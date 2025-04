Inilunsad ng WeFi ang Wenix, Isang Telegram Game na Direktang Nag-aambag Sa Token Mining

**CHARLESTOWN, Saint Kitts and Nevis, ika-29 ng Enero, 2025/Chainwire/--**WeFi, ang unang Deobank (Decentralized Onchain Bank) sa buong mundo, ay inilunsad Wenix , isang mini-game na katutubong binuo para sa Telegram. Pinagsasama ng Wenix ang mapagkumpitensyang gameplay na nakabatay sa kasanayan sa isang mekanismo ng kita na konektado sa WeFi ecosystem, na pinagsasama ang entertainment sa desentralisadong pananalapi.





"Ang Wenix ay isang natatanging timpla ng innovation at accessibility, na naglalayong tulay ang agwat sa pagitan ng desentralisadong pananalapi at ng mainstream na madla," komento ni Roman Rossov, Chief Product Officer sa WeFi. Idinagdag niya: "Ang paggamit ng malawak na abot ng Telegram, ipinapakita ng Wenix kung paano ang teknolohiya ng blockchain ay maaaring maging nakakaengganyo, madaling maunawaan, at kapaki-pakinabang para sa isang malawak na madla, kung sila ay nag-e-explore sa DeFi sa unang pagkakataon o mga batikang kalahok."





Wenix nagpapakilala ng mekanismo kung saan bumibili ang mga manlalaro ng ITO Points (IPs) gamit ang mga stablecoin para lumahok sa mga laban, tumaya, at makakuha ng karagdagang mga IP sa pamamagitan ng mga tagumpay. Ang mga puntong ito ay maaaring i-convert sa mga unit ng ITO, na nagsisilbing mga sentral na node sa WeFi ecosystem. Binibigyang-daan ng mga unit ng ITO ang mga user na minahan ng WFI, ang native utility token ng platform. Ang prosesong ito ay nag-uugnay sa tagumpay ng Wenix sa pangkalahatang pagganap ng ecosystem sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa market value ng WFI.





Ang misyon ng WeFi ay gawing accessible, secure, at inclusive ang desentralisadong pananalapi sa pamamagitan ng paglikha ng mga solusyon na pinagsasama ang teknolohiya ng blockchain sa mga platform na madaling gamitin. Ang susunod na henerasyong digital banking solution ay magsasama-sama ng blockchain at AI na mga teknolohiya para sa mga serbisyong pinansyal.





Ang mas malawak na ecosystem ng WeFi ay nagsasama ng iba't ibang serbisyong pinansyal na pinapagana ng blockchain, kasama ang WFI bilang pangunahing utility token nito. Ang platform ng ITO ay sumusuporta sa transparent at community-driven na pangangalap ng pondo, na tumutuon sa pagpapaunlad ng mga maagang nag-aampon na aktibong lumalahok sa ecosystem. Mga manlalaro na kumikita ng IP sa pamamagitan ng Wenix direktang mag-ambag sa pag-unlad at paggana ng platform.





Pinapaganda ng Wenix ang tradisyonal na mga larong nakabase sa Telegram sa pamamagitan ng pagsasama ng mga aksyon ng manlalaro sa mas malawak na ecosystem ng WeFi. Ang bawat pakikipag-ugnayan — kung nakakakuha man ng IP sa Wenix o nag-aambag sa iba pang aspeto ng ecosystem — ay nakakaapekto sa supply at market performance ng WFI. Iniuugnay ng diskarteng ito ang gameplay sa istrukturang pinansyal ng platform, na lumilikha ng pinag-isang sistema kung saan direktang nagdaragdag ng halaga ang partisipasyon ng user.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Wenix, maaaring sumali ang mga user sa mini game sa Telegram , o sumali sa opisyal Channel ng Anunsyo ng Telegram , ang Channel ng Komunidad ng Wenix at bisitahin ang Wenix's website .

Tungkol sa WeFi

WeFi ay ang unang Deobank sa mundo - Decentralized Onchain Bank. Ginagamit nito ang Blockchain Technology upang pasimplehin ang karanasan sa DeFi habang pinapanatili itong mabilis, secure at mahusay. Higit pa sa lahat ng tradisyunal na serbisyo sa pananalapi tulad ng mga virtual na card, loan at paglipat ng asset, ang WeFi ay nagmumungkahi ng mga non-custodial account at stablecoin na kita na pinapagana ng AI Agents.

Higit pang impormasyon ay matatagpuan dito: Website | X

Makipag-ugnayan

WeFi

[email protected]

Ang kwentong ito ay ipinamahagi bilang isang release ng Chainwire sa ilalim ng Business Blogging Program ng HackerNoon. Matuto pa tungkol sa programa dito