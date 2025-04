WeFi Yi Sungula Wenix, Ntlangu Wa Thelegiramu Lowu Hoxaka Xandla Hi Ku Kongoma Eka Mugodi Wa Ti Token

**CHARLESTOWN, Saint Kitts na Nevis, January 29th, 2025/Chainwire/--**WeFi, Deobank yo sungula emisaveni hinkwayo (Decentralized Onchain Bank), yi sungurile Wenix , ntlangu lowutsongo lowu endleriweke Telegram hi ku tisungulela. Wenix yi hlanganisa ntlangu lowu simekiweke eka vuswikoti byo phikizana na endlelo ro hola leri hlanganisiweke na ikhosisteme ya WeFi, ku hlanganisa vuhungasi na timali leti hangalasiweke.





“Wenix i nkatsakanyo wo hlawuleka wa vutumbuluxi na ku fikelela, hi xikongomelo xo hlanganisa xivandla exikarhi ka timali leti hangalasiweke na vayingiseri lavakulu,” ku vula Roman Rossov, Muofisirinkulu wa Swikumiwa eka WeFi. U engeterile: “Hi ku tirhisa ku fikelela lokukulu ka Telegram, Wenix yi kombisa ndlela leyi thekinoloji ya blockchain yi nga endliwaka ha yona leyi tsakisaka, leyi twisisekaka ni leyi vuyerisaka eka vayingiseri vo tala, hambi va ri karhi va kambisisa DeFi ro sungula kumbe i vatekaxiave lava nga ni ntokoto.”





Wenix yi nghenisa endlelo laha vatlangi va xavaka Tinhla ta ITO (IPs) hi ku tirhisa ti stablecoins ku nghenelela eka tinyimpi, ku becha, na ku kuma ti IP to engetela hi ku hlula. Tinhla leti tinga hundzuriwa tiyuniti ta ITO, leti tirhaka tani hi ti node ta le xikarhi eka ikhosisteme ya WeFi. Tiyuniti ta ITO ti pfumelela vatirhisi ku cela WFI, xikombiso xa vukorhokeri bya ntumbuluko bya pulatifomo. Endlelo leri ri boha ku humelela ka Wenix eka matirhelo hinkwawo ya ikhosisteme hi ku kucetela nkoka wa makete wa WFI.





Xikongomelo xa WeFi i ku endla leswaku timali leti hangalasiweke ti fikeleleka, ti sirheleleka, na ku katsa hinkwavo hi ku tumbuluxa swintshuxo leswi hlanganisaka thekinoloji ya blockchain na tipulatifomo leti tirhisiwaka hi ku olova. Xitshuxo lexi xa xitukulwana lexi landzelaka xa bangi ya xidijitali xi ta hlanganisa thekinoloji ya blockchain na AI eka vukorhokeri bya swa timali.





Ikhosisteme yo anama ya WeFi yi hlanganisa vukorhokeri byo hambana bya swa timali lebyi fambiwaka hi blockchain, na WFI tanihi xikombiso xa yona xa nkoka xa vukorhokeri. Ku... Pulatifomo ya ITO yi seketela ku hlengeletiwa ka mali loku nga erivaleni na loku fambiwaka hi vaaki, ku kongomisa eka ku kurisa lava amukelaka mali ka ha ri emahlweni lava nghenelaka hi xihatla eka ikhosisteme. Vatlangi lava holaka IP hi ku tirhisa Wenix hoxa xandla hi ku kongoma eka nhluvukiso na matirhelo ya pulatifomo.





Wenix yi ndlandlamuxa mintlangu ya ndhavuko leyi simekiweke eka Telegram hi ku nghenisa swiendlo swa vatlangi eka ikhosisteme yo anama ya WeFi. Ku tirhisana kun’wana na kun’wana — hambi ku hola IP eka Wenix kumbe ku hoxa xandla eka swiyenge swin’wana swa ikhosisteme — swi khumba mphakelo na matirhelo ya makete wa WFI. Endlelo leri ri hlanganisa ntlangu na xivumbeko xa timali xa pulatifomo, ku tumbuluxa sisiteme leyi hlanganeke laha ku nghenelela ka vatirhisi ku engetelaka nkoka hi ku kongoma.

Ku kuma vuxokoxoko byo tala mayelana na Wenix, vatirhisi va nga joyina ntlangu lowutsongo eka Thelegiramu , kutani u joyina mutirhela-mfumo Xiyenge xa Xitiviso xa Thelegram , ku Xiyenge xa Vaaki xa Wenix naswona u endzela ka Wenix webusayiti ya kona .

Malunghana na WeFi

WeFi i Deobank yo sungula emisaveni hinkwayo - Decentralized Onchain Bank. Yi tirhisa Thekinoloji ya Blockchain ku olovisa ntokoto wa DeFi loko yi ri karhi yi yi hlayisa yi hatlisa, yi hlayisekile naswona yi tirha kahle. Ehenhla ka vukorhokeri hinkwabyo bya swa timali bya ndhavuko byo fana na makhadi ya xiviri, swikweleti na ku hundziseriwa ka nhundzu, WeFi yi ringanyeta tiakhawunti leti nga riki ta vuhlayisi na miholo ya stablecoin leyi fambiwaka hi Vayimeri va AI.

