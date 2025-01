Ti Blog Hinkwato ta HackerNoon Ti tlhela ti Posta eka Pinterest, Threads, Bluesky, X/Twitter, Mastodon, FlipBoard, & RSS

Sweswi, xitori xin’wana na xin’wana xa HackerNoon lexi kandziyisiweke xi averiwa hi ku tisungulela eka tipulatifomo to tala, ku katsa na Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard, na hi ku tirhisa RSS (matsalwa, tsalwa leri heleleke). Ku hangalasiwa ka FTW! Leswi swi aka eka tin’wana ta tindlela ta hina leti nga kona ku kurisa buti yo kandziyisa, ku fana na ku kandziyisa hi ku tisungulela switori hinkwaswo leswintshwa eka Arweave blockchain , the terminal reader , na lite version ya xitori (handle ka javascript). Ku ba buti yo kandziyisa swi kurisa swilo swa wena, leswi swi nyikaka ku paluxiwa lokukulu eka ti-network to hambana-hambana. I ndlela ya matimba yo tlakusa ku fikelela ka wena na ku kurisa ku vonakala hi matshalatshala lamantsongo!

Post yin’wana na yin’wana yi katsa nhlokomhaka ya xitori xa wena, link naswona yi tirhisa thegi yo sungula tanihi hashtag, naswona, loko yi nyikiwile, yi tag social handle ya wena.





1. Maendlelo ya ku Cinca ka Dijitali - Loko Agile yi nga wela ehansi eka Cloud Procurement. #papa





2. Xihloko lexi xi lavisisa ndlela yo tirhisa sisiteme ya mpfumelelo eka maendlelo ya ntirho ya Langflow hi ku tirhisa vuswikoti bya ABAC bya Permit.io. #llms





3. Muyimeri wo tlhariha loyi a nga susumetaka repo ya wena hi le kule eka Github. #aichatbot ya xitsonga





Poso yin’wana na yin’wana yi katsa nhlamuselo ya meta ya xitori xikan’we na tithegi timbirhi to sungula tanihi tihashtag ku ndlandlamuxa ku tshuburiwa.





1. Languta kahle mali leyi nghenaka ya xikhokhelo eka timinete ta le hansi ka 20 hi modele lowu wa mahala wo vhumbha wa Google Sheets ARR. #arrforecasting #ku vhumbha endzhaku





2. Scholar GPT yi kumiwile yi nyika vuxokoxoko na tinhlayo leti nga riki ntiyiso. Nchumu lowu a wu fanele wu humelela eka wona—ku pakanisa—wu hundzuke xihlekiso lexi heleleke. #ai # ku burisana





3. Vahlayisi va SEO A va Faneli Minkarhi Hinkwayo - Ntiyiso? Vahlayisi va SEO va hambukile eka ku humelela ka xiviri ka tiklayenti naswona va hundzukile eka xirhendzevutani xa ku tumbuluxiwa ka lead. #seo #ku xavisiwa ka xidijitali





Poso yin’wana na yin’wana yi katsa nhlamuselo ya meta ya xitori, thegi yo sungula tanihi hashtag, na xihlanganisi xa swihangalasamahungu leswi fuweke eka xitori.





1. Mhaka ya "Gnosis conditional token framework" yi tirhisa codebase yo tokenizing mimbuyelo leyi nga vaka kona eka timakete ta vuprofeta.#predictionmarkets





2. Ku tirhisiwa ka algorithm ya Blocked Floyd-Warshall leyi nga na xinghana na cache eka C# (parallelism na vectorisation) leyi pfanganisiweke eka thiyori ya xisekelo endzhaku ka caching na profiling. #ku endla minongonoko





3. Kuma AnyModal, rimba leri cinca-cincaka leri olovisaka ndzetelo wa timodeli ta tindzimi letikulu ta tindlela to tala (LLMs). Hlanganisa matsalwa, swifaniso ni mpfumawulo hi ndlela leyi nga riki na swiphiqo. #swikombiso swa ririmi lerikulu





Xitori xo koma xa TL;DR na link swi rhumeriwile, swi nyika ku languta hi ku hatlisa eka leswi nga endzeni ka wena.





1. Ndlela Leyi Google Yi Kucetelaka Mavonelo Ya Vaaki Ha Yona





2. WordPress yi Nghena eka Nkarhi wa yona wa Musunguri wa Xiyenge xo Hetelela





3. Photorealism, Bias, and Beyond: Mimbuyelo ku suka eka ku Kambisisa 26 wa Timodelo ta Tsalwa ku ya eka Xifaniso





Swifaniso leswi kombisiweke i nhlokomhaka ya vumbirhi ya blog post. HackerNoon Pinterest yi katsa tibodo ta xin’wana na xin’wana xa swiyenge swa hina swa thekinoloji swa 23, xitori xin’wana na xin’wana xa HackerNoon xi le ka xin’wana xa swiyenge sweswo naswona xi ta pfaleriwa eka bodo leyi faneleke.





1. AI Yi Lava Swilo Swimbirhi Leswaku Yi Humelela: Trust Na Decentralization





2. Hi Kambisisile 20.2 Million CI Mintirho Eka Swikambelo Swa Trunk Flaky: Hi leswi Hi Dyondzeke - Xiphemu xa 1





3. Xana Bias eka AI yi nga pimiwa?





Post yin’wana na yin’wana yi katsa TLDR ya xitori, ti tags tani hi ti hashtags, na rich media link eka xitori.





1. Doo, A Wu Lavi Xipano xo Hlawuleka swinene ku Aka Xitirhisiwa xa Wena xa SaaS





2. Nkongomiso wa wena lowu Pfuxetiweke wo Aka Xitirhisiwa xa Asp.Net 8 MVC xa tindzimi to tala





3. AOP Frameworks Tinga Endla Swihlamariso Eka Phurojeke Ya Wena — Hi leyi Ndlela





Hi seketela tsalwa ra wena ra xitori xa miri hinkwawo eka blockchain leswaku ri vonaka nkarhi hinkwawo.





1. Ku aka Switirhisiwa swa E-commerce leswi nga ringanisiwaka eka Magento





2. Ku Hlanganisiwa ka Velar Ku Tisa Mabindzu Ya Xiothomethi eka Timakete ta Bitcoin





3. Gnosis conditional token framework (CTF): ku tokenizing mimbuyelo leyi nga vaka kona eka timakete ta vuprofeta





Nhlokomhaka na xihlanganisi swi katsiwile, ku tiyisisa leswaku nhundzu ya wena yi tshama yi ri eku hangalaseni.





1. Ku twisisa Mimpimo ya Vukulu: Ku Nghena loku dzikeke eka Xiringaniso, Xikarhi na Mode

2. Ku tirhisa Algorithm ya Floyd-Warshall leyi pfaleriweke yo tlhantlha Xiphiqo xa Ndlela yo koma swinene ya ti-Pair hinkwato eka C# .

3. Xiendlakalo xa TechBeat: Ku ya eka ku vangama: Lumoz OG NFT Event sweswi yi hanya! (11/20/2024) Ndzi ta ku nyika yini.









HackerNoon’s daily tech injection yi tisa nhlawulo lowu hlayisiweke wa 5 wa switori leswi faneleke ku hlayiwa, leswi hlawuriweke hi voko hi vahleri va hina eka madzana ya swiviko swa vhiki na vhiki. Leswi a swi katsi switori hinkwaswo, ntsena switori swa 5 leswinene ngopfu siku na siku. Tsarisa eka The HackerNoon Newsletter laha.









Switori hinkwaswo swa HackerNoon swi nyikiwile xiyenge hi vatsari na vahleri. Xitori xin’wana na xin’wana lexi kandziyisiweke eka HackerNoon xi nghena eka layini ku kandziyisa eka xiyenge xo karhi xa tech brief. Xiya: hikuva vholumo ya switori eka xiyenge xa cinca-cinca, xiyenge lexi xa phephahungu, ku hambana na swiviko swa le ka social post, xi nga ha endleka hi siku leri kongomeke ra ku kandziyisiwa, minkarhi yin’wana swi nga va masiku ma nga ri mangani endzhaku.









Tsarisa eka tinhlokomhaka letikulu to fana na AI , Cybersecurity , Programming , Web3 , Business , Finance , na Life Hacking , kumbe u endzela tluka ra hina ra Tech Categories ku tshama u ri karhi u pfuxetiwa hi switori swa sweswinyana eka niche ya wena, leswi heleleke hi switlhokovetselo (tl;dr) na intro sneak peeks , yi yisiwa hi ku kongoma eka inbox ya wena.

Kuma swilo swa wena eka tipulatifomo hinkwato to fana na Spotify, Podbean App, Amazon Music, na swin’wana, leswi heleleke hi nhlokomhaka na nhlamuselo.









1. Ti-NFT ta swiendlo leswi hanyaka, IP ya Swimunhuhatwa, na Xiringanyeto xa Vahlapfa na Paul Wight (Nkombiso Lowukulu), Neil Stevenson-Moore & David Smooke





2. Ku burisana hi Crypto, NFT, na Web3 Scams na HackerNoon





3. Ku Hlengeleta Vutlhari bya Nxungeto ku Tiyisa Vuhlayiseki





Ku hangalasiwa ka Switori Swin’wana

HackerNoon yi nyika tindlela tin’wana to hlayanyana to engetela ku hangalasiwa na ku hlayiwa ka switori swa wena, leswi endlaka leswaku swi olova ku kurisa ku fikelela ka wena. Ku engetela eka ku avelana ka otomatiki eka tipulatifomo to tala, HackerNoon yi tlhela yi tlakusa hi voko ku pfuxetiwa ka ntumbuluko eka switori swa le henhla na ku nyika ku vonakala loku antswisiweke hi ku tirhisa phakeji ya hina ya ku bloga ya bindzu, ku tiyisisa leswaku swilo swa xiyimo xa le henhla swi kuma nyingiso lowu swi wu fanelaka.





Ku kuma ku paluxiwa lokukulu swinene, hi nyika swihlawulekisi swo engetela swa nkarhinyana. U nga ndlandlamuxa ku paluxiwa ka nhundzu ya wena hi ku tikhoma swi nga ri swingani ntsena hi ku tirhisa vuhundzuluxi bya switori, leswi endlaka leswaku xitori xa wena xi fikeleleka eka vayingiseri vo anama, na ku antswisa ku vonakala ka wena. Dyondza ndlela yo hundzuluxela xitori xa wena laha .





Anywhere else hi fanele hi veka tinhlokomhaka ta hina? Hi tivise eka ti comments!