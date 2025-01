Imbaraga zo gucunga Proxy ya AI

Kwamagana : Iki nigice cya 4 cyingingo esheshatu zuruhererekane rwurubuga rwo hejuru. Gishya kuri uruhererekane? Fata usoma Igice cya 1 !





Urugendo Kugeza ubu: Iterambere Urebye

Nkuko byavuzwe mu ntangiriro yiki gice, iyi ni ingingo ya kane murukurikirane rwibice bitandatu kumurongo wateye imbere . Niba warageze kure, twishimiye-winjiye kumugaragaro igice cya kabiri cyurugendo rushimishije! 🧗





Kugeza ubu, birashoboka ko winjije toni yubumenyi. 📖









Reka dusubiremo ibyo tumaze kuvuga kugeza ubu:

Igice cya 1 : Twatangiye ibintu hamwe nintangiriro yo gusiba urubuga ruteye imbere, rutwikiriye ibya ngombwa, ibisabwa, no gushyiraho urwego.

Igice cya 2 : Twakemuye ubuhanga bwo gusiba SPAs zigezweho, PWA, nimbuga zikoreshwa na AI.

Igice cya 3 : Twiyongereyeho scraper yawe mugutangiza tekinike yo gutezimbere nka parallelism hamwe na AI ishingiye kuri adaptive algorithms.



Kuri iki cyiciro, scraper yawe ni imashini itagabanije kandi ikora neza-ishakisha amakuru, yiteguye gutsinda ndetse nimbuga zikomeye. Ikibazo gikurikira? Igipimo ntarengwa! ⛔

Ibipimo ntarengwa bizaguhagarika!

Nkuko tumaze kubisobanura mubuyobozi bwacu kubijyanye no kurwanya scraping , kugabanya igipimo bishobora guhinduka ububabare nyabwo muri 🍑. Ariko mubyukuri ni ikihe kigabanya igipimo? 🤔





Igipimo cyibipimo ni tekinoroji ibuza sisitemu kurengerwa nibisabwa byinshi mugihe gito. Ninkaho ijoro ryijoro rya bouncer ya seriveri, ukomeza imbaga nyamwinshi y'ibyifuzo. 🎟️





Reba kuriyi videwo kugirango wibire cyane mubipimo ntarengwa, tekinoroji bakoresha, nuburyo barinda seriveri kwirinda umwuzure:





Ukuri gushimishije : Iri koranabuhanga rimwe rikoreshwa muri API rusange zitangwa na platform nka OpenAI na Google. Iyo ni iyindi nyamaswa yose, ariko ntugahangayike - dufite umurongo ngenderwaho wokuzenguruka igipimo cya API kugabanya niba ubishaka.





Noneho, dore umugeri: mugihe inyandiko yawe yo gusiba inyandiko ishobora gukora nkigikundiro 💎, uko igenda ibona neza, ibyifuzo byinshi byohereza. Kandi aho niho ibibazo bitangirira. Seriveri itangira kubona ibyifuzo byinshi biva kuri IP imwe , bizamura amakenga.





Nubwo waba ukora ibyifuzo byubujura ukoresheje imitwe isibanganya ubwenge hamwe nukuri-kwisi ya TLS yerekana urutoki 🕵️‍♀️, biracyakomeye kwemeza seriveri ko IP imwe ishobora kohereza ibyifuzo amagana cyangwa ibihumbi mumasegonda gusa.





? Ibisubizo? Sisitemu yo kugabanya ibiciro izaguhagarika vuba kandi byoroshye hamwe nikosa rya " 429 Byinshi Byinshi "!

Tekereza Niki Cyakemuye Byose? Abahagarariye!

Niba warigeze kwishora mwisi yo gusiba urubuga, usanzwe uzi ko igisubizo cyo kugabanya igipimo ari proksi . Porokireri ya porokireri ikora nk'ingabo yawe, ihindura ibyifuzo byawe no guhisha umwirondoro wawe inyuma ya seriveri.





Ntabwo uzi uko proksi ikora? Reba videwo ikurikira kugirango umenye neza:





Ariko rindira - uri hano kubintu bikurikira! Reka tube abanyakuri - ntiwigeze winjira mururu rutonde rwo gusiba urubuga rwo hejuru kugirango wumve inama zinaniwe nka "Proxies nibyiza kurwanya ibipimo ntarengwa." 🙄





Urashaka guhindura umukino ubushishozi, ubuhanga bugezweho, nibisubizo bisunika imipaka y'ibishoboka. Kandi urakeka iki? Uri ahantu heza. Witegure kuzamura umukino wawe wo gusiba kurwego rushya! 🌟





Noneho, niba warakemuye proksi, birashoboka ko waguye muriyi mitwe:

Nigute washyira mubikorwa IP kuzunguruka udataye ubwenge? 🔄

Bigenda bite iyo porokisi ya seriveri ijya kumurongo, kandi ukeneye IP kuva mugihugu kimwe? 🌎

Byagenda bite mugihe porokisi ihindutse akajagari, kandi ukeneye guhuza byihuse? ⚡

Nuwuhe mugambi wawe wo gusubira inyuma mugihe porokisi ibonye ibendera cyangwa ibujijwe? 🚫



Nukuri, ushobora gukemura ibyo byose intoki ukoresheje code igoye mumyandikire yawe. Ariko kuki kubira ibyuya mugihe cya AI? 🤖





Tekereza guhuza impinduramatwara ya proksi na AI kugirango ukemure ibyo bibazo mu buryo bwikora. Injira imiyoborere ya porokisi ya AI ! 💡

Fata IP Gukemura Kuri Urwego rukurikira hamwe na AI-ikoreshwa na Proxy yo kuyobora

TL; DR : AI + abahagarariye = ❤️





Ubuyobozi bwa AI bukoresha ubwenge bwubukorikori kugirango hongerwe uburyo porokisi zatoranijwe kandi zikoreshwa mugihe cyifuzo cyikora. AI ikoresha imbaraga za IP kuzunguruka, kuboneka, ibibazo byimikorere, nibindi byinshi kuri wewe. 🪄





Ubwenge bwa gihanga bushobora kumenya porokisi itinze cyangwa ihagaritswe, ihita ihindura iyindi ikora neza, kandi ikemeza ko ibyifuzo biva muri IP zitandukanye, zijyanye na geografiya.





Ubuyobozi bwa AI butwarwa na porokisi ni nko kugira GPS yubwenge y'urugendo rwawe rwo gusiba urubuga . Aho kugirango uhindure intoki inzira (proksi), kugenzura ibinyabiziga (IP ihagaritswe), cyangwa guhiga inzira nziza ihagarara (seriveri yihuta), umufasha wawe wa AI aragukorera byose - mu buryo bwikora. 🛣️





Ushaka kumenya intangiriro za AI, reba Igice cya 5 uhereye kuriyi videwo ya Forrest Knight , yagiye ituyobora muri uru rugendo rwo gusiba:





Noneho, igihe kirageze cyo kuvumbura ibyiza bya proksi ya AI ! 🤖✨

Guhinduranya IP

Dore agace twerekanye kurangiza amasomo yacu yuburyo bwo gushyira mu bikorwa IP kuzunguruka hamwe na proksi :

import requests import random def get_random_proxy_url(): """ Implements proxy rotation by retrieving a random proxy URL from a predefined list Returns: str: A randomly selected proxy URL """ # list of proxies proxies = [ 'http://PROXY_IP1:PORT1', 'http://PROXY_IP2:PORT2', 'http://PROXY_IP3:PORT3', # other proxies... ] # return a randomly selected proxy return random.choice(proxies) # retrieve a random proxy URL random_proxy_url = get_random_proxy_url() # create the object for proxy integration proxy = { 'http': random_proxy_url , 'http': random_proxy_url , } # make a GET request through the random proxy response = requests.get('https://example.com', proxies=proxy)

Nukuri, ni imirongo 33 gusa ya code, ariko mubyukuri, iyo logique irashobora kubona inzira igoye. Tekereza ukeneye kugenzura niba porokisi iri kumurongo mbere yo kuyikoresha, kugirango wirinde amakosa nigihe cyo gutaha.





Ariko tekereza iki? AI irashobora kwita kuri ibyo bibazo byose! 🎉





Porokireri ya AI ihita ikora IP izunguruka kuri wewe, igakomeza ibikorwa byawe byo gusiba munsi ya radar - nta kode igoye cyangwa kugenzura buri gihe. Wabishizeho rimwe gusa, hanyuma ureke AI ikore ibintu biremereye! 🏋️

Ubunini bwagutse

Imiyoboro ya AI ikoreshwa na minisiteri iminzani itagoranye hamwe nubunini bwibikorwa byawe byo gusiba. Ntabwo uzongera guhangayikishwa no kubuza IP, kugabanya igipimo, cyangwa gushyirwaho ibendera kubikorwa biteye amakenga.





Hamwe na AI icunga porokisi yawe, urashobora guturika ukoresheje ibyifuzo byumuvuduko wumurabyo 🏎️, uhita uzunguruka IP, kandi uhuza nibihe bihinduka. Ninkaho kugira ingabo za proksi yibye igukorera - 100% amaboko, 0%. 🙌

Kugabanya Ibibazo

Proxy ya AI ni nkitsinda ryanyu bwite rya miniyoni, rikemura ibibazo byose byihishe inyuma.









AI ikora imirimo igoye kandi irambiranye - kuzunguruka IP, guhindura umurongo, no guhuza neza neza ukurikije igihe gikenewe - ntabwo rero ugomba. Ihindura byimazeyo igenamigambi rya porokisi kugirango uhindure igipimo cyawe cyo gutsinda mugihe ugabanya amahirwe yo guhagarikwa.

Wibagiwe nintoki zo guhinduranya intoki cyangwa guhangayikishwa numuvuduko wihuza. Ibi bigusigira umwanya munini hamwe nubunini bwo mumutwe kugirango wibande kubyingenzi - gukuramo amakuru yingirakamaro, guhindura inyandiko zawe, no gupima ibikorwa byawe byo gusiba!

Kongera imbaraga

Nkuko twabivuze mbere muri uru ruhererekane, umukino winjangwe-nimbeba hagati ya anti-bot ibisubizo hamwe nabasiba urubuga byarushijeho gukomera hamwe no kuzamuka kwa AI. Sisitemu yo kurwanya scraping irakomeye kuruta ikindi gihe cyose, kandi kuyizenguruka ntabwo ari ukugenda muri parike.









Ariko dore impinduramatwara: urashobora gukoresha intwaro imwe, AI, kugirango urwanye! ⚔️





Porokireri ikoreshwa na AI irashobora gutahura no kurenga ndetse ningamba zateye imbere zo kurwanya scraping, nka sisitemu ya CAPTCHA nubundi buryo bwo kwirwanaho, bigatuma ibikorwa byawe byo gusiba byoroha, byihuse, n'inzira byizewe. Ishimire urwego rushya rwimikorere!

Umutanga mwiza wa Proxy ya AI

Cool, proxy ya AI biratangaje, ariko mubyukuri mubishyira mubikorwa gute? 🤔 Hariho inzira ebyiri zishoboka:

Shyiramo AI kugirango ukoreshe porokisi muri scraper yawe Gura proksi kubatanga ibyiringiro batanga imiyoborere myiza ya AI



Ikibazo nuburyo bwa mbere? Ingorabahizi ukuraho ukoresheje AI kugirango ucunge proksi ihindurwa gusa kugirango ushyire mubikorwa algorithm ya AI wenyine. Ntabwo aribwo buryo bwiza bwo kugenda, sibyo? 😅





Igisubizo nyacyo? Hitamo proxy yizewe isanzwe ikoresha AI kugirango ikore seriveri yayo! Muri ubwo buryo, urashobora gusimbuka umutwe wa tekiniki yo kubaka sisitemu yawe ya AI hanyuma ukishimira gusa ibisubizo byakazi keza k'undi muntu. 😌





Isosiyete nziza ya AI itanga isoko nziza? Amakuru meza ! 🚀





Serivisi za porokisi ya Bright Data ikoresha AI kugirango itange imikorere myiza n'umuvuduko mumikino. Reba videwo ikurikira kugirango umenye byinshi kubitangwa: 👇

Ibitekerezo byanyuma

Noneho, urihuta kubyo AI ishobora gukora kubuyobozi bwa proxy!





Wize rwose amayeri yo guhindura umukino, ariko ntiwibagirwe - haracyari izindi ngingo ebyiri kuriyi nkuru yibice bitandatu muburyo bwo gusiba urubuga. Noneho rero, komeza, kuko turi hafi yo kumenya ndetse nubuhanga bugezweho, ibisubizo byubwenge, namabanga yimbere.





Guhagarara ahakurikira? Kumenya uburyo bwo gufata amakuru yakuweho nka pro! 🦸