Episode vier stel RYA AI-instrument bekend vir die generering van bemarkingsveldtogte

Episode Vier , 'n New York-gebaseerde advertensie-agentskap, het RYA (Radical Yet Acceptable), 'n KI-instrument wat ontwerp is om bemarkingsveldtog-idees te genereer deur gebruik te maak van verbruikersgedragsdata. Die platform verwerk weekliks 84 miljoen datapunte om Amerikaanse demografiese voorkeure en bestedingspatrone te ontleed.





Die agentskap, wat vanjaar $20 miljoen se inkomste voorspel, het RYA ontwikkel deur gebruik te maak van eie data wat oor 'n dekade ingesamel is. Die stelsel ontleed waar Amerikaners hul diskresionêre tyd en geld spandeer, en bied insigte oor 180 genres en 20 aksiekategorieë. Mark Himmelsbach, stigtersvennoot van RYA en Episode Vier, het die instrument se ontwikkeling verduidelik: "Wat ons agentskap vroeër in ses weke gedoen het, kan ons nou op een dag doen. Die stelsel genereer insigte en idees in verminderde tydraamwerke."





Die platform se tegniese vermoëns sluit in:

Ontleding van Amerikaanse bevolkingsmonsters

Dataverwerking vir demografiese segmente

Integrasie met kliënt databasisse

Pasgemaakte opname inlywing

Data skoon kamer verenigbaarheid

Verwerking van ongestruktureerde databronne



Huidige kliënte, insluitend Adobe, Charles Schwab en Invesco QQQ, het vroeë toegang tot die platform ontvang. Die stelsel laat handelsmerke toe om:





Toegang tot demografiese data tot 0,5% van die Amerikaanse bevolking

Ontleed verbruikersvermaakvoorkeure

Volg bestedingsgedragspatrone

Genereer veldtogkonsepte

Integreer eie data

Monitor gehoorbetrokkenheidmaatstawwe



Teddy Lynn, stigtersvennoot van RYA en Episode Vier, het kennis geneem van die platform se rol in veldtogontwikkeling: "RYA spoor breër denke aan. Met 180 genres kan ons konsepte skep wat ooreenstem met gehoorvoorkeure."





Die platform se ontwikkeling kom te midde van bedryfsbesprekings oor KI se impak op bemarkingsrolle. Episode Vier posisioneer RYA as 'n verbeteringsinstrument vir menslike kreatiwiteit eerder as 'n plaasvervanger vir bemarkingspersoneel.





Tegniese kenmerke sluit in:

Verbruikersgedrag analise

Demografiese segmentering

Data-integrasie vermoëns

Veldtog konsep generering

Prestasie dop

Markneigingsanalise



Toekomstige ontwikkelings sluit in planne vir 'n mark wat agentskappe, produksiemaatskappye en bemarkingspesialiste verbind. Hierdie uitbreiding het ten doel om veldtoguitvoering oor verskeie genres en platforms te fasiliteer. Bedryfsontleders merk op dat KI-aangedrewe bemarkingsinstrumente 'n groeiende neiging in advertensietegnologie verteenwoordig. Die sukses van sulke platforms kan beïnvloed hoe agentskappe veldtogontwikkeling en gehoorontleding benader.





Die vrystelling van die instrument weerspieël breër bewegings in die industrie na data-gedrewe bemarkingsbesluite. Markwaarnemers stel voor dat integrasie van KI-nutsmiddels in kreatiewe prosesse tradisionele agentskap-werkvloeie en tydraamwerke vir veldtogontwikkeling kan beïnvloed. Vir die bemarkingsbedryf verteenwoordig RYA se bekendstelling voortgesette evolusie in kreatiewe tegnologietoepassings. Die platform se prestasie kan toekomstige ontwikkelings in KI-gesteunde bemarkingsinstrumente en kreatiewe prosesse beïnvloed.





Openbaarmaking van gevestigde belange: Hierdie skrywer is 'n onafhanklike bydraer wat via ons publiseer besigheid blog program . HackerNoon het die verslag nagegaan vir kwaliteit, maar die eise hierin behoort aan die skrywer. #DYOR