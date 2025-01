Потужність керування проксі-серверами на основі штучного інтелекту

❗ Застереження : це частина 4 нашої серії із шести статей про Advanced Web Scraping. Вперше в серії? Наздоганяйте, прочитавши частину 1 !





Розширеному веб-скребку потрібні проксі-сервери для анонімності, безпеки та ротації IP-адрес. Але привіт, це досить просто, чи не так? Нічого новаторського там... чи є? У цьому посібнику ви побачите, як штучний інтелект повністю змінив керування проксі-серверами, вивівши його на абсолютно новий рівень. Забудьте про старі методи — ШІ тут, щоб змінити ситуацію в проксі-грі!





Досліджуйте світ проксі ШІ!

Подорож на даний момент: короткий огляд прогресу

Як згадувалося на початку цієї частини, це четверта стаття в нашій серії із шести частин про розширене веб-збирання . Якщо ви дійшли так далеко, вітаємо — ви офіційно вступили в другу половину цієї захоплюючої подорожі! 🧗





До цього часу ви, ймовірно, засвоїли масу знань. 📖









Давайте підсумуємо, що ми розглянули досі:

Частина 1 : ми розпочали роботу зі вступу до розширеного веб-скрапінгу, охоплюючи основи, попередні умови та підготовку сцени.

Частина 2 : Ми впоралися з мистецтвом сканування сучасних SPA, PWA та сайтів на основі штучного інтелекту.

Частина 3 : Ми вдосконалили ваш скребок, запровадивши такі методи оптимізації, як паралелізм і адаптивні алгоритми на основі ШІ.



На цьому етапі ваш скрепер є економною та ефективною машиною для отримання даних, готовою підкорити навіть найскладніші сайти. Наступний виклик? Обмеження швидкості! ⛔

Обмежувачі швидкості вас зупинять!

Як ми вже розповідали в нашому посібнику щодо заходів проти подряпин , обмеження швидкості може стати справжньою проблемою для 🍑. Але що таке обмежувач швидкості? 🤔





Обмежувач швидкості — це технологія, яка запобігає перевантаженню системи надто великою кількістю запитів за короткий час. Це схоже на вишибалу в нічному клубі для серверів, яка не допускає галасливого натовпу запитів. 🎟️





Подивіться це відео, щоб детально дізнатися, що таке обмежувачі швидкості, методи, які вони використовують, і як вони захищають сервери від затоплення запитів:





📌 Цікавий факт : ця сама технологія використовується в загальнодоступних API, наданих такими платформами, як OpenAI і Google. Це зовсім інший звір, але не хвилюйтеся — у нас є посібник про те, як обійти обмеження швидкості API, якщо вам це цікаво.





А ось головне: хоча ваш поточний скрипт збирання може працювати як чарівність 💎, чим більше він оптимізується, тим більше запитів надсилає. І тут починаються біди. Сервер починає бачити сплеск запитів з тієї самої IP-адреси , що викликає підозру.





Навіть якщо ви створюєте приховані запити за допомогою розумного сканування заголовків і реальних відбитків пальців TLS 🕵️‍♀️, все одно важко переконати сервер, що одна IP-адреса може реально надіслати сотні чи тисячі запитів за лічені секунди.





🚨 Результат? Системи обмеження швидкості швидко й легко заблокують вас за допомогою помилки « 429 Too Many Requests »!

Здогадайтеся, що все вирішує? Проксі!

Якщо ви коли-небудь заходили у світ веб-збирання, ви вже знаєте, що основним рішенням для обмеження швидкості є проксі . Проксі-сервер діє як ваш щит, перенаправляючи ваші запити та маскуючи вашу особу за особою сервера.





Не знаєте, як працюють проксі? Подивіться відео нижче, щоб отримати повну інформацію:





Але зачекайте — ви тут для речей наступного рівня! Давайте будемо правдивими: ви не занурювалися в цю розширену серію веб-збирань, щоб почути втомлену пораду на кшталт «Проксі-сервери хороші проти обмежувачів швидкості». 🙄





Вам потрібні ідеї, що змінюють правила гри, передові методи та рішення, які розширюють межі можливого. І вгадайте що? Ви в правильному місці. Будьте готові підняти свою гру в скрапінг на абсолютно новий рівень! 🌟





Тепер, якщо ви працювали з проксі-серверами, ви, ймовірно, стикалися з цими головними болями:

Як реалізувати ротацію IP-адрес, не втрачаючи розуму? 🔄

Що відбувається, коли проксі-сервер переходить у мережу, а вам потрібна IP-адреса з тієї ж країни? 🌎

Що робити, якщо проксі стає гальмівним безладдям і вам потрібне швидше з’єднання? ⚡

Який ваш запасний план, якщо проксі-сервер буде позначено або забанено? 🚫



Звичайно, ви можете впоратися з усім цим вручну, закодувавши складну логіку у свій сценарій. Але навіщо потіти в нинішню епоху ШІ? 🤖





Уявіть, що ви поєднуєте універсальність проксі-серверів із штучним інтелектом для автоматичного вирішення цих проблем. Увімкніть керування проксі-сервером за допомогою ШІ ! 💡

Виведіть обробку IP-адрес на новий рівень за допомогою керування проксі-сервером на основі штучного інтелекту

TL;DR : AI + проксі = ❤️





Керування проксі-серверами AI використовує штучний інтелект для оптимізації вибору та використання проксі-серверів під час автоматизованих запитів. AI динамічно керує ротацією IP-адрес, доступністю, проблемами продуктивності та багатьом іншим для вас. 🪄





Штучний інтелект може виявляти повільні або заблоковані проксі-сервери, автоматично перемикатися на більш продуктивні та гарантувати, що запити надходять із різноманітних географічно відповідних IP-адрес.





Керування проксі-сервером за допомогою штучного інтелекту схоже на інтелектуальний GPS для вашої подорожі по Інтернету . Замість того, щоб вручну перемикати смуги руху (проксі-сервери), перевіряти трафік (заблоковані IP-адреси) або шукати найкращі піт-стопи (швидші сервери), ваш другий пілот з штучним інтелектом зробить усе це за вас — автоматично. 🛣️





Щоб ознайомитись із проксі-серверами штучного інтелекту, перегляньте главу 5 із цього відео Форреста Найта , яке веде нас протягом цієї поглибленої подорожі:





Тепер настав час відкрити для себе переваги проксі ШІ ! 🤖✨

Оптимізована ротація IP

Ось фрагмент, який ми показали в кінці нашого підручника про те, як реалізувати ротацію IP-адрес за допомогою проксі :

import requests import random def get_random_proxy_url(): """ Implements proxy rotation by retrieving a random proxy URL from a predefined list Returns: str: A randomly selected proxy URL """ # list of proxies proxies = [ 'http://PROXY_IP1:PORT1', 'http://PROXY_IP2:PORT2', 'http://PROXY_IP3:PORT3', # other proxies... ] # return a randomly selected proxy return random.choice(proxies) # retrieve a random proxy URL random_proxy_url = get_random_proxy_url() # create the object for proxy integration proxy = { 'http': random_proxy_url , 'http': random_proxy_url , } # make a GET request through the random proxy response = requests.get('https://example.com', proxies=proxy)

Звичайно, це лише 33 рядки коду, але в реальному світі ця логіка може стати набагато складнішою. Уявіть, що вам потрібно перевірити, чи є проксі-сервер онлайн перед його використанням, щоб уникнути помилок і простоїв.





Але вгадайте що? AI може подбати про всі ці клопоти! 🎉





Проксі-сервери штучного інтелекту автоматично обробляють ротацію IP-адрес замість вас, зберігаючи ваші операції збирання поза увагою — жодного складного коду чи постійного моніторингу. Ви просто налаштуєте його один раз, і дозвольте штучному інтелекту виконувати важку роботу! 🏋️

Покращена масштабованість

Управління проксі-сервером на основі штучного інтелекту легко масштабується відповідно до розміру ваших операцій збирання. Більше не напружуйтеся через заборону IP-адрес, обмеження частоти чи позначення за підозрілу активність.





Завдяки штучному інтелекту, який керує вашими проксі-серверами, ви можете блискавично обробляти запити 🏎️, автоматично змінюючи IP-адреси та адаптуючись до мінливих умов. Це ніби армія прихованих проксі-серверів, які працюють на вас — 100% відключено, 0% клопоту. 🙌

Зменшені проблеми

ШІ-проксі — це як ваша особиста команда міньйонів, які вирішують усі проблеми за лаштунками.









Штучний інтелект керує складними та нудними завданнями — чергуванням IP-адрес, налаштуванням пропускної здатності та тонким налаштуванням з’єднань на основі вимог у реальному часі — тож вам не потрібно цього робити. Він динамічно налаштовує ваші налаштування проксі-сервера, щоб оптимізувати показники успіху сканування, одночасно зменшуючи ймовірність блокування.

Забудьте про ручну заміну проксі або хвилювання про швидкість з’єднання. Це залишає у вас більше часу та розумової пропускної здатності, щоб зосередитись на справді важливому — видобуванні цінних даних, оптимізації ваших сценаріїв і масштабуванні операції збирання!

Підвищена ефективність

Як ми вже згадували раніше в цій серії, гра в кішки-мишки між рішеннями для боротьби з ботами та веб-скребками стала набагато гострішою з появою ШІ. Системи захисту від подряпин є більш досконалими, ніж будь-коли, і їх обійти – це не прогулянка в парку.









Але ось нюанс: ви можете використовувати ту саму зброю, ШІ, щоб дати відсіч! ⚔️





Проксі-сервери на основі штучного інтелекту можуть виявляти та обходити навіть найсучасніші засоби захисту від сканування, як-от системи CAPTCHA та інші засоби захисту, що робить ваші операції сканування більш плавними, швидшими та надійнішими. Насолоджуйтесь абсолютно новим рівнем ефективності!

Найкращий постачальник проксі ШІ

Круто, проксі ШІ дивовижні, але як їх реалізувати? 🤔 Є два можливі підходи:

Інтегруйте штучний інтелект для обробки проксі-сервера у свій скрепер Купуйте проксі-сервери в надійних постачальників, які пропонують розширене керування ШІ



Проблема з першим варіантом? Складність, яку ви усуваєте за допомогою штучного інтелекту для керування проксі-серверами, просто переноситься на самостійне впровадження алгоритмів ШІ. Не зовсім розумний крок, чи не так? 😅





Справжнє рішення? Виберіть надійного проксі-провайдера, який уже використовує AI для роботи зі своїми проксі-серверами! Таким чином, ви можете уникнути технічних проблем зі створенням власної системи штучного інтелекту та просто насолоджуватися результатами чиєїсь першокласної роботи. 😌





Найкращий проксі-сервер AI на ринку? Яскраві дані ! 🚀





Проксі-сервіси Bright Data використовують AI, щоб забезпечити найкращу продуктивність і швидкість у грі. Перегляньте відео нижче, щоб дізнатися більше про його пропозиції: 👇

Заключні думки

Тепер ви знаєте, що ШІ може зробити для керування проксі-серверами!





Ви точно навчилися деяких хитрощів, які змінюють правила гри, але не забувайте — є ще дві статті про цю пригоду із шести частин, присвячену вдосконаленому веб-збиранню. Отже, пристебніться, адже ми збираємося дізнатися ще більше передових технологій, розумних рішень і внутрішніх секретів.





Наступна зупинка? Опановуйте, як обробляти зібрані дані як професіонал! 🦸