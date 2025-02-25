Найбідніші люди на землі повинні керувати біткойн-вузлами

Поки $LIBRA демпінгувала, я готував спосіб подарувати кожному дому для 8 мільярдів людей біткойн-вузол.





Більшість будинків середнього класу мають телевізори, але страждають від фінансової кабали. Імо, покупка телевізора до біткойн-ноди — це все одно, що почати стосунки перед тим, як отримати роботу, або розважитися перед тим, як забезпечити свої фінанси.





Бідність мислення. Нерозумний романтизм.





Це те, що радить Fiat Economics.





Мій гіпотетичний план сподівається почати з самого низу, коли ці будинки не матимуть доступу до електроенергії.





Найбідніші люди.





Хіба це не було б чимось.





Відповіддю, як я зрозумів, було приготування їжі.

Цифри

700 мільйонів людей живуть у крайній бідності.





Приблизно 4 особи на домогосподарство, це 175 мільйонів домогосподарств.





Вони всі готують обід і вечерю. Виділяє надлишок енергії, достатній для зарядки смартфона.





Вони можуть не мати доступу до електроенергії, але якщо те, що їм потрібно в цій гіпотетичній ситуації, — це біткойн-вузол, їм не варто хвилюватися.





Для роботи біткойну не потрібна міська електроенергія. Для цього потрібна лише електрика. У будь-якому випадку мінімальний мінімум.





Дрова можуть виробляти тепло, яке можна перетворити на електрику за допомогою термобатарей і теплових діодів.





Потім це можна було б безпосередньо використовувати для зарядки смартфона.





Вузол на смартфоні є найкращим технологічним варіантом для впровадження Bitcoin. Тому що смартфони хочуть всі і їх мама (плюс дитина).





Вони є справжнім людським протезом. Третя рука.





Але сьогодні жоден смартфон не може працювати з повноцінним вузлом, незважаючи на його досягнення.





(Все, що людей хвилює, — це камери, щоб робити фото, гідні Instagram. Тоді як їхній фінансовий суверенітет страждає).





Припустімо, що фізики перестали ганятися за хамелеонами , вімпзіллами та майоранами і тепер присвятили себе нанорозмірній технології Bitcoin.





Вони перестають скаржитися на сьогоднішній стан фізики, збираються діяти та будують людство компанію, яка випускає повні ноди для смартфонів BTC.





Хоч і менший на десятиліття. Закон Мура.





Приблизно 1000 доларів за повний вузол, який не забруднює клімат більше, ніж це зробила б пердуча корова, ми на шляху до звільнення більшої економічної потужності для нашої планети.

Наслідки

Хоча всі сподіваються, що впровадження біткойна має початися зверху, за цим планом воно почнеться знизу.





Від 100 000 вузлів до 175 мільйонів.





Вартість всього 175 мільярдів доларів.





Тільки Ілон Маск міг би профінансувати це та забезпечити фінансове майбутнє планети.





Але я б на це не ставив. Він хоче X платежів. Як і PayPal, він хоче мати власну книгу цифрових валют, яку він може налаштувати так, як йому подобається.





Одна давня помилка в людських умах полягає в тому, що валюту потрібно налаштувати.





Ні. Валюту потрібно використовувати так, як ми вважаємо за потрібне, оскільки ми шукаємо «складнішу». Хочете щось налаштувати? Відкоригуйте свої звички та навички.





Залиште гроші суспільства в спокої.





Протягом сотень років люди в Європі, наприклад у Британії, змінювали ціну золота, змушуючи її рости й падати своїми змінами, як моря, якими його транспортували.





Спроба «стабілізувати». Але його атомна структура досить стабільна, щоб зробити його найпривабливішим матеріалом, який ми всі можемо використовувати та використовувати повторно досхочу.





Золото було стабільним. Що не було стабільним, так це наша жадібність.





Ніхто не знав, скільки золота є на землі.





І як його було мало.





На жаль, саме тоді, коли (дуже улюблені) бумові потрясіння від нових відкриттів підходили до кінця, Ніксон грубо припинив прекрасний експеримент золотого стандарту.





Тепер у нас є Bitcoin.





Ми знаємо, що він обмежений 21 мільйоном монет.





На жаль, бажання маніпулювати біткойнами та «крипто» повернулося. Але біткойн вимагає, щоб ми просто використовували його, спрямовуючи всі наші налаштування на створення більшої інфраструктури навколо біткойна.





(Уявіть собі, якби Ісаак Ньютон свого часу зосереджувався на створенні пристроїв із золота або для роботи яких потрібне золото, замість того, щоб догматично думати, що він може підкоригувати його ціну та зробити Великобританію багатою, хіба ми не називали б його найбільшим ще більше?)





Золото сьогодні має важливі випадки використання. На жаль, ми все ще більше дбаємо про його спекулятивні зміни цін. Заснований на нульовій корисності для нашого виду, за винятком NGU.





***





Але як щодо ROI?





Скільки ми отримаємо за ці 175 мільярдів доларів?





Ну добре, по-перше, інфраструктура маршрутизації LN на планеті зросте зі 100 000 до 175 мільйонів. Збільшення на 1699%.





З таким розмахом хорошої речі раптом маршрутизація на LN стане настільки дешевою, що буде безкоштовною протягом більшості періодів року.





Трансакційні витрати скрізь знизяться!





Заощаджуючи нам усім багато реальних грошей, водночас даючи додаткові гроші для створення нових речей. Можливо, як колонії на Марсі.





Крім того, ті, хто боїться витрачати, витрачатимуть набагато більше.





Транзакції на Bitcoin LN зростуть до багатьох мільйонів на день.





Чи багато платіжних рейок будуть припинені?





Вони б.





Еволюція, крихітко.





Однак вони можуть перетворитися на навчальні центри. Готовий навчити мільярди людей із цих 175 мільйонів домівок, як направляти сатоші.





Це має бути настільки позитивним, що компенсує втрачені прибутки від маршрутизації кількох тисяч транзакцій.

Нові оповідання «Коли я був молодий».

Ви знаєте, як старші люди кажуть, що їм було краще, коли вони були молодими?





Вони не можуть не панувати над нами за допомогою таких відео, як «Школа перед соціальними мережами».









Завдяки плану, яким я поділився, ми можемо відповісти «Школою після гіпербіткойнізації».





Я був би радий, якби міг це побачити.





Бачити, як діти говорять про сати, сперечаються про те, що означають вузли або що вони взагалі роблять.





Тим часом їхній одяг став чистішим, вони вже не такі бідні, і їхній світ став більш підкованим у техніці.





Їхні батьки не так бояться бідності чи набридли сучасною політикою, і теж не чужі люди.





Я хотів би бачити село, в якому я живу, завалене відходами біткойн-вузлів, а не пластиковими пакетами та пляшками.





так Зробіть біткойн-вузли безкоштовними, якщо наважитеся.





Особливо ви, віруючі в доброзичливий AGI.





Тепер це було б капіталізм C.











