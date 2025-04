Protokol PACT sa spúšťa v sieti Aptos

NEW YORK CITY, Spojené štáty americké, 20. februára 2025/Chainwire/--Prinesenie viac ako 1 miliardy USD v aktívach v reťazci spoločnosti Aptos od prvého dňa.

Protokol PACT bol dnes spustený v sieti Aptos, ktorý prináša plne pôžičkovú a sekuritizačnú infraštruktúru pre licencovaných veriteľov na rozvíjajúcich sa trhoch do vysokovýkonného blockchainu. Toto spustenie prináša spoločnosti Aptos viac ako 1 miliardu dolárov v aktívach v reťazci a nasleduje deväť mesiacov inkubácie a spolupráce s nadáciou Aptos.





PACT umožňuje veriteľom vytvárať, sekuritizovať a obsluhovať pôžičky s vyššou efektívnosťou, ako aj zabezpečiť, aby dlžníci, pôvodcovia a inštitucionálni investori mohli pôsobiť v transparentnom, efektívnom a škálovateľnom finančnom prostredí. PACT je prvým účastníkom inkubačného pilotného projektu nadácie Aptos, programu zameraného na podporu a škálovanie vysoko účinných blockchain projektov. Aptos Labs poskytlo strategické a technické konzultácie pre partnerstvo.





Úverová infraštruktúra on-chain transformuje globálne financie, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch, kde tradičné bankové služby zostávajú mimo dosahu pre 85 % svetových obyvateľov . Spustením na Aptos PACT rozširuje prístup k úverom na nedostatočne obsluhovaných trhoch, vďaka čomu je požičiavanie dostupnejšie a inkluzívnejšie na celom svete.





„Toto partnerstvo rozširuje finančný prístup tým, ktorí to najviac potrebujú – používateľom, ktorí žijú na rozvíjajúcich sa trhoch po celom svete,“ povedal Ash Pampati, vedúci ekosystému spoločnosti Aptos. "Som nadšený, keď vidím, aký vplyv to bude mať na ekosystém Aptos a mimo neho."





"Takto vyzerá prijatie blockchainu v reálnom svete," povedal Solomon Tesfaye, vedúci oddelenia kapitálových trhov v Aptos Labs, ktorý poskytol strategické konzultácie partnerstvu. "Integrácia PACT s Aptos poskytuje transparentné a škálovateľné riešenie, ktoré znižuje náklady a rozširuje úverové príležitosti pre nedostatočne obsluhované komunity na celom svete."





PACT si vybral Aptos pre infraštruktúru siete na inštitucionálnej úrovni, škálovateľnosť a prijatie vo finančnom sektore. Vďaka podpore natívnych USDC a USDT, vysokoprofilovým integráciám a schopnosti spracovávať veľké objemy transakcií s nízkymi poplatkami zaisťuje Aptos bezproblémové úverové toky pri zachovaní bezpečnosti a spoľahlivosti prostredníctvom programovacieho jazyka Move. Protokol PACT využíva BitGo na správu a dodržiavanie predpisov, preferovanú bezpečnostnú a prevádzkovú chrbticu pre viac ako 1 500 inštitucionálnych klientov v 50 krajinách.





„Prechod PACT na Aptos odblokuje vyššiu efektivitu, širšie inštitucionálne prijatie a finančný dopad v reálnom svete,“ povedal Joshua March, prezident Pact Labs, poskytovateľa technológie a infraštruktúry, ktorý stojí za protokolom PACT. „S Aptosom prinášame nové úrovne škálovateľnosti, bezpečnosti a rýchlosti, čím zásadne meníme spôsob, akým úverové trhy fungujú na reťazci.“





Protokol PACT umožňuje poskytovateľom finančných úverov, inštitucionálnym investorom a účastníkom kapitálového trhu vydávať, spravovať a sekuritizovať úvery priamo v reťazci, čím sa znižujú náklady a rozširuje sa prístup na globálne úverové trhy. PACT sa rýchlo rozrástol na jeden z najväčších ekosystémov požičiavania v reťazci, ktorý umožňuje vznik miliardových pôžičiek a zároveň sa integruje s veľkými finančnými inštitúciami, emitentmi stablecoinov a platformami DeFi.





Všetci existujúci držitelia PACT budú mať možnosť migrovať svoje tokeny do Aptos cez oficiálny tokenový most 1:1. Most bude čoskoro k dispozícii s jasnými pokynmi. Celková ponuka PACT zostáva nezmenená. Zatiaľ čo token Celo PACT bude naďalej podporovať prebiehajúce iniciatívy, budúca správa a vývoj ekosystému budú prebiehať na Aptose, keď PACT prejde na svoj vylepšený token. Členovia komunity sa vyzývajú, aby sa zapojili do migrácie, aby mohli naplno využiť vylepšenú infraštruktúru Aptos, širšie inštitucionálne prijatie a neustály rast ekosystému.





Pre viac informácií o migrácii PACT a o tom, ako sa zapojiť, môžu používatelia navštíviť https://pact.foundation/

O sieti Aptos

Aptos je blockchain vrstvy 1 novej generácie. Prelomová technológia spoločnosti Aptos, škálovateľná infraštruktúra a používateľské zabezpečenie sú navrhnuté tak, aby poháňali ďalšiu generáciu finančných systémov tým, že ponúkajú bezkonkurenčne vysokú priepustnosť a nízku latenciu, ktorá sa môže rozšíriť na miliardy používateľov.

O nadácii Aptos

Nadácia Aptos sa venuje podpore rozvoja decentralizovanej siete protokolu Aptos a podpore zapojenia sa do ekosystému Aptos. Odomknutím blockchainu s bezproblémovou použiteľnosťou sa Aptos Foundation snaží priniesť výhody decentralizácie masám.

O protokole PACT

Protokol PACT je povolená platforma pre inteligentné zmluvy, ktorá plne zabezpečuje vytváranie pôžičiek, platby, skladovanie a sekuritizáciu. Protokol, ktorý je navrhnutý na prepojenie dlžníkov s globálnym kapitálom, poskytuje štandardizovaný a transparentný rámec požičiavania a zároveň využíva technológiu blockchain na zefektívnenie finančných procesov. Počiatočný vývoj viedla spoločnosť Pact Labs, ktorá naďalej podporuje ekosystém pomocou nástrojov, ako sú dashboardy, rozhrania API a súpravy SDK na zjednodušenie integrácie pre tvorcov.

