, роблячи запозичення більш доступними та інклюзивними в усьому світі.





«Це партнерство розширює фінансовий доступ для тих, хто цього найбільше потребує, — користувачів, які живуть на ринках, що розвиваються по всьому світу», — сказав Еш Пампаті, керівник екосистеми Aptos. «Я в захваті від того, який вплив це матиме на екосистему Aptos і за її межами».





«Ось як виглядає впровадження блокчейну в реальному світі, — сказав Соломон Тесфайе, керівник відділу ринків капіталу в Aptos Labs, який надавав стратегічні консультації для партнерства. — Інтеграція PACT з Aptos забезпечує прозоре та масштабоване рішення, яке зменшує витрати та розширює кредитні можливості для громад у всьому світі, які недостатньо обслуговуються».





PACT вибрав Aptos через мережеву інфраструктуру інституційного рівня, масштабованість і впровадження у фінансовому секторі. Завдяки підтримці власних USDC і USDT, високопрофільній інтеграції та здатності обробляти великі обсяги транзакцій з низькими комісіями, Aptos забезпечує безперебійні кредитні потоки, зберігаючи безпеку та надійність за допомогою мови програмування Move. Протокол PACT використовує BitGo для зберігання та дотримання нормативних вимог, кращої безпеки та операційної магістралі для понад 1500 інституційних клієнтів у 50 країнах.





«Перехід PACT на Aptos відкриває більшу ефективність, ширше інституційне впровадження та реальний фінансовий вплив», — сказав Джошуа Марч, президент Pact Labs, постачальника технологій та інфраструктури, що стоїть за протоколом PACT. «Завдяки Aptos ми досягаємо нових рівнів масштабованості, безпеки та швидкості, докорінно змінюючи те, як кредитні ринки працюють у мережі».





Протокол PACT дозволяє фінтех-кредиторам, інституційним інвесторам та учасникам ринку капіталу видавати, керувати та сек’юритизувати позики безпосередньо в мережі, знижуючи витрати та розширюючи доступ до глобальних кредитних ринків. PACT швидко перетворився на одну з найбільших мережевих кредитних екосистем, що сприяє видачі позик на мільярди, одночасно інтегруючись із великими фінансовими установами, емітентами стейблкойнів і платформами DeFi.





Усі існуючі власники PACT матимуть можливість перенести свої токени на Aptos за допомогою офіційного мосту токенів 1:1. Незабаром міст буде доступний із чіткими інструкціями. Загальна пропозиція PACT залишається незмінною. Хоча токен Celo PACT продовжить підтримувати поточні ініціативи, майбутнє управління та розвиток екосистеми відбуватимуться на Aptos, коли PACT переходить на оновлений токен. Членів спільноти заохочують взяти участь у міграції, щоб повною мірою скористатися розширеною інфраструктурою Aptos, ширшим інституційним впровадженням і постійним зростанням екосистеми.





Для отримання додаткової інформації про міграцію PACT і про те, як взяти участь, користувачі можуть відвідати https://pact.foundation/

Про мережу Aptos

Аптос це блокчейн рівня 1 наступного покоління. Революційна технологія Aptos, масштабована інфраструктура та засоби захисту користувачів створені для забезпечення наступного покоління фінансових систем, пропонуючи неперевершену високу пропускну здатність і низьку затримку, які можуть масштабуватися до мільярдів користувачів.

Про Фонд Аптос

Фонд Аптос присвячений підтримці розвитку децентралізованої мережі протоколу Aptos і стимулюванню взаємодії з екосистемою Aptos. Розблоковуючи блокчейн із безперебійним використанням, Aptos Foundation прагне донести переваги децентралізації до мас.

Про протокол PACT

Протокол PACT – це авторизована платформа смарт-контрактів, яка забезпечує надання позик, платежі, складування та сек’юритизацію повністю в мережі. Розроблений для зв’язку позичальників із глобальним капіталом, протокол забезпечує стандартизовану та прозору структуру кредитування, одночасно використовуючи технологію блокчейн для оптимізації фінансових процесів. Початкову розробку очолила Pact Labs, яка продовжує підтримувати екосистему за допомогою таких інструментів, як інформаційні панелі, API та SDK, щоб спростити інтеграцію для авторів.

контакт

Керівник комунікацій

Ханна Нойс

Лабораторії Aptos

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Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут



