Xiphemu xa Vumune Xi Sungula Xitirhisiwa xa RYA AI xa ku Tumbuluxa Pfhumba ro Xavisa

Xiphemu xa Vumune , ejensi ya swinavetiso leyi simekiweke eNew York, yi tivise RYA (Radical Yet Acceptable), xitirhisiwa xa AI lexi endleriweke ku tumbuluxa miehleketo ya pfhumba ro xavisa hi ku tirhisa datha ya mahanyelo ya vatirhisi. Pulatifomo yi phurosesa 84 wa timiliyoni ta tinhla ta datha vhiki na vhiki ku xopaxopa ku tsakela ka nhlayo ya vaaki ya le United States na swivumbeko swa matirhiselo ya mali.





Ejensi leyi, leyi languteleke $20 wa timiliyoni ta mali leyi nghenaka lembe leri, yi tumbuluxile RYA hi ku tirhisa datha ya vulawuri leyi hlengeletiweke eka khume ra malembe. Endlelo leri ri xopaxopa laha Maamerika ma tirhisaka nkarhi na mali ya vona ya ku tihlawulela, ri nyika vutivi eka tinxaka ta 180 na swiyenge swa swiendlo swa 20. Mark Himmelsbach, Musunguri wa RYA na Xiphemu xa Vumune, u hlamuserile nhluvukiso wa xitirhisiwa lexi: "Leswi ejensi ya hina a yi swi endla hi mavhiki ya tsevu sweswi hi nga swi endla hi siku rin'we. Sisiteme yi humesa vutivi na miehleketo eka nkarhi lowu hungutiweke."





Vuswikoti bya xithekiniki bya pulatifomo byi katsa:

Nxopaxopo wa swikombiso swa vaaki va le United States

Ku lulamisiwa ka datha eka swiyenge swa nhlayo ya vaaki

Ku hlanganisiwa na tidathabeyisi ta tiklayenti

Ku nghenisiwa ka ndzavisiso wa ntolovelo

Ku fambisana ka kamara ro basa ra data

Ku lulamisiwa ka swihlovo swa datha leswi nga hlelekangiki



Tikhasimende ta sweswi ku katsa na Adobe, Charles Schwab, na Invesco QQQ ti kumile mfikelelo wa xihatla eka pulatifomo. Endlelo leri ri pfumelela tibrand ku:





Ku fikelela datha ya nhlayo ya vaaki ku ya ehansi ku ya eka 0.5% wa vaaki va le United States

Kambisisa leswi vaxavi va swi tsakelaka swa vuhungasi

Landzelela swivumbeko swa mahanyelo ya ku tirhisa mali

Ku tumbuluxa miehleketo ya pfhumba

Hlanganisa datha ya vulawuri

Languta timetriki ta ku nghenelela ka vayingiseri



Teddy Lynn, Musunguri wa RYA na Xiphemu xa Vumune, u xiyile xiave xa pulatifomo eka nhluvukiso wa pfhumba: "RYA yi hlohlotela ku ehleketa hi ku anama. Hi 180 wa tinxaka, hi nga tumbuluxa miehleketo leyi fambelanaka na leswi vayingiseri va swi tsakelaka."





Nhluvukiso wa pulatifomo wu ta exikarhi ka mimbulavurisano ya indasitiri mayelana na nkucetelo wa AI eka swiphemu swa vuxavisi. Xiphemu xa Vumune xi veka RYA tanihi xitirhisiwa xo ndlandlamuxa vutumbuluxi bya vanhu ku tlula ku siva vatirhi va swa vuxavisi.





Swihlawulekisi swa xithekiniki swi katsa:

Nxopaxopo wa mahanyelo ya vatirhisi

Ku avanyisa ka nhlayo ya vaaki

Vuswikoti byo hlanganisa datha

Ku tumbuluxiwa ka miehleketo ya pfhumba

Ku landzelerisa matirhelo

Nxopaxopo wa mikhuva ya makete



Nhluvukiso wa nkarhi lowu taka wu katsa tipulani ta ndhawu ya makete leyi hlanganisaka tiejensi, tikhamphani ta vuhumelerisi, na vativi va vuxavisi. Ku ndlandlamuxiwa loku ku kongomisa ku olovisa ku hetisisiwa ka pfhumba eka tinxaka to hambana na tipulatifomo. Vakambisisi va indasitiri va xiya leswaku switirhisiwa swo xavisa leswi tirhisaka AI swi yimela mukhuva lowu kulaka eka thekinoloji ya swinavetiso. Ku humelela ka tipulatifomo to tano ku nga khumba ndlela leyi tiejensi ti langutanaka ha yona eka nhluvukiso wa pfhumba na nxopaxopo wa vayingiseri.





Ku humesiwa ka xitirhisiwa ku kombisa ku fambafamba loku anameke ka indasitiri ku ya eka swiboho swa vuxavisi leswi fambiwaka hi datha. Vahlaleri va makete va ringanyeta leswaku ku hlanganisiwa ka switirhisiwa swa AI eka maendlelo yo tumbuluxa swi nga khumba maendlelo ya ntirho ya ejensi ya ndhavuko na minkarhi ya nhluvukiso wa matshalatshala. Eka indasitiri ya vuxavisi, ku simekiwa ka RYA ku yimela ku cinca loku yaka emahlweni eka switirhisiwa swa thekinoloji yo tumbuluxa. Matirhelo ya pulatifomo ya nga khumba nhluvukiso wa nkarhi lowu taka eka switirhisiwa swa vuxavisi leswi pfuniwaka hi AI na maendlelo yo tumbuluxa.





