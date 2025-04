Batho ba Diila kudu Lefaseng Ba Swanetše go Matha Di-Node tša Bitcoin

Ge $LIBRA e be e lahlela, ke be ke apea tsela ya go fa legae le lengwe le le lengwe bakeng sa batho ba dimilione tše dikete tše 8 node ya Bitcoin.





Bontši bja magae a maemo a magareng a na le di-TV eupša a tlaišwa ke bokgoba bja tša ditšhelete. Imo, go reka TV pele ga node ya Bitcoin go swana le go thoma kamano pele o hwetša mošomo, goba go ba le boithabišo pele o kgonthišetša ditšhelete tša gago.





Mogopolo wa bodiidi. Go ratana ga lerato ka go se šetše.





Se ke seo fiat ekonomi e se eletšago.





Leano la ka la boikgopolelo le holofela go thoma go tšwa fase, ka magae ao a nago le phihlelelo ya lefela ya mohlagase.





Batho ba diilago kudu.





Na seo e ka se be selo se sengwe.





Karabo, ke ile ka lemoga, e be e le go apea.

Dipalo tšeo

Batho ba dimilione tše 700 ba phela bodiiding bjo bo feteletšego.





Ka batho ba ka bago 4 ka lapeng, tše ke malapa a dimilione tše 175.





Ka moka ba apea dijo tša mosegare le tša mantšiboa. Go lokolla matla a feteletšego a lekanego go lefiša smartphone.





Ba ka hloka phihlelelo ya mohlagase, eupša ge e ba seo ba se hlokago ka go boikgopolelo bjo e le node ya Bitcoin, ga se ba swanela go tshwenyega.





Bitcoin ga e hloke mohlagase wa keriti go tšwa toropong gore e šome. E no nyaka mohlagase. The bare bonyane leha ho le joalo.





Dikota di ka hlola phišo yeo e ka fetošwago go ba mohlagase ka go šomiša dithermopiles le thermal diodes.





Se se be se ka dirišwa ka go lebanya go tjhaja smartphone.





Node ka smartphone ke kgetho e molemo ka ho fetisisa theknoloji bakeng sa ho amohela Bitcoin. Ka gore motho yo mongwe le yo mongwe le mmago bona (plus ngwana) ba nyaka di-smartphone.





Ke setho sa nnete sa maitirelo sa motho. Letsogo la boraro.





Eupša lehono, ga go na smartphone seo se ka sepetšago node e tletšego go sa šetšwe tšwelopele ya yona.





(Batho ka moka bao ba nago le taba le ke dikhamera tša go itšeela diswantšho tšeo di swanelwago ke Instagram. Mola bogoši bja bona bja ditšhelete bo tlaišega).





A re tšeeng gore Ditsebi tša Fisiks di tlogetše go kitimiša di-chameleon , di-wimpzilla le dilete tša majorana, gomme bjale di ineetše go thekinolotši ya Bitcoin ya go lekanya nano.





Ba tlogela go lla ka boemo bja Fisiki lehono, ba hwetša tiro ya bona mmogo, gomme ba aga botho khamphani yeo e churns ntle di-node tše di tletšego tša smartphone sa BTC.





Le ge e le tše nnyane ka ngwagasome. Molao wa Moore.





Ka mo e ka bago $ 1000 bakeng sa node e tletšego yeo e sa šilafatšego boemo bja leratadima gape go feta kamoo kgomo yeo e rotago e bego e tla dira ka gona, re tseleng ya go lokolla matla a oketšegilego a tša boiphedišo bakeng sa polanete ya rena.

Ditlamorago tša tšona

Le ge bohle ba holofela gore go amogelwa ga Bitcoin go swanetše go thoma go tšwa godimo -- ka leano le, go be go tla thoma go tšwa fase.





Go tloga go di-node tše 100 000 go ya go tše dimilione tše 175.





Go bitša diranta tše dimilione tše dikete tše 175 feela.





Elon Musk a nnoši a ka thekga se ka ditšhelete le go kgonthišetša bokamoso bja tša ditšhelete bja polanete.





Eupša nka se petšhe ka yona. O nyaka ditefelo tša X. Go swana le PayPal, o nyaka ledger ya gagwe ya tšhelete ya dijithale yeo a ka e tweak go fihla a mo kgotsofatša.





Phošo e nngwe yeo e lego kgale e le gona menaganong ya batho ke gore tšhelete e swanetše go fetošwa.





Aowa Tšhelete e swanetše go šomišwa ka moo re bonago go swanetše, ge re nyaka ‘ye thata’. O nyaka go tweak selo se sengwe? Tweak mekgwa ya gago le bokgoni bja gago.





Tlogela tšhelete ya setšhaba.





Ka mengwaga ye makgolo, batho ka Yuropa mohlala Brithania, ba ile ba tweaked boleng bja theko ya gauta ba dira gore e ye godimo le fase ka di tweak tša bona, go swana le mawatle ao e bego e sepetšwa go ona.





Go leka go "e tsepamiša". Eupša sebopego sa yona sa athomo se tsepame ka mo go lekanego go e dira gore e be sedirišwa se se goketšago kudu seo ka moka re ka se dirišago le go se diriša gape go ya ka dipelo tša rena.





Gauta e be e tsepame. Seo se bego se sa tsepame e be e le megabaru ya rena.





Seo go bego go se na motho yo a bego a se tseba e be e le gore go be go na le gauta ye kaakang mo lefaseng.





Gomme e be e le e hlaelelago gakaakang.





Ka maswabi, ge feela ditšhošetšo tša go gola (tšeo di ratwago kudu) go tšwa go dilo tše difsa tšeo di utolotšwego di be di fihla mafelelong, teko e botse ya tekanyetšo ya gauta e ile ya fedišwa ka tsela e sa kgahlišego ke Nixon.





Bjale re na le Bitcoin.





Re a tseba gore e beilwe godimo ga ditšhelete tša tšhipi tše dimilione tše 21.





Ka maswabi, kganyogo yeo ya go laola Bitcoin le "Crypto" e boile. Le ge go le bjalo seo Bitcoin e se kgopelago ke gore re no e šomiša, mola re channeling tweaking ya rena ka moka go aga mananeokgoparara a magolo go dikologa Bitcoin.





(Nagana ge e ba Isaac Newton mehleng ya gagwe a be a tsepeletše go ageng didirišwa tšeo di dirilwego ka gauta goba tšeo di nyakago gauta gore di šome, go e na le go nagana ka go se fetoge gore a ka fetoša theko ya yona gomme a humiša Brithania, na re ka se mmitše yo mogolo le go feta?)





Gauta lehono e na le maemo a kgonthe a bohlokwa a tšhomišo. Ka maswabi, re sa dutše re tshwenyegile kudu ka diphetogo tša yona tša theko ya go fopholetšwa. E fatše ka lefela utility bakeng sa mehuta ya rena ntle le NGU.





*** .





Eupša go thwe’ng ka ROI?





Re hwetša bokae bakeng sa diranta tšeo tše dimilione tše dikete tše 175?





Go lokile gabotse, sa mathomo, mananeokgoparara a tsela ya LN a polanete a tla be a gotše go tloga go 100,000 go ya go dimilione tše 175. Koketšego ya 1699%.





Ka ballooning e bjalo ya selo se sebotse, gatee-tee, routing ka LN e tla ba theko e tlase kudu e tla ba mahala bakeng sa bontši bja dinako tša ngwaga.





Ditshenyagalelo tša kgwebišano kae le kae di tla theoga!





Go re boloka ka moka ga tšhelete ye ntši ya nnete mola go re dumelela tšhelete ye e oketšegilego go aga dilo tše mpsha. Go swana le dikoloni tša Mars, mohlomongwe.





Le gona, bao ba boifago go diriša tšhelete ba tla diriša tšhelete e ntši kudu.





Dikgwebišano go Bitcoin LN di be di tla gola go fihla go dimilione tše dintši tše dingwe ka letšatši.





Na diporo tše dintši tša ditefelo di be di tla kgaolwa kgwebong?





Ba be ba tla dira bjalo.





Tlhagelelo, ngwana.





Lega go le bjalo, di be di ka fetoga mafelo a go ruta. E ikemišeditše go ruta batho ba dimilione tše dikete go tšwa magaeng ao a dimilione tše 175 kamoo ba ka sepetšago di- satoshi.





Seo se swanetše go ba bjalo net positive e lefela dipoelo tše di lahlegilego tša go routing ditirišano tše dikete tše mmalwa.

New "Ge ke be ke sa le Mofsa" Dikanegelo

Wa tseba gore batho ba bagolo bjang ba re ba bile le yona gakaone ge ba be ba sa le ba bannyane?





Ba ka se kgone go thuša go re buša ka dibidio tša go swana le tše tša 'School before social media'.









Ka leano leo ke le abelanego, re ka thuntšha morago ka 'Sekolo ka morago ga hyperbitcoinization'.





Nka thabela seo ge nka se bona.





Go bona bana ba bolela ka di-sat, ba ngangišana ka seo di-node di se bolelago goba seo ba bilego ba se dira.





Meanwhile diaparo tša bona di hlwekile, ga ba sa diila gakaakaa, gomme lefase la bona le na le tech savvy kudu.





Batswadi ba bona ga ba tšhabe bodiidi gakaakaa goba ba fedišitšwe ke dipolitiki tša mehleng yeno, gomme le batho bao ba sa ba tsebego ga ba tšhabe.





Nka thabela go bona motse wo ke dulago go wona go e na le moo o tletše ka di-node tša Bitcoin tša ditlakala, e sego mekotla ya polasitiki le mabotlelo.





Ee. Dira gore di-node tša Bitcoin di lokologe ge e ba o iteta sebete.





Kudu wena, modumedi go AGI ya botho.





Bjale seo e be e tla ba capital C Bokapitalise.